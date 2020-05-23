Переконаний, що нардеп Давиденко не міг вчинити самогубство, його вбили, і треба проводити розслідування, - колега по групі Шахов
Народний депутат від групи "Довіра" у Верховній Раді Сергій Шахов вважає, що його колегу Валерія Давиденка вбили, а версію з самогубством відкидає.
Про це депутат заявив у коментарі hromadske, передає Цензор.НЕТ.
"Я переконаний, що ця людина не могла вчинити самогубство. Я наполягаю на тому, що його вбили, і треба проводити розслідування... Бачилися з ним в парламенті, на засіданні ми не спілкувалися з ним. Але я переконаний, що якби були якісь проблеми, він би порадився", - повідомив Шахов.
Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли 23 травня в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Останній запис на фейсбук-сторінці Давиденка за 22 травня присвячений допомозі медикам і хворим на коронавірус в його виборчому окрузі.
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Меня удивляет только ,почему не на унитазе?
Нет,ему надо было в кресле и в туалете.
версий две - убийство и самоубийство...(а вот "по неосторожности"...наверное не прокатит)
Можна буде спихнути на вєнок Януковоща
"Давиденко є компаньйоном по аграрному бізнесу Андрія Богдана і через це Рябошапка - людина Богдана, не тільки заблокував розгляд у Дарницькому рай. суді Києва кримінального провадження щодо Приходька, а й звільнив усіх прокурорів, які розслідували розкрадання коштів Аграрного фонду." .(с)