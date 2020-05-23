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Зеленський пообіцяв Порошенку "пригоди", і ДБР це відпрацьовує, - адвокати Новіков і Головань

Зеленський пообіцяв Порошенку

Чергова сфабрикована справа проти п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка - це одна з "пригод", які публічно на пресконференції пообіцяв Володимир Зеленський. А Державне бюро розслідувань, яке є інструментом Офісу Зеленського в політичних переслідуваннях, негайно кинулося виконувати замовлення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, так прокоментували адвокати Петра Порошенка так звану "історію з картинами".

"Всі вже відзначили, що "історія з картинами" відбувається на фоні пресконференції Зеленського, який обіцяв "пригоди". Очевидно, це і є ті обіцяні "пригоди". Вже відійшла на другий план історія зі знаменитими "плівками Байдена", яка подавалась як сенсація. Тепер вже нова сенсація - історія про картини", - говорить адвокат Ілля Новіков.

"Дуже показово, що так швидко реагує ДБР на обіцянки президента Зеленського влаштувати пригоди Петру Порошенку. Дуже показово також те, що вже втратили надію в ДБР знайти щось протиправне, що б стосувалося того періоду, коли Петро Порошенко був президентом України. Оскільки кануло вже глибоко в історію. І вивчають ситуацію з тих часів, коли президент Зеленський ще, я так думаю, працював на телеканалі "Інтер". Варто подивитися на те, як це здійснюється знову. Використовуються улюблені для президента Зеленського так звані "відосики". Оскільки замість того, щоб направляти повістки - це вже для ДБР абсолютно характерно за всі останні роки - замість того, щоб вручати повістки відповідно до норм КПК, демонструються різні креативні ролики у ютубі, які, на думку слідчих ДБР, мають замінити виконання норм закону", – каже адвокат Ігор Головань.

Дивіться також: ДБР викликало Порошенка на допит свідком у справі про контрабанду картин. У "ЄС" заявили про політичне переслідування з боку Зеленського. ВIДЕО

Адвокати також звернули увагу на те, що ДБР навмисно перенесло юридичну адресу одного зі своїх відділів у напівзруйновану споруду в Печерському районі, щоб працювати "під парасолькою" одіозного Печерського суду.

"ДБР дуже цінує свою приналежність до території Печерського суду. З причин, які не оголошуються офіційно, але вони цілком очевидні. Їм комфортно працювати тільки з цим судом, і навіть всередині цього суду тільки з конкретними суддями. Суддя Вовк, який щойно зобов’язав відкрити провадження щодо віцепрезидента і кандидата у президенти США Байдена, - це саме один із тих суддів. Він не міг би контролювати роботу ДБР, якби вони відкрито визнавали, що вони розташовані на вулиці Петлюри у Шевченківському районі. Це була б підсудність іншого суду", – пояснює Новіков.

Адвокати нагадали, що днями виповнився рік першому кримінальному провадженню, яке було відкрито проти Порошенка. І за цей час жодних доказів у жодній справі не пред’явлено.

"Ця комедія відіграється ДБР, проросійськими силами-замовниками й Офісом президента. І тепер, як ми бачимо за результатами пресконференції, особисто президентом Зеленським, ця комедія відіграється вже рік. І ми бачимо, що нічого, жодних фактів якихось правопорушень представлено не було, але ніхто не сумнівається, і це відверто стверджується, і особисто президентом Зеленським, що всі ці провадження фабрикуються проти п’ятого президента України Петра Порошенка. У таких обставинах говорити про виклики і допити для президента Порошенка як свідка – це абсолютно суперечить конституційному принципу верховенства права. Якщо маєте що пред’явити, то пред’являйте. Але робити, щоб тільки зробити приємність замовнику, всі ці протиправні виклики невідомо куди... Ми не будемо потурати цим протиправним вимогам", – наголосив Головань.

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"Позитивним моментом цього року і всіх цих подій є те, що дедалі менше людей всерйоз сприймають кожну нову таку історію. Водночас зрозуміло, що це не остання така історія. Президерт Зеленський обіцяв. Деяким його обіцянкам не можна вірити. А от цим обіцянкам вірити можна. Якщо він обіцяв пригоди, в цій частині я вірю", - іронізує Новіков.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Новіков (169) Порошенко Петро (15163) ДБР (3477) Головань Ігор (113)


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Топ коментарі
+90
Зеленский пообещал Порошенко "приключения", и ГБР это отрабатывает, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 5003
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23.05.2020 15:02
+81
Зеленский пообещал Порошенко "приключения", и ГБР это отрабатывает, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 1699
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23.05.2020 15:03
+70
Зеленский пообещал Порошенко "приключения", и ГБР это отрабатывает, - адвокаты Новиков и Головань - Цензор.НЕТ 58
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23.05.2020 15:06
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Но, в гавне, свинособака, почему то ты))
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23.05.2020 18:03 Відповісти
Якісь порохоботи сьогодні нецікаві, працюють через силу, старі шаблони.
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23.05.2020 17:32 Відповісти
а зачем напрягаться, если тема вшивая, как и все от зеленки?
скушно...
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23.05.2020 18:00 Відповісти
напевне Петя пайку зменшив, бо не бачить користі з віртуальних "бійців"
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23.05.2020 18:04 Відповісти
Наверняка ты, свинособака, за боярку тут скрешь. Портки хоть меняешь?
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23.05.2020 18:06 Відповісти
Яка погода в Пітері?
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23.05.2020 18:19 Відповісти
фантазируй дальше, дурак думкаю богатеет )))) чем бы дитя не тешилось...)))
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23.05.2020 18:10 Відповісти
Так шустро вступаєшся за соєвих, - ти теж нетрадиційної орієнтації?
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23.05.2020 19:17 Відповісти
а утебя традиция какая?
отличаться физиологически?
по образцу и подобию моники-кумира???)))
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23.05.2020 21:37 Відповісти
любиш Петю?
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23.05.2020 22:29 Відповісти
я люблю жену, детей прочую свою семью. среди них нет петь
а ты наверно исключительно любишь монику??? больше некого...)))
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23.05.2020 23:40 Відповісти
Зеленський пообіцяв Порошенку "пригоди", і ДБР це відпрацьовує, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 2419
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23.05.2020 17:33 Відповісти
ОЙ ДУРАК!
Просто удивительно, в еврейской, вроде бы и образованной семье и вырос такой дурак.
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23.05.2020 17:40 Відповісти
Да ты папку ейного послушай - старый надутый индюк с пейсами
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23.05.2020 18:07 Відповісти
я вырос на соцгороде в кривом роге. там совсем НЕОБРАЗОВАННАЯ семья.
типичные приментовские жжжж.... евреи )))
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23.05.2020 18:13 Відповісти
Так я и написал, - вроде бы.
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23.05.2020 18:20 Відповісти
среди евреев есть умные и очень умные, но и много дураков, даже поболее чем умных.
такой вот контраст - очень умник и очень дурак.
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23.05.2020 21:14 Відповісти
ну шо путевое может вырости в семье МУСОРА?
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24.05.2020 07:27 Відповісти
С 1990 по 1993 гг., (в то время, когда Украина уже была независимым государством)АНДРЕЙ ДЕРКАЧ ПРОХОДИЛ ОБУЧЕНИЕВВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КГБ им.Дзержинского (сейчас - Академия ФСБ России) в Москве.
Дипломная работа «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТРЕЧ С НЕГЛАСНОЙ АГЕНТУРОЙ»

Все его «достижения» так или иначе связаны с КГБ-шным прошлым.
Дед Андрея Деркача служил в НКВД, отец Андрея Деркача также воспитанник системы КГБ, а позже и одиозный руководитель СБУ времен Кучмы. Деркач-младший также пошел по стопам своих отца и деда.
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23.05.2020 17:49 Відповісти
аналогично и Наливайченко, лизо ... Тимошенки С 1990 по 1993 гг., (в то время, когда Украина уже была независимым государством) ПРОХОДИЛ ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КГБ им.Дзержинского (сейчас - Академия ФСБ России) в Москве. Об этом что-то забыли упоминать.
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23.05.2020 21:13 Відповісти
Ба й де ну приувет, в эуропу они нас вели с петькой.
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24.05.2020 00:47 Відповісти
Для зебілів всі критики Зе чомусь "порохоботи", напевно в цьому щось і є.
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23.05.2020 17:49 Відповісти
В свое время Деркач-старший возглавлял отдел КГБ на днепропетровском военном заводе Южмаш, одним из руководителей которого был будущий президент Украины http://lb.ua/file/person/1406_kuchma_leonid_danilovich.html Леонид Кучма .
Как вспоминает А.Деркач, он "рос в семье Кучмы... сидел у него на коленях".
Поэтому неслучайно, как утверждает ряд источников, оказался в крестниках Леонида Даниловича.
И неудивительно, что в независимой Украине политическая и бизнес-карьера Андрея Деркача была обеспечена поддержкой «семьи».
Клан Кучма - старший Деркач, скрепленный родственными связями (жены Кучмы и Леонида Деркача являются сестрами)обеспечили продвижение Андрея по карьерной лестнице.
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23.05.2020 17:49 Відповісти
Вообще, дружба с Россией - любимая тема Деркача.
В свое время он даже основал в парламенте депутатское объединение «В Европу вместе с Россией», секретарем которого, кстати, стал известный украинофоб Дмитрий Табачник.
Деркач даже предлагал сделать эту фразу девизом украинской внешней политики, утверждая, что евроинтеграция Украины без России невозможна.
Интересно, что одноименный раздел на личном сайте Деркача сейчас удален. Известно, что именно А.Деркач постоянно возглавляет кампании по блокированию направления украинских контингентов в международные миротворческие силы и дальнейшей интеграции в натовские структуры. Одновременно он, в контакте с рядом депутатов российской Госдумы и немецкого бундестага, активно продвигает идею создания в противовес НАТО так называемого континентального блока в который бы входили РФ, Германия и Украина.
http://topnews.pl.ua/society/2018/02/27/108421.html
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23.05.2020 17:50 Відповісти
- Петро Олексійович, телеглядачі цікавляться, які ваші улюблені передачі?
- Ну там чай, згущонка, сигарети. )))
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23.05.2020 18:20 Відповісти
я далеко не сторонник Барыги
но то что делает поц-Зедент говорит о том
что он ипанутый на всю голову
или вросто голова забита ватой от советничков
и инструкций ***** Обнуленного
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23.05.2020 18:31 Відповісти
порошенко доллжен сидеть вместе со своим співзасновником партии регинов раковой опухолью Украины ахметовым и за ротердам+ и за другие злодеяния!!!
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23.05.2020 19:10 Відповісти
а ты в психиатрической клинике должен быть
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23.05.2020 20:32 Відповісти
у тебя уже и номерок есть. Не меняй.
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24.05.2020 00:48 Відповісти
Правда глаза колет, что хетьман нас не вёл в Европу?!
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24.05.2020 00:49 Відповісти
- Петро Олексійович, телеглядачі цікавляться, які ваші улюблені передачі?
- Ну там чай, згущонка, сигарети. )))
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23.05.2020 19:14 Відповісти
автор шутки - Жидков из квартала ?
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23.05.2020 20:32 Відповісти
Откуда ослу и его почитателям знать про маятник,который имеет свойство качаться в обе стороны?
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23.05.2020 20:02 Відповісти
Він же розраховував на другий термін , ростив і пестив Медведчука,- а люди виявились не дурнішими за Баригу . Зеленський виявився таким самим імітатором . Каже непогано , але робить зовсім навпаки - як найяскравіший вияв цього - досі відкритий кордон України із ворогом !
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23.05.2020 20:57 Відповісти
Пусть первый досидит сначала
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24.05.2020 02:06 Відповісти
Шута на гиляку!
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23.05.2020 20:07 Відповісти
ПОКИ В СІЗО,ЗОНІ НЕ БУДУТЬ СИДІТИ ВОРОГИ, ЗРАДНИКИ УКРАЇНИ МЕДВЕДЧУК, ПОРТНОВ, ШУФРИЧ, БОЙКО, ЛУКАШ, ВОЛОШИН, КОЛОМОЙСЬКИЙ, ДОБКІН, ГЕПА, РАБІНОВИЧ .... вся ригівська шваль буду вважати що влада Земанди не бореться з ворогами України а сприяє їм в цькуванні патріотів. Вороги України повинні сидіти в тюрмі і довго. А ви цькуєте Порошенка .Так, Порошенко і його оточення по великому рахунку винні в всіх сьогоднішніх проблемах України. Винні в тому, що їм ( Порошенку) був даний шанс Україну приєднати до НАТО і ЄС, побороти корупцію і набагато покращити життєвий рівень народу а він все бездарно продав за власне благополуччя, розбазарив серед кумів, любих друзів, сім'ї. Порошенко винен в тому що потурав відвертим зрадникам України і практично реанімував в українській політиці мертвечуків, шуфричів, бойок.... чим поставив під загрозу саме існування незалежної держави України. АЛЕ ПРИ ПОРОШЕНКУ ВІДНОВИЛИ АРМІЮ І ВІДБИЛИ НАВАЛУ КРЕМЛЯ ЗГУРТУВАЛИ СВІТ ПРОТИ АГРЕСОРА ПОПОВНИЛИ КАЗНУ ДЕРЖАВИ ВІДНОВИЛИ ПАРОСТКИ ДЕМОКРАТІЇ .......
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23.05.2020 20:17 Відповісти
Порошенко підтримує Медведчука . Вони - однопартійці , чи у Вас пам'ять , як у риби ?
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23.05.2020 20:59 Відповісти
Зеленський пообіцяв Порошенку "пригоди", і ДБР це відпрацьовує, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 2559
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23.05.2020 20:21 Відповісти
Давай фото ручкання Бариги з ****** . Не маніпулюй , не змушуй людей обирати із двох сортів гівна , Україні потрібен Президент , чиї діти будуть жити , навчатись і лікуватись в українських звичайних школах і лікарнях . Досі таких не було .
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23.05.2020 21:03 Відповісти
"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
Зеленський пообіцяв Порошенку "пригоди", і ДБР це відпрацьовує, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 8462
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24.05.2020 00:38 Відповісти
цей клоун ще сто разів пошкодує що підняв xвоста на шановного Петра Олексійовича
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23.05.2020 20:35 Відповісти
ШАНОВНОГО!!!!! ого, мальдивы забыли?
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24.05.2020 00:52 Відповісти
Мы Оман помним)))
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24.05.2020 01:01 Відповісти
Сможете мне объяснить как так получилось, что мы шли в Европу а Порошенко не вёл нас туда, а как раз от туда? Ну сугубо по словам Ба й д ена.
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24.05.2020 01:37 Відповісти
А с каких пор Байден вдруг стал авторитетом для зебуинов? Вы,ребята,совсем заврались,прикрывая поход Украны при своем осле в ж**у.
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24.05.2020 02:01 Відповісти
" Савєтнікі " у зе розумово відсталі або шкідники,а може і він такий.
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23.05.2020 20:49 Відповісти
Вот я не как не пойму это чмо которое зе обещало недоделанное что эпоха бедности кончится
ВОПРОС К ДЕБИЛУ А В КАКОМ СТОЛЕТИИ и не надо мне прикрываться Порошенком уже зебедил не катит
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23.05.2020 21:35 Відповісти
Ми радимо Порошенку П.О. уже зараз готувати або допомогати у підготовці роботи майбутнього Народного Державного Трибуналу з безпеки України по сьогоднішнім і до Майданним антидержавним справам. Просто шкода буде витрачати час на ось ці розбірки зрадників та диверсантів чужого впливу на суспільстіво України. Але,що би відновити всі до єдиної ознаки державності країни просто необхідно буде поставити всі крапки над "і". Ну,а інше і більш результативне- це зміна ,вірніше Укріплення держави і державності шляхом приведення до влади Єдиногосі Постійного Стовпа Державності .....* Королівства його Величності. Все це спростить і вирішить буквально все: і сепаратизм,і колобораціонізм,і державність, і економіку,і олігархізм, і корупцію,і все лайно,що накопичилось. Президентська чи презид-парламентська форма правління нам,вибачте, НЕ ПІДХОДИТЬ, вона завела нас в глухий кут і поновлена державність при Порошенку П.О. після нього при допомозі частини ватопацифіського та ворожого до України населення привела....на антидержавний шлях ,що веде до самознищення. І у нас це є лише один шлях до спокою в своїй державі. Прикладів безліч: Іспанія,арабські емірати, африканські країни. Де є Королівства,там спрогнозований завтрішній день. Краще корити одного Володаря,а ніж десятки антидержавних товстосумів та сепаратистів!
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23.05.2020 22:26 Відповісти
Дай Боже нам розуму та сил!
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23.05.2020 22:32 Відповісти
Зеленський пообіцяв Порошенку "пригоди", і ДБР це відпрацьовує, - адвокати Новіков і Головань - Цензор.НЕТ 2544
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23.05.2020 22:46 Відповісти
«Плівки Деркача» не розповіли світові нічого нового і Петрові Порошенку насправді навряд чи загрожують серйозні наслідки через порушене проти нього кримінальне провадження. Водночас оприлюднення записів може зіпсувати відносини з американцями, а вигоду від цього отримає лише Росія. Такі висновки експерти зробили з оприлюднення записів розмов нібито Петра Порошенка і Джо Байдена.

У штабі Джо Байдена відреагували на «плівки Деркача», назвавши їх «повністю відредагованими». Про це заявив речник Ендрю Бейтс, повідомляє https://www.washingtonpost.com/ The Washington Post .
«Вони значною мірою відредагували записи, і це все не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу», - сказав Бейтс.
У Байдена вважають, що оприлюднення цих записів - це продовження давньої російської спроби йому нашкодити. Представники колишнього віцепрезидента також зазначають, що у цьому може бути замішана російська державна телевізійна компанія Russia Today, й натякнули на звʼязок Деркача з Росією.«П'ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України» і через втягування у передвиборчу боротьбу у США намагається підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами. Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник Вищої школи КДБ ім. Дзержинського у Москві (на момент випуску Андрія Деркача у 1993 році заклад вже називався Академією Міністерства безпеки Росії - ред.), - сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно? Бо все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою, ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію.

Відкрите запитання
Законних шляхів отримання народним депутатом записів розмов президента України з американським посадовцем просто не існує. Утім, Офіс президента, як заявив Порошенко, є не єдиним гіпотетично можливим джерелом, з якого Деркач міг отримати записи. На цьому зауважує у розмові з Радіо Свобода колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський.
«Враховуючи, що Деркач завжди займав промосковську позицію, то він міг отримати записи від Росії. Деркач - є учасником гри з дестабілізації в Україні, впровадження концепції хаосу. Росіяни мають таку агентуру і техніку, що можуть отримати доступ і до таких записів. Наші політики постійно недооцінюють можливості спеціальних служб росіян та їхній вплив. Путін підняв роль спецслужб і лякає ними весь світ. А у нас жоден президент не приділяв цьому належної уваги», - каже Скіпальський.
Син генерала Служби безпеки України, який навчався в Академії Міністерства безпеки Росії, не міг бути непоміченим російськими спецслужбами і не мати з ними контактів. Чи збереглися такі контакти до сьогодні? Олександр Скіпальський залишає це запитання відкритим за браком доказів.Але мала бути відкрита кримінальна справа проти Андрія Деркача за розголошення державної таємниці, якою є записи телефонних розмов президента.
https://www.radiosvoboda.org/a/30624516.html
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23.05.2020 22:50 Відповісти
Утім, якщо оприлюднення «плівок Деркача» розглядати у контексті міжнародної політики, то операцію провели не тими руками. «Викриття», що походять від Андрія Деркача, не матимуть значних наслідків, в США тепер не сприймають скомпроментованих діячів режиму Януковича. Це спроби політичних трупів якимось чином зачепитися за американську внутрішньополітичну боротьбу, за президентські вибори. Але це виглядає смішним і недоречним. Хлопці не розуміють, куди лізуть. Можна подумати, у США не знають ціни таким деркачам. Політичним банкрутам не вдасться на цій темі заробити політичний капітал. Але прозвучати поряд з Байденом чи Трампом - це вже велике щастя для таких колишніх політиків. Цим «тіням» ніякого позитиву від цієї історії «не світить». Нині в очах американців, громадської думки, будь-який зв'язок з Януковичем викликає тільки огиду.
Натомість, якщо «плівки Деркача» розглядати у виключно українському контексті, то можна побачити спробу проросійських сил прискорити антимайданівський реванш, ознаки якого вже намітилися в Україні, спільна зацікавленість у цьому діячів режиму Януковича і кремлівської верхівки є загальновідомою.https://www.radiosvoboda.org/a/30624516.html
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23.05.2020 22:54 Відповісти
це воно обісцялось до чи після як квакнуло?
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23.05.2020 23:57 Відповісти
Перед тим, ніж почати писати тут цю маячню, поцікався датами, що вибиті на медалі за окупацію Россією Криму, і датою коли Порошенко став Президентом у 2014 році.
Хоча я не впевнений, що розумові здібності дозволять це тобі зробити.
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24.05.2020 00:45 Відповісти
Бывших не бывает...
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24.05.2020 03:15 Відповісти
В нашем городе всегда жило очень много евреев, так вот они говорили, что если еврей умный ---то он О-о-чень умный, а если еврей дурак , то это такой ДУРАК!
Наш зебил явно к первой категории не относится...
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24.05.2020 01:06 Відповісти
Соя картины потянула? Где почитать?
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24.05.2020 03:14 Відповісти
С начало на Порошенко дело открывали ,за Керченский проход ,не прокатило ,теперь на Рашу в суд ,за арест судов и моряков . Е....ное шапито
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24.05.2020 08:01 Відповісти
Приключения зе-нелох, после перевыборов будут круче любого триллера, весле не свалит в иудостан!
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24.05.2020 16:01 Відповісти
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