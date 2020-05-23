Переконаний, що нардеп Давиденко не міг вчинити самогубство, його вбили, і треба проводити розслідування, - колега по групі Шахов

Народний депутат від групи "Довіра" у Верховній Раді Сергій Шахов вважає, що його колегу Валерія Давиденка вбили, а версію з самогубством відкидає.

Про це депутат заявив у коментарі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, що ця людина не могла вчинити самогубство. Я наполягаю на тому, що його вбили, і треба проводити розслідування... Бачилися з ним в парламенті, на засіданні ми не спілкувалися з ним. Але я переконаний, що якби були якісь проблеми, він би порадився", - повідомив Шахов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть нардепа Давиденка: знімки з місця події. ФОТО 18+

Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли 23 травня в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Останній запис на фейсбук-сторінці Давиденка за 22 травня присвячений допомозі медикам і хворим на коронавірус в його виборчому окрузі.