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Новини
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Смерть нардепа Давиденка: У "Слузі народу" закликали представників всіх партій утриматися від спекуляцій і необґрунтованих версій

Смерть нардепа Давиденка: У

У партії "Слуга народу" розраховують на ретельне розслідування трагічного інциденту з народним депутатом Валерієм Давиденком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Сьогодні не стало нашого колеги по парламенту - народного депутата Валерія Давиденка. Партія "Слуга народу" висловлює щире співчуття його родині та депутатській групі "Довіра", до якої він належав", - йдеться в повідомленні.

У партії заявляють, що розраховують на ретельне розслідування трагічного інциденту.

Читайте також: Переконаний, що нардеп Давиденко не міг вчинити самогубство, його вбили, і треба проводити розслідування, - колега по групі Шахов

"І закликаємо представників усіх партій утриматися від будь-яких політичних спекуляцій і висунення безпідставних версій до того, як правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування", - повідомили в партії.

Смерть нардепа Давиденка: У Слузі народу закликали представників всіх партій утриматися від спекуляцій і необґрунтованих версій 01

Також голова Верховної Ради України Дмитро Разумков висловив співчуття у зв'язку зі смертю народного депутата України Валерія Давиденка, повідомляє пресслужба ВР.

"Обставини загибелі народного депутата з'ясовуються правоохоронними органами. Розслідування має бути оперативним і максимально об'єктивним. Від імені Верховної Ради України та всього депутатського корпусу висловлюю щирі співчуття рідним і близьким Валерія Миколайовича. Світла пам'ять", - йдеться в заяві Разумкова.

Нагадаємо, народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка знайшли 23 травня в офісі з вогнепальним пораненням голови. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В Офісі Генпрокурора повідомили, що поруч із тілом знайдено пістолет.

Дивіться також: Смерть нардепа Давиденка: знімки з місця події. ФОТО 18+

Останній запис на фейсбук-сторінці Давиденка за 22 травня присвячений допомозі медикам і хворим на коронавірус у його виборчому окрузі.

Автор: 

ВР (14945) смерть (6742) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2811) Давиденко Валерій (14)


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Топ коментарі
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Йозеф Кнехт

@jozefkneht1


Вже стало доброю традицією, що коли попередню версію озвучує Антон Геращенко, то значить нас хочуть трішки на..бати. Цей маркер спрацьовує у 100 випадках із 100.
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24.05.2020 00:39
+14
Та ясно. Сейчас 300% -нтный прокурор все порешает.
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24.05.2020 00:36
+13

В двух словах
Нефть дешевеет, бензин дорожает. Продуктовые санкции отменили, цены так и остались. Россия подымается, рубль падает. Тайга наша, картошка - израильская. Фашизм победили, а в Германии лучше. Газ добываем, а деревня на дровах. Духовность и скрепы, а каждый второй алкоголик. Русский мир строим, русский Донбасс долбаем. Медведю хорошо в тайге, а отобрал Крым. Деды воевали, а пенсии заморозили. Недра принадлежат народу, бабки принадлежат Сечину. Страна огромная, а целиком в жопе. В общем как-то так, если в двух словах…
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24.05.2020 01:09
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«Гусары молчать!!!»
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24.05.2020 00:32 Відповісти
Та всі і так знають , куди дупутату встромляти свічки .
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24.05.2020 00:42 Відповісти
Ну хіба можна в таку трагічну мить для всієї України так смішити?
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24.05.2020 03:09 Відповісти
точно.....все життя він любив ....і страждав!....(любив гроші і страждав від того,що їх мало)
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24.05.2020 06:53 Відповісти
Прохання писати українською: "Козаки, цить!!!" Смерть нардепа Давыденко: В "Слуге народа" призвали представителей всех партий воздержаться от спекуляций и необоснованных версий - Цензор.НЕТ 6703
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24.05.2020 01:25 Відповісти
а мона я как мне удобно кнопки тыцать?
ну в качестве исключения?
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24.05.2020 02:57 Відповісти
давай мы твой киборд заменим на латиницу?
и ты на ем пошлепаешь шо - толи на мові то ли по срусськи....
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24.05.2020 03:04 Відповісти
Для іноземних користувачів - ноу проблем Хоча якщо є скілл сліпого набору, то літери на клавішах непринципові...
До речі, стало цікаво: в Штатах реально знайти українізовані клавіатури?
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24.05.2020 03:17 Відповісти
мона - из за тебя тока? - смысла нет...
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24.05.2020 03:24 Відповісти
Та я зрозумію )) але якщо постійно серфити укрнет, то українізований кіборд зручніше, так...
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24.05.2020 03:55 Відповісти
мну в данной ситуации спасает багаж совковой армии )) из пары полезных вещей, шо там удалось выучить, одна - печатать вслепую 10 пальцами на датчике кода морзе ))) хто б мог тогда подумать, шо это будет так полезно именно в остальной жисти. но и прикольно )) щас не могу печатать даже двома пальцами глядя на клаву, раскладка на ней только немецкая QWERTZ. пока руки на клаву не поставишь - набирать мона, но только супер медленно двумя пальцами, вспоминая раскладку кирилицы ))) а так, кинестетическая вобщем-то память знает своё дело и без глаз молотит автоматом, только маркеры под указательными пальцами опознаёт ))
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24.05.2020 10:00 Відповісти
Easy! (легко!) Без проблем на Амазоні! На моєму ноуті і телефоні можу писать на трьох мовах в залежності від ситуації....
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24.05.2020 15:59 Відповісти
А разве казаки пошлили?
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24.05.2020 08:25 Відповісти
Та вже ж не без цього. ********* називали козацький гумор "солоним і перчанистим" - неважко здогадатися, що мається на увазі... (та й взагалі у ті часи складно було знайти "святош", особливо серед мілітарного люду).
Погугліть також про український сороміцький фольклор - багата й весела тема Смерть нардепа Давиденка: У "Слузі народу" закликали представників всіх партій утриматися від спекуляцій і необґрунтованих версій - Цензор.НЕТ 859
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24.05.2020 08:32 Відповісти
+ (заразом з тотальним знесенням реклами, знеслись і лайки ))) тіко так тепер плюсонуть мона по швидкому )
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24.05.2020 09:35 Відповісти
Офис президента заявил, а офисе прокурора подтвердил, что в офисе 23 мая нашли депутата с огнестрельным ранением.
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24.05.2020 07:31 Відповісти
...залишається додати "с огнестрельным ранением в офис"
(з переносним значенням "голова")
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24.05.2020 08:41 Відповісти
Та ясно. Сейчас 300% -нтный прокурор все порешает.
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24.05.2020 00:36 Відповісти
"И призываем представителей всех партий воздержаться от любых спекуляций и выдвижения необоснованных версий до того, как правоохранительные органы обнародуют результаты расследования", - так уже понятно всем что как только начинается много версий и элементарных не стыковок, это МУТНЯК от власти и самого Авакова с его верными "мвд профи" .. (люди которые видели труп уже пишут что он самоубился 2-мя выстрелами)..
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24.05.2020 00:37 Відповісти
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https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1


Вже стало доброю традицією, що коли попередню версію озвучує Антон Геращенко, то значить нас хочуть трішки на..бати. Цей маркер спрацьовує у 100 випадках із 100.
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24.05.2020 00:39 Відповісти
Які ще "правоохоронні органи"?! , в Україні ще таких не створено , поки що мусора займають їхнє місце , чисто владоохоронні органи .
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24.05.2020 00:40 Відповісти
А каким боком тут с-ки урода?)
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24.05.2020 00:42 Відповісти
придерживайтесь золотого правила!!о покойниках либо хорошо!!либо ничего!!(будьте уверенны!!и будет вам счастье!!)
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24.05.2020 00:43 Відповісти
про сралина что скажешь..
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24.05.2020 00:44 Відповісти
аха!!ещё упомяни!! что срашка единственная страна (которая земли раздаёт!!) и при этом сама расширяется!!
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24.05.2020 00:51 Відповісти
этнические крымчане хотят жить в украине?? карл!!так кто в крыму крымчане?? ты хоть пытался себе задать этот вопрос??при чём кацапо -крымчане??(желающие жить в россии но пользоваться благами крыма??) и этнические крымчане??(живущие на своей земле и комфортно себя чувствующие в составе УКРАИНЫ!!(УКРАИНЫ!!ДИВИСЬ!! КАЦАП!! ЩОБ ТОБІ ПОВИЛАЗИЛО!!)
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24.05.2020 01:03 Відповісти

В двух словах
Нефть дешевеет, бензин дорожает. Продуктовые санкции отменили, цены так и остались. Россия подымается, рубль падает. Тайга наша, картошка - израильская. Фашизм победили, а в Германии лучше. Газ добываем, а деревня на дровах. Духовность и скрепы, а каждый второй алкоголик. Русский мир строим, русский Донбасс долбаем. Медведю хорошо в тайге, а отобрал Крым. Деды воевали, а пенсии заморозили. Недра принадлежат народу, бабки принадлежат Сечину. Страна огромная, а целиком в жопе. В общем как-то так, если в двух словах…
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24.05.2020 01:09 Відповісти
та ты шо..
С чего начинается гадина?
С истерики на площадях,
С надкрыльев жука колорадского
На невоевавших ******.
А может, она начинается
С "портянок" и "ботов" сетей,
С уменья воспитывать ненависть
Ко всем, кто не любит плетей?

С чего начинается гадина?
С визгливых имперских понтов,
С орущих под флагами гопников
И лупящих женщин ментов.
А чем же закончится гадина
Всея озверелой Руси?
Спроси у повешенных в Нюрнберге,
Саддама Хусейна спроси...
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24.05.2020 00:53 Відповісти
ага
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5 События сентября - октября 1993 года в Москве
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24.05.2020 00:55 Відповісти
ничё не скажу (так как не мой друг)читай о ,,золотом правиле"(как вариант задумайся)
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24.05.2020 00:54 Відповісти
И лучше даже, как Хохст Зидлингер моет унитазы в Германни (30 лет уж как). Это ли не карьера!
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24.05.2020 02:16 Відповісти
ты тупой совок!! я тебя разочарую!!Украина живёт в независимости того сколько такие лохи как ты прожили в дойчланде(германии) такие быки как ты по прежнему живут в ,,Германии"(дальше можеш не продолжать дискуссию)
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24.05.2020 01:08 Відповісти
золотого правила!!о покойниках либо хорошо!!либо ничего!!
Эту фразу все мы хорошо знаем и постоянно употребляем в повседневной речи. Но всегда ли любимые нами цитата означала то же, что и сейчас? Вот пример того, как сильно может исказиться смысл высказывания, если вовремя не свериться с первоисточником.
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», - изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.), приведенное историком Диогеном Лаэртским (III в. н. э.) в его сочинении «Жизнь, учение и мнения прославленных философов».
Смерть нардепа Давыденко: В "Слуге народа" призвали представителей всех партий воздержаться от спекуляций и необоснованных версий - Цензор.НЕТ 1454
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24.05.2020 01:26 Відповісти
это было тогда,и ,,кроме правды"ничё не меняет!!в смысле если скажеш хорошо(будет правда)равно как и не скажеш ничего то тоже (по умолчанию)будет правда.(так что если по философски к изречению относится то в любом из вариантов получается что будет сказана правда)
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24.05.2020 02:39 Відповісти
отряд не заметит потери бойца
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24.05.2020 00:47 Відповісти
7 убитых атовцев, депутат у которого по идее все в шоколаде, полковник комбат, дырляндия мобилизируется для прыжка на серые территории, и все за неделю, у меня есть подозрения что ситуация в стране не совсем под контролем мягко говоря
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24.05.2020 00:48 Відповісти
Это норма.
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24.05.2020 01:02 Відповісти
Я вот тоже подумал...как то все лавинообразно. Может перерости в эффект домино. А Зе что скажет? Или это, что б подставить Авакова? Перегрузить его ведомство резонансными убийствами, а потом сказать, что не справляется?
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24.05.2020 01:22 Відповісти
А кто ее контролирует. Сейчас все ждут когда Зеля совершит критическую ошибку. Обратите внимание, что все ведущие украинские политики затаились. Ляшко с вилами и тот не появляется. А Жулька вообще всей фракцией "самоизолировалась "
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24.05.2020 05:24 Відповісти
как же так? почему и за чем? безобразие, что другого места не было.
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24.05.2020 00:58 Відповісти
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24.05.2020 01:18 Відповісти
судя по смайлу ты вовсе не Злой Чорт !! а Чорт Стукач!! (шучу)
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24.05.2020 02:41 Відповісти
То киллер стучится в дверь сортира))))
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24.05.2020 08:29 Відповісти
В сортире журчало и воняло.
Через минуту из донецкого общественного сортира вышел киллер СБУ Тарас Журчало. Застреленный им ополченец Воняло остался на окровавленном толчке.
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24.05.2020 08:45 Відповісти
Звичайно, всі повинні ваздєржаться! Ще треба, щоб преЗЕдент взяв під свій «контроль», бо без його махен контролю діла не буде.
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24.05.2020 02:57 Відповісти
Особливо якщо врахувати, що наш "Белла Ос(ма)ловська" вже вбив якусь Еріку, котра відбила в нього Богдана...
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24.05.2020 05:30 Відповісти
Разумеется. Это только Богуцкой можно направо - налево трепаться. К чему это заявление от "стада недоумков". Тем более, что погибший не из отары? Или есть что-то?
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24.05.2020 05:18 Відповісти
Округ освободился, надо выборы проводить. Посмотрим на рейтинг припиз...та.
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24.05.2020 06:41 Відповісти
С таким лицом похож на пахана с зоны. Бандитские разборки. Ничего нового.
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24.05.2020 07:14 Відповісти
для того, чтобы разбогатеть и стать депутатом- нужно было быть в криминале
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24.05.2020 07:40 Відповісти
народ скорбит , что только одного
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24.05.2020 07:27 Відповісти
смерть очень достойная депутата- в туалете
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24.05.2020 07:39 Відповісти
китайцы заказали за зерно
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24.05.2020 07:45 Відповісти
близкий к януковичу, донецкий бандит
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24.05.2020 07:45 Відповісти
Почитать его биографию и "трудовые" подвиги - типичный украинский хапуга. Поздно его ликвидировали, сделали б раньше - меньше гнид было бы в Украине.
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24.05.2020 07:46 Відповісти
Во времена президентства Виктора Януковича даже был замминистра агрополитики. И впоследствии из-за этого оказался в эпицентре скандала с разворовыванием средств китайского кредита в ГПЗКУ.
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24.05.2020 07:51 Відповісти
Получив у КНР кредит на 3 млрд долларов в обмен на поставки зерна, Государственная продовольственно-зерновая компания Украины отправила грузов лишь на 153 млн. А "китайское" зерно в это время уезжало в другие страны по высшим ценам.
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24.05.2020 07:53 Відповісти
АРАХАМИЯ ОБМОЛВИЛСЯ В КУЛУАРАХ, ЧТО ГРУППА "ДОВЕРИЕ" БУДЕТ ОЧЕНЬ ДРУЖЕСТВЕННАЯ К "СЛУГЕ НАРОДА" - ПОЛЯКОВ
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24.05.2020 07:55 Відповісти
Штаб Операции Объединенных сил Украины сообщает, что за данным разведки, 23 мая войска Украины уничтожили четырех российских оккупантов и не менее семи ранили.
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24.05.2020 08:05 Відповісти
От китайской разведки не уйдешь. "Результаты работы Валерия Давыденко оказались настолько удачными, что Геннадий Москаль назвал его в числе чиновников, деятельность которых привела к многомиллиардным финансовым претензиям со стороны Китая. Получив у КНР кредит на $3 млрд в обмен на поставки зерна, Государственная продовольственно-зерновая компания Украины отправила грузов лишь на $153 млн. «Финансовые злоупотребления и нарушения исполнения контракта, в результате которых наносится вред государству и подрываются международные договоренности между Украиной и Китаем, стали возможными благодаря совместной антигосударственной деятельности министра АПК Украины Присяжнюка Н.В., заместителя Министра АПК Украины Давыденко В.М., заместителя Министра иностранных дел Украины Майка В.А.», − сообщил Москаль.
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24.05.2020 09:41 Відповісти
Работал заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины (2013-2014).
Люстрация?

Источник: https://censor.net/p3197561
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24.05.2020 09:56 Відповісти
Смерть нардепа Давиденка: У "Слузі народу" закликали представників всіх партій утриматися від спекуляцій і необґрунтованих версій - Цензор.НЕТ 4161
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24.05.2020 10:53 Відповісти
"И призываем представителей всех партий воздержаться от любых политических спекуляций и выдвижения необоснованных версий до того, как правоохранительные органы обнародуют результаты расследования преступления Порошенко", - сообщили в партии."
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24.05.2020 11:20 Відповісти
ДАЙ БОГ ЩОБ БУЛА ПРАВДА
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24.05.2020 16:52 Відповісти
 
 