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Новини
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При президенті України буде створено консультативну раду учасників бойових дій та сімей загиблих, - позаштатний радник глави ОП Куніцин

При президенті України буде створено консультативну раду учасників бойових дій та сімей загиблих, - позаштатний радник глави ОП Куніцин

При президенті України буде створено Раду ветеранів, учасників бойових дій, сімей загиблих, людей з інвалідністю та зниклих безвісти.

Цим займається колишній голова уряду АР Крим, голова громадської організації "Всеукраїнська асоціація ветеранів Афганістану та антитерористичної операції" Сергій Куніцин, розповів він в інтерв'ю Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"І мої зусилля спрямовані на те, щоб займатися цим напрямком, адже в Україні сьогодні вже понад 550 тисяч учасників бойових дій. Це і ті, хто воювали в Афганістані, і ті, хто виконували миротворчі місії (в Іраку, Ліберії, Югославії), і, звичайно ж, АТО на Донбасі. Близько 10 тисяч сімей загиблих вже в Україні. І головне завдання в тому, щоб було створено консультативну раду при президенті, яка як експертний орган допомагатиме займатися цією складною категорією людей", - повідомив Куніцин.

Видання зазначає, що 15 квітня стало відомо про призначення Куніцина позаштатним радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Дивіться також: Ветерани АТО під час карантину допомагають продуктами сім'ям полеглих побратимів і тим, хто має потребу. Поставили майже 200 тонн, - ексзаступник батальйону "Звіробій" Буйволюк. ФОТО

Сергій Куніцин двічі був головою Ради міністрів Криму, колишній голова Севастопольської міської державної адміністрації, працював представником президента України в АРК, був народним депутатом України I, VII, VIII скликань, а також депутатом Верховної Ради АРК.

Автор: 

ветерани (1068) Куніцин Сергій (12) Президент (815) Єрмак Андрій (1371) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+11
Быдлота при зеленых распоясалась вкрай: каждый день уже АТОшники и волонтеры погибают не только на фронте, но и в глубоком тылу!
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24.05.2020 01:29
+10
Очередной бред, как и о конфликте-убийстве атошника с "Айдара" Игоря Корниенко(эта новость ниже и закрыта для коментов).. Какая *** сумка, какой нах карабин, какие в куя малолетки? ! Зачистка атошников и ТОЧКА !!! Плюс еще то что он боролся против крышевания наркотрафика сбу/ментовкой в Вышгороде.
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24.05.2020 01:41
+9
Короче, придумали еще один бесполезный комитет, что бы пригреть или начать пиарить будующего премьера? Деньги лучше бы распределили нуждающимся. Не время сейчас создавать комитеты экспертов-нахлебников.
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24.05.2020 01:32
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"..который будет в качестве экспертного органа помогать заниматься этой сложной категорией людей" ---- а что ими заниматься... Деньги выплачивайте. Все атошники уже землю получили при Порошенко?
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24.05.2020 01:29 Відповісти
Быдлота при зеленых распоясалась вкрай: каждый день уже АТОшники и волонтеры погибают не только на фронте, но и в глубоком тылу!
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24.05.2020 01:29 Відповісти
Очередной бред, как и о конфликте-убийстве атошника с "Айдара" Игоря Корниенко(эта новость ниже и закрыта для коментов).. Какая *** сумка, какой нах карабин, какие в куя малолетки? ! Зачистка атошников и ТОЧКА !!! Плюс еще то что он боролся против крышевания наркотрафика сбу/ментовкой в Вышгороде.
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24.05.2020 01:41 Відповісти
Відносно бидлоти зелено-каломойної чи шоколадно-колорадної ,-мені без різниці.Об'їздив майже 3-и десятки країн(по роботі),проте навіть звірів скрізь приручають та заставляють танцювати,а люди в Україні навіть не мають Закону Честі,по якиму за заклик ввести терориста-убивцю , ізолюють тюрьмою(наприклад: в Австрії-14-ть років вязниціhttps://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/ https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/) Яка іще Незалежна країна має своїх людей за рабів,а надра та землю віддає агресорові-окупантові вже 29-ть років?Жодна.Тому розумні будуть виїзжати,а дурням залишиться війна та геноцид з усіх боків.Прикро,але це і є результат мінування Західного кордону при переході Саакашвілі українського кордону з Польщі,аби допомогти українцеві Законно позбутися бариг-убивць цинічних на зразок сепара-орендатора,який сонними порішив 7-ох фронтовиків.
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24.05.2020 05:31 Відповісти
Короче, придумали еще один бесполезный комитет, что бы пригреть или начать пиарить будующего премьера? Деньги лучше бы распределили нуждающимся. Не время сейчас создавать комитеты экспертов-нахлебников.
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24.05.2020 01:32 Відповісти
а по какому принципу туда набирать будут? есть добробаты, они держатся особняком, есть люди которые примазываются к АТО баблецов поднять, есть спилки, хер пойми чем занимаются, есть волонтеры честь им, а есть рандомный набор парней из 51-14, 128 и прочих работяг войны, кто в этом кавээне их будет представлять? за них не приедут на джипах порешать, те кто в окопах сидел зимой и летом, ау где вы мои совзводники соротники, как то так, поимеют короче все кроме всяких дебилов кто в окопах жопу морозил
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24.05.2020 01:51 Відповісти
По принципу - хто погодиться бруднитисъ.
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24.05.2020 01:57 Відповісти
А в это время каждый день новости про убийства ветеранов АТО.

Стойкое впечатление, что ЗЕ и СН зачищают Украину от всех, кто может оказать им сопротивление.
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24.05.2020 02:05 Відповісти
Та ты шо, серьезно? Больше 300 тысяч мегальготников, всех зачистят?

Статус участника боевых действий (УБД) получили более 354,9 тыс. участников антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщили в Государственной службе по делам ветеранов войны и участников АТО.
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24.05.2020 05:42 Відповісти
так уже созданы зелёные зондер команды по очистке участников боевых действий.. не чув хиба? он соєвий гліст щось знає
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24.05.2020 07:37 Відповісти
Так посмотри, кто в тюрьмах и в могилах. Не менты, которые к нулю и близко не подходили.

Так что да - ЗЕленые ублюдки зачищают самых активных и патриотичных, чтобы оставить только безропотное быдло и ублюдочную вату типа Никанора Босого.
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24.05.2020 13:29 Відповісти
Цю зачистку анонсував ще в минулому році кращий друг зебілів андрюша портнов.Все йде по плану путлера.
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24.05.2020 17:32 Відповісти
Очередная "честная" и сердобольная обдираловка народа в карманы этаких "благодетелей", о ком постоянно оглашали в столичном метро ещё с прошлых лет: не жертвуйте свои днежные средства сомнительным особам!
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24.05.2020 02:28 Відповісти
Вот самый главный консультант .
При президенте Украины будет создан консультативный совет участников боевых действий и семей погибших, - внештатный советник главы ОП Куницын - Цензор.НЕТ 8111
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24.05.2020 02:28 Відповісти
Звісно, не лох
При президенті України буде створено консультативну раду учасників бойових дій та сімей загиблих, - позаштатний радник глави ОП Куніцин - Цензор.НЕТ 2789
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24.05.2020 09:47 Відповісти
Президент в Україні -безхребетна амеба. Чмо.
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24.05.2020 03:32 Відповісти
Коли починають створюваться різноманітні "комітети", "тимчасові слідчі комісії", "форуми", варто зрозуміть - посадові особи держави "не на своєму місці" і "даром просиджують штани"...
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24.05.2020 05:53 Відповісти
Тут как в спорте с многочисленными федерациями, кого то надо пристроить, куда то надо деньги списать, что то надо контролировать. В общем показать бурную деятельность и заботу о слое населения, которое может выйти из под контроля.
В 15 году был на совещании у главы ОДА по вопросам финансирования спортивных федераций. Удивило наличие в Закарпатской области федераций морского ********* и парусного спорта, представленные президентами и вице-президентами ...
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24.05.2020 09:22 Відповісти
Знаєш, це мені нагадує старий анекдот: "В часи Варшавського договору чехи створили Міністерство морського транспорту. З Москви питають:
- А зачем вы министерство создали? У вс же моря нет!
- А зачем у вас Министерство культуры?"
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24.05.2020 09:47 Відповісти
24 августа, весь мир видел, как на самоорганизованный парад ветеранов кацапско-украинской войны на Крещатике, пришло в десять раз больше людей чем на цирковое шоу зе-твари с рейтингом в 73%. Для власти зеленых малороских гомодрил и их кремлевских кураторов, АТОшники и военные волонтеры, а также их огромный рейтинг доверия в украинском обществе - как кость в горле. Поэтому не удивительно, что за последние 10 месяцев "на гражданке" происходят постоянные убийства ветеранов и действующих воинов АТО, вандалы чуть ли не каждую неделю уничтожают надмогильные плиты погибшим, колличество фейковых уголовных дел против ветеранов-волонтеров при зе-власти зашкаливает. При этом продажные и прокацапские сми, раскручивают "анти АТОшную" истерию, чтобы максимально люмпенизировать воинов в глазах населения, выставить их как алкашей, бандитов, мародеров, убийц, с целью полностью обесценить их подвиг в борьбе с кацапско-фашистскими оккупантами.
Следственно, все эти зебильные советы-комиссии-комитеты - чистой воды разводняк плебса и распил бабла. Не верите? Тогда ответьте на вопрос, почему этот совет не возглавляет ветеран украино- кацапской войны, а назначен какой-то афганец
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24.05.2020 06:20 Відповісти
совок Куницын, воевал в армии агрессора-СССР, стремившегося силой оружия насадить красно-фашистский коммунизм, убивал афганцев-патриотов, сражавшихся за свободу их Родины, как сражались против этого же московско-советского агрессора-оккупанта воины УПА и воины АТО.

И вот во главе комитета ветеранов Украины ставят старого совка-убийцу, участника грязной захватнической войны, убивавшего по приказам Москвы свободолюбивых людей, защищавших свою страну от московских захватчиков.
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24.05.2020 16:55 Відповісти
Куніцин--такий же прихильник путіна як і все шобло в ОП--тому він там і радник.Інтернаціоналіст гребаний.
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24.05.2020 06:40 Відповісти
При президенте Украины будет создан консультативный совет участников боевых действий и семей погибших, - внештатный советник главы ОП Куницын - Цензор.НЕТ 4007
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24.05.2020 06:41 Відповісти
Ума палата у вас у всех трех: у двух, разрисовывших деньги и у тебя, этой тупизной хвастающего.
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24.05.2020 07:38 Відповісти
Що таке, малий, батхерт?
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24.05.2020 07:44 Відповісти
А ти вже дорослим став, 18 років тобі виповнилося?!
А по розуму ще того не скажеш...
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24.05.2020 07:46 Відповісти
Тупиш, Лахта.
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24.05.2020 07:52 Відповісти
А чому у соєвих розумово-обдарованих всі або "агенти Кримля", або "Лахта"?
Повернемось до першого запитиння:
чи можна вважати розумною особу, котра пише всіляку маячню на паперових грошах?
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24.05.2020 08:01 Відповісти
При президенте Украины будет создан консультативный совет участников боевых действий и семей погибших, - внештатный советник главы ОП Куницын - Цензор.НЕТ 4603
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24.05.2020 08:20 Відповісти
У меня не комментарий, а вопрос: Когда будут созданы консультативные органы из пенсионеров, ФОПов, инженеров, дворников, лиц без определенного места жительства, а то как то конституционное равноправие не соблюдается, да, а ещё с переболевших коронавирусом и с не заболевших коронавирусом?
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24.05.2020 06:42 Відповісти
гарна справа тікі знову б не перетворилася на розпил виділених коштів
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24.05.2020 07:38 Відповісти
При президенті України буде створено консультативну раду учасників бойових дій. Так АТОшники це реальна сила яка активно перешкоджає злочинну підготовку ... резидентом ЗЕбілом капітуляції України під виглядом миру. Хитрого миру який є справжнісінькою капітуляцій на милість проклятої паРаші з гарантованою втратою українських територій Криму і Донбасу. А потім вже втратить свій суверенітет вся наша Української держави. Ось ця антиукраїнська влада слуги кремля намагається всіма способами спочатку приручити, сподіваючись надіти жорсткий хомут і на цю саму патріотичну частину українського суспільства, щоб безперешкодно злочинно на до году Кремлю знищувати Україну як державу
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24.05.2020 08:08 Відповісти
злісний, мстивий, брехливий, боягузливий, тупий, не переносить критики, знищує країну - що це за лайно ?
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24.05.2020 08:10 Відповісти
Так хто ж його посадить?Йому ще чотири роки роль президента грати,баризі оманському.
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24.05.2020 17:37 Відповісти
У президента новая фишка по направлениям требуемім народом открываются консультативные советы ничего не решающие. Например совет по реформам возглавляемый Саакашвили.
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24.05.2020 09:21 Відповісти
До речі,де це Міхо зник?Невже підйомні по ресторанах проїдає?
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24.05.2020 17:39 Відповісти
Коли нарешті створять комітет,який надаватиме платникам податків інформацію про кожну особу з посвідченням УБД-країна повинна знати своїх героїв.До того ж, за роки війни відкриваються сумнівні факти щодо реальної участі в АТО чиновників різних рівнів,їхніх охоронців,помічників,наближенних і т.д.
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24.05.2020 09:26 Відповісти
в совет войдут сослуживцы клоуна...
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24.05.2020 09:38 Відповісти
Ніхріна не робить, лише плодить міністерства, комітети й підкомітети з купою дармоїдів. Видимість, шоу, піар. А грошей на реальну допомогу вже немає. Бо все розікрали його ж чинуші
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24.05.2020 09:44 Відповісти
Зеленый имитирует бурную деятельность при сплошном обнищании.
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24.05.2020 09:46 Відповісти
Куніцин? Він воював в АТО, був волонтером, лікував поранених?
Що це? З якого дива він тут коментарі сипле?
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24.05.2020 09:53 Відповісти
Еще одни официальные выбивальщики бабла из бюджета объявились... Особенно удивляет забота про афганцев: служили совку, выступали против независимости Украины, теперь дай и дай денег за типа заслуги.
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24.05.2020 13:04 Відповісти
и этот всплыл на поверхность при пейсатых .
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24.05.2020 17:05 Відповісти
 
 