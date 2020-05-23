У транспорт у Києві пускатимуть лише в масці, - розпорядження КМДА
Пасажирів пустять у громадський транспорт лише в масках, а в метро мають забезпечити санітарний контроль та можуть обмежувати кількість пасажирів.
Про це йдеться в розпорядженні керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації №47, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.
Зокрема, в метро мають забезпечити санітарний контроль пасажирів на вході до приміщення станцій. Людей із температурою вищою за 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання не впускатимуть.
Для дотримання відстані не менше 1,5 м між пасажирами в чергах до кас і терміналів самообслуговування, на платформах і в вестибюлях станцій можуть обмежити кількість пасажирів на станціях метрополітену (повне або часткове закриття на вхід).
У салонах громадського транспорту зобов'язані проводити дезінфекцію. Вагони метро дезінфікуватимуть під час прибуття поїздів в електродепо і в пункти технічного обслуговування. Зупинки, станції і платформи мають дезінфікувати що три години.
Водії, машиністи, кондуктори, контролери, інший персонал мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту.
Водночас пасажирів закликають користуватися громадським транспортом лише в разі крайньої потреби.
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Причем, по данным ряда источников, речь идет о новейшей (2019 года) разработке этого оружия - «Панцирь СМ», который по заверению Москвы «способен уничтожать гиперзвуковые цели» и был создан «для противовоздушных боев будущего».
Трофейный «Панцирь» уже доставили в Триполи и скорее всего его передадут Турции.
Сразу 4 русских «Панцирей» были уничтожены только утром 20 мая в ходе наступательной операции в Тархуна и Вишки (один из эпизодов утренней атаки https://twitter.com/newkc14/status/1263105031512997888?s=20 ВИДЕО )
Если к этим данным добавить предыдущие утилизации новейших русских систем ПВО в Ливии в ходе штурма базы аль-Ватыйя, то общее количество уничтоженных «панцирей» достигает не менее 9 единиц.
Кроме того, была уничтожена самая навороченная и широко разрекламированная система радио-электронной борьбы (РЭБ) «Красуха», против которой, по версии русской пропаганды, «бессильны даже США» https://twitter.com/newkc14/status/1262463307446988805?s=20 ВИДЕО .
Это публичное унижение русского оружия наносит по престижу российского ВПК удар сравнимый с крупным военным поражением. Очевидно, что после того, как новейшее российское вооружение показало свою полную беспомощность на полях реальных сражений, покупателей на русский металлолом в мире резко поубавится, а значит, вслед за нефтяным кошельком начнет пустеть и кошелек военных контрактов.
Напомним, что войска действующего правительства Ливии при поддержке турецких дронов освободили важную стратегическую базу аль-Ватыйя, которая долгие годы служила базой для генерала-ренегата Хафтара, русских наемников «Вагнера» и крышующих Хафтара Объединенных Арабских Эмиратов.
Потеря базы стала крупным поражением Хафтара и его покровителей в Москве, Абу-Даби, Париже и Каире. Ряд комментаторов обратили внимание на то, что после потери базы аль-Ватыйя фигура Хафтара утратила былую значимость и теперь Турция и руководство Ливии вряд ли согласятся на то, что мятежный генерал может участвовать в каком-либо политическом процессе.
Последние события в Ливии меняют приоритеты Турции. Анкара уже не видит Хафтара как субъект дипломатического процесса. Протеже России, Египта, ОАЭ и Франции рассматривается как преступник и источник нестабильности в регионе, который надо ликвидировать.
Как пишут наблюдатели Турция продемонстрировала сначала в Идлибе, а теперь в Ливии своеобразный мастер-класс новой формы войны, к которой, судя по результатам боевых действий, Россия совершенно не готова ни технически, ни организационно.
Единственное, что еще остается у Москвы это старые советские ядерные ракеты (мультики Путина сейчас никто всерьез не воспринимает), которым путинская банда может угрожать другим странам.
Десакрализация путинского мифа о грозной военной машине России («мы весь мир поставим раком» - Кадыров) почти неизбежно приведет к ускорению процесса падения Путина и крушению выстроенной им системы криминально-мафиозной власти.
Со своей стороны отметим, что беспощадное публичное унижение русского оружия (Путина и его России) со стороны Турции, это также изощренная месть Эрдогана за подлое убийство 33 турецких солдат в Идлибе, когда российские самолеты разбомбили место дислокации турецких военных после того, как Анкара сообщила Москве их координаты, чтобы избежать бомбардировки.
Даже ВОЗ признала что маски следует носить только тем кто болен.
Под маской накапливаются бактерии и влага. Если их всё время носить, заболевших будет гораздо больше.
Она уже вся ворсистая и в некоторых местах до дыр протертая.
Хоть он и аккуратно с ней обращается.