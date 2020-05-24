Суд у справі пособника окупантів Резуника, затриманого під час поїздки за українським закордонним паспортом і переданого за обміном ОРДЛО, буде 29 травня
Солом'янський районний суд Києва планує 29 травня провести засідання у справі обвинуваченого в участі в незаконному збройному формуванні "самооборона Севастополя" Степана Резуника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт суду.
В суті позову зазначено: "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".
Нагадаємо, влітку 2019 року поліція Криму затримала бойовика НЗФ "самооборона Криму" Степана Резуника. За даними слідства, він сприяв окупації півострова в 2014 році. З'ясувалося, що на підконтрольну Україні територію чоловік повернувся, щоб оформити закордонний паспорт громадянина України.
29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців. У списку, зокрема, був і Степан Резуник.
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Суть в том, что "абмены" бубочки военных преступников на вот таких, как имярек "борцов за украину" и "военнослужащих" - это и размазывание говна (в том числе на нашу голову) и отпускание (!!!) преступников и вообще дискредитация государства. Не так?