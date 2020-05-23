Підозрюваного у вбивстві семи осіб на Житомирщині відправили під арешт без права застави, - Офіс Генпрокурора

Ухвалою Корольовського районного суду міста Житомира 23 травня 2020 року до підозрюваного у вбивстві 7 осіб на Житомирщині застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

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Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

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