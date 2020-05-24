Під час конфлікту у Вишгороді застрелили ветерана "Айдару" Ігоря Корнієнка, - батальйон

Вночі 22 травня у Вишгороді Київської області під час конфлікту між підлітками і двома чоловіками загинув колишній боєць батальйону "Айдар" Ігор Корнієнко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Айдару".

Зазначається, що ветеран батальйону Корнієнко Ігор Михайлович (позивний Корнєй) був убитий.

Поховали чоловіка 23 травня.

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Нагадаємо, 22 травня близько 3-ї години ночі у Вишгороді стався конфлікт між групою молодих людей і двома дорослими чоловіками, унаслідок якого одного з учасників було застрелено. Під час проведення низки необхідних розшукових заходів з участю працівників управління карного розшуку поліції Київщини і співробітників Вишгородського відділу поліції встановлені і затримані всі учасники інциденту. Ними виявилися четверо неповнолітніх віком 15-17 років, і один 19-річний хлопець. Серед затриманих - 16-річний неповнолітній, який підозрюється в умисному вбивстві 45-річного жителя Вишгорода. Зловмисник тимчасово проживає на Сумщині. За цим фактом порушено дві кримінальні справи за ч. 1 ст. 115 і за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

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