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Новини Коронавірус і карантин
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У Китаї від початку епідемії вперше жодного нового випадку COVID-19 за день

У Китаї від початку епідемії вперше жодного нового випадку COVID-19 за день

Від початку пандемії в КНР протягом доби вперше не зареєстрували жодного симптомного випадку коронавірусу.

23 травня материковий Китай вперше повідомив про відсутність хворих на коронавірус із симптомами, повідомляє Національна комісія охорони здоров'я Китаю. Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "24 канал".

Станом на 23 травня у Китаї зареєстровано 79 симптомних хворих на коронавірус, натомість ще 390 пацієнтів не мають симптомів і просто перебувають під спостереженням лікарів.
Згідно з даними РНБО, за увесь час пандемії у Китаї виявили 84 081 випадок зараження коронавірусом. 17 332 людини одужали, натомість 4 638 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

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карантин (18172) Китай (4532) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
я їм вірю як і нашому зеленому лайну
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23.05.2020 18:27
+2
ага і якщо судити по штатам, то в китайців шалений імунітет до цієї хвороби...
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23.05.2020 18:28
+2
Они и в начале заявляли что все в порядке, больных нету...
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23.05.2020 18:35
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Перехворіли... Всі півтора мільярда....
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23.05.2020 18:27 Відповісти
ага і якщо судити по штатам, то в китайців шалений імунітет до цієї хвороби...
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23.05.2020 18:28 Відповісти
я їм вірю як і нашому зеленому лайну
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23.05.2020 18:27 Відповісти
Ну что вы ...он у нас самый честный,идейный борец с коррупцией,нелох, миротворец и просто классный парень.... 73% взрослого населения это подтверждают
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23.05.2020 18:34 Відповісти
Они и в начале заявляли что все в порядке, больных нету...
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23.05.2020 18:35 Відповісти
ОНИ НАВЕРНОЕ ПОД ВИДОМ ВСЕОБЩЕГО ТЕСТИРОВАНИЯ, ДЕЛАЮТ ПРИВИВКИ ОТ КРОНВИРУСА.
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23.05.2020 18:49 Відповісти
У Китаї від початку епідемії вперше жодного нового випадку COVID-19 за день - Цензор.НЕТ 4941
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23.05.2020 18:51 Відповісти
Вот пусть правительства всех стран вначале на себе испытают рекламируемые вакцины.
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23.05.2020 19:44 Відповісти
У Китаї від початку епідемії вперше жодного нового випадку COVID-19 за день - Цензор.НЕТ 9864
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23.05.2020 19:08 Відповісти
не обсуждать
а поучиться
не допустили распространения вируса по стране
Украина не имея заболевших разнесла
по всей стране /есть чем гордиться /
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23.05.2020 19:14 Відповісти
Союз РАБссии и Китая по поводу Короны Вируса закончлся.Сила Сибири в дерьме...
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23.05.2020 19:27 Відповісти
Магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC. Открытие состоялось 2 декабря 2019 года.
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23.05.2020 20:11 Відповісти
Постоянно твои сообщения мелькают и в большинстве случаев не в тему. Причем тут рф вообще? Я понимаю что агрессор, но это не значит что надо сообщения о рф в любую тему тулить, хотя дело твое конечно.
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23.05.2020 23:31 Відповісти
Комунякам косооким нема довіри.
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23.05.2020 21:59 Відповісти
как говорил Высоцкий: верю!
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24.05.2020 00:14 Відповісти
 
 