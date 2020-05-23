"Нацкорпус" провів акцію під офісом Медведчука: у нардепа заявляють про вибух і постраждалих. ВIДЕО (оновлено)

Біля офісу глави партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука в Києві 23 травня стався вибух. Напередодні там відбувалась акція "Національного корпусу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомив прессекретар Медведчука Олег Бабанін.

"Там відбувалась акція, там багато чого було. Ми зараз готуємо заяву... Є постраждалі", - заявив він, не вказавши, про яку кількість постраждалих йдеться.

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Як повідомляється на сайті "Нацкорпусу", їхні представники прийшли під стіни офісу партії Медведчука, щоб "привернути увагу громадськості і нагадати, що ворог не лише на сході, він - серед нас".

"Під час акції затримали кількох наших активістів. Поліція, яка прибула на місце, виконувала вказівки одного з депутатів ОПЗЖ. Акції триватимуть, стежте за подіями", - йдеться в повідомленні.

У Печерському райуправлінні поліції повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що "близько 20 активістів доставлено в райуправління поліції за скоєні правопорушення: вони палили фаєри і кидали димові шашки під час акції".

Водночас у поліції наголосили: "Жодних вибухів не було".