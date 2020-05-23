У Китаї від початку епідемії вперше жодного нового випадку COVID-19 за день

Від початку пандемії в КНР протягом доби вперше не зареєстрували жодного симптомного випадку коронавірусу.

23 травня материковий Китай вперше повідомив про відсутність хворих на коронавірус із симптомами, повідомляє Національна комісія охорони здоров'я Китаю. Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "24 канал".

Станом на 23 травня у Китаї зареєстровано 79 симптомних хворих на коронавірус, натомість ще 390 пацієнтів не мають симптомів і просто перебувають під спостереженням лікарів.

Згідно з даними РНБО, за увесь час пандемії у Китаї виявили 84 081 випадок зараження коронавірусом. 17 332 людини одужали, натомість 4 638 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.





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