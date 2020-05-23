Терорист "ДНР" Щербак, затриманий у РФ за запитом Казахстану, отримав 4,5 роки в'язниці. ФОТО

Бойовик "ДНР" Євген Щербак, якого в Росії заарештували і видали за запитом Казахстану, відправиться за ґрати на 4,5 роки.

Про це повідомляє блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

Суд у Казахстані відбувся швидко, і Щербаку вже дали 4,5 роки в'язниці за найманство", - написав він.

"Що тут можна сказати? Росія кине завжди. Буде урок іншим наївним дурника", - резюмував Казанський.

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