У будинку для літніх людей на Рівненщині виявили ще 12 випадків COVID-19

Загалом в інтернаті захворіли 24 людини: 8 співробітників і 16 підопічних віком від 36 до 83 років. На в'їзді на територію інтернату встановили КПП.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

"Отже, наразі вже 24 людини інфіковано в установі (8 працівників і 16 підопічних). П'ятеро людей перебувають у стаціонарі, інші - на самоізоляції", - сказано в повідомленні.

На в'їзді на територію установи встановили контрольно-пропускний пункт.

Перших 12 випадків інфікування в інтернаті виявили у четвер, 21 травня. В установі після цього організували вахтовий метод роботи.

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