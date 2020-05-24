Ворог за добу 11 разів відкривав вогонь по позиціях ОС: поранено бійця, знищено чотирьох окупантів
Російські найманці на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець зазнав поранення.
Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог тричі обстрілював околиці Кам'янки, Авдіївки і двічі відкривав вогонь поблизу Гнутового. Неподалік Старогнатівки окупанти обстрілювали із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а поруч із Верхньоторецьким застосовували снайперську зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Майорська російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го і 120-го калібрів, а неподалік від населених пунктів Сизе та Кримське збройні формування Російської Федерації вели вогонь по наших позиціях із 82-мм мінометів.
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.
На всі ці обстріли наші захисники рішуче і жорстко відповідали ворожим підрозділам.
За даними розвідки, 23 травня наші воїни знищили чотирьох російських окупантів і, щонайменше, сімох поранили.
"Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в штабі ООС.
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А КОЗЛОМОРДЫЙ)))
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Похоже, ВСУ таки отстреливались…