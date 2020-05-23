Відповідальний за крах літака МАУ біля Тегерана - оператор ракетної системи, - міністр оборони Ірану Хатамі

Відповідальним за збиття українського літака на початку січня поблизу Тегерана є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню "без отримання дозволу" у сформованих на той час умовах.

Про це заявив колишній іранський законодавець Махмуд Садекі з посиланням на отриману відповідь на його запит від міністра оборони Ірану, бригадного генерала Аміра Хатамі щодо причин катастрофи літака, пишет Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Садекі повідомив, що надіслав запит міністрові 23 квітня і отримав відповідь лише напередодні.

За його словами, Хатамі повідомив, що оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, імовірно, він не спілкувався з командним центром, покладаючись на "нечітку інформацію" від Міністерства оборони, коли ухвалив рішення про запуск ракети.

Махмуд Садекі зазначив, що хотів отримати від міністра оборони Ірану роз’яснення причин "відсутності координації в національній мережі протиповітряної оборони", що призвела до пуску двох ракет по українському пасажирському літаку в небі біля Тегерана.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.