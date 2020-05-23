Через пандемію коронавірусу в 68 країнах "серйозно ускладнена" програма вакцинації дітей до року, - Гебреєсус

Вакцинація дітей виявилася під загрозою. Причиною є пандемія коронавірусу, яка у багатьох країнах серйозно перешкоджає медичній допомозі, включаючи звичайні процедури

На відеоконференції в Женеві Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що програма вакцинації дітей молодших одного року в 68 країнах є серйозно ускладненою, пишет Цензор.НЕТ з посиланням Польське радіо.

Це означає ризик для 80 мільйонів дітей на земній кулі. "Справа в тому, що десятки мільйонів дітей, як у багатих, так і бідних країнах, ризикують заразитися на дифтерію, кір та пневмонію, які можуть бути смертельно небезпечними", - додав глава ВООЗ.

Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала нові вказівки щодо запуску програм вакцинації під час пандемії коронавірусу.

Глава ВООЗ закликав до ефективної боротьби з дезінформацією щодо щеплень, яка охоплює світ. За його словами, "псевдонаука підриває зусилля охорони здоров'я у всьому світі, яка рятує мільйони людей".

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