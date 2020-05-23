1 629 15
У Китаї від початку епідемії вперше жодного нового випадку COVID-19 за день
Від початку пандемії в КНР протягом доби вперше не зареєстрували жодного симптомного випадку коронавірусу.
23 травня материковий Китай вперше повідомив про відсутність хворих на коронавірус із симптомами, повідомляє Національна комісія охорони здоров'я Китаю. Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "24 канал".
Станом на 23 травня у Китаї зареєстровано 79 симптомних хворих на коронавірус, натомість ще 390 пацієнтів не мають симптомів і просто перебувають під спостереженням лікарів.
Згідно з даними РНБО, за увесь час пандемії у Китаї виявили 84 081 випадок зараження коронавірусом. 17 332 людини одужали, натомість 4 638 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Топ коментарі
+4 Володимир Волошин #407788
показати весь коментар23.05.2020 18:27
+2 Володимир Волошин #407788
показати весь коментар23.05.2020 18:28
+2 Vitaly Ytsuken
показати весь коментар23.05.2020 18:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а поучиться
не допустили распространения вируса по стране
Украина не имея заболевших разнесла
по всей стране /есть чем гордиться /