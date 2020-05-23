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Новини Коронавірус і карантин
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У транспорт у Києві пускатимуть лише в масці, - розпорядження КМДА

У транспорт у Києві пускатимуть лише в масці, - розпорядження КМДА

Пасажирів пустять у громадський транспорт лише в масках, а в метро мають забезпечити санітарний контроль та можуть обмежувати кількість пасажирів.

Про це йдеться в розпорядженні керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації №47, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.

Зокрема, в метро мають забезпечити санітарний контроль пасажирів на вході до приміщення станцій. Людей із температурою вищою за 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання не впускатимуть.

Для дотримання відстані не менше 1,5 м між пасажирами в чергах до кас і терміналів самообслуговування, на платформах і в вестибюлях станцій можуть обмежити кількість пасажирів на станціях метрополітену (повне або часткове закриття на вхід).

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У салонах громадського транспорту зобов'язані проводити дезінфекцію. Вагони метро дезінфікуватимуть під час прибуття поїздів в електродепо і в пункти технічного обслуговування. Зупинки, станції і платформи мають дезінфікувати що три години.

Водії, машиністи, кондуктори, контролери, інший персонал мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Водночас пасажирів закликають користуватися громадським транспортом лише в разі крайньої потреби.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19424) маска (157) Метрополітен (1416) транспорт (1391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+3
измерение температуры в метро - это перебор … а вот ношение маски в общественном транспорте нормально, не хочешь заразить других или заразиться сам - одень маску …
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23.05.2020 14:02
+3
Я уже приводил статистику по Австралии. У вас мало чем отличается от нашей: подавляющее большинство умерших - пожилые люди, с массой сопутствующих заболеваний.
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23.05.2020 14:27
+3
Вы примерно представляете себе что такое "фавЕлы" ? Это дикие трущобы, со страшной антисанитарией и преступностью.
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23.05.2020 14:41
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За последние 48 часов турецкие дроны уничтожили 6 русских систем ПВО «Панцирь С1». По меньшей мере один «Панцирь» был захвачен в ходе освобождения базы аль-Ватыйя.

Причем, по данным ряда источников, речь идет о новейшей (2019 года) разработке этого оружия - «Панцирь СМ», который по заверению Москвы «способен уничтожать гиперзвуковые цели» и был создан «для противовоздушных боев будущего».
Трофейный «Панцирь» уже доставили в Триполи и скорее всего его передадут Турции.
Сразу 4 русских «Панцирей» были уничтожены только утром 20 мая в ходе наступательной операции в Тархуна и Вишки (один из эпизодов утренней атаки https://twitter.com/newkc14/status/1263105031512997888?s=20 ВИДЕО )

Если к этим данным добавить предыдущие утилизации новейших русских систем ПВО в Ливии в ходе штурма базы аль-Ватыйя, то общее количество уничтоженных «панцирей» достигает не менее 9 единиц.
Кроме того, была уничтожена самая навороченная и широко разрекламированная система радио-электронной борьбы (РЭБ) «Красуха», против которой, по версии русской пропаганды, «бессильны даже США» https://twitter.com/newkc14/status/1262463307446988805?s=20 ВИДЕО .

Это публичное унижение русского оружия наносит по престижу российского ВПК удар сравнимый с крупным военным поражением. Очевидно, что после того, как новейшее российское вооружение показало свою полную беспомощность на полях реальных сражений, покупателей на русский металлолом в мире резко поубавится, а значит, вслед за нефтяным кошельком начнет пустеть и кошелек военных контрактов.
Напомним, что войска действующего правительства Ливии при поддержке турецких дронов освободили важную стратегическую базу аль-Ватыйя, которая долгие годы служила базой для генерала-ренегата Хафтара, русских наемников «Вагнера» и крышующих Хафтара Объединенных Арабских Эмиратов.

Потеря базы стала крупным поражением Хафтара и его покровителей в Москве, Абу-Даби, Париже и Каире. Ряд комментаторов обратили внимание на то, что после потери базы аль-Ватыйя фигура Хафтара утратила былую значимость и теперь Турция и руководство Ливии вряд ли согласятся на то, что мятежный генерал может участвовать в каком-либо политическом процессе.

Последние события в Ливии меняют приоритеты Турции. Анкара уже не видит Хафтара как субъект дипломатического процесса. Протеже России, Египта, ОАЭ и Франции рассматривается как преступник и источник нестабильности в регионе, который надо ликвидировать.

Как пишут наблюдатели Турция продемонстрировала сначала в Идлибе, а теперь в Ливии своеобразный мастер-класс новой формы войны, к которой, судя по результатам боевых действий, Россия совершенно не готова ни технически, ни организационно.
Единственное, что еще остается у Москвы это старые советские ядерные ракеты (мультики Путина сейчас никто всерьез не воспринимает), которым путинская банда может угрожать другим странам.

Десакрализация путинского мифа о грозной военной машине России («мы весь мир поставим раком» - Кадыров) почти неизбежно приведет к ускорению процесса падения Путина и крушению выстроенной им системы криминально-мафиозной власти.

Со своей стороны отметим, что беспощадное публичное унижение русского оружия (Путина и его России) со стороны Турции, это также изощренная месть Эрдогана за подлое убийство 33 турецких солдат в Идлибе, когда российские самолеты разбомбили место дислокации турецких военных после того, как Анкара сообщила Москве их координаты, чтобы избежать бомбардировки.
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23.05.2020 13:39 Відповісти
А шо ума хватит мерять температуру в метро пробки растянутся на километры до самого входа
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23.05.2020 13:41 Відповісти
в метро только в маске чумного доктора, а в банки - в маске гая фокса )
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23.05.2020 13:46 Відповісти
В Харькове народ расслабил булки . Общественный транспорт набит людьми преимущественно без масок . Не гепу , не Авакова , не министра здравоохранения , не слуг народа такое положение вещей не волнует . Кто будет отвечать за смерти ОТ ВИРУСА НЕПОНЯТНО . Складывается впечатление , что зекоманда это дебилы непонимающие простых вещей. Я бы им не доверил билеты продавать в общественный туалет .
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23.05.2020 13:54 Відповісти
Цікаво скільки з масок і т.п. має влада?!
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23.05.2020 13:54 Відповісти
Идиоты.
Даже ВОЗ признала что маски следует носить только тем кто болен.
Под маской накапливаются бактерии и влага. Если их всё время носить, заболевших будет гораздо больше.
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23.05.2020 13:58 Відповісти
Ти можеш бути носієм вірусу без усяких для тебе наслідків...а для когось твій вірус стане смертельним. Маска саме для для захисту від тебе.
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23.05.2020 14:04 Відповісти
Этот вирус - не более чем сезонный грипп.
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23.05.2020 14:09 Відповісти
Може й так, а може й ні. А якщо ні?
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23.05.2020 14:20 Відповісти
Я уже приводил статистику по Австралии. У вас мало чем отличается от нашей: подавляющее большинство умерших - пожилые люди, с массой сопутствующих заболеваний.
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23.05.2020 14:27 Відповісти
А чим пояснюєш стрибок захворювань у Бразилії?
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23.05.2020 14:40 Відповісти
Вы примерно представляете себе что такое "фавЕлы" ? Это дикие трущобы, со страшной антисанитарией и преступностью.
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23.05.2020 14:41 Відповісти
"антисанитарией" - саме так.
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23.05.2020 14:48 Відповісти
Там очень много Диких Абизян!
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23.05.2020 14:44 Відповісти
Там очень много Диких Абизян которые во время карантина не носят маски!
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23.05.2020 14:51 Відповісти
ти даун ....
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23.05.2020 16:48 Відповісти
измерение температуры в метро - это перебор … а вот ношение маски в общественном транспорте нормально, не хочешь заразить других или заразиться сам - одень маску …
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23.05.2020 14:02 Відповісти
от оті термометри. воно нічого не дасть. лише подавцям термометрів.
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23.05.2020 14:06 Відповісти
Термоментряна мафія...
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23.05.2020 14:24 Відповісти
просто термометри були на початку, коли ще нічого про вірус толком не знали. а зарах знаємо, що є носії вірусу без температури. так що там мірять тоді?
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23.05.2020 15:29 Відповісти
ссилку на наукову працю де це доказано надаш .чи так аби *********?
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23.05.2020 16:48 Відповісти
читай, якщо осилиш https://www.focus.de/gesundheit/news/symptomlos-aber-ansteckend-stille-viren-traeger-********-in-pandemie-besondere-rolle-spielen_id_11885226.html
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24.05.2020 00:18 Відповісти
Один мой знакомый два месяца карантина проходил в одной одноразовой маске.
Она уже вся ворсистая и в некоторых местах до дыр протертая.
Хоть он и аккуратно с ней обращается.
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23.05.2020 15:29 Відповісти
В Киеве, Киеве транспорт. Ау!? Где остальная Украина с остальными миллионами граждан?. У вас только Киев существует как в касабов Мацква
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23.05.2020 17:06 Відповісти
 
 