Окупанти 6 разів обстрілювали захисників України на Донбасі, поранено військовослужбця, - ООС
Збройні формування Російської Федерації застосовували заборонені 122-мм артилерійські системи, міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстрілював околиці Кам’янки: зранку із використанням ручних протитанкових гранатометів, а пообіді – зі 122-мм артилерійських систем. Поруч з населеним пунктом Верхньоторецьке зафіксовано застосовування снайперської зброї.
Біля Авдіївки противник задіяв 120-мм міномети.
По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Майорська російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го та 120-го калібрів.
Неподалік населеного пункту Сизе збройні формування Російської Федерації вели вогонь по наших позиціях з 82-мм мінометів.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил має поранення.
Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Загарбники отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил", —додали в штабі.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 дотримувався режим "Тиша".
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Неоголошена війна,
Не названа війною.
Завуальована вона -
"Конфлікт".... А поле бою -
Справжнісіньке… І справжні ті,
Що поле кров'ю омивають!
Вони, красиві й молоді,
На нім по-справжньому вмирають!
Неоголошена війна
Без права йти до бою.
Ми кров`ю платимо щодня
За зраду за спиною…
Як бути з трунами, в яких
Лежать найкращі з кращих?
І кожен з них не зміг, не встиг
Пожити… Впав… Нізащо?!?
Красиві пафосні слова
Про перемовини розмови.
"В нас тихо...і війни нема", -
Згори торочять знову.
Нерозголошена ціна
Такого одкровення.
Кому на руку, щоб війна
таке носила ймення?
Нерозголошені думки,
Про котрі гріх мовчати.
Ким буду я? Ким будеш ти,
Як прийдуть нас вбивати?..///