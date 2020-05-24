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Новини Коронавірус і карантин
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У ЗСУ виявлено 14 нових випадків COVID-19, хворіє 62 військовослужбовці, - командування Медсил

У ЗСУ виявлено 14 нових випадків COVID-19, хворіє 62 військовослужбовці, - командування Медсил

За минулу добу в Збройних силах України підтверджено 14 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу зареєстровано чотирнадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Четверо військовослужбовців Харківського гарнізону перебувають в ізоляторі військової частини. Ще вісім військовослужбовців Тернопільського гарнізону наразі перебувають в ізоляторі військової частини і найближчим часом будуть евакуйовані в Рівненський військовий госпіталь. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування. Також один військовослужбовець Житомирського гарнізону перебуває на стаціонарному лікуванні в Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ". Стан пацієнта середньої тяжкості, він отримує необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває один військовослужбовець (Київський гарнізон). Стан пацієнта задовільний", - зазначається в повідомленні.

Загалом станом на 7:00 24 травня в ЗСУ на коронавірусну інфекцію хворіють 62 людини. За час пандемії одужала 91 людина і 2 померли.

На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебувають 259 осіб.

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У ЗСУ виявлено 14 нових випадків COVID-19, хворіє 62 військовослужбовці, - командування Медсил 01

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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24.05.2020 12:07 Відповісти
На передок бы вирус не попал - в блиндаже тесно....
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24.05.2020 12:33 Відповісти
 
 