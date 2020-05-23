Відповідальний за крах літака МАУ біля Тегерана - оператор ракетної системи, - міністр оборони Ірану Хатамі
Відповідальним за збиття українського літака на початку січня поблизу Тегерана є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню "без отримання дозволу" у сформованих на той час умовах.
Про це заявив колишній іранський законодавець Махмуд Садекі з посиланням на отриману відповідь на його запит від міністра оборони Ірану, бригадного генерала Аміра Хатамі щодо причин катастрофи літака, пишет Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
Садекі повідомив, що надіслав запит міністрові 23 квітня і отримав відповідь лише напередодні.
За його словами, Хатамі повідомив, що оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, імовірно, він не спілкувався з командним центром, покладаючись на "нечітку інформацію" від Міністерства оборони, коли ухвалив рішення про запуск ракети.
Махмуд Садекі зазначив, що хотів отримати від міністра оборони Ірану роз’яснення причин "відсутності координації в національній мережі протиповітряної оборони", що призвела до пуску двох ракет по українському пасажирському літаку в небі біля Тегерана.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
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А семьям погибших пассажиров - отдельно. (От Бениной ЛАПЫ).
Тогда можно и не судиться.
Это если оператор был иранец, а не грушник.
А вот кремль хорошо знает, кем были наведены помехи.
Москва подставила Иран, как верный партнёр.
Попался Ослина в руки Патрушеву.
Зате як гарно наш Вова гроби зустрічав !
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853899-zvernenna-zelenskogo-sodo-zbitta-litaka-mau-v-irani.html Зеленський звернувся до українців: Усі винні в катастрофі МАУ будуть покарані
"Дорогі українці!
У ці тяжкі дні для кожного з нас я хочу сказати таке.
Я поверну всіх загиблих близьким і рідним, вони зможуть з ними попрощатися по-людськи. Ми гідно вшануємо їхню пам'ять.
Усі винні будуть покарані.
Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а й упевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому куточку планети ви б не були."
Непоганий тоді фільмєц для лохів забацали.
и был он инструктором от пво дружественной страны по имени ванечка, и по совместительству внештатным сотрудником, это как версия
Дело в том, что оператор Иван совсем не разговаривал на фарси и ещё хуже его понимал
1. Затребовать у Ирана протоколы РЛС.
2. Что Вова делал в Омане.