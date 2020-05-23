Зеленський пообіцяв Порошенку "пригоди", і ДБР це відпрацьовує, - адвокати Новіков і Головань
Чергова сфабрикована справа проти п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка - це одна з "пригод", які публічно на пресконференції пообіцяв Володимир Зеленський. А Державне бюро розслідувань, яке є інструментом Офісу Зеленського в політичних переслідуваннях, негайно кинулося виконувати замовлення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, так прокоментували адвокати Петра Порошенка так звану "історію з картинами".
"Всі вже відзначили, що "історія з картинами" відбувається на фоні пресконференції Зеленського, який обіцяв "пригоди". Очевидно, це і є ті обіцяні "пригоди". Вже відійшла на другий план історія зі знаменитими "плівками Байдена", яка подавалась як сенсація. Тепер вже нова сенсація - історія про картини", - говорить адвокат Ілля Новіков.
"Дуже показово, що так швидко реагує ДБР на обіцянки президента Зеленського влаштувати пригоди Петру Порошенку. Дуже показово також те, що вже втратили надію в ДБР знайти щось протиправне, що б стосувалося того періоду, коли Петро Порошенко був президентом України. Оскільки кануло вже глибоко в історію. І вивчають ситуацію з тих часів, коли президент Зеленський ще, я так думаю, працював на телеканалі "Інтер". Варто подивитися на те, як це здійснюється знову. Використовуються улюблені для президента Зеленського так звані "відосики". Оскільки замість того, щоб направляти повістки - це вже для ДБР абсолютно характерно за всі останні роки - замість того, щоб вручати повістки відповідно до норм КПК, демонструються різні креативні ролики у ютубі, які, на думку слідчих ДБР, мають замінити виконання норм закону", – каже адвокат Ігор Головань.
Адвокати також звернули увагу на те, що ДБР навмисно перенесло юридичну адресу одного зі своїх відділів у напівзруйновану споруду в Печерському районі, щоб працювати "під парасолькою" одіозного Печерського суду.
"ДБР дуже цінує свою приналежність до території Печерського суду. З причин, які не оголошуються офіційно, але вони цілком очевидні. Їм комфортно працювати тільки з цим судом, і навіть всередині цього суду тільки з конкретними суддями. Суддя Вовк, який щойно зобов’язав відкрити провадження щодо віцепрезидента і кандидата у президенти США Байдена, - це саме один із тих суддів. Він не міг би контролювати роботу ДБР, якби вони відкрито визнавали, що вони розташовані на вулиці Петлюри у Шевченківському районі. Це була б підсудність іншого суду", – пояснює Новіков.
Адвокати нагадали, що днями виповнився рік першому кримінальному провадженню, яке було відкрито проти Порошенка. І за цей час жодних доказів у жодній справі не пред’явлено.
"Ця комедія відіграється ДБР, проросійськими силами-замовниками й Офісом президента. І тепер, як ми бачимо за результатами пресконференції, особисто президентом Зеленським, ця комедія відіграється вже рік. І ми бачимо, що нічого, жодних фактів якихось правопорушень представлено не було, але ніхто не сумнівається, і це відверто стверджується, і особисто президентом Зеленським, що всі ці провадження фабрикуються проти п’ятого президента України Петра Порошенка. У таких обставинах говорити про виклики і допити для президента Порошенка як свідка – це абсолютно суперечить конституційному принципу верховенства права. Якщо маєте що пред’явити, то пред’являйте. Але робити, щоб тільки зробити приємність замовнику, всі ці протиправні виклики невідомо куди... Ми не будемо потурати цим протиправним вимогам", – наголосив Головань.
"Позитивним моментом цього року і всіх цих подій є те, що дедалі менше людей всерйоз сприймають кожну нову таку історію. Водночас зрозуміло, що це не остання така історія. Президерт Зеленський обіцяв. Деяким його обіцянкам не можна вірити. А от цим обіцянкам вірити можна. Якщо він обіцяв пригоди, в цій частині я вірю", - іронізує Новіков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
скушно...
отличаться физиологически?
по образцу и подобию моники-кумира???)))
а ты наверно исключительно любишь монику??? больше некого...)))
Просто удивительно, в еврейской, вроде бы и образованной семье и вырос такой дурак.
типичные приментовские жжжж.... евреи )))
такой вот контраст - очень умник и очень дурак.
Дипломная работа «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТРЕЧ С НЕГЛАСНОЙ АГЕНТУРОЙ»
Все его «достижения» так или иначе связаны с КГБ-шным прошлым.
Дед Андрея Деркача служил в НКВД, отец Андрея Деркача также воспитанник системы КГБ, а позже и одиозный руководитель СБУ времен Кучмы. Деркач-младший также пошел по стопам своих отца и деда.
Как вспоминает А.Деркач, он "рос в семье Кучмы... сидел у него на коленях".
Поэтому неслучайно, как утверждает ряд источников, оказался в крестниках Леонида Даниловича.
И неудивительно, что в независимой Украине политическая и бизнес-карьера Андрея Деркача была обеспечена поддержкой «семьи».
Клан Кучма - старший Деркач, скрепленный родственными связями (жены Кучмы и Леонида Деркача являются сестрами)обеспечили продвижение Андрея по карьерной лестнице.
В свое время он даже основал в парламенте депутатское объединение «В Европу вместе с Россией», секретарем которого, кстати, стал известный украинофоб Дмитрий Табачник.
Деркач даже предлагал сделать эту фразу девизом украинской внешней политики, утверждая, что евроинтеграция Украины без России невозможна.
Интересно, что одноименный раздел на личном сайте Деркача сейчас удален. Известно, что именно А.Деркач постоянно возглавляет кампании по блокированию направления украинских контингентов в международные миротворческие силы и дальнейшей интеграции в натовские структуры. Одновременно он, в контакте с рядом депутатов российской Госдумы и немецкого бундестага, активно продвигает идею создания в противовес НАТО так называемого континентального блока в который бы входили РФ, Германия и Украина.
http://topnews.pl.ua/society/2018/02/27/108421.html
- Ну там чай, згущонка, сигарети. )))
но то что делает поц-Зедент говорит о том
что он ипанутый на всю голову
или вросто голова забита ватой от советничков
и инструкций ***** Обнуленного
- Ну там чай, згущонка, сигарети. )))
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
ВОПРОС К ДЕБИЛУ А В КАКОМ СТОЛЕТИИ и не надо мне прикрываться Порошенком уже зебедил не катит
У штабі Джо Байдена відреагували на «плівки Деркача», назвавши їх «повністю відредагованими». Про це заявив речник Ендрю Бейтс, повідомляє https://www.washingtonpost.com/ The Washington Post .
«Вони значною мірою відредагували записи, і це все не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу», - сказав Бейтс.
У Байдена вважають, що оприлюднення цих записів - це продовження давньої російської спроби йому нашкодити. Представники колишнього віцепрезидента також зазначають, що у цьому може бути замішана російська державна телевізійна компанія Russia Today, й натякнули на звʼязок Деркача з Росією.«П'ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України» і через втягування у передвиборчу боротьбу у США намагається підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами. Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник Вищої школи КДБ ім. Дзержинського у Москві (на момент випуску Андрія Деркача у 1993 році заклад вже називався Академією Міністерства безпеки Росії - ред.), - сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно? Бо все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою, ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію.
Відкрите запитання
Законних шляхів отримання народним депутатом записів розмов президента України з американським посадовцем просто не існує. Утім, Офіс президента, як заявив Порошенко, є не єдиним гіпотетично можливим джерелом, з якого Деркач міг отримати записи. На цьому зауважує у розмові з Радіо Свобода колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський.
«Враховуючи, що Деркач завжди займав промосковську позицію, то він міг отримати записи від Росії. Деркач - є учасником гри з дестабілізації в Україні, впровадження концепції хаосу. Росіяни мають таку агентуру і техніку, що можуть отримати доступ і до таких записів. Наші політики постійно недооцінюють можливості спеціальних служб росіян та їхній вплив. Путін підняв роль спецслужб і лякає ними весь світ. А у нас жоден президент не приділяв цьому належної уваги», - каже Скіпальський.
Син генерала Служби безпеки України, який навчався в Академії Міністерства безпеки Росії, не міг бути непоміченим російськими спецслужбами і не мати з ними контактів. Чи збереглися такі контакти до сьогодні? Олександр Скіпальський залишає це запитання відкритим за браком доказів.Але мала бути відкрита кримінальна справа проти Андрія Деркача за розголошення державної таємниці, якою є записи телефонних розмов президента.
https://www.radiosvoboda.org/a/30624516.html
Натомість, якщо «плівки Деркача» розглядати у виключно українському контексті, то можна побачити спробу проросійських сил прискорити антимайданівський реванш, ознаки якого вже намітилися в Україні, спільна зацікавленість у цьому діячів режиму Януковича і кремлівської верхівки є загальновідомою.https://www.radiosvoboda.org/a/30624516.html
Хоча я не впевнений, що розумові здібності дозволять це тобі зробити.
Наш зебил явно к первой категории не относится...