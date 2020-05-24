При президенті України буде створено консультативну раду учасників бойових дій та сімей загиблих, - позаштатний радник глави ОП Куніцин

При президенті України буде створено Раду ветеранів, учасників бойових дій, сімей загиблих, людей з інвалідністю та зниклих безвісти.

Цим займається колишній голова уряду АР Крим, голова громадської організації "Всеукраїнська асоціація ветеранів Афганістану та антитерористичної операції" Сергій Куніцин, розповів він в інтерв'ю Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"І мої зусилля спрямовані на те, щоб займатися цим напрямком, адже в Україні сьогодні вже понад 550 тисяч учасників бойових дій. Це і ті, хто воювали в Афганістані, і ті, хто виконували миротворчі місії (в Іраку, Ліберії, Югославії), і, звичайно ж, АТО на Донбасі. Близько 10 тисяч сімей загиблих вже в Україні. І головне завдання в тому, щоб було створено консультативну раду при президенті, яка як експертний орган допомагатиме займатися цією складною категорією людей", - повідомив Куніцин.

Видання зазначає, що 15 квітня стало відомо про призначення Куніцина позаштатним радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Дивіться також: Ветерани АТО під час карантину допомагають продуктами сім'ям полеглих побратимів і тим, хто має потребу. Поставили майже 200 тонн, - ексзаступник батальйону "Звіробій" Буйволюк. ФОТО

Сергій Куніцин двічі був головою Ради міністрів Криму, колишній голова Севастопольської міської державної адміністрації, працював представником президента України в АРК, був народним депутатом України I, VII, VIII скликань, а також депутатом Верховної Ради АРК.