УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4456 відвідувачів онлайн
Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
5 354 39

Відповідальний за крах літака МАУ біля Тегерана - оператор ракетної системи, - міністр оборони Ірану Хатамі

Відповідальний за крах літака МАУ біля Тегерана - оператор ракетної системи, - міністр оборони Ірану Хатамі

Відповідальним за збиття українського літака на початку січня поблизу Тегерана є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню "без отримання дозволу" у сформованих на той час умовах.

Про це заявив колишній іранський законодавець Махмуд Садекі з посиланням на отриману відповідь на його запит від міністра оборони Ірану, бригадного генерала Аміра Хатамі щодо причин катастрофи літака, пишет Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Садекі повідомив, що надіслав запит міністрові 23 квітня і отримав відповідь лише напередодні.

За його словами, Хатамі повідомив, що оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, імовірно, він не спілкувався з командним центром, покладаючись на "нечітку інформацію" від Міністерства оборони, коли ухвалив рішення про запуск ракети.

Махмуд Садекі зазначив, що хотів отримати від міністра оборони Ірану роз’яснення причин "відсутності координації в національній мережі протиповітряної оборони", що призвела до пуску двох ракет по українському пасажирському літаку в небі біля Тегерана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо домовитися з Іраном не вийде, то ми підемо шляхом колективного переслідування всюди, де можливо, - Кулеба

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Іран (2016) розслідування (2268)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
стрелочника нашли...и все? а как там поковырянные рашкой "черные ящики" ?
показати весь коментар
23.05.2020 20:39
+14
Было выпушено 2 ракеты по самолету причем с разных позиций... с разницей 7 секунд..два оператора ошиблись?На кого расчитана эта ТУФТА???
показати весь коментар
23.05.2020 20:45
+8
Тупо під дурня. Не хочуть зливати російських нашіптувачів.
показати весь коментар
23.05.2020 20:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну? И как теперь? Голову отрубили? А компенсации где?
показати весь коментар
23.05.2020 20:32 Відповісти
Довго щось вирішуєте питання компенсацій!
показати весь коментар
23.05.2020 20:39 Відповісти
стрелочника нашли...и все? а как там поковырянные рашкой "черные ящики" ?
показати весь коментар
23.05.2020 20:39 Відповісти
Від оператора дуже багато залежить.
показати весь коментар
23.05.2020 20:41 Відповісти
якщо кацап?
показати весь коментар
23.05.2020 20:56 Відповісти
И от тех, кто его обучал и тренировал работать на ЗРК ТОР российского пр-ва.
показати весь коментар
23.05.2020 20:59 Відповісти
Иран и РАБссия эьл одно и тоже дерьмо...
показати весь коментар
23.05.2020 20:41 Відповісти
На РАБссии траур,дефицит бюджета 9 триллионов... в Украине пока 300 миллиардов,но можем догнать Путлерскею банду...
показати весь коментар
23.05.2020 20:43 Відповісти
А ти знаєш який борг у Гамерики?(С)
показати весь коментар
23.05.2020 20:52 Відповісти
Долг США висит на рекламе Небоскреба,часы показывают мейчас 25 триллионов,а шо ?
показати весь коментар
23.05.2020 20:58 Відповісти
Нашли стрелочника? А чья политика создала весь этот бардак и истерию, граничащую с безумием?
показати весь коментар
23.05.2020 20:43 Відповісти
Было выпушено 2 ракеты по самолету причем с разных позиций... с разницей 7 секунд..два оператора ошиблись?На кого расчитана эта ТУФТА???
показати весь коментар
23.05.2020 20:45 Відповісти
Тупо під дурня. Не хочуть зливати російських нашіптувачів.
показати весь коментар
23.05.2020 20:50 Відповісти
Бред, оператор без приказа не может принимать решения на пуск ракет.
показати весь коментар
23.05.2020 20:49 Відповісти
Компенсации авиакомпании надо выплачивать отдельно.
А семьям погибших пассажиров - отдельно. (От Бениной ЛАПЫ).
Тогда можно и не судиться.
показати весь коментар
23.05.2020 20:50 Відповісти
А почему президент Вован и его АП "забыли" и "забили" на тему компенсаций от Ирана? Почему Вова не возвращает в информационное поле тему со сбитым в Иране Украинским самолетом и на официальном уровне не угрожает Ирану многомиллионными судовыми исками в случае если власти Ирана и дальше будут продолжать "валять дурака"в этом вопросе? Это важный принципиальный момент внешней политики, это "лицо" нашего государства. Или вами, зелеными имбицилами-малоросами снова выбрана тактика "мы мирные люди, хотим мира, нам можно срать на голову"?
показати весь коментар
23.05.2020 20:53 Відповісти
Если Вован не поднимает шум, значит, Беня уже загрёб все компенсации.
показати весь коментар
23.05.2020 20:55 Відповісти
та то ж фуйловские кореша...бубочка бздит-с...
показати весь коментар
23.05.2020 20:57 Відповісти
Оператор мог и не знать, что там за помехи и кем они наведены.
Это если оператор был иранец, а не грушник.
А вот кремль хорошо знает, кем были наведены помехи.
Москва подставила Иран, как верный партнёр.
показати весь коментар
23.05.2020 20:54 Відповісти
Нах мне это знать, внутренние разборки, где черные ящики и бабло?
показати весь коментар
23.05.2020 20:56 Відповісти
Слишком много совпадений.. Встреча в Омане, сбитие в Иране... Не знаю... Совпадение, не думаю?!
показати весь коментар
23.05.2020 20:56 Відповісти
Такое чувство шо всем уже пофиг кроме родичей.
показати весь коментар
23.05.2020 20:58 Відповісти
РАБссия сбила в 2014 году три Боинга,в марте,июле и декабре
показати весь коментар
23.05.2020 21:00 Відповісти
Ну типа таки нашли " козла отпущения " - который не будет ни за что и ни за кого отвечать ( при действующем в иране режиме ) . Арабьё - в своём репертуаре .
показати весь коментар
23.05.2020 21:01 Відповісти
Малайзия отказаль покупать РАБссиянские Буки,потому и сбили
показати весь коментар
23.05.2020 21:03 Відповісти
Ответственный за ✈ - Бубочка Оманский.
Попался Ослина в руки Патрушеву.
показати весь коментар
23.05.2020 21:08 Відповісти
не, просто ему в режиме реального времени показали, что и его самолет в этом коридоре, так что с патрушевым надежней
показати весь коментар
24.05.2020 00:13 Відповісти
Взблев для дегенератов ,,,,, власти наши давно сцать и срать хотели на это,,, время подлечит и забудут ,,,, просто подонки
показати весь коментар
23.05.2020 21:12 Відповісти
Ну,"на нєт і суда нєт".Відсидить той селюк положений срок і вийде з чистою душею.
Зате як гарно наш Вова гроби зустрічав !
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853899-zvernenna-zelenskogo-sodo-zbitta-litaka-mau-v-irani.html Зеленський звернувся до українців: Усі винні в катастрофі МАУ будуть покарані

"Дорогі українці!
У ці тяжкі дні для кожного з нас я хочу сказати таке.
Я поверну всіх загиблих близьким і рідним, вони зможуть з ними попрощатися по-людськи. Ми гідно вшануємо їхню пам'ять.
Усі винні будуть покарані.
Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а й упевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому куточку планети ви б не були."
Непоганий тоді фільмєц для лохів забацали.
Відповідальний за крах літака МАУ біля Тегерана - оператор ракетної системи, - міністр оборони Ірану Хатамі - Цензор.НЕТ 2458
показати весь коментар
23.05.2020 21:29 Відповісти
Ответственный тот кто послал самолёт в закрытую зону. И пох было коломойскому все
показати весь коментар
23.05.2020 21:41 Відповісти
Какая "закрытая зона"? Она была? Формально бэня ничем не виноват. Ну а фактически-жадный мудак.
показати весь коментар
24.05.2020 10:05 Відповісти
То інфа для зєлохів чи для потерпілих? Альо, зєлена мавпа?
показати весь коментар
23.05.2020 21:41 Відповісти
А чого не "іспанський диспетчер"?
показати весь коментар
23.05.2020 21:48 Відповісти
ага, нашелся стрелочник
и был он инструктором от пво дружественной страны по имени ванечка, и по совместительству внештатным сотрудником, это как версия
показати весь коментар
24.05.2020 00:09 Відповісти
оператор ракетной системы обвиняется в том, что, вероятно, он не общался с командным центром,Источник: https://censor.net.ua/n3197556
Дело в том, что оператор Иван совсем не разговаривал на фарси и ещё хуже его понимал
показати весь коментар
24.05.2020 03:05 Відповісти
Два первых вопроса, на которые необходимо ответить:
1. Затребовать у Ирана протоколы РЛС.
2. Что Вова делал в Омане.
показати весь коментар
24.05.2020 07:39 Відповісти
что ждать от ирана если зеля сказал что это не они пока сами не признались
показати весь коментар
24.05.2020 08:02 Відповісти
Мені цікаво, чи є хоч одна людина, що повірить у цю маячню?
показати весь коментар
24.05.2020 09:57 Відповісти
 
 