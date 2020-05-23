Окупанти 6 разів обстрілювали захисників України на Донбасі, поранено військовослужбця, - ООС

Збройні формування Російської Федерації застосовували заборонені 122-мм артилерійські системи, міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстрілював околиці Кам’янки: зранку із використанням ручних протитанкових гранатометів, а пообіді – зі 122-мм артилерійських систем. Поруч з населеним пунктом Верхньоторецьке зафіксовано застосовування снайперської зброї.

Біля Авдіївки противник задіяв 120-мм міномети.



По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Майорська російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го та 120-го калібрів.

Неподалік населеного пункту Сизе збройні формування Російської Федерації вели вогонь по наших позиціях з 82-мм мінометів.



Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил має поранення.



Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Загарбники отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил", —додали в штабі.

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На ділянках розведення №1, №2 та №3 дотримувався режим "Тиша".





