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Новини Коронавірус і карантин
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У будинку для літніх людей на Рівненщині виявили ще 12 випадків COVID-19

У будинку для літніх людей на Рівненщині виявили ще 12 випадків COVID-19

Загалом в інтернаті захворіли 24 людини: 8 співробітників і 16 підопічних віком від 36 до 83 років. На в'їзді на територію інтернату встановили КПП.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

"Отже, наразі вже 24 людини інфіковано в установі (8 працівників і 16 підопічних). П'ятеро людей перебувають у стаціонарі, інші - на самоізоляції", - сказано в повідомленні.

На в'їзді на територію установи встановили контрольно-пропускний пункт.

Перших 12 випадків інфікування в інтернаті виявили у четвер, 21 травня. В установі після цього організували вахтовий метод роботи.

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Автор: 

карантин (18172) інтернат (65) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1173)


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а вот и вопрос о вероломности Вируса-так сколько в тяжелом состоянии, ведь у многих с этого контингента нехила история болезни
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23.05.2020 15:58 Відповісти
Так всплыло же в Полтаве, шо у них план по проделанным (!) тестам. Не результатам и больным.
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23.05.2020 18:12 Відповісти
Так ведь никакого секрета то и нет,-нищий и религиозный обслуживающий контингент таскает эту заразу по всем богодельням мира.
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23.05.2020 16:30 Відповісти
Дак не секрет где есть тесты там есть и Ковид)) если начать тестировать всех кто умирает от рака и инфарктов окажется что смертность от вируса 100 %)
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23.05.2020 18:29 Відповісти
 
 