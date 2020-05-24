Смерть нардепа Давиденка: У "Слузі народу" закликали представників всіх партій утриматися від спекуляцій і необґрунтованих версій

У партії "Слуга народу" розраховують на ретельне розслідування трагічного інциденту з народним депутатом Валерієм Давиденком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Сьогодні не стало нашого колеги по парламенту - народного депутата Валерія Давиденка. Партія "Слуга народу" висловлює щире співчуття його родині та депутатській групі "Довіра", до якої він належав", - йдеться в повідомленні.

У партії заявляють, що розраховують на ретельне розслідування трагічного інциденту.

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"І закликаємо представників усіх партій утриматися від будь-яких політичних спекуляцій і висунення безпідставних версій до того, як правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування", - повідомили в партії.

Також голова Верховної Ради України Дмитро Разумков висловив співчуття у зв'язку зі смертю народного депутата України Валерія Давиденка, повідомляє пресслужба ВР.

"Обставини загибелі народного депутата з'ясовуються правоохоронними органами. Розслідування має бути оперативним і максимально об'єктивним. Від імені Верховної Ради України та всього депутатського корпусу висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Валерія Миколайовича. Світла пам'ять", - йдеться в заяві Разумкова.

Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли 23 травня в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В Офісі Генпрокурора повідомили, що поруч із тілом знайдено пістолет.

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Останній запис на фейсбук-сторінці Давиденка за 22 травня присвячений допомозі медикам і хворим на коронавірус у його виборчому окрузі.