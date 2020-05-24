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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу 54 випадки COVID-19, 1 людина померла, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

У Києві за добу 54 випадки COVID-19, 1 людина померла, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу кількість хворих на COVID-19 у Києві зросла на 54 людини, серед них троє медиків.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Ще у 54 жителів Києва за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. Серед них троє медиків", - написав Кличко у фейсбуці.

Серед тих, хто захворів, 26 жінок віком від 21 до 81 року, три дівчинки 10, 11 і 16 років, 22 чоловіки віком від 23 до 81 року та троє хлопчиків, яким 2, 12 і 15 років.

Найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі - 12 хворих. У Святошинському районі - 10. У Деснянському - 9 випадків захворювання.

До лікарень Києва госпіталізовано 16 пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

Читайте також: На ранок 24 травня зафіксовано 406 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 20 986, летальних - 617, одужали 7 099 осіб. ІНФОГРАФІКА

Одужали за добу 7 осіб. Загалом коронавірус перемогли 358 жителів столиці, 59 осіб померли.

У Києві за добу 54 випадки COVID-19, 1 людина померла, - Кличко 01

У Києві за добу 54 випадки COVID-19, 1 людина померла, - Кличко 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19429) Кличко Віталій (3509) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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если считать грип и пневмонию - пандемией, Украина навечно будет в карантине
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24.05.2020 11:32 Відповісти
напр - сделали 1000 тестов, из них 800 "ой, чихнул, побегу тест делать, я же депутат"

вот и такая статистика. вирус конечно ужасен, но Кличко бы уточнял хотя бы шоб не выглядеть
У Києві за добу 54 випадки COVID-19, 1 людина померла, - Кличко - Цензор.НЕТ 1651
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24.05.2020 11:48 Відповісти
Та ПОХ!
Зе-министр сказал, шо вирус поборато - завтра транспорт запускаем.
"Добро пожаловать" в толпу кашляющих.
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24.05.2020 11:48 Відповісти
Так задумано, щас все как заболеют, и выборов мера небудет!
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24.05.2020 12:15 Відповісти
Вам не догодиш. Жорсткий карантин - владу геть, включили метро - ганьба. Будемо погано себе вести ( не одягати маски, близько стояти в чергах ), то на вході в метро будуть всім градусники вставлять, а на виході - клізму.
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24.05.2020 13:03 Відповісти
"1 человек умер, - Кличко"
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24.05.2020 18:26 Відповісти
 
 