9 областей України не готові переходити до другого етапу послаблення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Згідно з оновленими даними МОЗ України, дев'ять областей не можуть перейти до другого етапу послаблення карантину у зв'язку з епідемією коронавірусної інфекції.
Дані опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
Послаблювати карантин наразі не можуть Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.
Зокрема, у Волинській, Закарпатській, Київській, Рівненській, Львівській та Чернівецькій областях перевищено показник інцидентності (кількість нових випадків Covid-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення, яка має бути меншою 12).
Дніпропетровська, Донецька та Луганська області не відповідають показнику охоплення тестуванням, він у них менший 12 на 100 тис. населення за останні 7 днів.
Чернівецька область також не відповідає показнику завантаженості ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації хворих на Covid-19. Цей показник має становити менше 50%.
Решта областей і місто Київ, згідно з показниками, можуть послаблювати карантинні обмеження.
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Какой м@дак сие придумал?