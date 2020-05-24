Люди, які вижили в авіакатастрофі Airbus 320, розповіли про порятунок: Проліз через дірку на крило, звідти - на землю. ВIДЕО

Два пасажири літака авіакомпанії Pakistan Airlines, яким вдалося вижити у його аварії в Карачі, розповіли про свій порятунок.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Останнє, що 24-річний Мухаммад Зубаїр пам'ятає, перш ніж літак впав на землю, це різкий запах пального і крики пасажирів у момент, коли полум'я почало ширитися салоном літака. Потім він щосили намагався розстебнути ремінь безпеки, коли вогонь вже палав під його сидінням. Тоді "йшов на світло, проліз через дірку на крило, звідти - на землю".

Другий вцілілий, президент Bank of Punjab Зафар Махмуд, зараз також перебуває з поламаною рукою і забоями на лікуванні в лікарні Карачі. "Все, що він пам'ятає, це те, що була турбулентність, а потім він знепритомнів та втратив орієнтацію", - розповідає його сестра Зайнаб Імам. "Наскільки я розумію, його крісло якось вилетіло з літака, і він випав із нього. Він опинився на певній відстані від уламків і вогню".

Також повідомляється, що літак впав на житловий квартал і зруйнував близько 19 будинків. Жертв на землі не було, але деякі жителі району зазнали серйозних опіків.

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Літак Airbus 320 авіакомпанії Pakistan International Airlines, що прямував рейсом із Лахора в Карачі, розбився напередодні в густонаселеному районі міста незадовго до посадки.