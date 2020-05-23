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Новини Окуповані території
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Росіян, які "без причини" їдуть до Криму, не пускають на окупований півострів

Росіян, які

За останню добу окупаційна влада Криму не пустила на півострів 75 автомобілів з Росії.

Про це заявив окупаційний заступник начальника поліції МВС РФ у Криму Олександр Смаглін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії". За його словами, за останню добу через Керченський міст на територію півострова не пропустили рекордну кількість росіян.

"2672 одиниці до нас вчора прибули, з них 75 - це рекордна кіькість - пропущені були. Ми фіксуємо, що люди їдуть безпричинно. На вибуття - 3038 одиниці, і 25 ми не випустили, тому що не було підстав з виїзду", - додав Смаглін.

Напередодні повідомлялося, що окупанти фіксують збільшення трафіку через Керченський міст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Китаї від початку епідемії вперше жодного нового випадку COVID-19 за день

Раніше окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов просив росіян не їхати в Крим, поки не закінчаться карантинні заходи.

29 квітня Аксьонов доручив, щоб всіх прибулих в Крим, що не мають житла і власності на території півострова, поміщали в обсерватор на 14 днів.

Також читайте: До пом'якшення карантину не готові тільки 6 областей, - нарада в Зеленського

На окупованому півострові зареєстровано 326 випадків коронавірусної інфекції, померло - 9 пацієнтів. У Севастополі COVID-19 підтвердили у 154 осіб, двоє померли.

Крим (14133) росія (64969) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
Роися превращается в гетто .где SSесовцы в виде полицейских вершат твою судьбу. Остатки тоталитаризма в мозгах властей откидывают страну в царские времена.... что то похожее зарождается и здесь.спасибо ослику собакову и клистерной трубке
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23.05.2020 18:44
+14
Роися превращается в гетто, а Крым в военную базу с пропускным режимом
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23.05.2020 19:11
+12
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks

Львовский метрополитен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1263956661905108994 17 ч

Ливийцы показали трупешник российского ихтамнета. Предлагаю принести его на заседание Совбеза ООН и положить на стол рашистской делегации

https://twitter.com/i/status/1263956661905108994
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23.05.2020 19:15
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Роися превращается в гетто .где SSесовцы в виде полицейских вершат твою судьбу. Остатки тоталитаризма в мозгах властей откидывают страну в царские времена.... что то похожее зарождается и здесь.спасибо ослику собакову и клистерной трубке
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23.05.2020 18:44 Відповісти
Роися превращается в гетто, а Крым в военную базу с пропускным режимом
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23.05.2020 19:11 Відповісти
Так это уже 6 лет как открыто и с момента независимости частично.... вот тогда Лёне нужно было гнать любителей бояры и дидов на палке за поребрек.ибо нефик тут вам ловить.всё ради дешевого газа для бени и внебрачного сына кучмы
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23.05.2020 19:16 Відповісти
Ну и в чем достижение, не пустили 75 из 2672 машин. Да и вообще бред, если есть причина то проезжай, опасности заразить крымчан нет.
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23.05.2020 18:45 Відповісти
Кацапчик. А тебе не странно, что граждане ********* должны обосновывать свое перемещение по Расеи?
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23.05.2020 19:03 Відповісти
Лапоть, не пались так, только для лаптей перемещение в Крым это перемещение по России.
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23.05.2020 19:08 Відповісти
Лапоть- твоя фамилия. Расскажи мне про "чей Крым?" И откуда тебе известно, по причине кацапы едут в Крым или просто так? так что кто еще спалился уже понятно
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23.05.2020 19:13 Відповісти
О еще и тупой лапоть, в статье сказано что разворачивали тех кто ехал без причины.
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23.05.2020 19:39 Відповісти
Настоятельно прошу рассказать таки чей Крым. И кстати. Это только вы мокши, в лаптях ходите. ты еще про ватник и валенки вспомни,
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23.05.2020 20:12 Відповісти
Кто туда едет,в эту помойку,в которой все засрано дикарями мокшанскими.
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23.05.2020 19:50 Відповісти
Це точно?
Минулого літа їздили без проблем.......
Погано якщо це правда.
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23.05.2020 19:59 Відповісти
та блин, что тут странного? карантин по всему миру, расея не маленькая, какого черта растаскивать вирус по территории, если нету спец.причин. ? куда по Украине вы сейчас можете поехать поездом или автобусом? или самолетом? да по киеву даже, где и метро не работает?
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23.05.2020 20:09 Відповісти
перед мостом как я понимаю
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23.05.2020 19:21 Відповісти
Так как "мост" - это стратегический объект, то КПП с двух сторон
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23.05.2020 19:37 Відповісти
Король КоровиRUSa Путлер зна шо делае
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23.05.2020 18:52 Відповісти
В Чечне ваще комендатский час ввели,хай скажут спасибо Хмырю КГБэшному...
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23.05.2020 18:54 Відповісти
Буду ржать когда после Крыма и Ичкерии ,московия запретит жителям других регионов пересекать границу региона.вот тогда кацапстан точно посыпится на народные республики.... стягиваем танки к границам , готовимся признавать ростовскую воронежскую крымскую краснодарскую белгородскую курскую и брянскую народные республики..... так поди скоро будем с китаем и казахстаном граничить
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23.05.2020 19:06 Відповісти
Э..абидна,однако,про республику эвенков забыль сказать..
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24.05.2020 00:19 Відповісти
в республиках своя власть, что хотят то и устраивают (демократия во всей красе)
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23.05.2020 19:22 Відповісти
Росіян, які "без причини" їдуть до Криму, не пускають на окупований півострів - Цензор.НЕТ 4256
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23.05.2020 19:00 Відповісти
Крым опасен
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23.05.2020 19:12 Відповісти
Как коронавирус.
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24.05.2020 00:21 Відповісти
Анекдот.
Где-то на России в ФСБ.
Офицер открыл личное дело, внимательно посмотрел на меня и громко спросил: «Цель вашего рождения?»
Я замялся.
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23.05.2020 19:05 Відповісти
Ехать к таврам без причины - это признак дурачины
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23.05.2020 19:10 Відповісти
почтовый ящик гоблин.
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23.05.2020 19:15 Відповісти
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks

Львовский метрополитен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1263956661905108994 17 ч

Ливийцы показали трупешник российского ихтамнета. Предлагаю принести его на заседание Совбеза ООН и положить на стол рашистской делегации

https://twitter.com/i/status/1263956661905108994
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23.05.2020 19:15 Відповісти
Правильно, правильно!
И так воды не хватает!
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23.05.2020 19:34 Відповісти
Люблю, когда мокшане давят друг друга морально и физически,забавное зрелище.
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23.05.2020 19:49 Відповісти
да все правильно, карантин все-таки
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23.05.2020 20:05 Відповісти
ниче, зеля пообещал, шо крым скоро тю-тю, а зеля - не лох, свое слово держит
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23.05.2020 20:10 Відповісти
оно и видно очень ярко! чего только не обещал, того и не выдержал))
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23.05.2020 20:16 Відповісти
громадяни, шось я вас не розумію! що тут такого дивного, що не пускають у крим? зрештою карантин по всьому світу, якого хріна той вірус розвозити по території? сильно по україні транспорт їздить? окрім приватних чи там вантажних перевезень - ніщо не їде, навіть метро в києві стоїть закрите.
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23.05.2020 20:15 Відповісти
БандЄравцы и русоХВобы...
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23.05.2020 20:30 Відповісти
Патомушта они все тупо геи.
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23.05.2020 21:06 Відповісти
" Россиян, которые "без причины" едут в Крым, не пускают на оккупированный полуостров"

Кримчани! Що за лібералізм? Козломордих потрібно знищувати а не просто "не впускати".
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23.05.2020 21:08 Відповісти
Ну это как бы правильно или чо...
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23.05.2020 22:19 Відповісти
А через Україну пускають?
Ну, якщо є мета - підтримка анексії Криму, наприклад, чи відвідаування родин "законних асвабадітєлєй"...
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23.05.2020 23:41 Відповісти
Через Украину их пропустят к автозаку.... незаконное пересечение госграницы 204-1 коап Украины
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24.05.2020 00:21 Відповісти
Ташовинекажете... А чєрєз кудой проводить ротацію та отримує матзабезпечення групіровка іхтамнєтов у Придністров'ї?
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24.05.2020 14:09 Відповісти
Мудре рішення! Нєхій їхати козломордим в наш Крим, нехай в Тагіл чи Чилябінск йдуть загорати.
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24.05.2020 03:13 Відповісти
Фактично тут вони праві. Не пускають нікого. Зате хворих мало.
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24.05.2020 10:07 Відповісти
КАЦАПИ ВАЛІТЬ З КРИМУ І ЗАБЕРІТЬ З СОБОЮ КОЛАБОРАНТІВ І СЕПАРСЬКУ НЕЧИСТЬ
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24.05.2020 10:46 Відповісти
 
 