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Народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його київському офісі. ФОТОрепортаж

Народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його київському офісі. ФОТОрепортаж

Народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли мертвим у його офісі в Києві.

Інформацію Суспільному підтвердили джерела в Національній поліції, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою версією правоохоронців, він нібито скоїв самогубство.

Як повідомили Суспільному, на місце інциденту також виїхали слідчі Державного бюро розслідувань. Оскільки загиблий був народним депутатом, поліція, може передати розслідування справи ДБР.

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За даними Еспресо, Валерія Давиденка знайшли з вогнепальним пораненням в голову. З великою ймовірністю це було самогубство.

За попередньою інформацією, трагедія сталася в особистій приймальні народного депутата на вулиці Велика Васильківська, 4а.

Член наглядової ради "Укрзалізниці", колишній депутат і журналіст Сергій Лещенко в телеграмі опублікував фото з місця події.

Народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його київському офісі 01

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Заступник глави МВС Антон Геращенко в фейсбуці уточнив, що тіло знайдено в туалеті.

"На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Триває комплекс невідкладних слідчих і оперативних заходів щодо з'ясування обставин загибелі народного депутата від Чернігівщини. Поліцією та прокуратурою будуть перевірятися всі можливі версії трагедії", - зазначив він.

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Народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його київському офісі 06

депутат (1772) Київ (19429) Лещенко Сергій (505) смерть (6742) Геращенко Антон (935) Валерій Давиденко (4)


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Топ коментарі
+45
"Поскольку погибший был народным депутатом, полиция может передать расследование дела ГБР".

Некогда ГБР всякой фигней заниматься, ГБР должно каждую неделю открывать анекдотичное уголовное дело против Порошенко, других задач у него нет.
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23.05.2020 20:02
+24
Народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його київському офісі - Цензор.НЕТ 5890Народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його київському офісі - Цензор.НЕТ 7808
За упокой!
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23.05.2020 20:09
+23
От крайнего обнищания, не иначе...
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23.05.2020 19:58
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убийство и смерть ,это больше на РОСИЯН похоже !!! МЫ больше по БЛА-БЛА-БЛА специалисты , причем РОСИЯНЕ мочат и своих для ДЕЛА !!!
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23.05.2020 21:37 Відповісти
Он был РОСИЯНОМ???
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23.05.2020 22:55 Відповісти
Олег Ляшко пойдет в Раду по округу найденного мертвым Давиденко
Народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його київському офісі - Цензор.НЕТ 3905
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23.05.2020 21:37 Відповісти
https://twitter.com/luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1264262450746216449 7 хв В полседьмого чувака застреленным
нашли, а в полдесятого по его округу уже Ляшко баллотируется.

Кабздец.
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23.05.2020 21:40 Відповісти
закон джунглей
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23.05.2020 21:54 Відповісти
а что Ринат с зебилом в хороших так что олежка может рассчитывать на успех
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23.05.2020 21:56 Відповісти
Вот и нашли того, кому эта смерть выгодна.
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23.05.2020 22:56 Відповісти
этот утонет
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23.05.2020 21:43 Відповісти
Ні , цей точно не втопиться і не згорить .
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23.05.2020 21:47 Відповісти
невже сором замучить?!
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23.05.2020 22:18 Відповісти
Он подавится.
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23.05.2020 22:57 Відповісти
при Яныке зам министра, при Порошенко депутатик в его БПП , у чудака была чуйка как не остаться без гос кормушки. Харю наел нормальную судя по фотографиям при жизни, наверно от голода опух крепыш Бухенвальда. Никому избыток свинца в организме не добавлял здоровья. А тут из Глока, скорее всего наградного. Вредный американский свинец. Думаю Глок из тех что Аваков раздавал депутатикам при Петрусе П.
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23.05.2020 21:38 Відповісти
Про загиблих або гарне , або нічого ; але ж ця підступна паскуда багато років смоктала кров з українців !
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23.05.2020 21:45 Відповісти
На самом деле немножко иначе. Про мёртвых либо правду, либо ничего. Если правда такая - то туда скотине и дорога.
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24.05.2020 11:04 Відповісти
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1


Запоребриком не паряться щодо витончених сценаріїв.
Після інтерв'ю Горндона з поклонською та гіркіним, мобілізації орків, істерії на плюсах щодо колонізації України американцями та возвеличення "історичної" постаті Горндона у Шустера - стався "вибух" біля офісу кума Хла.
Халтура.
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24.05.2020 11:31 Відповісти
Зброєю нагороджують заради одного. Тільки для того, щоб можна було з честю піти з життя. І зовсім не для захисту.
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23.05.2020 21:50 Відповісти
Народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його київському офісі - Цензор.НЕТ 4697
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23.05.2020 21:41 Відповісти
Він і раніше по цьому округу вибирався.
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23.05.2020 21:56 Відповісти
Серьёзно, пошёл такой слух.
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23.05.2020 22:06 Відповісти
Самая опасная штука - это жизнь; она в 100% случаев заканчивается смертью.
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23.05.2020 21:42 Відповісти
Не треба було Кожару з-під арешту звільняти.
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23.05.2020 21:45 Відповісти
завдяки "праці" "давиденків" Україна кожен рік втрачає пів мільйона своїх громадян ...
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23.05.2020 21:45 Відповісти
не ******* у нас депутатів ...чомусь
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23.05.2020 21:48 Відповісти
чого ж не любимо, аби їм всім земля була пухом і бажано одразу в один день і щоб скоріше!
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24.05.2020 11:13 Відповісти
і в одномі місці. Щоб не сильно витрачатись на таке лайно
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24.05.2020 11:37 Відповісти
Он глосовал за закон о продаже земли.
w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=5095
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23.05.2020 22:00 Відповісти
чому марадьора досі не посадили?
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23.05.2020 22:06 Відповісти
Некогда.
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23.05.2020 22:13 Відповісти
посадят падлу.
Это ж верх цинизма - начало пандемии продавать маски за границу.
И когда неизвестно было к чему приведёт пандемия и все страны запасались продовольствием в несколько раз увеличить продажу зерна за границу... Дерибанить госрезерв...
Посадят мародёра... придёт время...
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23.05.2020 22:20 Відповісти
деньги, выделенные для борьбы с коронавирусом перегонять в Китай и оттуда завозить всякий хлам...

посадят мародёра...
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23.05.2020 22:22 Відповісти
По электронной декларации, Давыденко В. Н. владел двумя транспортными средствами - TOYOTA LAND CRUISER 200 (2010 г. выпуска) стоимостью 50 000 долларов, LEXUS LS460 (2007 г. выпуска) стоимостью около 24 000 долларов. Жена Л. Нестеренко имеет автомобиль марки INFINITI FX50 (2012 г. в.) ориентировочной стоимостью около 30 000 долларов США.

Не так, что бы и много.
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23.05.2020 22:51 Відповісти
Цены сильно завышены на авто.
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24.05.2020 02:41 Відповісти
Я тоже это отметил. Думаю, что в этом завышении цены, тоже есть своя стратегия, если есть другие, неуказанные, скрытые источники доходов, то даже продав такую машину за 100$? можно будет отчитаться за будущие доходы на указанную сумму, отмыв свои денежки.
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24.05.2020 08:20 Відповісти
Интересно, почему, фотографии трупа с места происшествия, с простреленной головой, немедленно появляются в сети. Это же первичный материал уголовного дела. Или это уборщица их выставила?
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23.05.2020 22:54 Відповісти
Киллер выложил доказательства для оплаты своих услуг. Чем не версия?
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23.05.2020 22:59 Відповісти
Реально, вполне может быть.
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23.05.2020 23:02 Відповісти
Менты тоже хотят на лексусах ездить
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23.05.2020 23:43 Відповісти
Сколько народного горя на форуме от смерти "народного" депутата.
Пора бы уже называть вещи своими именами. Ну какие они народные?! Предлагаю так и писать: не народные депутаты, олигархические шестерки, служащий Системы...
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23.05.2020 23:02 Відповісти
Самоубийцы никогда не выбирают местом суицида общественный туалет. Тем более в этом случае. Депутат, имеющий кабинет, мог с удобством для себя совершить самострел, оставив на столе записку. 100% убили, застав в кабинке в неудобной позе... Ищите, кому мешал.
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23.05.2020 23:45 Відповісти
Не мешал, а "играл не по правилам"...фраза депутата Щербаня уже имея пулю в голове...
Почему Вас хотели убить..???
Я начал играть не по правилам...
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24.05.2020 22:06 Відповісти
Не исключаю, т.к. не знаю ничего об этом депутате, даже из какой он партии. Писала безотносительно причин и мотивов, чисто по обстоятельствам "самоубийства", представленного на картинках... Инсценировка 100%.
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25.05.2020 00:53 Відповісти
Народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його київському офісі - Цензор.НЕТ 116
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23.05.2020 23:49 Відповісти
Руки не естественно лежат и подозрительно что не упал. Чисто внешне, его в такой позе туда могли посадить только внешними усилиями.
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24.05.2020 01:41 Відповісти
Сидит в кресле напротив зеркала - видимо смотрел на себя перед выстрелом. Лужа крови под креслом. Мог и не свалиться с кресла, если пистолет малого калибра.
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24.05.2020 07:45 Відповісти
А что офисное кресло делает в гальюне???? Не исключено что показательное убийство для тех кто в курсах его делишек...
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24.05.2020 22:22 Відповісти
Сразу видно что не коррупционер.Даже избирателей своих принимал в туалете.Все деньги,выделенные на приемную, ушли жене на лексус.
З.Ы.
Власть себя нивелировала под абсолютный ноль.При убийстве депутата единственная эпитафия-"Да и йух с ним".К корыту еще набегут.
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24.05.2020 02:12 Відповісти
Народного депутата Давиденка знайшли мертвим у його київському офісі - Цензор.НЕТ 9562
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24.05.2020 10:54 Відповісти
К стати ,а Гардон не хочет , к нему интервью взять
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23.05.2020 23:52 Відповісти
Ну все, дно пробито. В стране убивают теперь даже народных депутатов.
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24.05.2020 00:49 Відповісти
Ну народ от такой потери грустить не станет.Тем более на такую опасную работу очередь просили не занимать.
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24.05.2020 02:02 Відповісти
После выстрела руки между ног не сложатся
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24.05.2020 03:29 Відповісти
це ти так думаєш, що немає ніякого стосунку до реальності
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24.05.2020 08:50 Відповісти
Товариші по схемам з розкрадання зерна допомогли нардепу замовкнути, без обшуків і скандалів. Подія із серії "Мафія сказала треба - кіллер відповів - Єсть!" Кравченко, Кирпа який взям 700 млн кредиту, Колишня голова Фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко чомсусь застрелилася у своєму будинку у селі Чайки під Києвом і інші "герої" реформатори.
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24.05.2020 07:11 Відповісти
йому шкода свою квартиру будинок, а це чуже, нехай прибирають
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24.05.2020 08:49 Відповісти
Идеть ба-а-а-а-альшой передел.
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24.05.2020 08:13 Відповісти
Да,любит народ народных депутатов.Интересно,сколько баянов уже порвали?
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24.05.2020 08:28 Відповісти
Меня тут мысль посетила , а нет ли связи между Довиденко и недавно умершим послом Китая в Израиле . Посол умер на ,уже прошлой неделе , в постели от сердечного приступа , китайцы вскрытие запретили . Посол назначен был недавно уже в 2020, перед пандемией , а до этого он был в Украине , то ли послом , то ли какой то серьезный пост занимал Как там у соловьева , совпадение ..........
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24.05.2020 08:52 Відповісти
https://censor.net/user/405238 Однозначно самоубийство
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24.05.2020 08:55 Відповісти
В белых тапках. Гордон что-то знает!
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24.05.2020 14:21 Відповісти
Возможно сакральная жертва, чтоб внести законопроект о возврате неприкосновенности.
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24.05.2020 09:15 Відповісти
А зачем стреляться в туалете? И почему у него там кресло, там шо его рабочее место?
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24.05.2020 09:28 Відповісти
Нічого особливого:побочка від депутатства...ніхто ж не галасує, що гинуть наші воїни на війні,кожний день,армія розброєна.....
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24.05.2020 09:39 Відповісти
Дело передано в ГБР?
Когда же, наконец, они найдут на пистолете отпечатки Порошенко ???
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24.05.2020 11:06 Відповісти
а якщо там будуть відбитки зепоца?
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24.05.2020 11:10 Відповісти
або хтось чуваку дуже довіривася, або він був дуже довірливий. Земля пухом.
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24.05.2020 11:09 Відповісти
Тело нашли на диване в туалете, черт те что, кого он там ждал?
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24.05.2020 14:19 Відповісти
Guten Morgen !
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24.05.2020 16:48 Відповісти
минус один )) враг народа ...
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24.05.2020 16:53 Відповісти
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