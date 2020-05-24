При президенті України буде створено консультативну раду учасників бойових дій та сімей загиблих, - позаштатний радник глави ОП Куніцин
При президенті України буде створено Раду ветеранів, учасників бойових дій, сімей загиблих, людей з інвалідністю та зниклих безвісти.
Цим займається колишній голова уряду АР Крим, голова громадської організації "Всеукраїнська асоціація ветеранів Афганістану та антитерористичної операції" Сергій Куніцин, розповів він в інтерв'ю Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
"І мої зусилля спрямовані на те, щоб займатися цим напрямком, адже в Україні сьогодні вже понад 550 тисяч учасників бойових дій. Це і ті, хто воювали в Афганістані, і ті, хто виконували миротворчі місії (в Іраку, Ліберії, Югославії), і, звичайно ж, АТО на Донбасі. Близько 10 тисяч сімей загиблих вже в Україні. І головне завдання в тому, щоб було створено консультативну раду при президенті, яка як експертний орган допомагатиме займатися цією складною категорією людей", - повідомив Куніцин.
Видання зазначає, що 15 квітня стало відомо про призначення Куніцина позаштатним радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
Сергій Куніцин двічі був головою Ради міністрів Криму, колишній голова Севастопольської міської державної адміністрації, працював представником президента України в АРК, був народним депутатом України I, VII, VIII скликань, а також депутатом Верховної Ради АРК.
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Стойкое впечатление, что ЗЕ и СН зачищают Украину от всех, кто может оказать им сопротивление.
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А по розуму ще того не скажеш...
Повернемось до першого запитиння:
чи можна вважати розумною особу, котра пише всіляку маячню на паперових грошах?
Що це? З якого дива він тут коментарі сипле?