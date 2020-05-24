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Новини
17 091 14

Люди, які вижили в авіакатастрофі Airbus 320, розповіли про порятунок: Проліз через дірку на крило, звідти - на землю. ВIДЕО

Два пасажири літака авіакомпанії Pakistan Airlines, яким вдалося вижити у його аварії в Карачі, розповіли про свій порятунок.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Останнє, що 24-річний Мухаммад Зубаїр пам'ятає, перш ніж літак впав на землю, це різкий запах пального і крики пасажирів у момент, коли полум'я почало ширитися салоном літака. Потім він щосили намагався розстебнути ремінь безпеки, коли вогонь вже палав під його сидінням. Тоді  "йшов на світло, проліз через дірку на крило, звідти - на землю".

Другий вцілілий, президент Bank of Punjab Зафар Махмуд, зараз також перебуває з поламаною рукою і забоями на лікуванні в лікарні  Карачі. "Все, що він пам'ятає, це те, що була турбулентність, а потім він знепритомнів та втратив орієнтацію", - розповідає його сестра Зайнаб Імам. "Наскільки я розумію, його крісло якось вилетіло з літака, і він випав із нього. Він опинився на певній відстані від уламків і вогню".

Також повідомляється, що літак впав на житловий квартал і зруйнував близько 19 будинків. Жертв на землі не було, але деякі жителі району зазнали серйозних опіків.

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Літак Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines, що прямував рейсом із Лахора в Карачі, розбився напередодні в густонаселеному районі міста незадовго до посадки.

Автор: 

авіакатастрофа (1095) Пакистан (63)


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Топ коментарі
+17
Пощастило та й усе. Ніяк по іншому це не пояснити.
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24.05.2020 10:23
+7
оба просто везунчики, так бывает
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24.05.2020 10:38
+3
Шкода пакістанців , вони справді дуже сильно ******* свою країну і не віддали свою ядерну зброю ! Pakistan Zindabad !
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24.05.2020 10:39
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Пощастило та й усе. Ніяк по іншому це не пояснити.
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24.05.2020 10:23 Відповісти
оба просто везунчики, так бывает
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24.05.2020 10:38 Відповісти
Шкода пакістанців , вони справді дуже сильно ******* свою країну і не віддали свою ядерну зброю ! Pakistan Zindabad !
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24.05.2020 10:39 Відповісти
Згадайте як вони екстримально обліплюють в 6 поверхів вагон поїзда при подрожі.Така живуча нація.
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24.05.2020 11:07 Відповісти
Оце заканало?
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24.05.2020 11:12 Відповісти
Этим двумя ребятам не миновать выпить да побрататься...
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24.05.2020 11:21 Відповісти
Они мусульмане, скорее всего курнут гашиша по братски)
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24.05.2020 11:48 Відповісти
аллях не разрешает бухать
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24.05.2020 16:11 Відповісти
Сколько раз анализировал последствия авиакатастроф и пришел к выводу, что при "жестком" падении чаще всего выживают те, кто не был пристегнут (или плохо пристегнут) их просто выбрасывало из самолета в появившиеся дыры (разломы корпуса)! Подозреваю, что большинству ремни "безопасности" просто разрывали внутривенные органы. Поэтому ставлю под сомнение целесообразность ремней безопасности в самолетах, если предполагается "жесткое" падение!
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24.05.2020 12:09 Відповісти
пристегнутый - ты сидишь без сознания, а не пристегнутый - летаешь по салону по любым направлениям, тоже без сознания (а ведь самолет может и не загореться). двери загодя тоже не откроешь - выше шанс поломать самолет при посадке. катапульты - тоже не поставишь по тем же причинам. разве что выкинуть салон (пиропатронами?) как грузы в транспортнике при малой высоте и надеяться что не все умрут - хоть будет что хоронить.
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24.05.2020 15:15 Відповісти
Ремни в самолете не для безопасности во время аварии - они хуже чем даже автомобильные. Самолетные ремни служат для того что бы задницы паксов не вытряхивало из сидений при разный потряхиваниях и т.д.
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24.05.2020 19:00 Відповісти
Ага... При взлете стюардесса обращается к пассажирам и просит пристегнуть ремни безопасности, чтобы не было как в прошлый раз... - А что было в прошлый раз? - спрашивают пассажиры. -Ой, жесткая посадка, на фюзеляж ... так те кто не пристегнулись их размазало по стенкам... - А те, кто пристегнулся?... -Аааа, те сидели как живые...
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24.05.2020 13:36 Відповісти
 
 