Лікар про ситуацію в обласній інфекційній лікарні Харкова: "Обстановка на межі вибуху!"

Значна частина медперсоналу хвора на COVID-19, багато звільняються, а лікувати людей нічим.

Про це пише на своїй сторінці в фейсбуці професор Харківської медакадемії післядипломної освіти Володимир Корсунов, розповідаючи про нещодавній візит до Харківської обласної інфекційної клінічної лікарні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був на консиліумі у ВІТ Обласної інфекційної клінічної лікарні, оглядав завідувачку одного з відділень, яка потрапила до ВІТ з двобічною пневмонією та позитивним тестом на Covid-19.

Поки вистачає звичайної оксигенотерапії, але складається враження, що це не надовго - надто високий СРП, та площа ураження легенів на КТ. Крім неї на Covid-19 хворіє директор, замісник директора з медичної частини, завідувач ВІТ, три анестезіологи та купа лікарів, медичних сестер, молодшого персоналу!

Щодня звільняются співробітники! Лікарня місяць поспіль завантажена на 100 и більше відсотків, але жодна інша лікарня другого за кількістю населення міста України не приймає хворих з підозрою на вірус! Обстановка в лікарні на межі вибуху!

До речі про те, що все забезпечено і все є, а корупціонери-лікарі направляють рідних по лабораторіях та аптеках - директор ОКІЛ купує собі ліки за власні кошти, а на актемру для завідувачки відділенням, яка зараз перебуває у ВІТ збирають кошти всією лікарнею. Отаке життя насправді".

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Нагадаємо, станом на 23 травня в Харківській області кількість випадків COVID-19 зросла до 892, з яких 36 - летальні, 281 людина одужала