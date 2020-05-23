У транспорт у Києві пускатимуть лише в масці, - розпорядження КМДА

Пасажирів пустять у громадський транспорт лише в масках, а в метро мають забезпечити санітарний контроль та можуть обмежувати кількість пасажирів.

Про це йдеться в розпорядженні керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації №47, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.

Зокрема, в метро мають забезпечити санітарний контроль пасажирів на вході до приміщення станцій. Людей із температурою вищою за 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання не впускатимуть.

Для дотримання відстані не менше 1,5 м між пасажирами в чергах до кас і терміналів самообслуговування, на платформах і в вестибюлях станцій можуть обмежити кількість пасажирів на станціях метрополітену (повне або часткове закриття на вхід).

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У салонах громадського транспорту зобов'язані проводити дезінфекцію. Вагони метро дезінфікуватимуть під час прибуття поїздів в електродепо і в пункти технічного обслуговування. Зупинки, станції і платформи мають дезінфікувати що три години.

Водії, машиністи, кондуктори, контролери, інший персонал мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Водночас пасажирів закликають користуватися громадським транспортом лише в разі крайньої потреби.

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