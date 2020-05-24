Суд у справі пособника окупантів Резуника, затриманого під час поїздки за українським закордонним паспортом і переданого за обміном ОРДЛО, буде 29 травня

Солом'янський районний суд Києва планує 29 травня провести засідання у справі обвинуваченого в участі в незаконному збройному формуванні "самооборона Севастополя" Степана Резуника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт суду.

В суті позову зазначено: "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Дивіться на "Цензор.НЕТ":"Просто їхав оформляти український закордонний паспорт", - дружина пособника окупантів Резуника скаржиться на його незаконне затримання на КПП "Каланчак". ФОТО

Нагадаємо, влітку 2019 року поліція Криму затримала бойовика НЗФ "самооборона Криму" Степана Резуника. За даними слідства, він сприяв окупації півострова в 2014 році. З'ясувалося, що на підконтрольну Україні територію чоловік повернувся, щоб оформити закордонний паспорт громадянина України.

29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців. У списку, зокрема, був і Степан Резуник.