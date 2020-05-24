Політики, дипломати та громадські діячі звернулися до колег у США: Засуджуємо ворожі провокації. Їхня мета - віддалити наші народи
Десятки українських політичних діячів, дипломатів, громадських активістів сьогодні оприлюднили звернення до американського політикуму з приводу двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами Америки.
Про це повідомляє пресслужба Київського безпекового форуму.
На його фейсбук-сторінці висловлюється вдячність за підтримку звернення до американського політикуму про важливість захисту стратегічного партнерства між Україною та США.
"Ми, представники українських політичних сил, громадських середовищ та експертних спільнот, із глибокою тривогою спостерігаємо, як із новою силою розгортається кампанія з втягування України у виборчі змагання в Сполучених Штатах", - йдеться у зверненні.
"В Україні високо цінують непохитну підтримку нашої незалежності, безпеки і західного курсу з боку американського народу. Наші суспільства об’єднують цінності національної і людської свободи", - наголошується в документі.
Спільні зусилля представників обох найбільших політичних партій Сполучених Штатів і всіх небайдужих американців на захист України - це великий історичний внесок у творення справжньої об’єднаної Європи і справедливого світового ладу, наголошують підписанти і закликають "весь американський політикум розрізняти позицію нової України, яка виступає за єдність Заходу і діє на об’єднання світової демократії, і тих сил, які прагнуть перетворити політичні процеси в нашій країні на токсичний привід для розбрату серед наших партнерів".
"Виступаємо проти недоброчесної гри на політичних протиріччях в Америці. Не обираємо жодної із сторін, а підтримуємо кожну із них так само, як вони разом допомагають нашій незалежності. Відмежовуємо позицію нашого народу від дій політиків, інспірованих Москвою. Засуджуємо ворожі провокації, які мають на меті віддалити наші народи", - підкреслюється у зверненні.
"Ми віримо у стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів. Не допускаймо взаємної недовіри та сумніву. Будьмо і діймо разом у час великих випробувань", - закликають автори звернення.
Звернення про українсько-американське стратегічне партнерство підписали, зокрема, голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України (2014-2016 років) Арсеній Яценюк, в.о. президента України, голова Верховної Ради України (2014 р.), секретар РНБО (2014-2019 років) Олександр Турчинов, моральні авторитети Оксана Забужко, Йосиф Зісельс, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Ігор Козловський, дипломати Володимир Василенко, Володимир Огризко, Данило Лубківський, Роман Безсмертнй, колишні посли України у США Юрій Щербак, Валерій Чалий, Олександр Моцик, народні депутати Климпуш-Цинцандзе, Ірна Геращенко, Соломія Бобровська, Микола Княжицький, відомі інтелектуали і журналісти Микола Рябчук, Віталій Портников, Мирослава Барчук, Володимир Єрмоленко, Вахтанг Кебуладзе, колишні урядовці Лілія Гриневич, Остап Семерак, Сергій Квіт та багато інших.
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Якщо хто з наших і сварив Трампа - так це журики. І Йованович - але це її проблеми. Манафорта здиди Ситник, Трепак, шабунін-серлещ-найєм під керівництвом Йованович - особи, які Банковій тоді не підпорядковуються. Демократи ніколи не заперечували проти того, щоб Йовановіч не продовжували термін перебування в Україні. А самий зашкварний зразок брехні "Зеленский же получил двухпартийную поддержку и двлйную помощь, чем при Порошенке". Бо це Україна мада досі двопартійну підтримук, не твій клоун. Бо що таке клоун бені - там демократи добре орієнтуються.
Источник:https://censor.net/n3197584
ответочка петьке прилетела неожиданная :
ввоз\вывоз через кордон предметов искусства (картин)
подлежит декларированию на таможне в любой стране мира .
это не обсуждается, это закон в любой стране мира .
чувак Байден обладает определёнными возможностями,
иначе бы демократы его не двигали в презы .
теперь у петьки возникает вопрос в подлинности его картин, которые находятся в Украине .
если это подлинники, то вопросов к Порошенко не будет (но Байден "что-то" знает )
если картины отсутствуют, либо заменены подделками -
то это кантрабас , как между собой сие называют обыватели.
Причём кантрабас, с использованием посадового положения и дипломатических каналов.
Пашаренкавщина теперь вынуждена интенсивно вилять сракой перед демократами
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/nalivaychenko-samoe-smeshnoe-chto-pozdravitelnaya-telegramma-s-pobedoy-na-vyborah-v-ssha-podpisannaya-poroshenko-byla-adresovana-tolko-hillari-klinton-203665.html
Та якби була би така телеграма насправді - вона би давно вилізла своєю фотокопією.
Той дохід був офіційно задекларований по українським Законам і використаний Порошенком в своєму передвиборчому фонді. Інфи того часу гуляли в неті; поцікавищся - знайдеш через пошуковики.
А от перепродажа через офшор - то вже окрема справа... Я просто не пригадаю, від кого з економістів чув по ТБ (чи то від Пасхавера з Фурсою, чи то від Новака з Качкою), що окрема реєстрація в офшорі збільшує капіталізація фірми чи не вдвоє, якщо не більше. Наприклад, чому так дешево продаються дерпідприємства по приватизації? Тому що, казав той економіст, що їх неможливо оформити через офшор... за визначенням (державні).
Сплачені. Причому - в більших розмірах (бо сума угоди більша), ніж, якщо би вона оформлялась в Україні.
Які проблеми?
А, якщо новий власник Тігіпко приховує податки в офшорах - нехай розбираються ті, кому положено. Тим більше, в рамках відкритої крим.справи - стосовно Порошенка.
"- Русский язык - это язык пид...сов!...
- Так ты же с нами па-русски разгавариваешь!...
- Так вы же, пид...сы, кроме своего русского, никакого другого не знаете и не признаёте!..."
От тебя "лаптями на версту смердит...", а ты "вышиванку" на задницу натянуть пытаешься... Да многие тебя уже давно "раскусили, и знают, "как облупленого", "петух драный!...
Підписанти цього звернення славно, разом з іншими, не підписантами, славно потрудилися для реалізації феодально-олігархічного "тріумфу" в Україні і становленні її, як мафіозної держави. Їхні потуги здійснювати якийсь вплив на геополітичну ситуацію у світі виглядають, однаково, і зухвалими, і жалюгідними.
І так, серед інтелігенції на виборах частина була за Петю, частина - за Юлю, інші - за Гриценка, Вакарчука, Кошулинського. Але мені невідомі представники інтелігенції, які підтримали Зе!
І так, торік перед 2 туром президентських виборів представники інтелігенції з абсолютно різними поглядами об'єдналися і закликали не голосувати за неосвіченого Зе! Саме не за Петю, а проти Зе!
P.S. Я за Гриценка голосував)
Сподіваюсь, її довели до відома голов обох партій конгресу
Встановлено сцену, люди тримають прапори.
Сьогоднішня акція має позапартійний характер.
Точно такі ж мітинги пройдуть й у понад 30 інших містах.
Організатором виступає Рух опору капітуляції.
У пресрелізі-запрошенні наголошувалося:
"За лічені місяці Україна під керівництвом Зеленського перекреслила більшість здобутків Майдану. Під гаслами прагнення до миру команда Зеленського схиляє Україну до капітуляції у війні з Росією, під гаслами продовження проєвропейських реформ відбувається їх згортання та повернення старих корупційних схем часів Януковича. Українцям хакнули мізки на виборах, і кампанія з промивки мізків триває безперервно увесь цей час.
Що вдалося президенту зробити протягом року? Йому вдалося повернути українців із-закордону, але не завдяки успіхам України, а завдяки коронавірусу. Йому вдалося замінити все керівництво країни, але не на кращих, а на гірших. Йому вдалося зробити з української політики безперервне і скандальне шоу, яке стало ширмою посилення олігархічного впливу".
http://rok.org.ua/actions
https://espreso.tv/news/2020/05/24/na_stolychnomu_maydani_pochalasya_akciya_stoprevansh_nazhyvo
ответочка петьке прилетела неожиданная :
ввоз\вывоз через кордон предметов искусства (картин)
подлежит декларированию на таможне в любой стране мира .
это не обсуждается, это закон в любой стране мира .
чувак Байден обладает определёнными возможностями,
иначе бы демократы его не двигали в презы .
теперь у петьки возникает вопрос в подлинности его картин, которые находятся в Украине .
если это подлинники, то вопросов к Порошенко не будет (но Байден "что-то" знает )
если картины отсутствуют, либо заменены подделками -
то это кантрабас , как между собой сие называют обыватели.
Причём кантрабас, с использованием посадового положения и дипломатических каналов.
Пашаренкавщина теперь вынуждена интенсивно вилять сракой перед демократами
команда Зеленського схиляє Україну до капітуляції у війні з Росією,
під гаслами продовження проєвропейських реформ
відбувається їх згортання та повернення старих корупційних схем часів Януковича"
цветисто описан ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ПРОЦЕССОВ .
однако одновременно=параллельно идёт
ДРУГОЙ ПРОЦЕСС -это совместный с порошенковцами конституционный переворот
в стенах Верховной Рады и разграбление национального богатства Украины -
Украинской Земли , то есть территории проживания украинцев .
к разграблению национального богатства Украины -Украинской Земли ,
добавляется разграбление энергетического комплекса Украины -украинских АЭС .
В этом ДРУГОМ ПРОЦЕССЕ разграбления национального богатства Украины
ни ПОРОШЕНКО ни прислужников порошенко
НИСКОЛЕЧКИ НЕ СМУЩАЕТ ЕГО ЕДИНСТВО с ЗЕЛЕНСКИМ ,
путь которого в сторону мацквы "та повернення корупційних схем часів Януковича" .
Вся эта ПИСАНИНА ПАРАШЕНКОВСКОЙ ШОБЛЫ
это БАНАЛЬНОЕ ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ
ОТ СОВМЕСТНОГО зеленско-порошенковского ЗАГРАБЛЕНИЯ УКРАИНЫ ,
чтобы создать =иллюзию= несуществующего конфликта Порошенко с Зеленским
ни ПОРОШЕНКО ни прислужников порошенко
НИСКОЛЕЧКИ НЕ СМУЩАЕТ ЕГО ЕДИНСТВО с ЗЕЛЕНСКИМ ,
путь которого в сторону мацквы "та повернення корупційних схем часів Януковича" .
Вся эта ПИСАНИНА ПАРАШЕНКОВСКОЙ ШОБЛЫ
это БАНАЛЬНОЕ ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ
ОТ СОВМЕСТНОГО зеленско-порошенковского ЗАГРАБЛЕНИЯ УКРАИНЫ ,
чтобы создать =иллюзию= несуществующего конфликта Порошенко с Зеленским
http://https://facebook.com/MukhachowNazar/videos/3948533991855911/ Ті хто проголосував за викрадення Української Землі
зараз "щиро" розповідають про Захист України
И не надо путать политических лузеов-папереников с народом.
У Украины и США всё хорошо, а у Зе с Трампом полное взаимопонимание.
Чув, в Омані ********** відмивати нелегальні грощі ?
Чув, на островах ********** відмивати нелегальні грощі ?
Радій епосі безбідності Зе виборець
Радій епосі безбідності ПЕ виборець
Який політичний проект був реалізований в Україні за останні 30 років? Ніякий. Вже розсипається той, який подарував їй Рейган.
Не треба було тицяти народу ніким не завойовану свободу. Україна стала незалежною тільки тому, що Росія проголосила свою незалежність. Таке твердження, все-таки, є, частково, хибним. Справа в тому, що на території України знаходилися велика кількість ядерної зброї і засобів її доставки. Для ліквідації цих арсеналів і військових баз потрібна була логістична підтримка у вигляді квазі-держави. Після завершення цієї місії потреба в існуванні такої держави відпала і від неї залишилися тільки адміністративно-технологічні рештки від процесу демілітаризації і ядерного роззброєння.
Тільки б Трамп єзуїт все не пох.рів.
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Содержанки РФ-и на территории Украины всем известны, а значит их точка зрения уже прогнозируема и неопасна. Хотя они уже празднуют победу. Даже скрытые консервы типа гордонов самовскрылись и стали очевидными холуями великоимперских оккупантов.
Кстати, эти же 100%-ные послушники сдадут реваншистский режим, когда прийдет время. А в США умеют работать с такими (полезно посмотреть как это исторически сложилось): "Мафия против Рейха" 24 мая 2020 https://www.youtube.com/watch?v=ySZTRNZc-NI
Там о-о-чень много интересного для лохтората есть)))
Вариантов 2: 1) порохло 2******.
Если порохло, то с какой целью? Чтобы шантажировать США, купить себе свободу?
Если *****, то тогда оно писало всё. Все тайны и секреты, из-за чего гибли тысячи граждан Украины, а порохло раздавало побрякушки своей свите. А ***** своей.
И в том, и в другом случае надо расследовать, и как можно более тщательно, и привлечь к расследованию США, и демократов, и республиканцев. И найти истину.
команда Зеленського схиляє Україну до капітуляції у війні з Росією,
під гаслами продовження проєвропейських реформ
відбувається їх згортання та повернення старих корупційних схем часів Януковича"
цветисто изложен ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ПРОЦЕССОВ .
однако одновременно=параллельно идёт
ДРУГОЙ ПРОЦЕСС -это совместный с порошенковцами конституционный переворот
в стенах Верховной Рады и разграбление национального богатства Украины -
Украинской Земли , то есть территории проживания украинцев .
к разграблению национального богатства Украины -Украинской Земли ,
добавляется разграбление энергетического комплекса Украины -украинских АЭС .
В этом ДРУГОМ ПРОЦЕССЕ разграбления национального богатства Украины
ни ПОРОШЕНКО ни прислужников порошенко
НИСКОЛЕЧКИ НЕ СМУЩАЕТ ЕГО ЕДИНСТВО с ЗЕЛЕНСКИМ ,
путь которого в сторону мацквы "та повернення корупційних схем часів Януковича" .
ни ПОРОШЕНКО ни прислужников порошенко
НИСКОЛЕЧКИ НЕ СМУЩАЕТ ЕГО ЕДИНСТВО с ЗЕЛЕНСКИМ ,
путь которого в сторону мацквы "та повернення корупційних схем часів Януковича" .
Вся эта ПИСАНИНА ПАРАШЕНКОВСКОЙ ШОБЛЫ
это БАНАЛЬНОЕ ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ
ОТ СОВМЕСТНОГО зеленско-порошенковского ЗАГРАБЛЕНИЯ УКРАИНЫ ,
чтобы создать =иллюзию= несуществующего конфликта Порошенко с Зеленским
Ті хто проголосував за викрадення Української Землі
http://https://facebook.com/MukhachowNazar/videos/3948533991855911/ Ті хто проголосував за викрадення Української Землі
зараз "щиро" розповідають про Захист України
Трамп і республіканці цієї "події" навіть не помітили. Не відкоментували. Їм - нецікаво.