Понад 70% померлих від коронавірусу українців - люди, старші за 60 років, - Степанов

Понад 70% летальних випадків від COVID-19 в Україні припадає на людей, яким понад 60 років. Пенсіонерів закликають до максимальної самоізоляції.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на брифінгу в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується наших громадян, яким понад 60 років, то це люди, які насамперед перебувають у групі ризику... Якщо подивитися на нашу сумну статистику щодо летальних випадків, то понад 70% усіх летальних випадків - це саме люди, які старші за 60 років", - сказав Степанов.

Міністр додав, що в Міністерстві охорони здоров'я закликають людей віком 60 і більше років до максимальної самоізоляції.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19. За добу - 406 нових випадків. Загалом в Україні зареєстровано 617 смертей від COVID-19. Одужали 7 099 пацієнтів.