На ранок 24 травня зафіксовано 406 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 20 986, летальних - 617, одужали 7 099 осіб. ІНФОГРАФІКА

В Україні за добу зафіксували 406 нових випадків інфікування вірусом COVID-19, одужали 179 осіб.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Померли за минулу добу від коронавірусу 12 осіб, видужали 179.

Загалом в Україні зареєстровано 617 смертей від COVID-19. Одужали 7 099 пацієнтів.





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Як повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони (РНБО) у вівторок вранці, зараз в Україні на Covid-19 хворіє 13 261 особа, що на 215 більше, ніж днем раніше.