Підприємці в Польщі влаштували протест, вимагають від держави підтримки під час карантину
Підприємці з ініціативи кандидата в президенти Польщі Танайно вийшли на акцію протесту з вимогою підтримки від держави. Самого Танайно затримали за порушення фізичної недоторканності поліцейського.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
Ініціатор акції - кандидат в президенти Павел Танайно.
Протестувальники, у яких брали коментарі, кажуть, що вимагають реальної державної підтримки, а не "обмеження свобод під прикриттям пандемії".
Репортери зазначають, що учасники акції спершу намагалися дотримуватися дистанції у 2 метри. Поліцейські озвучували попередження у мегафон, що зібрання є незаконним.
Протестувальники виклали на асфальті хрест зі свічок і квіток, що мало символізувати тягар, звалений на підприємців внаслідок урядових обмежень на ведення бізнесу.
Протестувальники спробували пройти маршем до президентського палацу, але поліція заблокувала їх біля пам’ятника Коперніку.
Танайно після цього телефонував за екстреним номером, заявляючи, що він "громадянин, який вийшов пройтися, але його оточили 200 поліцейських", повідомляє Onet.
У підсумку його затримали; як пояснює поліція у Twitter – за порушення фізичної недоторканності поліцейського.
"Атаки на поліцейських неприйнятні. Якщо хтось намагається доторкнутися до правоохоронця, він змушує нас діяти рішуче. Підтверджуємо, що у зв’язку з порушенням фізичної недоторканності співробітника поліції Павел Танайно був затриманий", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що поліція ідентифікувала та записала дані людей, які прийшли на протест без масок.
Павел Танайно, за результатами останніх соцопитувань, не входить до лідерів рейтингів. Найбільшу підтримку має чинний президент Анджей Дуда, хоча за останній місяць його рейтинг впав на 20%.
На другому місці мер Варшави Рафал Тшасковський, головний кандидат від опозиції, який може розраховувати на 18%, а на третьому, з 15% - антисистемний кандидат Шимон Головня, якого порівнюють з Володимиром Зеленським.
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- для росіян мова це зброя - заборона української в «ДНР» ...
Развелось на сайте больных.....
Зовсім здурів від заробітчанства?
Погодься, це різні речі.
Для мене заробітчани - бидло.
Мати таку шикарну територію і не стати рабовласником - ГАНЬБА.
В тебе 100-відсоткові ознаки хвороби Дауна.
І схоже, ти згодом опинишся там, де тобі належить бути.
1. Не варто пишатися тим, що ви працюєте на когось.
Пишайтеся тим, що хтось працює на вас.
2. Не варто пишатися тим, що ви знаєте мову окупанта.
Зробіть так, щоб КОЖЕН как-цап БЕЗДОГАННО знав українську мову, І ПИШАВСЯ ЦИМ і цурався свого как-цапського язика, так само, як більшість присутніх на цьому форумі, цураються української мови.
ОСЬ ТОДІ, ВСЕ БУДЕ ГАРАЗД.
А поки що я бачу продажних как-цапо-мовних ХОХЛІВ.
Ти в Польщі ложки чи вилки миєш?
Чи туалети?
Якщо я на українському форумі розмовляю українською, а ти - хохлорагуль, розмовляєш мовою как-цапомовного окупанта твоєї Батьківщини, тоді я ідіот, а ти НЕідіот?
Можливо, не мені, а тобі "...пора в психушку."