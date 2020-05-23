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Новини Коронавірус і карантин
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9 областей України не готові переходити до другого етапу послаблення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

9 областей України не готові переходити до другого етапу послаблення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Згідно з оновленими даними МОЗ України, дев'ять областей не можуть перейти до другого етапу послаблення карантину у зв'язку з епідемією коронавірусної інфекції.

Дані опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Послаблювати карантин наразі не можуть Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

Зокрема, у Волинській, Закарпатській, Київській, Рівненській, Львівській та Чернівецькій областях перевищено показник інцидентності (кількість нових випадків Covid-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення, яка має бути меншою 12).

9 областей України не готові переходити до другого етапу послаблення карантину, - МОЗ 01

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Дніпропетровська, Донецька та Луганська області не відповідають показнику охоплення тестуванням, він у них менший 12 на 100 тис. населення за останні 7 днів.

Чернівецька область також не відповідає показнику завантаженості ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації хворих на Covid-19. Цей показник має становити менше 50%.

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Решта областей і місто Київ, згідно з показниками, можуть послаблювати карантинні обмеження.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Итак, области, которым не дают тестов, бо там практически не болеют, не готовы.
Какой м@дак сие придумал?
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23.05.2020 14:07
+3
Эти падлы будут тянуть до осени, а потом новый карантин, вернее, самоизоляция, до следующего лета. И так все время.
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23.05.2020 14:06
+2
75% зебілов мають сидіти на самоізоляції.
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23.05.2020 14:36
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Эти падлы будут тянуть до осени, а потом новый карантин, вернее, самоизоляция, до следующего лета. И так все время.
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23.05.2020 14:06 Відповісти
То є так. В нас ще зарано запускати міський транспорт.
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23.05.2020 14:07 Відповісти
Кількість людей померлих від різних хвороб, і у яких виявили вірус гриппу (covid 19) наразі десь 340 тис (в світі). Кожен рік в світі помирає від грипу 250-600 тис!! Давайте кожен рік влаштовувати "вірусобесіе" на 2-4 місяці.
(Маски, антисептики, дезінфекція, гігієна - це правильно.)
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23.05.2020 14:27 Відповісти
А я б запустив і відмінив всі обмеження. А коли бабахне- подивився б як міняють ніки наші Свідки Світової Змови та рептилоїдів з Нубіру- Алєксандро, КириллЛещенко- крисолов, Дідовик, Меркава. Як із Зеленським-тільки самі упороті ніки не змінили.
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23.05.2020 14:28 Відповісти
https://censor.net/user/354814 Тобто, працювати можна і треба, а добирайтесь хто як може?
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23.05.2020 15:18 Відповісти
А как же рост "пневмоний" в последние дни?
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23.05.2020 14:07 Відповісти
Итак, области, которым не дают тестов, бо там практически не болеют, не готовы.
Какой м@дак сие придумал?
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23.05.2020 14:07 Відповісти
Внесите муда..мудрецы от власти ясность - Карантин ослабят или нет!?
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23.05.2020 14:18 Відповісти
75% зебілов мають сидіти на самоізоляції.
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23.05.2020 14:36 Відповісти
А ты за них всех будеш роботать
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23.05.2020 16:06 Відповісти
В этой гребной зелёной власти нет никакой логики только личное обиженное конечное нутро чиошников
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23.05.2020 15:06 Відповісти
В этой гребной зелёной власти нет никакой логики только личное обиженное конечное нутро чиошников
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23.05.2020 15:06 Відповісти
Тут не понятно почему нет Киева, Киевской, Винницкой , Кировоградской по цифрам логики нет вообще, наз. Ху.. прос..чишь что и как
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23.05.2020 15:09 Відповісти
Не понятно только одно.. как в течении сегодняшнего дня могли так резко поменяться данные по Киеву.. ( хотя уже есть сообщения что "договорились" и по Луганской и Донецкой областям с 25 мая.) Бардельеро одним словом, сами придумывают цифровые рамки показателей, потом их спонтанно меняют и в добавок переписывают " статистику" Ну кто теперь этой статистике поверит. Чудилы одним словом.
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23.05.2020 16:30 Відповісти
не понял когда запустят транспорт в дон обл
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24.05.2020 10:45 Відповісти
 
 