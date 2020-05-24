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Новини Коронавірус і карантин
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На ранок 24 травня зафіксовано 406 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 20 986, летальних - 617, одужали 7 099 осіб. ІНФОГРАФІКА

На ранок 24 травня зафіксовано 406 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 20 986, летальних - 617, одужали 7 099 осіб. ІНФОГРАФІКА

В Україні за добу зафіксували 406 нових випадків інфікування вірусом COVID-19, одужали 179 осіб.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Померли за минулу добу від коронавірусу 12 осіб, видужали 179.

Загалом в Україні зареєстровано 617 смертей від COVID-19. Одужали  7 099 пацієнтів.

На ранок 24 травня зафіксовано 406 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 20 986, летальних - 617, одужали 7 099 осіб 01
На ранок 24 травня зафіксовано 406 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 20 986, летальних - 617, одужали 7 099 осіб 02

Читайте також: Пандемія COVID-19: кількість жертв перевищила 342 тис., інфікованих - 5,3 млн

Як повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони (РНБО) у вівторок вранці, зараз в Україні на Covid-19 хворіє 13 261 особа, що на 215 більше, ніж днем раніше.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Госсекретарь Помпео озвучил сумму компенсации, которую США намерены потребовать с Китая за пандемию. Это 9 триллионов долларов. Заявление Помпео сделано в ответ на предложение Китая выделить 2 миллиарда долларов в виде жеста доброй воли в качестве возмещения ущерба.
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24.05.2020 09:54
+8
Боюсь, що дешевше буде їм погодитись навіть на 9 трильйонів.
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24.05.2020 10:11
+4
лучше по ночам + 6, чем +40 днём в июле
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24.05.2020 10:35
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Госсекретарь Помпео озвучил сумму компенсации, которую США намерены потребовать с Китая за пандемию. Это 9 триллионов долларов. Заявление Помпео сделано в ответ на предложение Китая выделить 2 миллиарда долларов в виде жеста доброй воли в качестве возмещения ущерба.
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24.05.2020 09:54 Відповісти
Скорее всего Китай проигнорирует такое предложение.
И про жест доброй воли после этого тоже забудет.
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24.05.2020 10:08 Відповісти
Боюсь, що дешевше буде їм погодитись навіть на 9 трильйонів.
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24.05.2020 10:11 Відповісти
Війна? Трамп такий же упоротий як і х-ло.
Тільки Китай це не Ірак з допотопною радянською зброєю. Може просто поставити в ігнор гопників з їх претензіями.
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24.05.2020 10:33 Відповісти
Счетов и активов у КНР на территории США и их союзников конечно же нет.
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24.05.2020 10:42 Відповісти
Яка там війна? Не дивіться фантастику на ніч. Як зробили Китай монстром, так і жебраками зроблять.
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24.05.2020 10:43 Відповісти
Це можна було спробувати зробити 10 років тому. Зараз вже пізно. Китай вже практично повністю самодостатній. По факту вже є економічним лідером світу. Скоро буде і технологічним.
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24.05.2020 10:49 Відповісти
А якщо аліекспрес нежнанно перестане функціювати? А якщо США (і по їхній просьбі весь світ) виведуть в Україну всі свої підприємства? І багато інших "якщо".
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24.05.2020 11:01 Відповісти
В Украине населения в 50 раз меньше, чем в Китае. Как это понимать "виведуть в Україну всі свої підприємства?" Даже и не только в Украину, а и в родную Америку их никак не возможно взять и вывести. Это же не велосипед перекатить с одного места на другое.
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24.05.2020 11:50 Відповісти
Та світ великий. Захочуть-завалять той гадюшник, бо щось останнім часом від нього дуже смердіти почало. А виведуть виробництва шляхом простим-перестануть купувати китайське.
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24.05.2020 12:43 Відповісти
Черновецкая обл так печально
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24.05.2020 10:02 Відповісти
А скільки "середній термін" одужання? Якось сильно туго йде.
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24.05.2020 10:09 Відповісти
Как и во всем мире выздоровление занимает около месяца. При тяжелых случаях еще дольше.
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24.05.2020 10:54 Відповісти
На фига это озвучивать и печатать, никто уже не реагирует на эту инфу.
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24.05.2020 10:15 Відповісти
"Станом на 9.00 24 травня в Хмельницькій області зареєстровано 364 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. З них: 99 одужало, 9 летальних випадків."

364, а не 346.
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24.05.2020 10:22 Відповісти
Растет... Еще как назло такая холодная весна. В прошлом году этом время варили варенье розовое. На банке обнаружили дату закатки. Значит, розы уже цвели... А в этом году холод какой-то странный. Корона любит холод. Такое чувство, что Господь решил уничтожить как минимум треть человечества, ибо засрали планету.
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24.05.2020 10:25 Відповісти
Я вчера протапливал в доме 4 день по ночам +6
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24.05.2020 10:27 Відповісти
лучше по ночам + 6, чем +40 днём в июле
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24.05.2020 10:35 Відповісти
одно другое не исключает
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24.05.2020 16:32 Відповісти
Солнце "спит" уже 100 дней: что такое "солнечный минимум" и как долго он продлится
https://podrobnosti.ua/2351369-solntse-spit-uzhe-100-dnej-chto-takoe-solnechnyj-minimum-i-kak-dolgo-on-prodlitsja.html
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24.05.2020 10:30 Відповісти
а як це стосується теми новини? вам затьмарило? це відверте порушення правил форума.
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24.05.2020 10:36 Відповісти
це продовження розмови про холодне літо..
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24.05.2020 10:38 Відповісти
Та при чем тут весна? Вон Бразилия на первых местах хотя там почти всегда лето.
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24.05.2020 10:57 Відповісти
В Бразилии сейчас осень. В Сан-Пауло +12.
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24.05.2020 11:49 Відповісти
сперва саМ наплодил, даже высрал "плодитесь"(и засерайте), а потом "решил уничтожить"
замечательный парень(хотя раз "по образу и подобию", скорее больной гермафродит)
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24.05.2020 11:10 Відповісти
ну Он же не призывал засирать планету. Наоборот, Он посмотрел на свое творение, и оно ему понравилось. "И увидел Бог, что это хорошо", потому что природа красивая. Но люди не выполнили завет Божий, и были обречены на страдания, а теперь еще и планету пластиком засрали.
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24.05.2020 11:53 Відповісти
слушай, по канонам т.н. "боГ" = "всевидящий" и т.д., т.е. не как Зевс(тоже "бог"), который не знал даже Своей судьбы, а знает все наперед, то есть знал шо "запретить плод" = потом "изгонять" 2х разгильдяев. и потом, "по образу и подобию" = что Яхве и саМ бы сожрал "плод".
неужели ты не видишь какой бред те впаривают толстые мужики в платьях?
ах да "свобода выбора" - тогда зачем какому то жрецу приказал пренести в жертву себе его сына? если бы тот послал "бога" = был бы убит, тогда зачем такая "свобода" то? если по-любому это ссущество будет недовольно.
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24.05.2020 12:01 Відповісти
вот уже по твоей злобности я вижу, что ты запутался...
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24.05.2020 12:08 Відповісти
это как "путаться" в размерах тапок Микки Мауса - что написали, то и есть, а спорить об этом, убивать миллионы "во славу" Микки Мауса, откатывать развитие на тыщу лет - как минимум неумно. ан, нет, с этой заразой так и получилось - только ущерб из-за придуманных ссуществ.
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24.05.2020 12:15 Відповісти
а что Вы хотите от живших 5 тысяч лет назад? Математической логики? Или закона Ньютона? И так максимум знаний на то время.
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24.05.2020 20:29 Відповісти
Мы сами в свое время учили диалектику... борьба противоположностей... под это все подогнать можно..
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24.05.2020 20:31 Відповісти
ну то шо 5тыс., это перебор, но вот т.н. "новый завет" слямзили у других - саму идею например.
да и в ветхом - потоп мол, тоже сплагиатили. не говоря уже о том что никто бы не бегал 40 лет по пустыне, кроме как в кандалах под конвоем, да и жрать нечего. ах да, "манна небесная" - в таком случае к этим байкам соответственно надо и относиться - как к фантазиям больных и манипуляциям разводил.
даже тупо взять - пресловутый Ирод спокойно усоп за пару лет до будто бы вылупления "мессии", но нет - стадо верит и жует "плоть и кровь"))
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24.05.2020 20:36 Відповісти
это мифы древних, но касательно нового завета, не соглашусь. Произошла поистине гигантская революция в мировоззрении. Уж на что были цивилизованы римляне, создавшие закон и право, но до такого сами не дошли.
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24.05.2020 21:09 Відповісти
Количество летальных исходов вследствие пневмонии в Украине в течение 2018 года выросло на 23,87% по сравнению с 2017 годом - до 6101, данные за 2019 год ожидаются в июне 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственной службе статистики (Госстат).
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24.05.2020 13:40 Відповісти
статистика для тупих,- рейтинги по областях потрібно,- кількисть захворювань на 100 000 населення ,з поправкою на коефіцієнт,- кількість тестів на 1000 000 населення,- на мою думку це основний показник, ще в якості звільнення дебілів у владі,- кількисть смертей на 100 000 населення, з поправкою на коефіцієнт одужавших
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24.05.2020 10:34 Відповісти
какие тесты, если 449 "слуг" + министры, обслуга, помощники, попы, челядь, семьи, любовницы и любуны, монахи и прочий скам, тестируются чуть пернув, по 2 раза в день?
половина тестов уходит на здоровых быков - какая тут объективность?
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24.05.2020 11:13 Відповісти
Де ви були зі своїми тупими тестами в 2018 в 2019 році? Количество летальных исходов вследствие пневмонии в Украине в течение 2018 года выросло на 23,87% по сравнению с 2017 годом - до 6101, данные за 2019 год ожидаются в июне 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственной службе статистики (Госстат). в 2016 году от инфекции нижних дыхательных путей умерло 3 млн чел. Данные ВОЗ... но такой всемирной истерики не было
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24.05.2020 13:47 Відповісти
Де статистика загальної смертності по місяцям за 2020 рік? Таке враження, що Попандупало став начальником Держстату України. Вам все перемішають так, що звести все це до логічного розуміння, що ж тут коїться насправді не можливо.
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24.05.2020 11:28 Відповісти
секта барановирусных превращается в юродивых кликуш при власти. В суд с консфискацией
За превышениеивласти.
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24.05.2020 11:34 Відповісти
Хватит публиковать эту бессмысленную статистику. Теперь это навсегда, как грипп.
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24.05.2020 11:57 Відповісти
Меня бесит что эти сукины дети хотят карантин отменить,,,, с какого х у я скажите ? На поправку страна идёт ,,, ага,,, рабов в стойла загонять пора,,срали
они на своих граждан ,,, подонки ,,,, деток своих покатайте в метро ,,шлюхины дети
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24.05.2020 12:05 Відповісти
Ну, да. А сидеть в заперти в стерильной обстановке, без солнца, свежего воздуха и физического моциона, это окончательно потерять остатки иммунитета. Заодно добить экономику, разучиться работать и сойти с ума, вместо того, что бы прочихаться и забыть.
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24.05.2020 12:47 Відповісти
так в мире уже сотни тысяч прочихавшихся в гробах лежат. Вас это не смущает?
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24.05.2020 16:34 Відповісти
Смертность от традиционных, кардиологических, онкологических, вегетососудистых и прочих заболеваний снизилась, именно на те самые сотни тысяч. А Вы не считали тех, кто умер от всяких заболеваний с перхотью в волосах? Уже за полгода этого коронного психоза, пора сделать вывод, что паника была без причинная. Даже мои знакомые, среди которых один родственник, прекрасно переболели на дому, слегка покашливая и попивая пивасико.
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24.05.2020 17:40 Відповісти
вашему родственнику повезло, как и многим другим, переболевшим легко
но 400 тыс умерло за 2 мес. от короны, и им не повезло.
Каждому решать, во что верить.
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24.05.2020 18:52 Відповісти
Ага как же, так я напугался, особенно после разоблачений всяких коронных фейков. Как тот где рядами и колоннами стоят гробы на льду хоккейного поля, якобы с телами умерших от короновируса. Правда, фото сделано лет пять назад, после крушения судна с беженцами из Африки, когда их тела повылавливали и собрали в одно место.
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24.05.2020 18:57 Відповісти
Подонки меняют подонков,,, в этой стране хер что изменится
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24.05.2020 12:06 Відповісти
500 человек в день? Медленно, Жуков, медленно!
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24.05.2020 12:27 Відповісти
пока быдло будет ходить без масок по улицам - статистика будет такой длиться годами.
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24.05.2020 12:51 Відповісти
ЧОМУ В МИНУЛОМУ РОЦІ КОЖНОГО ДНЯ НЕ ПОВІДОМЛЯЛИ КІЛЬКІСТЬ СМЕРТЕЙ ВІД ПНЕВМОНІЙ І НЕ ОПИСУВАЛИ ЯК "ГОРЯТЬ ЛЕГЕНІ": Количество летальных исходов вследствие пневмонии в Украине в течение 2018 года выросло на 23,87% по сравнению с 2017 годом - до 6101, данные за 2019 год ожидаются в июне 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственной службе статистики (Госстат).
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24.05.2020 13:41 Відповісти
в 2016 году от инфекции нижних дыхательных путей умерло 3 млн чел. Данные ВОЗ... но такой всемирной истерики не было
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24.05.2020 13:43 Відповісти
фейковий олігархічний курвовірус=реальна смерть!Зате "олігархічна медицина" заробить 300%
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24.05.2020 19:45 Відповісти
 
 