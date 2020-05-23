Росіян, які "без причини" їдуть до Криму, не пускають на окупований півострів

За останню добу окупаційна влада Криму не пустила на півострів 75 автомобілів з Росії.

Про це заявив окупаційний заступник начальника поліції МВС РФ у Криму Олександр Смаглін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії". За його словами, за останню добу через Керченський міст на територію півострова не пропустили рекордну кількість росіян.

"2672 одиниці до нас вчора прибули, з них 75 - це рекордна кіькість - пропущені були. Ми фіксуємо, що люди їдуть безпричинно. На вибуття - 3038 одиниці, і 25 ми не випустили, тому що не було підстав з виїзду", - додав Смаглін.

Напередодні повідомлялося, що окупанти фіксують збільшення трафіку через Керченський міст.

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Раніше окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов просив росіян не їхати в Крим, поки не закінчаться карантинні заходи.

29 квітня Аксьонов доручив, щоб всіх прибулих в Крим, що не мають житла і власності на території півострова, поміщали в обсерватор на 14 днів.

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На окупованому півострові зареєстровано 326 випадків коронавірусної інфекції, померло - 9 пацієнтів. У Севастополі COVID-19 підтвердили у 154 осіб, двоє померли.