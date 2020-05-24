Смерть нардепа Давиденка: У "Слузі народу" закликали представників всіх партій утриматися від спекуляцій і необґрунтованих версій
У партії "Слуга народу" розраховують на ретельне розслідування трагічного інциденту з народним депутатом Валерієм Давиденком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.
"Сьогодні не стало нашого колеги по парламенту - народного депутата Валерія Давиденка. Партія "Слуга народу" висловлює щире співчуття його родині та депутатській групі "Довіра", до якої він належав", - йдеться в повідомленні.
У партії заявляють, що розраховують на ретельне розслідування трагічного інциденту.
"І закликаємо представників усіх партій утриматися від будь-яких політичних спекуляцій і висунення безпідставних версій до того, як правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування", - повідомили в партії.
Також голова Верховної Ради України Дмитро Разумков висловив співчуття у зв'язку зі смертю народного депутата України Валерія Давиденка, повідомляє пресслужба ВР.
"Обставини загибелі народного депутата з'ясовуються правоохоронними органами. Розслідування має бути оперативним і максимально об'єктивним. Від імені Верховної Ради України та всього депутатського корпусу висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Валерія Миколайовича. Світла пам'ять", - йдеться в заяві Разумкова.
Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли 23 травня в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В Офісі Генпрокурора повідомили, що поруч із тілом знайдено пістолет.
Останній запис на фейсбук-сторінці Давиденка за 22 травня присвячений допомозі медикам і хворим на коронавірус у його виборчому окрузі.
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и ты на ем пошлепаешь шо - толи на мові то ли по срусськи....
До речі, стало цікаво: в Штатах реально знайти українізовані клавіатури?
Погугліть також про український сороміцький фольклор - багата й весела тема
(з переносним значенням "голова")
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Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Вже стало доброю традицією, що коли попередню версію озвучує Антон Геращенко, то значить нас хочуть трішки на..бати. Цей маркер спрацьовує у 100 випадках із 100.
В двух словах
Нефть дешевеет, бензин дорожает. Продуктовые санкции отменили, цены так и остались. Россия подымается, рубль падает. Тайга наша, картошка - израильская. Фашизм победили, а в Германии лучше. Газ добываем, а деревня на дровах. Духовность и скрепы, а каждый второй алкоголик. Русский мир строим, русский Донбасс долбаем. Медведю хорошо в тайге, а отобрал Крым. Деды воевали, а пенсии заморозили. Недра принадлежат народу, бабки принадлежат Сечину. Страна огромная, а целиком в жопе. В общем как-то так, если в двух словах…
С чего начинается гадина?
С истерики на площадях,
С надкрыльев жука колорадского
На невоевавших ******.
А может, она начинается
С "портянок" и "ботов" сетей,
С уменья воспитывать ненависть
Ко всем, кто не любит плетей?
С чего начинается гадина?
С визгливых имперских понтов,
С орущих под флагами гопников
И лупящих женщин ментов.
А чем же закончится гадина
Всея озверелой Руси?
Спроси у повешенных в Нюрнберге,
Саддама Хусейна спроси...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5 События сентября - октября 1993 года в Москве
Эту фразу все мы хорошо знаем и постоянно употребляем в повседневной речи. Но всегда ли любимые нами цитата означала то же, что и сейчас? Вот пример того, как сильно может исказиться смысл высказывания, если вовремя не свериться с первоисточником.
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», - изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.), приведенное историком Диогеном Лаэртским (III в. н. э.) в его сочинении «Жизнь, учение и мнения прославленных философов».
Через минуту из донецкого общественного сортира вышел киллер СБУ Тарас Журчало. Застреленный им ополченец Воняло остался на окровавленном толчке.
Люстрация?
Источник: https://censor.net/p3197561