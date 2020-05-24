Винищувачі НАТО за минулий рік 290 разів перехоплювали російські військові літаки в повітряному просторі Європи
У 2019 році літаки Північноатлантичного альянсу перехоплювали російські літаки в європейському повітряному просторі майже 300 разів.
Чиновник НАТО, який побажав не називати свого імені, повідомив Болгарській службі Радіо Свобода, що активність російських військових літаків у Чорному морі та інших частинах Європи зросла з 2014 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"У 2019-му союзні літаки піднімалися в небо 290 разів, щоб супроводжувати або перекривати російські військові літаки по всій Європі", - зазначив представник НАТО.
Раніше цього тижня п'ять літаків НАТО від трьох членів Чорноморського альянсу - Болгарії, Румунії і Туреччини - вирушили на перехоплення двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-22 і двох літаків-винищувачів Су-27, які наблизилися до спільного повітряного простору трьох країн у західній частині Чорного моря. Військові Болгарії заявили, що російські літаки повернулися в російський повітряний простір без інцидентів.
"Вони роблять це регулярно. Перевіряють наші можливості і хочуть бачити, як ми будемо реагувати, як швидко будемо відправляти літаки і чи наші радари їх бачитимуть", - прокоментував ситуацію міністр оборони Болгарії Красимир Каракачанов.
Сплеск російської військової активності в Чорному морі почався з 2014 року, коли Росія окупувала український півострів Крим. Відтоді Москва збільшила збройні сили в регіоні, що спонукало чорноморських членів НАТО посилити свої спостережні зусилля.
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или все таки сам наклацаешь?
та залайкася уже, убожество кацапское...
мощный подвиг...
я бы немного сменил лозунг - не за дидов а за прадидов...
80 лет прошло - ..банутым нет покоя)))
читать развернутую ерунду - ни времени ни желания нет...
турки он славно и быстро с етими кацаполетами разобрались - один даун - другие заметили...
Я понимаю так слово "перехватили" , - это ежели мне продавщица передаёт , купленную мною,колбасу и её перехватил рядом стоящий покупатель, то палка колбасы уже у него, а не у меня!
То же самое относится и к кацапским самолётам, но где они после "перехвата"? В НАТО? - Нет.
А это значит, следующее:-
не перехватили, А ПОЛЕТАЛИ РЯДОМ !
А що ?