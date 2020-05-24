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Новини Окупація Криму
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Суд у справі пособника окупантів Резуника, затриманого під час поїздки за українським закордонним паспортом і переданого за обміном ОРДЛО, буде 29 травня

Суд у справі пособника окупантів Резуника, затриманого під час поїздки за українським закордонним паспортом і переданого за обміном ОРДЛО, буде 29 травня

Солом'янський районний суд Києва планує 29 травня провести засідання у справі обвинуваченого в участі в незаконному збройному формуванні "самооборона Севастополя" Степана Резуника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт суду.

В суті позову зазначено: "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Дивіться на "Цензор.НЕТ":"Просто їхав оформляти український закордонний паспорт", - дружина пособника окупантів Резуника скаржиться на його незаконне затримання на КПП "Каланчак". ФОТО

Нагадаємо, влітку 2019 року поліція Криму затримала бойовика НЗФ "самооборона Криму" Степана Резуника. За даними слідства, він сприяв окупації півострова в 2014 році. З'ясувалося, що на підконтрольну Україні територію чоловік повернувся, щоб оформити закордонний паспорт громадянина України.

29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців. У списку, зокрема, був і Степан Резуник.

Київ (19429) Крим (14134) суд (11662)


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Ну да. Это же не патриотов бездоказательно в тюрьме мариновать.
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24.05.2020 00:05 Відповісти
Грёбаный стыд
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24.05.2020 00:22 Відповісти
поймут и простят.
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24.05.2020 00:29 Відповісти
Ага. Навздогін. Услід.
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24.05.2020 00:54 Відповісти
И не стыдно патриоту лугандодыры, прихлебаловцу срусскага мира, ехать НА укропию за загранпаспортом! Да еще и с планами поздок в пиндоссию!!! Твари сидите у себя , вяжите лапти и на балалайке прославляйте солнцеликого с кремля!
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24.05.2020 08:05 Відповісти
штраф или условно пару лет дадут?
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24.05.2020 09:55 Відповісти
в зад собі запхайте тепер цей суд, і його рішення
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24.05.2020 11:02 Відповісти
Почитал несколько раз куда и кто кого передал (заголовок, текст, ссылки) и так и не понял окончательно: судя по заголовку, имярека передали в ОРДЛО. Так кто там на фотке сидит на "чорнайскамье"? А вообще ситуевина с бубочкиными "асвапаждениямиизплена" похожа на популярный в прошлом анегдот. Хотя он как бы о ином, но (реюме мое позже). В анекдоте едут Билл и Джо по прерии. Билл грустно думает о нестаче бабла, лениво смотрит на горизонт. И тут замечает впереди кучу говна. Ему приходит в голову идея. - Джо! - говорит он Джо - а спорим на пять долларов, что ты вот ту кучу говна не сьешь? Хммм. - думает Джо - Пять долларов на дороге не валяются. И он давясь и помогая рукой съедает эту кучу говна. Едут дальше. Билл грустно размышляет о последней отданной Джо пятерке. А Билл, раздосадованный вездесущей вонью говна подумывает о мести. И тут снова им попадается куча говна. Билл! - радостно вопит Джо - А спорим на пять долларов ты точно не сьешь эту кучу. Слабо тебе? Билл кидается есть. Чавкая и с усилиями он овладевает все объемом эксрементов. Джо отдает ему пятерку. Едут дальше. Через некоторое время Джо говорит Биллу - А не кажется ли тебе, что мы на халяву говна нажрались.
Суть в том, что "абмены" бубочки военных преступников на вот таких, как имярек "борцов за украину" и "военнослужащих" - это и размазывание говна (в том числе на нашу голову) и отпускание (!!!) преступников и вообще дискредитация государства. Не так?
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24.05.2020 12:42 Відповісти
Не понял. Судить будут после передачи? В отсутствие? Суду заняться больше нечем?
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24.05.2020 14:50 Відповісти
 
 