Політики, дипломати та громадські діячі звернулися до колег у США: Засуджуємо ворожі провокації. Їхня мета - віддалити наші народи

Десятки українських політичних діячів, дипломатів, громадських активістів сьогодні оприлюднили звернення до американського політикуму з приводу двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє пресслужба Київського безпекового форуму.

На його фейсбук-сторінці висловлюється вдячність за підтримку звернення до американського політикуму про важливість захисту стратегічного партнерства між Україною та США.

"Ми, представники українських політичних сил, громадських середовищ та експертних спільнот, із глибокою тривогою спостерігаємо, як із новою силою розгортається кампанія з втягування України у виборчі змагання в Сполучених Штатах", - йдеться у зверненні.

"В Україні високо цінують непохитну підтримку нашої незалежності, безпеки і західного курсу з боку американського народу. Наші суспільства об’єднують цінності національної і людської свободи", - наголошується в документі.

Спільні зусилля представників обох найбільших політичних партій Сполучених Штатів і всіх небайдужих американців на захист України - це великий історичний внесок у творення справжньої об’єднаної Європи і справедливого світового ладу, наголошують підписанти і закликають "весь американський політикум розрізняти позицію нової України, яка виступає за єдність Заходу і діє на об’єднання світової демократії, і тих сил, які прагнуть перетворити політичні процеси в нашій країні на токсичний привід для розбрату серед наших партнерів".

"Виступаємо проти недоброчесної гри на політичних протиріччях в Америці. Не обираємо жодної із сторін, а підтримуємо кожну із них так само, як вони разом допомагають нашій незалежності. Відмежовуємо позицію нашого народу від дій політиків, інспірованих Москвою. Засуджуємо ворожі провокації, які мають на меті віддалити наші народи", - підкреслюється у зверненні.

"Ми віримо у стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів. Не допускаймо взаємної недовіри та сумніву. Будьмо і діймо разом у час великих випробувань", - закликають автори звернення.

Звернення про українсько-американське стратегічне партнерство підписали, зокрема, голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України (2014-2016 років) Арсеній Яценюк, в.о. президента України, голова Верховної Ради України (2014 р.), секретар РНБО (2014-2019 років) Олександр Турчинов, моральні авторитети Оксана Забужко, Йосиф Зісельс, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Ігор Козловський, дипломати Володимир Василенко, Володимир Огризко, Данило Лубківський, Роман Безсмертнй, колишні посли України у США Юрій Щербак, Валерій Чалий, Олександр Моцик, народні депутати Климпуш-Цинцандзе, Ірна Геращенко, Соломія Бобровська, Микола Княжицький, відомі інтелектуали і журналісти Микола Рябчук, Віталій Портников, Мирослава Барчук, Володимир Єрмоленко, Вахтанг Кебуладзе, колишні урядовці Лілія Гриневич, Остап Семерак, Сергій Квіт та багато інших.