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Новини
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Винищувачі НАТО за минулий рік 290 разів перехоплювали російські військові літаки в повітряному просторі Європи

Винищувачі НАТО за минулий рік 290 разів перехоплювали російські військові літаки в повітряному просторі Європи

У 2019 році літаки Північноатлантичного альянсу перехоплювали російські літаки в європейському повітряному просторі майже 300 разів.

Чиновник НАТО, який побажав не називати свого імені, повідомив Болгарській службі Радіо Свобода, що активність російських військових літаків у Чорному морі та інших частинах Європи зросла з 2014 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У 2019-му союзні літаки піднімалися в небо 290 разів, щоб супроводжувати або перекривати російські військові літаки по всій Європі", - зазначив представник НАТО.

Раніше цього тижня п'ять літаків НАТО від трьох членів Чорноморського альянсу - Болгарії, Румунії і Туреччини - вирушили на перехоплення двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-22 і двох літаків-винищувачів Су-27, які наблизилися до спільного повітряного простору трьох країн у західній частині Чорного моря. Військові Болгарії заявили, що російські літаки повернулися в російський повітряний простір без інцидентів.

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"Вони роблять це регулярно. Перевіряють наші можливості і хочуть бачити, як ми будемо реагувати, як швидко будемо відправляти літаки і чи наші радари їх бачитимуть", - прокоментував ситуацію міністр оборони Болгарії Красимир Каракачанов.

Сплеск російської військової активності в Чорному морі почався з 2014 року, коли Росія окупувала український півострів Крим. Відтоді Москва збільшила збройні сили в регіоні, що спонукало чорноморських членів НАТО посилити свої спостережні зусилля.

Автор: 

НАТО (6429) росія (64984) Чорне море (1662)


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Топ коментарі
+13
Самолеты НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские самолеты в воздушном пространстве Европы - Цензор.НЕТ 3148
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24.05.2020 01:38
+9
Росія це партнер гітлера,тобто агресивна фашистська держава,яка постійно веде загарбницькі.тобто несправедливі, війни проти своїх сусідів. Скільки є московіє,стільки і іде захват сусідніх земель. Це народ варварів.
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24.05.2020 06:34
+7
все эти перехваты херня. Пока не бубдут уничтожаться самолеты параши, залетевшие в чужое небо, покоя не будет. Иваны пока по рылу не получат - не успокоятся
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24.05.2020 05:31
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Самолеты НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские самолеты в воздушном пространстве Европы - Цензор.НЕТ 3148
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24.05.2020 01:38 Відповісти
Тут 2 ошибочки. Ту-22 снят с эксплуатации в прошлом веке. Вероятно речь про Ту-22М3, не смотря на похожий индекс это совсем другой самолёт. Ну и потом ни тот ни другой никогда не причислялись к стратегической авиации, к дальней да, но не к стратегической.
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24.05.2020 01:41 Відповісти
Вот он, кстати.
Самолеты НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские самолеты в воздушном пространстве Европы - Цензор.НЕТ 7284
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24.05.2020 01:44 Відповісти
А вот так он выглядит, когда не совершает "жёсткую посадку"
Самолеты НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские самолеты в воздушном пространстве Европы - Цензор.НЕТ 3927
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24.05.2020 01:48 Відповісти
тебе, кацапюра, прислать видео жесткой посадки,
или все таки сам наклацаешь?
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24.05.2020 01:57 Відповісти
Я вроде фото выше привёл. Или ты о чём? О своём F-22 который на этой неделе навернулся?
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24.05.2020 01:59 Відповісти
псина - убери лайк....
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24.05.2020 02:00 Відповісти
https://www.interfax.ru/russia/688285
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24.05.2020 02:06 Відповісти
F-22 netu ravnix jesli byl bi boj samoliot s somoliotom.Xot i 5 ruskix novejsix podbjiot
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24.05.2020 09:22 Відповісти
тебя, казла, по лайкам понесло?
та залайкася уже, убожество кацапское...
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24.05.2020 02:12 Відповісти
Vot eto tak bombordirovcik vletit otbombit v tylu vraga sto zaxocet bez problem i uletit Винищувачі НАТО за минулий рік 290 разів перехоплювали російські військові літаки в повітряному просторі Європи - Цензор.НЕТ 6564
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24.05.2020 09:20 Відповісти
перехватили ето рядом полетали? шо бы кацапня знала шо ее блюдут?
мощный подвиг...
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24.05.2020 01:55 Відповісти
псина - убери лайк....
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24.05.2020 01:58 Відповісти
Ты о чём? С тобой всё в порядке?
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24.05.2020 02:14 Відповісти
він три рази по 15 прийняв на груди
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24.05.2020 07:54 Відповісти
гассап - победобесие в кацапской заднице несгораемо - тут ясно...
я бы немного сменил лозунг - не за дидов а за прадидов...
80 лет прошло - ..банутым нет покоя)))
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24.05.2020 12:04 Відповісти
а шо 290 раз кацапячие мессершмиты - еропланы делали в воздушном пространстве Европы?
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24.05.2020 02:37 Відповісти
Только заглавия читать научился?
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24.05.2020 05:27 Відповісти
та да - по им в основном...
читать развернутую ерунду - ни времени ни желания нет...
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24.05.2020 12:13 Відповісти
безнаказанность порождает только безнаказанность...
турки он славно и быстро с етими кацаполетами разобрались - один даун - другие заметили...
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24.05.2020 02:46 Відповісти
КороновиРусых нужно сбивать при взлёте на их территории,чтобы не распространяли заразу.
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24.05.2020 03:13 Відповісти
Найди исполнителей и отдай приказ, делов-то.
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24.05.2020 05:29 Відповісти
Полгода пандемии-рашисты,ползающие от зарплаты до зарплаты взлететь не смогут.
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24.05.2020 05:39 Відповісти
_Ой-ой-ой, подумать можно! Рашисты на глазах у всего мира массово убили высшее военное и политическое руководство страны НАТО и ЕС? И?! Как языки в Ж позосовывали и утёрлись!
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24.05.2020 03:32 Відповісти
Перехватывать надо как турки-сбили на хер,а потом разбирайтесь...
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24.05.2020 05:00 Відповісти
Хмм... "перехватили" !?
Я понимаю так слово "перехватили" , - это ежели мне продавщица передаёт , купленную мною,колбасу и её перехватил рядом стоящий покупатель, то палка колбасы уже у него, а не у меня!
То же самое относится и к кацапским самолётам, но где они после "перехвата"? В НАТО? - Нет.
А это значит, следующее:-
не перехватили, А ПОЛЕТАЛИ РЯДОМ !
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24.05.2020 05:10 Відповісти
_В общем да, херня это собачья, а не перехват. Они называют "перехватом" демонстрацию своей технической способности (при параличе воли) к перехвату.
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24.05.2020 06:57 Відповісти
Когда то, в советские времена, Россия на востоке сбила пассажирский самолёт назвав его "шпионом". Не думаю, что если сейчас сбить военный самолет (даже визуально "военный" в отличии от сбитого пассажирского на востоке) России который залетел в чужое пространство ***** решится на ответные меры. Все залёты самолётов... все пикирования (иммитация атаки) истребителей на военные корабли НАТО должны заканчиваться уничтожением таковых!!!
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24.05.2020 07:35 Відповісти
все эти перехваты херня. Пока не бубдут уничтожаться самолеты параши, залетевшие в чужое небо, покоя не будет. Иваны пока по рылу не получат - не успокоятся
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24.05.2020 05:31 Відповісти
Истребители НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские военные самолеты в воздушном пространстве Европы - Цензор.НЕТ 9790
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24.05.2020 05:33 Відповісти
казалось бы, при чем здесь зеленски...
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24.05.2020 07:26 Відповісти
Российские военные самолеты совершенно спокойно летают над Крымом и никто их не сбивает.
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24.05.2020 21:24 Відповісти
До поры до времени, Антоша. Оккупированный Крым ********* вернет Украине. Обязательно
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25.05.2020 06:27 Відповісти
Одного не могу понять. Где фото трупов рашистских пилотов убийц?
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24.05.2020 05:54 Відповісти
Росія це партнер гітлера,тобто агресивна фашистська держава,яка постійно веде загарбницькі.тобто несправедливі, війни проти своїх сусідів. Скільки є московіє,стільки і іде захват сусідніх земель. Це народ варварів.
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24.05.2020 06:34 Відповісти
Турція вже ж наглядно показала приклад, а ці все перехопили, перехопили.
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24.05.2020 07:25 Відповісти
Чиновник НАТО, пожелавший не называть своего имени, очень даже официальное заявление. Как по мне это очень похоже на вброс
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24.05.2020 07:36 Відповісти
Как то все пропустили один интересный факт.Когда по дурости или хитрости Пети захватили наших моряков лапотные с какого-то бодуна начали активно провоцировать самолетами корабли Нидерландов.Вроде бы сначала казалось это странным,но через пару недель Нидерланды подписали контракт на поставку 30 F-35 и еще попросили сверх контракта 17 самолетов.А каждый стоит 70 лимонов баксов.На каждом конфликте и провокации наживаются оружейные компании,тем более если есть в Рашке парочка прикормленных чиновников и генералов.
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24.05.2020 08:02 Відповісти
При заході в чужий повітряний простір ватольотів відслідковується місцеположення слідкуючих радарів, частота на якій вони працюють, потужність сигналу та інші параметри. Коротше кажучи ведеться розвідка.
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24.05.2020 08:50 Відповісти
Треба було збити, випадково..
А що ?
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24.05.2020 08:53 Відповісти
Надо сбивать а не перехватывать спросите у Эрдогана !
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24.05.2020 09:26 Відповісти
Предлагаю спецслужбам НАТО активнее работать на территории врага - паРаши....За скромные деньги расейские военные сами будут выводить из строя всю путинскую технику... Вылет НАТОвского перехватчика стоит дороже, чем вознаграждение бравому расейскаму солдату за поломки в 10 самолётах ....А если давать гражданство в США расейским лётчикам - перебежчикам, то они будут перелетать в США целыми эскадрильями...Останется путин, если не подохнет от вируса, с одними картонными и деревянными макетами - муляжами....
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24.05.2020 10:52 Відповісти
 
 