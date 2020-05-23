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Новини
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Переконаний, що нардеп Давиденко не міг вчинити самогубство, його вбили, і треба проводити розслідування, - колега по групі Шахов

Переконаний, що нардеп Давиденко не міг вчинити самогубство, його вбили, і треба проводити розслідування, - колега по групі Шахов

Народний депутат від групи "Довіра" у Верховній Раді Сергій Шахов вважає, що його колегу Валерія Давиденка вбили, а версію з самогубством відкидає.

Про це депутат заявив у коментарі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, що ця людина не могла вчинити самогубство. Я наполягаю на тому, що його вбили, і треба проводити розслідування... Бачилися з ним в парламенті, на засіданні ми не спілкувалися з ним. Але я переконаний, що якби були якісь  проблеми, він би порадився", - повідомив Шахов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть нардепа Давиденка: знімки з місця події. ФОТО 18+

Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли 23 травня в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Останній запис на фейсбук-сторінці Давиденка за 22 травня присвячений допомозі медикам і хворим на коронавірус в його виборчому окрузі.

ВР (14945) самогубство (630) смерть (6742) вбивство (3083) Шахов Сергій (114) Валерій Давиденко (4)


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Топ коментарі
+9
Искать нужно по этому следу - "От китайской разведки не уйдешь. «Результаты работы Валерия Давыденко оказались настолько удачными, что Геннадий Москаль назвал его в числе чиновников, деятельность которых привела к многомиллиардным финансовым претензиям со стороны Китая. Получив у КНР кредит на $3 млрд в обмен на поставки зерна, Государственная продовольственно-зерновая компания Украины отправила грузов лишь на $153 млн. «Финансовые злоупотребления и нарушения исполнения контракта, в результате которых наносится вред государству и подрываются международные договоренности между Украиной и Китаем, стали возможными благодаря совместной антигосударственной деятельности министра АПК Украины Присяжнюка Н.В., заместителя Министра АПК Украины Давыденко В.М., заместителя Министра иностранных дел Украины Майка В.А.», " − сообщил Москаль.
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23.05.2020 23:48
+9
Созданная в парламенте на прошлой неделеhttps://zn.ua/POLITICS/v-rade-sozdali-novuyu-deputatskuyu-gruppu-spisok-338514_.html депутатская группа "Доверие" https://dt.ua/POLITICS/u-radi-stvorili-novu-deputatsku-grupu-spisok-332091_.html состоит преимущественно из бывших депутатов из БПП, "Народного фронта", представителей партии "Наш край", экс-регионала и депутата от "Самопомочі". При этом 12 из 17 ее членов фигуранты антикоррупционных расследований, а десятерых ловили на кнопкодавстве, подытожили в "Чесно".
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23.05.2020 23:50
+6
Сидить на кріслі в туалеті і кров лише на підлозі. Щось тут не так.
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23.05.2020 23:14
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Под такими новостями просто нужно закрывать комменты.
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23.05.2020 23:37 Відповісти
Только само общество может такое делать----соблюдать нейтральность в подобной ситуации. Смерть абсолютна. Её не обсуждают. Но пока не у нас.
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23.05.2020 23:58 Відповісти
А если это убийство. И возможно не последнее?
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24.05.2020 08:01 Відповісти
Сидить на кріслі в туалеті і кров лише на підлозі. Щось тут не так.
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23.05.2020 23:14 Відповісти
А должна быть кровь по стенке?)
Меня удивляет только ,почему не на унитазе?
Нет,ему надо было в кресле и в туалете.
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23.05.2020 23:48 Відповісти
і руці на колєнках після самовипилювання склав. на колюшках...неначе як послушний мальчік )))
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24.05.2020 06:54 Відповісти
Созданная в парламенте на прошлой неделеhttps://zn.ua/POLITICS/v-rade-sozdali-novuyu-deputatskuyu-gruppu-spisok-338514_.html депутатская группа "Доверие" https://dt.ua/POLITICS/u-radi-stvorili-novu-deputatsku-grupu-spisok-332091_.html состоит преимущественно из бывших депутатов из БПП, "Народного фронта", представителей партии "Наш край", экс-регионала и депутата от "Самопомочі". При этом 12 из 17 ее членов фигуранты антикоррупционных расследований, а десятерых ловили на кнопкодавстве, подытожили в "Чесно".
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23.05.2020 23:50 Відповісти
https://zn.ua/POLITICS/dve-tretih-chlenov-parlamentskoy-gruppy-doverie-yavlyayutsya-figurantami-ugolovnyh-proizvodstv-chestno-338914_.html тиць
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23.05.2020 23:51 Відповісти
в любом случает потребуется расследование...
версий две - убийство и самоубийство...(а вот "по неосторожности"...наверное не прокатит)
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23.05.2020 23:15 Відповісти
Так страна.сру, специально для зерыгонафтов, уже высрала, что его нашли в туалете в офисе партии Порошенко)
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23.05.2020 23:50 Відповісти
Да задолбали вы у же. Зарыли говно и забыли. И нечего тут им забивать ефир
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23.05.2020 23:29 Відповісти
Дожилися.Почали нардепів валить.А далі шо ? В ОПі когось замочать ?
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23.05.2020 23:34 Відповісти
Ти на Зе "намєкаєш", горювати за ним багато хто не буде
Можна буде спихнути на вєнок Януковоща
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23.05.2020 23:42 Відповісти
то за Петю порвуть всі баяни
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24.05.2020 00:31 Відповісти
За Зе вже порвали баяни ще у тому році, тепер вже останю лапу досасують Зе філи
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24.05.2020 10:30 Відповісти
Та ладно. Скільки вас там залишилось, 8 чи 12%? Вас вже зажоповці переганяють, а ви так і далі будете карамельки смоктати.
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24.05.2020 11:09 Відповісти
Да там 1,5млрд $ просрано. Все они одним мирком мазаны.
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23.05.2020 23:41 Відповісти
Шахов вакцину на основе антител уже сделал, - теперь будет расследование проводить..
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23.05.2020 23:42 Відповісти
Шахов сам является антителом.
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24.05.2020 02:37 Відповісти
От якби не вбили чи довели до вбивства, навіть і не знавби що є такий депутат. Але щось тут все не так... Можливо імітація від спецслужб, бо щей крісло в туалет вперли.
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23.05.2020 23:45 Відповісти
Убили, не убили. Да какая разница.
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23.05.2020 23:47 Відповісти
Искать нужно по этому следу - "От китайской разведки не уйдешь. «Результаты работы Валерия Давыденко оказались настолько удачными, что Геннадий Москаль назвал его в числе чиновников, деятельность которых привела к многомиллиардным финансовым претензиям со стороны Китая. Получив у КНР кредит на $3 млрд в обмен на поставки зерна, Государственная продовольственно-зерновая компания Украины отправила грузов лишь на $153 млн. «Финансовые злоупотребления и нарушения исполнения контракта, в результате которых наносится вред государству и подрываются международные договоренности между Украиной и Китаем, стали возможными благодаря совместной антигосударственной деятельности министра АПК Украины Присяжнюка Н.В., заместителя Министра АПК Украины Давыденко В.М., заместителя Министра иностранных дел Украины Майка В.А.», " − сообщил Москаль.
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23.05.2020 23:48 Відповісти
пи.си. -- от така куйня малята выресовывается...

"Давиденко є компаньйоном по аграрному бізнесу Андрія Богдана і через це Рябошапка - людина Богдана, не тільки заблокував розгляд у Дарницькому рай. суді Києва кримінального провадження щодо Приходька, а й звільнив усіх прокурорів, які розслідували розкрадання коштів Аграрного фонду." .(с)
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24.05.2020 00:12 Відповісти
и еще - он самоубился ДВУМЯ выстрелами... угу.. охотно верим...
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24.05.2020 00:30 Відповісти
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24.05.2020 02:41 Відповісти
О! дружок шахов! Где ж ты был? Почему опоздал?
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24.05.2020 00:01 Відповісти
я конечно понимаю там горе и все такое но у вас в вашей групе доверия морды почемуто протокольные у всех
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24.05.2020 00:04 Відповісти
Ну насчет горя-это Вы погорячились.
Переконаний, що нардеп Давиденко не міг вчинити самогубство, його вбили, і треба проводити розслідування, - колега по групі Шахов - Цензор.НЕТ 6144
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24.05.2020 02:40 Відповісти
за енота всегда плюс, я вот что думаю, а вдруг рамзан от короновируса крякнет, как бы на цензоре на эту новость все с енотами заходили, было бы феерично
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24.05.2020 03:02 Відповісти
Если этот гнойный ***** каДЫРКА склеит ласты-я готов зайти с бутылкой коньяка.
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24.05.2020 03:16 Відповісти
и плясать как енот? да что там я сам буду плясать как енот
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24.05.2020 03:18 Відповісти
Переконаний, що нардеп Давиденко не міг вчинити самогубство, його вбили, і треба проводити розслідування, - колега по групі Шахов - Цензор.НЕТ 2227
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24.05.2020 00:22 Відповісти
Шахов тут как тут.. ну куда без него.. А может преступника тянет на место преступление.. или все таки толчок не поделили..
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24.05.2020 00:25 Відповісти
Походу у Гончаренко нарисовался новый конкурент в Раде. Если выиграет выборы.
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24.05.2020 00:32 Відповісти
Лицо этого нардепа рядом со словом "доверие" звучит, как стеб. Запасаемся поп корном...будет интересно. Зеля только-только почувствовал себя счастливым, а тут бац...звоночек. Я ни на что не намекаю. Зеля возомнил о себе не по детски. А что? Указки все с госдепа, самому делать ничего не надо, рейтинги нарисуют. В общем...чем был плох Витя Янукович? Кто скажет?
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24.05.2020 01:17 Відповісти
Витя Янукович был плох указками с Лубянки
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24.05.2020 04:59 Відповісти
Беня пристрелил?
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24.05.2020 02:13 Відповісти
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24.05.2020 02:41 Відповісти
Самоубілсо! Можна закривати справу.
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24.05.2020 02:45 Відповісти
После того как себя застрелил сложил руки вместе у себя между ног, странно все это
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24.05.2020 05:54 Відповісти
Вініше було б назвати організована група хапків "Недовіра."
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24.05.2020 07:14 Відповісти
Іще чого-потрох його Терра Банк спокійно відібрав ще за 5-ть днів до інагурації зеле пуха.А от яйця нюх таки за кидалово на 200 млн.з чайни міг його замовити,тим більше,що напередодні з аp сеном про щось домовлявся + ще й бійня з вбивством нацгвардів ****** на спец опцію відволікаючого маневру.
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24.05.2020 07:21 Відповісти
Схоже на почерк Кожари.
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24.05.2020 07:35 Відповісти
"мочить в сортире" - больше похоже на известного всем одиозного х
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24.05.2020 08:08 Відповісти
Можливо і послідовники знайшлися.
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24.05.2020 08:18 Відповісти
шахова тоже бы не мешало
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24.05.2020 08:22 Відповісти
Ви б заодно розслідували і інші замовні самогубства - наприклад Дмитра Тимчука
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24.05.2020 09:25 Відповісти
Не скажите.Он мажоритарщик ,с Черниговщины. Будут новые выборы по его округу.У многих желающих на его место уже руки вспотели. А кто главный дрПереконаний, що нардеп Давиденко не міг вчинити самогубство, його вбили, і треба проводити розслідування, - колега по групі Шахов - Цензор.НЕТ 9829уг и защитник всех черниговчан?
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24.05.2020 10:05 Відповісти
Группе "Доверие" - никакого доверия!
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24.05.2020 10:37 Відповісти
вот бы еще этот шахов самоубился...и вся остальная рыгоанально-мертвячуковская кодла.
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24.05.2020 11:17 Відповісти
 
 