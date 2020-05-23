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Новини Коронавірус і карантин
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Світ очікує на другу хвилю COVID-19, Україна має бути до неї готова, - Зеленський

Світ очікує на другу хвилю COVID-19, Україна має бути до неї готова, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює важливість забезпечення оперативних закупівель засобів індивідуального захисту і обладнання для запобігання поширенню коронавиірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що в суботу на традиційній нараді щодо боротьби з коронавірусом міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україну було доправлено літаком понад 100 тисяч респіраторів завдяки допомозі однієї з національних компаній, також налагоджена співпраця зі Світовим банком щодо закупівлі всього необхідного, а з наступного тижня укладатимуться контракти щодо майбутніх закупівель.

"Лікарні, медики, аптеки – скрізь мають бути маски, дезінфектори, обладнання. Закупівлі тривають задовго. Треба шукати виходи, щоб скоротити цей процес, щоб надалі міністерство закуповувало все швидше. Яка у нас складна бюрократія, ми знаємо. Знайдіть шляхи спростити її. Кожна затримка може коштувати нам життів. У світі очікують на другу хвилю коронавірусу. Ми порівняно добре пройшли першу, хоча, на жаль, втратили понад 600 життів. Маємо бути готові з усіма процедурами й надалі", – наголосив Володимир Зеленський.

Також порушили питання надання можливості українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за умови, що її неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав. 

Також читайте: 9 областей України не готові переходити до другого етапу послаблення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Зеленський Володимир (23715) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+28
заберите у бубочки кокс. или хотя бы заткните ему хлебальник.
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23.05.2020 15:54
+23
Мир ожидает,когда ты-торчек упоротый,свалишь подальше из Украины,со всем своим выводкоми шоблой.
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23.05.2020 15:55
+18
Филатов назвал Зеленскага имбециломМир ожидает вторую волну COVID-19, Украина должна быть к ней готова, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2313
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23.05.2020 16:02
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заберите у бубочки кокс. или хотя бы заткните ему хлебальник.
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23.05.2020 15:54 Відповісти
у него маска китайская и супер аллергенная. Вот поэтому так и реагирует..
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23.05.2020 16:22 Відповісти
не обзывай потужного попередника бубочкой.
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23.05.2020 23:26 Відповісти
кацап пшел нах
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23.05.2020 23:37 Відповісти
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
на вот прочти само себе о себе "кацап пшел нах"
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23.05.2020 23:44 Відповісти
С тобой как раз и будем готовы! А что Гетьман))))
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23.05.2020 15:54 Відповісти
Мир ожидает,когда ты-торчек упоротый,свалишь подальше из Украины,со всем своим выводкоми шоблой.
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23.05.2020 15:55 Відповісти
да, мир учится относиться в этому вирусу как к гриппу. А манипуляция вокруг этого зашкаливает.
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23.05.2020 15:56 Відповісти
Это не есть хорошо, нас опять всех можно будет в любой момент закрыть по щелчку пальцев китайцев, ВОЗа и хз кого еще.
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23.05.2020 16:11 Відповісти
Возу это вряд ли снова с рук сойдет, вот только вы об этом не узнаете, сплошная деза. Например-дом престарелых, вспышка и нет тяжелых случаев. Это как, вирус избирательный только на полосах анонсов.
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23.05.2020 16:16 Відповісти
Очень надеюсь, но все-таки хочу, шоб это было громко, как фейерверк.
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23.05.2020 16:17 Відповісти
Это нереально. Все знают за свинной грипп как было и что кто-то ответил за это? И кто-то сильно афишировал эту аферу?
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23.05.2020 18:36 Відповісти
Да. Главное тестировать всех кто умирает. Окажеться смертность 100% не важно от чего умирает) а еще надбавку врачам за ковид 300% и врачи будут довольны и будут находить и вторую и третью волну
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23.05.2020 18:35 Відповісти
надо будет - закроют. И тебя не спросят.
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23.05.2020 22:15 Відповісти
А тебя?
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23.05.2020 22:48 Відповісти
Єто и есть один из видов гриппа.
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23.05.2020 16:31 Відповісти
а респираторы то были или снова что то для кого то, но не то, что для людей. Люди познаются в беде, ЗЕ как никто 0 при экстренной ситуации. Будь он на должности президента или за роялем.ЗЕРО
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23.05.2020 15:55 Відповісти
Готуйся зустрічати Мрію.))
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23.05.2020 15:55 Відповісти
Йа-йа, друга хвиля, бо іще не всі маски китайські розпродали.
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23.05.2020 21:42 Відповісти
Доставлені респіратори можна придбати в мережі Епіцентрів.
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23.05.2020 15:57 Відповісти
да заткнись уже, твое блеяние и настоящее несчастье переводит в фарс
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23.05.2020 15:57 Відповісти
Дайте ему селёдки,пусть помолчит
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23.05.2020 15:57 Відповісти
І молочка.
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23.05.2020 16:33 Відповісти
Это не так страшно...основное энергобезопасность. Это АЭС в первую очередь, подстанции, сети. Это все может одновременно и массово ломаться. Не ну населению скажут, что ветер, технеисправность, изношенность сетей и т.д. Но! К этому надо быть готовым всегда. Вот почему разнесенность источников генерации так важна. Критические объекты должны быть резервированы обязательно....
Цивилизация не может существовать без энергии...это база...
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23.05.2020 15:58 Відповісти
Может выйти сразу несколько объектов одновременно и с продолжительным простоем!!!
Больницы не могут лечить без электричества. Не будут работать операционные, ИВЛ, рентгенаппараты компрессоры и т.д.
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23.05.2020 16:01 Відповісти
охметов понесёт убытки, а вова не позаботился о хозяине
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23.05.2020 16:09 Відповісти
Мир ожидает вторую волну COVID-19, Украина должна быть к ней готова, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5108
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23.05.2020 16:01 Відповісти
Филатов назвал Зеленскага имбециломМир ожидает вторую волну COVID-19, Украина должна быть к ней готова, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2313
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23.05.2020 16:02 Відповісти
совещания стали традицией и упоминания инвесторов -секретами.
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23.05.2020 16:02 Відповісти
У Кадырова диагностировали короновирус. Это первый зафиксированный случай передачи вируса от человека к животному.
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23.05.2020 16:02 Відповісти
ще перша хвиля не минула
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23.05.2020 16:03 Відповісти
Плавный перед по ослаблению карантина с системными судорожными действиями власти ( взять сегодняшнюю историю с Киевом, а уже и с решением по Донецкой и Луганской областям) показывает что все это не заставит себя долго ждать.. Планово "выйдем" к концу июня началу июля и планово "войдем" опять к началу- середине сентября.
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23.05.2020 16:04 Відповісти
Ну вот. А вы экспорт спирта разрешили. А вдруг неурожай?
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23.05.2020 16:04 Відповісти
70 стран подают до суду за коронвирус на оргонизаторов этого корнобесия и зелю вместе с ними.Впрчем ему справку дадут.
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23.05.2020 16:07 Відповісти
Откуда инфа?
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23.05.2020 17:28 Відповісти
боты инфу сами выдумывают, если методички запаздывают
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23.05.2020 22:17 Відповісти
еще из первой волны не вынырнули...
а кловану понравилось народ в страхе держать...))))
столько возможностей для пиара... и единственная тема для обмусоливания (и опять же... толпой не собираться)))
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23.05.2020 16:07 Відповісти
охметов одобрил этот номер кварталл95 ?
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23.05.2020 16:07 Відповісти
Світ очікує на другу хвилю COVID-19, Україна має бути до неї готова, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7911
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23.05.2020 16:15 Відповісти
Эпицентр еще раз озолотится. Знаем, видели....
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23.05.2020 16:16 Відповісти
100%. На время епидемии Епицентр задрал цены на все товары на 25%, в то время когда во всем мире наоборот цены снизили.
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23.05.2020 16:20 Відповісти
видосик где шо устал
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23.05.2020 16:17 Відповісти
Ах У еть. Сами сделали епидемию. А теперь еще и к второй волне готовиться потому что вам было скучно и вы решили снять и до того никчемный карантин. Походу ето тупое человечество заслужило на вымирание.
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23.05.2020 16:19 Відповісти
Президент не проти піти на другий строк. Україна повинна бути готова.
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23.05.2020 16:34 Відповісти
Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем", - подчеркнул Зеленский.Источник: https://censor.net/n3197536

А хіба вже перша,так звана хвиля закінчилася?
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23.05.2020 16:37 Відповісти
Проблема всей ситуации в том, что это эпидемия очень заразная и людей нужно всех до одного изолировать и до полного уничтожения эпидемии, но проблема в том, что в тоже время это сделать сложно ибо людям нужно есть что то. Вот такой диссонанс, что нужно и изолировать на карантин и в тоже время нужно работать и зарабатывать, чтобы прокормить семью и экономика не сдохла. И сложность ситуации заключается в том, как выйти из двух этих проблем, которые одна исключает другую??? выход где то посередине по идеи. Нужно возможно персонализировано выявлять зоны заражения и изолировать их. А здоровые зоны, где нет заражения, там карантина не вводить и пусть работают, но не выходят за свою зону. Но зараженные зоны нужно будет поддерживать социально. И я имею ввиду разбить не только по городам, а и по районам города. Нужно всем думать, как делать так, чтобы эти две проблемы решить! Потому что количество больных растет каждый день и отменив карантин после инкубационного периода мы получим еще больше зараженных и в итоге будет второй карантин и будет ситуация еще жоще, что не будет даже койка мест для больных новых поступающих. Человечество как будто находится в какой то абстракции и каждый думает в мире даже, а не в Украине только, что кто то решит эту проблему другой, но в итоге все смотрят друг на друга и проблему никто не решает и не думает, как ее решить. А надо над этим думать каждому в мире! Потому что чем дальше, тем больше эта проблема будет расти!
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23.05.2020 16:39 Відповісти
Бред несёшь. Какая заразность? Как не хватит мест? Если сейчас больницы пустые.
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23.05.2020 18:40 Відповісти
особенно в Белоруси, да, Грыгоровыч?
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23.05.2020 22:20 Відповісти
В Белорусси тоже. Тестов то там делают все больше и больше по сравнению с карантинной Украиной)
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23.05.2020 22:23 Відповісти
Друга хвиля може виявитись дев"ятим валом.
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23.05.2020 16:41 Відповісти
Зеленский также поддержал предложение Кабмина о предоставлении возможности украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она соответствует требованиям других государств.- мелочны зеленые не лохи
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23.05.2020 16:50 Відповісти
Світ очікує на другу хвилю COVID-19, Україна має бути до неї готова, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4738
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23.05.2020 16:56 Відповісти
Что сказать сказать то хотел, перепечатник. Всё чужим горбом, чужими рисунками лайки поиметь норовишь.
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23.05.2020 17:07 Відповісти
Мы сравнительно хорошо прошли первую / Удивляет уверенность комика а не обычное его кукареканье: будет, Зеленский/ может быть, Зеленский/ Скоро вы увидите результат, - Зеленский/Но подозрение что ещё не прошли а только в начале эпидемии, осталось.
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23.05.2020 16:57 Відповісти
шо напишут, то и прочитаю
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23.05.2020 17:05 Відповісти
Испания разрешит въезд иностранным туристам с июля Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в Испании, объявил премьер Педро Санчес.
Власти Испании приняли решение открыть страну для иностранного туризма в июле. Об этом сказал премьер-министр страны Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде в субботу, 23 мая.
"Этим летом будет туристический сезон. Начиная с июля, возобновится въезд иностранных туристов в Испанию. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране", - заявил Санчес на пресс-конференции в Мадриде.
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23.05.2020 17:06 Відповісти
так готовься ****, что ты высеры свои делаешь!
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23.05.2020 17:12 Відповісти
А шо по єтому поводу скажет Пєтроксеевич?
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23.05.2020 17:19 Відповісти
він робить. а вава відосіки клепає та самальотики для епіцентра зустрічає.
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23.05.2020 17:39 Відповісти
Саша, иди читай арихметику!
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23.05.2020 17:45 Відповісти
гуляй отросток.
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23.05.2020 18:01 Відповісти
Так хто забороняє готуватись до n-ї хвилі пандемії? Де програма противірусного захисту, де підняте питання в ООН про авторів цього штучного вірусу, про трибунал і компенсацію?. Де роботи щодо обладння метрополітену і транспорту протиепідемічними засобами? Де чітка програма КМУ щодо розмежування роботи в часі підприємств і організацій. Чи президент сказав і нічого не зробив, тоді для кого рота відкриввав - для мух?
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23.05.2020 17:31 Відповісти
Боже, який він розумний. Знається навіть на медицині. Куди до нього канадському прем'єру.
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23.05.2020 18:01 Відповісти
найвеличніший із усіх папередніків, слава земним і небесним стихіям та стиxyям
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23.05.2020 23:45 Відповісти
если чего то, кто то очень ждет, к тому ожидаемое всегда непременно придет...волна тоже
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23.05.2020 18:20 Відповісти
всё верно сказал.
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23.05.2020 23:30 Відповісти
як йому сподобалось зебільне стадо в стойлі тримати, жаба ти гнусна зі своїм гаркавим квакотінням
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23.05.2020 23:43 Відповісти
 
 