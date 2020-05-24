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Новини Коронавірус і карантин
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У двох пасажирок автобуса, що прибув до Бердянська з Москви, виявили COVID-19, розшукують третю

У двох пасажирок автобуса, що прибув до Бердянська з Москви, виявили COVID-19, розшукують третю

У Бердянську Запорізької області підтверджено два завезені з РФ випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Бердянського територіального медичного об'єднання.

У мікроавтобусі, який прибув уранці 16 травня з російської столиці до Бердянська, виявили двох інфікованих COVID-19 пасажирок. Одну з симптомами захворювання госпіталізували 19 травня, у неї було підтверджено коронавірус. Ще одна пасажирка звернулася до лікарів 23 травня і також виявилася інфікованою COVID-19.

Також розшукується третя пасажирка. Лікарі закликають жінку заради її здоров'я негайно обстежитися.

У ще одного пасажира мікроавтобуса коронавірус не підтверджено.

Загалом в автобусі перебувало четверо пасажирів. Про водія транспортного засобу бердянські медики нічого не кажуть.

Читайте також: Лікар про ситуацію в обласній інфекційній лікарні Харкова: "Обстановка на межі вибуху!"

У двох пасажирок автобуса, що прибув до Бердянська з Москви, виявили COVID-19, розшукують третю 01

Автор: 

Бердянськ (469) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+62
як же ці малороси вже дістали
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24.05.2020 11:13
+41
Кацо-диверсанты
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24.05.2020 11:13
+27
а они точно свои?
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24.05.2020 11:23
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як же ці малороси вже дістали
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24.05.2020 11:13 Відповісти
Свали и всем полегчает.
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24.05.2020 11:44 Відповісти
Тобто, коли товпи хворих заробітчан поверталися з Європи, це було дуже патріотично. Перші випадки захворювання на коронавірус на Запоріжжі, були у тих хто повернувся з Італії та Єгипту. Вони розповсюдили цю заразу і у Запоріжжі, і у Мелітополі і у Бердянську. Але це (виходячі з Вашої логіки) є нормальним. Та якщо хворі приїхали із РФ вони зразу стають малоросами та зрадниками України.
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24.05.2020 13:23 Відповісти
зачем шастали в страну-агрессор?
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24.05.2020 14:59 Відповісти
Кацо-диверсанты
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24.05.2020 11:13 Відповісти
Надеюсь они с 16 мая успели проведать всех родственников, знакомых, и магазины Бердянска, а возможно и Мариуполя, земное вам спасибо соотечественники.
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24.05.2020 11:14 Відповісти
А лечиться то они будут в Украине за счет украинских налогоплательщиков и пенсионеров и заражать украинских врачей. А лечиться от коронавируса ой как не дешево.
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24.05.2020 11:38 Відповісти
так они ж украинцьі, где им еще лечиться? єто если бьі знали, что больньі и ехали именно сюда для лечения, єто другое дело. а так несколько дней спустя бьіл поставлен диагноз.
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24.05.2020 12:02 Відповісти
-Третим будиш?
-Што?
-ТРЕТИМ БУДИШ?!!
-Што?
-ИДИ ДОМОЙ!!! Што...
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24.05.2020 11:19 Відповісти
Потерпілий зустричав?
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24.05.2020 11:20 Відповісти
дык.... границы вродь закрыты?
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24.05.2020 11:20 Відповісти
Своих впускают.
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24.05.2020 11:21 Відповісти
а они точно свои?
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24.05.2020 11:23 Відповісти
А что карантин? Молчит? И для братушек свободный въезд?
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24.05.2020 11:20 Відповісти
а де у статті написано, що вони братушки? свої.
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24.05.2020 12:04 Відповісти
Спасибо за поправку, виновата, прочитала только заголовок.
Исправляю свой коммент:
А что карантин? Молчит? Хохловате можно мотаться в гости к коронавирусному агрессору?
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24.05.2020 15:42 Відповісти
А раньше, только гонорею и ********** из мАЦквы возили...
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24.05.2020 11:24 Відповісти
каждый о том что болит то и пишет.
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24.05.2020 11:26 Відповісти
я думаю (хотя не проверял)))))) что ото тоже осталось, плюс как бонус - коронавирус
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24.05.2020 11:27 Відповісти
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24.05.2020 11:41 Відповісти
пока не доказано обратное самым справедливым и неупередженим то таки да.
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24.05.2020 11:24 Відповісти
Ето проявление братской любви, там куда приглашают ************ везде разруха и смерть, все будет ордло.
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24.05.2020 11:25 Відповісти
а де у статті написано, хо це ***********?
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24.05.2020 12:22 Відповісти
В мацкве заразили и отправили.
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24.05.2020 14:34 Відповісти
нашо так ускладнювати - не дали роботи і вони самі поїхали додому.
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24.05.2020 14:49 Відповісти
Совсем у них там плохо.
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24.05.2020 15:06 Відповісти
нах взагалі пускати в Україну це лайно???
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24.05.2020 11:25 Відповісти
українці для тебе лайно? то і ти теж
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24.05.2020 12:23 Відповісти
це не українці, це смердючі малороси, таке ж лайно як і ти)
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24.05.2020 15:14 Відповісти
і у чому ж моя малороськість?
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24.05.2020 21:20 Відповісти
ти назвав українців лайном. а вон українці, бо зараз лише українців пускають назад у країну. і себе ти вважаєш українцем. то знач ти сам себе назвав лайном. люблю самокритиків.
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24.05.2020 21:22 Відповісти
Какого полового члена ездить в этот гребаный ху@лостан?
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24.05.2020 11:26 Відповісти
ну...третья ушла в подполье... и перезаражает и подполье))) и всех дорогих и любимых (жаль...может и тупо прохожим, рядомстоящим и рядомживущим прилететь... с соплями)
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24.05.2020 11:30 Відповісти
ага в подполье два на два.
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24.05.2020 12:24 Відповісти
зЄблан чого так дупу за паРашу рвеш? слуги кремля та олігархату наказали??
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24.05.2020 13:15 Відповісти
а де у моему коменті я рву дупу за рашку? тобі повилазило чи вірус голову напік?
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24.05.2020 13:58 Відповісти
Нікому слух не ріже "автобуса, прібившего із маскви"?
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24.05.2020 11:31 Відповісти
какой там год с нарасией?
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24.05.2020 12:08 Відповісти
а інші міста світу тобі не ріжуть слух? Україна зобов"язана впустити свого громадянина навіть якщо він з Парашки їде.
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24.05.2020 12:25 Відповісти
Не повинно бути "автобусів з парашки" КРАПКА. Приймай біженців із Сирії.
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24.05.2020 12:38 Відповісти
їх не повинно бути у рашку, тоді їх не буде звідти. а за законом українці мають право повернутися. ти ж за виконання законів чи ні?
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24.05.2020 14:01 Відповісти
я с Бердянска! тут все стены и даже асфальт расписан - Москва, С.Питер, авдеевка ,Крым - куда хош выбирай! про карантин вроде слышали, ну так а Зе, разрешает вроде, если эшелонами со всей Европы свозили все время...
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24.05.2020 12:36 Відповісти
Та навіть не сумніваюсь. Якщо у відносно проукраїнських регіонах все обліплено...
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24.05.2020 12:49 Відповісти
Та расстрелять, а тела сжечь...
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24.05.2020 11:31 Відповісти
Вот суки.
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24.05.2020 11:32 Відповісти
Вот какая у нас война с козломордией? Эти упыри ездят по нашей земле как им вздумается. Представить себе год 1943, статья в газете "Правда", - прибывшей машиной из Берлина в Тверь трое фрау, были замечены хлоровые химреактивы...
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24.05.2020 11:35 Відповісти
а где там указано, что они кацапки? українки повернулися додому. ти бачиш те, що тобі подобається. а іншими словами - дивлюсь у книгу, бачу фігу, і дофантазовую, що підходить. ну рагульо-кугути класичні.
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24.05.2020 12:27 Відповісти
Без хирургии метастазы не победить, а настоящих хирургов у нас нет и судя по всему не предвидится.
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24.05.2020 11:37 Відповісти
Даже не мечтай.
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24.05.2020 11:45 Відповісти
А що доброго звідти може приплисти в Україну? Як не гівно, то тріска
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24.05.2020 11:41 Відповісти
Ничего не понятно! В Украине, городское,пригородное,и межобласное сообщение запрещено,а сообщение с РФ получается Бубочка оставил открытым?
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24.05.2020 11:42 Відповісти
Не "бубочка", а кремлёвский ватно - малоросский холуй...
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24.05.2020 12:02 Відповісти
Пора давно закрыть сообщение с адом, но...
очень любят деньни перевозчики и чиновники, разрешающие эти "эвакуационные" рейсы. Сколько заплатили （в карманы разрешающим） МАУ и СкайАп за разрешение полетов за время карантина, так эти чиновники мечтают о бесконечном продлении дурантина.
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24.05.2020 11:44 Відповісти
Да закройте уже границу с заперебриком навсегда. Сколько можно это терпеть?
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24.05.2020 11:56 Відповісти
низя - а шутейки зеленые де разбрасывать?
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24.05.2020 12:26 Відповісти
То, что в России заболеваемость растёт в геометрической
прогрессии Ху-лу абсолютно плевать! Он сидит в бункере, под кремлём или вообще
где то в одной из своих резиденций и не по паводкам, не по пожарам никаких
помощей населению не оказывал кроме транслируемых пиар роликов по телевидению. Естественно
он так же и относится к пандемии в своей стране, - «населения и так много, что
бы заморачиваться теми, кто здохнет от КОВИ19 главное засекретить реальную
статистику заболеваемости » . .
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24.05.2020 11:59 Відповісти
А де ж "самоізоляція"? Вже влада забула, проїхала?
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24.05.2020 12:01 Відповісти
Якого х...я із запарєбріка стали пускати транспорт, мало хворих в Україні?
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24.05.2020 12:01 Відповісти
Почему приграничные активисты - патриоты не забрасывают расейский транспорт камнями и коктейлями? Парочка сгоревших автобусов и машин вместе со всей ватно - кацапской начинкой, и отпадёт охота ездить в Украину...
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24.05.2020 12:08 Відповісти
побільше бидла прокацапського пускайте в Україну!!
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24.05.2020 12:08 Відповісти
а как они въехала в Украину? КПВВ вроде закрыты, садо мазо автобусный тур Москва-Сумы-Бердянск? или нам недоговаривают что то или граница не на замке, карантинный режим аха ха из москвы, аха ха где эпид обстановка жесть, аха ха приехали в Бердянск, аха ха ха, и их пропустили, аха ха геть звідси розбійник, аха ха Баканов разберись, аха ха
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24.05.2020 12:15 Відповісти
весь автобус ищите теперь, а не третью...
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24.05.2020 12:20 Відповісти
так знайшли усіх, окрім однаєї. так що твоє бажання виконано. читай уважно, а тоді ляпай.
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24.05.2020 12:28 Відповісти
ну от теперь я спокоен, за водителя от как то непонятно и мельком,
но думаю все сплетется....
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24.05.2020 12:33 Відповісти
ну да, може там робот сидів за рульом і йому не страшен вірус, що за нього не говорять.
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24.05.2020 14:03 Відповісти
Юрій ти поц зовсім не радишся зєблотролота)))
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24.05.2020 13:16 Відповісти
ще раз і склади речення по-людськи,щоб тебе понять можна було.
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24.05.2020 14:00 Відповісти
Захватывающий аттракцион, мать вашу - 18 часов в микроавтобусе с вирусом!
Билеты в кассах автовокзала!
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24.05.2020 12:32 Відповісти
Мышебратья как не войну, так короновирус принесли на Донбасс! А был самый благополучный регион по эпидемии((( Надеемся что очага там не будет.
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24.05.2020 13:19 Відповісти
Недолуге утворення, а не держава! Між обласними центрами сполучення немає, зате з вогнища епідемії - раші, впускають запроданців. Втопити всіх трьох лядєй в Азові!
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24.05.2020 13:47 Відповісти
Може здохнуть, тоді на дві вати менше буде
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24.05.2020 13:50 Відповісти
Скыльки ще таких інфекційних автобусів з Мордору прибуло після 16 травня?
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24.05.2020 14:04 Відповісти
Скільки?
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24.05.2020 14:06 Відповісти
Найти третью и отправить почтой обратно в расею . Автобус на дезинфекцию - напалмом.
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24.05.2020 14:45 Відповісти
а разве въезжающих из-за границы не фиксируют? не отправляют на самоизоляцию с установкой программы на смартфон или в отведенные для этого места? Так они даже не фиксируют пересекающих границу с рашкой
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24.05.2020 16:35 Відповісти
Всех ватных пассажиров изолировать вместе с водилами. На яму!
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24.05.2020 17:22 Відповісти
Как же наступит снижение темпов заболевания, если инфицированные едут отовсюду и причем ежедневно?!! Шоб Зеля так двери в своем сейфе закрывал, как он перекрыл границу! За что не возьмется,- все изговняет!
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24.05.2020 18:20 Відповісти
Не понял...транспортное сообщение же закрыто..???
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24.05.2020 21:22 Відповісти
 
 