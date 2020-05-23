Зеленський пообіцяв Порошенку "пригоди", і ДБР це відпрацьовує, - адвокати Новіков і Головань

Чергова сфабрикована справа проти п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка - це одна з "пригод", які публічно на пресконференції пообіцяв Володимир Зеленський. А Державне бюро розслідувань, яке є інструментом Офісу Зеленського в політичних переслідуваннях, негайно кинулося виконувати замовлення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, так прокоментували адвокати Петра Порошенка так звану "історію з картинами".

"Всі вже відзначили, що "історія з картинами" відбувається на фоні пресконференції Зеленського, який обіцяв "пригоди". Очевидно, це і є ті обіцяні "пригоди". Вже відійшла на другий план історія зі знаменитими "плівками Байдена", яка подавалась як сенсація. Тепер вже нова сенсація - історія про картини", - говорить адвокат Ілля Новіков.

"Дуже показово, що так швидко реагує ДБР на обіцянки президента Зеленського влаштувати пригоди Петру Порошенку. Дуже показово також те, що вже втратили надію в ДБР знайти щось протиправне, що б стосувалося того періоду, коли Петро Порошенко був президентом України. Оскільки кануло вже глибоко в історію. І вивчають ситуацію з тих часів, коли президент Зеленський ще, я так думаю, працював на телеканалі "Інтер". Варто подивитися на те, як це здійснюється знову. Використовуються улюблені для президента Зеленського так звані "відосики". Оскільки замість того, щоб направляти повістки - це вже для ДБР абсолютно характерно за всі останні роки - замість того, щоб вручати повістки відповідно до норм КПК, демонструються різні креативні ролики у ютубі, які, на думку слідчих ДБР, мають замінити виконання норм закону", – каже адвокат Ігор Головань.

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Адвокати також звернули увагу на те, що ДБР навмисно перенесло юридичну адресу одного зі своїх відділів у напівзруйновану споруду в Печерському районі, щоб працювати "під парасолькою" одіозного Печерського суду.

"ДБР дуже цінує свою приналежність до території Печерського суду. З причин, які не оголошуються офіційно, але вони цілком очевидні. Їм комфортно працювати тільки з цим судом, і навіть всередині цього суду тільки з конкретними суддями. Суддя Вовк, який щойно зобов’язав відкрити провадження щодо віцепрезидента і кандидата у президенти США Байдена, - це саме один із тих суддів. Він не міг би контролювати роботу ДБР, якби вони відкрито визнавали, що вони розташовані на вулиці Петлюри у Шевченківському районі. Це була б підсудність іншого суду", – пояснює Новіков.

Адвокати нагадали, що днями виповнився рік першому кримінальному провадженню, яке було відкрито проти Порошенка. І за цей час жодних доказів у жодній справі не пред’явлено.

"Ця комедія відіграється ДБР, проросійськими силами-замовниками й Офісом президента. І тепер, як ми бачимо за результатами пресконференції, особисто президентом Зеленським, ця комедія відіграється вже рік. І ми бачимо, що нічого, жодних фактів якихось правопорушень представлено не було, але ніхто не сумнівається, і це відверто стверджується, і особисто президентом Зеленським, що всі ці провадження фабрикуються проти п’ятого президента України Петра Порошенка. У таких обставинах говорити про виклики і допити для президента Порошенка як свідка – це абсолютно суперечить конституційному принципу верховенства права. Якщо маєте що пред’явити, то пред’являйте. Але робити, щоб тільки зробити приємність замовнику, всі ці протиправні виклики невідомо куди... Ми не будемо потурати цим протиправним вимогам", – наголосив Головань.

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"Позитивним моментом цього року і всіх цих подій є те, що дедалі менше людей всерйоз сприймають кожну нову таку історію. Водночас зрозуміло, що це не остання така історія. Президерт Зеленський обіцяв. Деяким його обіцянкам не можна вірити. А от цим обіцянкам вірити можна. Якщо він обіцяв пригоди, в цій частині я вірю", - іронізує Новіков.