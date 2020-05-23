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Новини Коронавірус і карантин
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Лікар про ситуацію в обласній інфекційній лікарні Харкова: "Обстановка на межі вибуху!"

Лікар про ситуацію в обласній інфекційній лікарні Харкова:

Значна частина медперсоналу хвора на COVID-19, багато звільняються, а лікувати людей нічим.

Про це пише на своїй сторінці в фейсбуці професор Харківської медакадемії післядипломної освіти Володимир Корсунов, розповідаючи про нещодавній візит до Харківської обласної інфекційної клінічної лікарні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був на консиліумі у ВІТ Обласної інфекційної клінічної лікарні, оглядав завідувачку одного з відділень, яка потрапила до ВІТ з двобічною пневмонією та позитивним тестом на Covid-19.

Поки вистачає звичайної оксигенотерапії, але складається враження, що це не надовго - надто високий СРП, та площа ураження легенів на КТ. Крім неї на Covid-19 хворіє директор, замісник директора з медичної частини, завідувач ВІТ, три анестезіологи та купа лікарів, медичних сестер, молодшого персоналу!

Щодня звільняются співробітники! Лікарня місяць поспіль завантажена на 100 и більше відсотків, але жодна інша лікарня другого за кількістю населення міста України не приймає хворих з підозрою на вірус! Обстановка в лікарні на межі вибуху!

 До речі про те, що все забезпечено і все є, а корупціонери-лікарі направляють рідних по лабораторіях та аптеках - директор ОКІЛ купує собі ліки за власні кошти, а на актемру для завідувачки відділенням, яка зараз перебуває у ВІТ збирають кошти всією лікарнею. Отаке життя насправді".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метрополітен Харкова відновить роботу 25 травня, - Кернес

Лікар про ситуацію в обласній інфекційній лікарні Харкова: Обстановка на межі вибуху! 01

Нагадаємо, станом на 23 травня в Харківській області кількість випадків COVID-19 зросла до 892, з яких 36 - летальні, 281 людина одужала

лікарня (1357) карантин (18172) Харків (5572) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+61
врач - порохобот, не иначе! совсем - сабака, забыл, что у нас все врачи с зарплатой в 300% и обеспечены всем чем надо, а также государство лечит всех за государственный счёт и вообще всё прекрасно
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23.05.2020 19:25
+45
А где этот, ну, как его, ну, тот кому стульчак феном грели? Этот, который себя называл "мастером спорта" по борьбе с коронавирусом. Ну, тот, что паяцем в балагане для умственно отсталых членом на рояле играл чуть больше года тому назад. Он то вот пускай туда поедет и поборет, как "мастер".
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23.05.2020 19:27
+44
В презєдента є справи важливіші, ніж здоров"я громадян.
Тут Порошенко ніяк не ловиться на "злочинах". Вже більше року по 24 години на добу всякі авакови з бакановими та генеральними прокуратурами землю носом риють, а ніяк...
Врач о ситуации в областной инфекционке Харькова: "Обстановка в больнице на грани взрыва!" - Цензор.НЕТ 4580
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23.05.2020 19:27
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Сторінка 2 з 2
Какая-то витиеватая статья, не ожидаешь такого от профессора. "Директор больницы покупает себе лекарства за собственные средства". Какой-то базарный уровень. Главный вопрос - деньги на счетах больнице есть или нет? Если нет, то скажите, профессор, почему их там нет, и что сделал директор, чтобы они там были. Или есть? Про 4 оклада медикам (+300%) тоже ничего не сказал - получили или нет. Или получили и - на больничный.
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23.05.2020 20:07 Відповісти
было бы в кубе странно, если бы деньги на счетах больницы были, а ее сотрудника лечили за ее же счет
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23.05.2020 20:50 Відповісти
Помнится в Харькове власти во главе с Гепой очень долго расчехлялись, когда в марте вся Украина зашевелилась и в городах начали готовить инфекционные больницы. Еще в середине апреля там вообще было 0 инфицированных. Так может главврачу нужно сначала обратиться к Гепе и в свой меддепартамент и узнать где деньги и койкоместа?
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23.05.2020 21:00 Відповісти
Искренность добрых слов подвергают сомнению лишь те,кто всю жизнь поливает грязью людей думающих.инициативных и добрых по натуре.
Кремль поливает грязью всех,даже брата Лукашенко...
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23.05.2020 20:11 Відповісти
США не закроют на карантин при второй волне коронавируса - Трамп
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24.05.2020 02:22 Відповісти
А разве вы зебили не за это голосовали? А что вы сегодня хотите ? Вы несёте ответственность за это
!
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23.05.2020 20:17 Відповісти
"Кандидат в президенты Владимир Зеленский одержал победу во всех округах, расположенных в Харькове. "

БАЧИЛИ ОЧІ, ЩО - ЇЖТЕ, ХОЧ ПОВИЛАЗЬТЕ!
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23.05.2020 20:19 Відповісти
я за зебіла не голосував, бо розумів, а так дійсно, багато пасти на вуха людям зейло навішав, ось і маємо...
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24.05.2020 01:20 Відповісти
https://censor.net/user/211128 подозрительго кацапсинские имя и фамилия . Так может начать расстреливать всех голосовавших за зелебобиков . Или газом травить , вам так не кажется https://censor.net/user/211128
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24.05.2020 05:27 Відповісти
Тема с фамилиями была закрыта на форуме еще 5 лет назад. Только кацапские дегенераты продолжают слюнявит старые методички. Потому как своих мозгов просто нет. Слава Украине!
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24.05.2020 05:40 Відповісти
Союз Китая и РАБссии по поводу Короны Вируса закончен...,сливай воду Чуваки...
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23.05.2020 20:20 Відповісти
Откуда корона в Харькове? Кернес же говорил что у него короны в городе нет.
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23.05.2020 20:22 Відповісти
Його корона на зоні чекає.
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24.05.2020 15:27 Відповісти
Лікар про ситуацію в обласній інфекційній лікарні Харкова: "Обстановка на межі вибуху!" - Цензор.НЕТ 7295
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23.05.2020 20:27 Відповісти
С понедельника метро открывается, будет весело, ну типа как в Квартале-95
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23.05.2020 20:34 Відповісти
а как же тот бизнесмен и гепа что потратили на ковид миллионы долларов
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23.05.2020 20:41 Відповісти
Ярославский - хозяин Харьковской области. Ну тот, лучший друг хозяина "Алиэкспресс", пославший 7 самолётов за тест-системам.
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24.05.2020 01:57 Відповісти
А пролетарско-совково-хохляцкая чернь,выбирая прастога парня из прастога нариду,просто не могла представить что именно так и выглядит власть народа.Народ - плебеи и быдло,и дальше собственной кормушки и стакана не смотрит.
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23.05.2020 20:45 Відповісти
Андрей Королько , а ты из каких слаёв будешь ? . Заткни пельку руський ******** . І наглядай краще за своім тилом - москвабадом , де народ мре швидше ніж деінде .
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23.05.2020 21:34 Відповісти
а я думающий украинец,из тех самых 25%.,а ты?
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23.05.2020 22:40 Відповісти
Взрыв, какой взрыв?
Вот сейчас Метро запустим...
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23.05.2020 20:55 Відповісти
скажите спасибо своим заведующим отделениями, SARS приравнем ВОЗом к ООИ и работать без снаряги вы не имеете права по закону, и работать больше трех часов в противочумном костюме без отдыха не имеете права по закону, ваши медицинские командиры вас предали, где этот проффесор был когда начиналась эпидемия, почему в колокола не звонил, вылез сейчас, дайте ему поджопника и выгоните этого спеца, когда начинаешь работать с ООИ должен подписать тонну документов, пол года хораборавирус вы думаете прокурорские вникли в вопрос, аха ха, да я бы заступая на дежурство с этим вирусом потребовал сто журналов на подпись, не заступила бы одна смена, причем вполне законно, эти бездельники бы всполошились ненашутку, рабский менталитет, а вдруг уволят, ой меня тетя лена сюда устроила неудобно, напоминаете русских терпил, еще ролик запилите на коленях зе помоги, а ха ха, вот это организаторы
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23.05.2020 20:55 Відповісти
Зато за гепу і допу всі голосують--бо вата вголові.
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23.05.2020 20:56 Відповісти
не кажи за усіх, якщо не знаеш!!
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24.05.2020 01:24 Відповісти
Бачили очі що вибирали - тепер жеріть зебіли те зелене лайно доки беньки на лоба не вилізуть
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23.05.2020 20:59 Відповісти
Там ещё на территории есть отдельная как бы 8 детская инфекционка. Туда тоже взрослых везут, мест мало. И началась эта каша месяц назад. У врачей костюмов тогда и близко не было. Вот и нахватились. А кинуху как миллионы собрали местно-шустрые спасители народа крутили столько же времени---месяц---пока самим видно надоело. Ответка пришла---но кому?
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23.05.2020 21:11 Відповісти
Пришла тем, кому положено. За Зелю дружно голосовали. Результат радует.
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23.05.2020 22:03 Відповісти
Лікар про ситуацію в обласній інфекційній лікарні Харкова: "Обстановка на межі вибуху!" - Цензор.НЕТ 5436
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23.05.2020 21:13 Відповісти
А прийшов гєпа....
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23.05.2020 22:22 Відповісти
А напомнит кто-нибудь, за кого этот самый медперсонал голосовал 21.4.2020 ?
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23.05.2020 22:01 Відповісти
За гєпу , крєпъкава хазяйсътъвєніка , папучіка революції ?
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23.05.2020 22:24 Відповісти
Значит, зарплаты не помогают бороться с вирусом и придется распространять корону по другим больницам города, поставляя туда зараженных пациентов?
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23.05.2020 22:37 Відповісти
УСПОКОЙТЕСЬ ребята, Харьков был, есть и будет украинским или во главе Украины.
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23.05.2020 22:54 Відповісти
А воно вам потрібно щодня бачити, як по вулицях міста буде носитися велокортеж Вови Голодупенка? 😃
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23.05.2020 23:11 Відповісти
зато бюст жукова-у Харкові стоїть...всі "давольни"...а ОП робить "розумну міну при поганій грі"...але сценки для Кварталу в житті не діють...
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23.05.2020 23:28 Відповісти
Ситуація на "нашому плато" стабілізується...
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23.05.2020 23:43 Відповісти
так і я чув, що в нас повна дупа в інфікційкі... ((
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24.05.2020 01:27 Відповісти
цей корсунов повній урод,- як що каже про своїх колег,- куча врачей, сестер, персонала
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24.05.2020 06:48 Відповісти
Лікарі чимсь нагадують ЗСУ в 2014 році доки військових годували вони служили. а коли бахнуло і - війна все здали ворогу без бою і... послали в бій замість себе добровольців.
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24.05.2020 07:24 Відповісти
от любой болезни помогает БЮЛЛЕТЕНЬ
прикладывайте его к голове... пустой
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24.05.2020 08:46 Відповісти
Зе-зе-зе-бе-бе-бе !
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24.05.2020 09:34 Відповісти
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