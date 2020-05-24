У двох пасажирок автобуса, що прибув до Бердянська з Москви, виявили COVID-19, розшукують третю
У Бердянську Запорізької області підтверджено два завезені з РФ випадки коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Бердянського територіального медичного об'єднання.
У мікроавтобусі, який прибув уранці 16 травня з російської столиці до Бердянська, виявили двох інфікованих COVID-19 пасажирок. Одну з симптомами захворювання госпіталізували 19 травня, у неї було підтверджено коронавірус. Ще одна пасажирка звернулася до лікарів 23 травня і також виявилася інфікованою COVID-19.
Також розшукується третя пасажирка. Лікарі закликають жінку заради її здоров'я негайно обстежитися.
У ще одного пасажира мікроавтобуса коронавірус не підтверджено.
Загалом в автобусі перебувало четверо пасажирів. Про водія транспортного засобу бердянські медики нічого не кажуть.
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Исправляю свой коммент:
А что карантин? Молчит? Хохловате можно мотаться в гости к коронавирусному агрессору?
очень любят деньни перевозчики и чиновники, разрешающие эти "эвакуационные" рейсы. Сколько заплатили （в карманы разрешающим） МАУ и СкайАп за разрешение полетов за время карантина, так эти чиновники мечтают о бесконечном продлении дурантина.
прогрессии Ху-лу абсолютно плевать! Он сидит в бункере, под кремлём или вообще
где то в одной из своих резиденций и не по паводкам, не по пожарам никаких
помощей населению не оказывал кроме транслируемых пиар роликов по телевидению. Естественно
он так же и относится к пандемии в своей стране, - «населения и так много, что
бы заморачиваться теми, кто здохнет от КОВИ19 главное засекретить реальную
статистику заболеваемости » . .
но думаю все сплетется....
Билеты в кассах автовокзала!