У двох пасажирок автобуса, що прибув до Бердянська з Москви, виявили COVID-19, розшукують третю

У Бердянську Запорізької області підтверджено два завезені з РФ випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Бердянського територіального медичного об'єднання.

У мікроавтобусі, який прибув уранці 16 травня з російської столиці до Бердянська, виявили двох інфікованих COVID-19 пасажирок. Одну з симптомами захворювання госпіталізували 19 травня, у неї було підтверджено коронавірус. Ще одна пасажирка звернулася до лікарів 23 травня і також виявилася інфікованою COVID-19.

Також розшукується третя пасажирка. Лікарі закликають жінку заради її здоров'я негайно обстежитися.

У ще одного пасажира мікроавтобуса коронавірус не підтверджено.

Загалом в автобусі перебувало четверо пасажирів. Про водія транспортного засобу бердянські медики нічого не кажуть.

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