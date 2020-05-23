Народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його київському офісі. ФОТОрепортаж

Народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли мертвим у його офісі в Києві.

Інформацію Суспільному підтвердили джерела в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою версією правоохоронців, він нібито скоїв самогубство.

Як повідомили Суспільному, на місце інциденту також виїхали слідчі Державного бюро розслідувань. Оскільки загиблий був народним депутатом, поліція, може передати розслідування справи ДБР.

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За даними Еспресо, Валерія Давиденка знайшли з вогнепальним пораненням в голову. З великою ймовірністю це було самогубство.

За попередньою інформацією, трагедія сталася в особистій приймальні народного депутата на вулиці Велика Васильківська, 4а.

Член наглядової ради "Укрзалізниці", колишній депутат і журналіст Сергій Лещенко в телеграмі опублікував фото з місця події.

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Заступник глави МВС Антон Геращенко в фейсбуці уточнив, що тіло знайдено в туалеті.

"На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Триває комплекс невідкладних слідчих і оперативних заходів щодо з'ясування обставин загибелі народного депутата від Чернігівщини. Поліцією та прокуратурою будуть перевірятися всі можливі версії трагедії", - зазначив він.







