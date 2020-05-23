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У будинку для літніх людей на Рівненщині виявили ще 12 випадків COVID-19
Загалом в інтернаті захворіли 24 людини: 8 співробітників і 16 підопічних віком від 36 до 83 років. На в'їзді на територію інтернату встановили КПП.
Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.
"Отже, наразі вже 24 людини інфіковано в установі (8 працівників і 16 підопічних). П'ятеро людей перебувають у стаціонарі, інші - на самоізоляції", - сказано в повідомленні.
На в'їзді на територію установи встановили контрольно-пропускний пункт.
Перших 12 випадків інфікування в інтернаті виявили у четвер, 21 травня. В установі після цього організували вахтовий метод роботи.
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valentyna #410470
показати весь коментар23.05.2020 15:58 Відповісти Мені подобається 0
Меркава
показати весь коментар23.05.2020 18:12 Відповісти Мені подобається 0
Al Pat
показати весь коментар23.05.2020 16:30 Відповісти Мені подобається 0
Олександр Лукашенко #469246
показати весь коментар23.05.2020 18:29 Відповісти Мені подобається 0
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