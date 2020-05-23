Світ очікує на другу хвилю COVID-19, Україна має бути до неї готова, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює важливість забезпечення оперативних закупівель засобів індивідуального захисту і обладнання для запобігання поширенню коронавиірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що в суботу на традиційній нараді щодо боротьби з коронавірусом міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україну було доправлено літаком понад 100 тисяч респіраторів завдяки допомозі однієї з національних компаній, також налагоджена співпраця зі Світовим банком щодо закупівлі всього необхідного, а з наступного тижня укладатимуться контракти щодо майбутніх закупівель.

"Лікарні, медики, аптеки – скрізь мають бути маски, дезінфектори, обладнання. Закупівлі тривають задовго. Треба шукати виходи, щоб скоротити цей процес, щоб надалі міністерство закуповувало все швидше. Яка у нас складна бюрократія, ми знаємо. Знайдіть шляхи спростити її. Кожна затримка може коштувати нам життів. У світі очікують на другу хвилю коронавірусу. Ми порівняно добре пройшли першу, хоча, на жаль, втратили понад 600 життів. Маємо бути готові з усіма процедурами й надалі", – наголосив Володимир Зеленський.

Також порушили питання надання можливості українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за умови, що її неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав.

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