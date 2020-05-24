У Києві за добу 54 випадки COVID-19, 1 людина померла, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу кількість хворих на COVID-19 у Києві зросла на 54 людини, серед них троє медиків.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Ще у 54 жителів Києва за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. Серед них троє медиків", - написав Кличко у фейсбуці.

Серед тих, хто захворів, 26 жінок віком від 21 до 81 року, три дівчинки 10, 11 і 16 років, 22 чоловіки віком від 23 до 81 року та троє хлопчиків, яким 2, 12 і 15 років.

Найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі - 12 хворих. У Святошинському районі - 10. У Деснянському - 9 випадків захворювання.

До лікарень Києва госпіталізовано 16 пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

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Одужали за добу 7 осіб. Загалом коронавірус перемогли 358 жителів столиці, 59 осіб померли.