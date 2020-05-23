Світ очікує на другу хвилю COVID-19, Україна має бути до неї готова, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підкреслює важливість забезпечення оперативних закупівель засобів індивідуального захисту і обладнання для запобігання поширенню коронавиірусної інфекції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зазначається, що в суботу на традиційній нараді щодо боротьби з коронавірусом міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україну було доправлено літаком понад 100 тисяч респіраторів завдяки допомозі однієї з національних компаній, також налагоджена співпраця зі Світовим банком щодо закупівлі всього необхідного, а з наступного тижня укладатимуться контракти щодо майбутніх закупівель.
"Лікарні, медики, аптеки – скрізь мають бути маски, дезінфектори, обладнання. Закупівлі тривають задовго. Треба шукати виходи, щоб скоротити цей процес, щоб надалі міністерство закуповувало все швидше. Яка у нас складна бюрократія, ми знаємо. Знайдіть шляхи спростити її. Кожна затримка може коштувати нам життів. У світі очікують на другу хвилю коронавірусу. Ми порівняно добре пройшли першу, хоча, на жаль, втратили понад 600 життів. Маємо бути готові з усіма процедурами й надалі", – наголосив Володимир Зеленський.
Також порушили питання надання можливості українським виробникам масок та інших засобів захисту експортувати свою продукцію за умови, що її неможливо продати в Україні, але вона відповідає вимогам інших держав.
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на вот прочти само себе о себе "кацап пшел нах"
Цивилизация не может существовать без энергии...это база...
Больницы не могут лечить без электричества. Не будут работать операционные, ИВЛ, рентгенаппараты компрессоры и т.д.
а кловану понравилось народ в страхе держать...))))
столько возможностей для пиара... и единственная тема для обмусоливания (и опять же... толпой не собираться)))
А хіба вже перша,так звана хвиля закінчилася?
Власти Испании приняли решение открыть страну для иностранного туризма в июле. Об этом сказал премьер-министр страны Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде в субботу, 23 мая.
"Этим летом будет туристический сезон. Начиная с июля, возобновится въезд иностранных туристов в Испанию. Иностранные туристы уже могут планировать свои каникулы в нашей стране", - заявил Санчес на пресс-конференции в Мадриде.