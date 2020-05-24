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Новини Операція Об'єднаних сил
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Ворог за добу 11 разів відкривав вогонь по позиціях ОС: поранено бійця, знищено чотирьох окупантів

Ворог за добу 11 разів відкривав вогонь по позиціях ОС: поранено бійця, знищено чотирьох окупантів

Російські найманці на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець зазнав поранення.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог тричі обстрілював околиці Кам'янки, Авдіївки і двічі відкривав вогонь поблизу Гнутового. Неподалік Старогнатівки окупанти обстрілювали із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а поруч із Верхньоторецьким застосовували снайперську зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Майорська російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го і 120-го калібрів, а неподалік від населених пунктів Сизе та Кримське збройні формування Російської Федерації вели вогонь по наших позиціях із 82-мм мінометів.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Дивіться також: На Луганщині поліція відпрацювала населені пункти Попаснянського району, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

На всі ці обстріли наші захисники рішуче і жорстко відповідали ворожим підрозділам.

За даними розвідки, 23 травня наші воїни знищили чотирьох російських окупантів і, щонайменше, сімох поранили.

"Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в штабі ООС.

Ворог за добу 11 разів відкривав вогонь по позиціях ОС: поранено бійця, знищено чотирьох окупантів 01
Ворог за добу 11 разів відкривав вогонь по позиціях ОС: поранено бійця, знищено чотирьох окупантів 02

Автор: 

обстріл (28296) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+32
Бажаємо швидкого і повного одужання українському воїну.
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24.05.2020 08:22
+20
////
Украинский патриот и блогер с оккупированных территорий «Necro Mancer» обратил внимание на откровения террористов из 9-го полка морской пехоты ДНР о потерянных позициях под Мариуполем. Сначала оккупанты вынуждены были оставить высоту Дерзкая, затем соседние позиции Семерка и Плита. Как следствие, Объединенные силы при желании могут быстро освободить прифронтовые оккупированные Пикузы (Коминтерново).
Враг за сутки 11 раз открывал огонь по позициям ОС: ранен боец, уничтожено 4 оккупанта - Цензор.НЕТ 9829

...
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24.05.2020 08:33
+13
Зато Эрдоган дает такое разрешение))))
Горит и палае ВАТА в Ливии...
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24.05.2020 08:33
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Бажаємо швидкого і повного одужання українському воїну.
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24.05.2020 08:22 Відповісти
Плюс один окупант вчера самоуничтожился... или уничтожили в сортире...
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24.05.2020 08:25 Відповісти
Враг за сутки 11 раз открывал огонь по позициям ОС: ранен боец, уничтожено 4 оккупанта - Цензор.НЕТ 7716
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24.05.2020 08:31 Відповісти
Ваше козье стадо еще не почистили на Фейс буке?
А КОЗЛОМОРДЫЙ)))
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24.05.2020 08:35 Відповісти
Путин все не дает разрешения применять беспилотники. Нету совести у человека.
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24.05.2020 08:30 Відповісти
Зато Эрдоган дает такое разрешение))))
Горит и палае ВАТА в Ливии...
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24.05.2020 08:33 Відповісти
////
Украинский патриот и блогер с оккупированных территорий «Necro Mancer» обратил внимание на откровения террористов из 9-го полка морской пехоты ДНР о потерянных позициях под Мариуполем. Сначала оккупанты вынуждены были оставить высоту Дерзкая, затем соседние позиции Семерка и Плита. Как следствие, Объединенные силы при желании могут быстро освободить прифронтовые оккупированные Пикузы (Коминтерново).
Враг за сутки 11 раз открывал огонь по позициям ОС: ранен боец, уничтожено 4 оккупанта - Цензор.НЕТ 9829

...
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24.05.2020 08:33 Відповісти
Не з цим гавнокомандуючим.
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24.05.2020 09:20 Відповісти
Но-но, не мішайте презеденту робити "перестать стрелять".
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24.05.2020 11:18 Відповісти
а Вы заметили...что под нашефсё... в правописании изменили правильность написания слова "презИдент" на... преЗЕдент ??? )))) а это уже..кое-что! почти признание гениальности и неповторимости))))
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24.05.2020 11:25 Відповісти
https://www.vpk-news.ru/articles/56994 рекомендую почитать
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24.05.2020 09:04 Відповісти
Маловато. Козломордых желательно побольше
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24.05.2020 09:16 Відповісти
///

«Улов» за 22-23 мая на 19:00!
Донецк: в "судебном" морге ДОКТМО минимум один оркотруп, вроде перевезен из Ясиноватой; в облтравме минимум 2 нелегкораненых орка.
Горловка: в городской больнице №2 минимум один недобиток, и в морге минимум один оркотруп, пулевое...
Похоже, ВСУ таки отстреливались…
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24.05.2020 10:12 Відповісти
Бережи , Боже , українських воїнів і дай їм перемогу !
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24.05.2020 10:35 Відповісти
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.Надо больше убивать русских гандонов-захватчиков! Убей всех русских оккупантов!
Ворог за добу 11 разів відкривав вогонь по позиціях ОС: поранено бійця, знищено чотирьох окупантів - Цензор.НЕТ 924
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24.05.2020 11:34 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим москалям!!!!
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24.05.2020 11:56 Відповісти
Кому верить!
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24.05.2020 15:04 Відповісти
 
 