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Новини Коронавірус і карантин
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Підприємці в Польщі влаштували протест, вимагають від держави підтримки під час карантину

Підприємці в Польщі влаштували протест, вимагають від держави підтримки під час карантину

Підприємці з ініціативи кандидата в президенти Польщі Танайно вийшли на акцію протесту з вимогою підтримки від держави. Самого Танайно затримали за порушення фізичної недоторканності поліцейського.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Ініціатор акції - кандидат в президенти Павел Танайно.

Протестувальники, у яких брали коментарі, кажуть, що вимагають реальної державної підтримки, а не "обмеження свобод під прикриттям пандемії".

Репортери зазначають, що учасники акції спершу намагалися дотримуватися дистанції у 2 метри. Поліцейські озвучували попередження у мегафон, що зібрання є незаконним.

Протестувальники виклали на асфальті хрест зі свічок і квіток, що мало символізувати тягар, звалений на підприємців внаслідок урядових обмежень на ведення бізнесу.

Підприємці в Польщі влаштували протест, вимагають від держави підтримки під час карантину 01

Протестувальники спробували пройти маршем до президентського палацу, але поліція заблокувала їх біля пам’ятника Коперніку.

Танайно після цього телефонував за екстреним номером, заявляючи, що він "громадянин, який вийшов пройтися, але його оточили 200 поліцейських", повідомляє Onet.

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У підсумку його затримали; як пояснює поліція у Twitter – за порушення фізичної недоторканності поліцейського.

"Атаки на поліцейських неприйнятні. Якщо хтось намагається доторкнутися до правоохоронця, він змушує нас діяти рішуче. Підтверджуємо, що у зв’язку з порушенням фізичної недоторканності співробітника поліції Павел Танайно був затриманий", - йдеться у повідомленні.

Підприємці в Польщі влаштували протест, вимагають від держави підтримки під час карантину 02

Також повідомляється, що поліція ідентифікувала та записала дані людей, які прийшли на протест без масок.

Павел Танайно, за результатами останніх соцопитувань, не входить до лідерів рейтингів. Найбільшу підтримку має чинний президент Анджей Дуда, хоча за останній місяць його рейтинг впав на 20%.

На другому місці мер Варшави Рафал Тшасковський, головний кандидат від опозиції, який може розраховувати на 18%, а на третьому, з 15% - антисистемний кандидат Шимон Головня, якого порівнюють з Володимиром Зеленським.

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карантин (18172) Польща (8488) протест (2397) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Хоч поляки не обирають Шимона Головню, тобто польського бубочку.
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23.05.2020 19:06
+7
Один ты сидишь гордым и нищим как чмо в своей халабуде... с ватными мыслями в пустой голове)))
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23.05.2020 19:50
+3
Помнится я как то проверял, при Порошенко и даже при Януковиче такого не было ...
Предприниматели в Польше устроили протест, требуют от государства поддержки во время карантина - Цензор.НЕТ 2577 Предприниматели в Польше устроили протест, требуют от государства поддержки во время карантина - Цензор.НЕТ 4556
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23.05.2020 19:09
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Хоч поляки не обирають Шимона Головню, тобто польського бубочку.
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23.05.2020 19:06 Відповісти
Вот и посмотрим - во что превратили СМИ лохторат за последние десятилетия...
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23.05.2020 19:19 Відповісти
Хоть Дуду и критикуют внутри Польши, но у него самая большая поддержка. Да и сделал он реально много (не в смысле глобальных реформ, а в систематических и последовательных действиях).
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23.05.2020 21:19 Відповісти
Помнится я как то проверял, при Порошенко и даже при Януковиче такого не было ...
Предприниматели в Польше устроили протест, требуют от государства поддержки во время карантина - Цензор.НЕТ 2577 Предприниматели в Польше устроили протест, требуют от государства поддержки во время карантина - Цензор.НЕТ 4556
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23.05.2020 19:09 Відповісти
Різниця є:
- для росіян мова це зброя - заборона української в «ДНР» ...

Предприниматели в Польше устроили протест, требуют от государства поддержки во время карантина - Цензор.НЕТ 2173
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23.05.2020 19:22 Відповісти
Ну ничего, вот рабы из Украины подъедут и будет у них всё норм
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23.05.2020 19:28 Відповісти
А где рабы поляки? В Германии?)))
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23.05.2020 19:40 Відповісти
В Германии, в Швеции, во Франции - везде, только не в польше...
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23.05.2020 19:47 Відповісти
Один ты сидишь гордым и нищим как чмо в своей халабуде... с ватными мыслями в пустой голове)))
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23.05.2020 19:50 Відповісти
Мне похер где поляки рабы или батраки, мне за земляков обидно за то, что подались в добровольное рабство. И к тому ещё гордятся этим, тьфу пля, позорище
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24.05.2020 00:02 Відповісти
А в чем собственно рабство? Человек сам выбирает где ему работать и сколько и за какую оплату.
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24.05.2020 11:01 Відповісти
И почему МЫ в Польше рабы по твоему? Не стесняйся, расскажи.
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23.05.2020 21:21 Відповісти
Давай, спочатку, как-цапо-мовний, поясни всім присутнім на форумі, чому ти чомусь вважаєш себе НЕрабом?
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23.05.2020 22:38 Відповісти
Я считаю ТЕБЯ дебилом. Этого достаточно?

Развелось на сайте больных.....
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23.05.2020 22:44 Відповісти
Ти на форумі, а не на сайті, как-цап.
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23.05.2020 22:48 Відповісти
Прикольно, его окружили 200 копов, и обвинили в нарушении неприкосновенности полицейских, он к ним прикоснулся.))
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23.05.2020 19:47 Відповісти
Это очередной клоун, который не пройдет, но попиариться хочет. И тема митинга - идиотизм. Кого могут - поддержали, даже уработников из Украины, которые работают по умове злецения (договор подряда) выплатив разово около 2000 зл.
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23.05.2020 21:23 Відповісти
Ти по якому праву, как-цапо-раб огорнувся в польський прапор?
Зовсім здурів від заробітчанства?
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23.05.2020 22:40 Відповісти
Ты идиот? Я живу в Польше.
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23.05.2020 22:42 Відповісти
Ти не живеш в Польщі, а ти РАБ в Польщі.
Погодься, це різні речі.
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23.05.2020 22:47 Відповісти
Ты инвалид и это единственная возможность для тебя получить хоть какие то эмоции? Сочувствую, но все равно - в спам.
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23.05.2020 22:53 Відповісти
Якщо ти ще плекаєш надію, на те, що я тебе пожалію, за те, що ти став РАБОМ, то марна справа, как-цап https://censor.net/user/461959.
Для мене заробітчани - бидло.
Мати таку шикарну територію і не стати рабовласником - ГАНЬБА.
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23.05.2020 23:03 Відповісти
Ты лечиться не пробовал? Я отвечаю тебе только из-за того, что бы ты смог своими высерами заработать себе на бутылку пива. Убогим нужно подавать, а я не жадный.
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23.05.2020 23:06 Відповісти
У твоєму сприйнятті світу, де раб - господар, я звичайно, виглядаю хворим. Ти спробу стати на місце свого господаря, який тебе експлуатує. Тоді, ти - звичайний раб.
В тебе 100-відсоткові ознаки хвороби Дауна.
І схоже, ти згодом опинишся там, де тобі належить бути.
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06.06.2020 22:23 Відповісти
Українці!
1. Не варто пишатися тим, що ви працюєте на когось.
Пишайтеся тим, що хтось працює на вас.
2. Не варто пишатися тим, що ви знаєте мову окупанта.
Зробіть так, щоб КОЖЕН как-цап БЕЗДОГАННО знав українську мову, І ПИШАВСЯ ЦИМ і цурався свого как-цапського язика, так само, як більшість присутніх на цьому форумі, цураються української мови.

ОСЬ ТОДІ, ВСЕ БУДЕ ГАРАЗД.

А поки що я бачу продажних как-цапо-мовних ХОХЛІВ.
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23.05.2020 22:58 Відповісти
Пиши еще, а то скучно вечером. Приятно поржать с идиота.
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23.05.2020 23:03 Відповісти
Как-цапо-мовний поляк?
Ти в Польщі ложки чи вилки миєш?
Чи туалети?
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06.06.2020 22:16 Відповісти
Идиот? Тебя даже в спам жалко посылать. Что, больше тем нет, где можно хрень писать и ты нашел двух недельную новость? Тебе пора в психушку.
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07.06.2020 12:07 Відповісти
Якщо я наймаю поляків, а ти на них працюєш, тоді я ідіот, а ти НЕідіот?
Якщо я на українському форумі розмовляю українською, а ти - хохлорагуль, розмовляєш мовою как-цапомовного окупанта твоєї Батьківщини, тоді я ідіот, а ти НЕідіот?
Можливо, не мені, а тобі "...пора в психушку."
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04.07.2020 20:27 Відповісти
Дурню.Поляки молодці.Вимагати підтримки від влади під час пандемії-це право нації.Українці не є нацією,бо 29-ть років повзають на колінах перед постсовковою мажорнею 90-х з розпавшогося совка(совіцької окупації),яка й досі за заклик ввести террористичні війська не посадила жодного до буцигарні,як,скажімо,в Австрії https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/ Тому ні мова,ні армія,ні віра не зробить раба,чи навіть рабовласника звільненим від кріпацько-феодальної системи допоки Закони Нації не будуть визначатися спільною Національною Ідеєю українців,як Держави.У Вільному Світі усі заробітчани,але існує Закон.У США ,наприклад-стимул чек від Трампа на 1200 доларів для усіх громадян вже вдруге видають,бо пандемія,а в Україні ще й досі совкові штрафи з тебе здирають,бо пандемія.Гидко дивитися,як пакують мітингарів під офісом медвечука,що закликає ввести путлерівські війська.То який з тебе,нафіг,українець-ти ж сам і є бидло,яке тупo не розуміє,що Закон Нації є фундаментом Держави.
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24.05.2020 10:46 Відповісти
 
 