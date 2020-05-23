Терорист "ДНР" Щербак, затриманий у РФ за запитом Казахстану, отримав 4,5 роки в'язниці. ФОТО
Бойовик "ДНР" Євген Щербак, якого в Росії заарештували і видали за запитом Казахстану, відправиться за ґрати на 4,5 роки.
Про це повідомляє блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
Суд у Казахстані відбувся швидко, і Щербаку вже дали 4,5 роки в'язниці за найманство", - написав він.
"Що тут можна сказати? Росія кине завжди. Буде урок іншим наївним дурника", - резюмував Казанський.
Топ коментарі
+17 user009
показати весь коментар23.05.2020 14:59
+15 Койот Восточноукраинский
показати весь коментар23.05.2020 14:53
+10 Evgeny N
показати весь коментар23.05.2020 14:46
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И ты, который не вылазил с ордынских срач-шоу и лил ложь про Украину
ТЫ конечно-же не причем.
2. Откуда российская контора, специализирующаяся на выдачах, узнала о существовании какого-то Щербакова, какой у нее к нему был интерес? Откуда она узнала, что и у Костанайских органов к этому Щербакову есть какие-то вопросы?
3. Почему он умолял предоставить ему убежище у тех кто его ослепил и оглушил блеском и шумом своих телеэкранов, а не у тех, за кого он еле выжил?
Может есть какая-то ниточка начало которой спрятано в периоде еще до ослепления и оглушения российским телевизором?