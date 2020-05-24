Глава МЗС Китаю Ван Ї звинуватив США в наближенні холодної війни і розповів про дружбу з Росією

Міністр закордонних справ Китаю заявив, що США ставлять відносини з його країною "на межу нової холодної війни". Росію він похвалив за захист від наклепу і анонсував посилення двосторонніх зв'язків.

Про це глава МЗС Китаю заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Нам стало відомо, що деякі політичні сили в США атакують відносини між Китаєм і США і ставлять наші дві країни на межу нової холодної війни", - заявив журналістам Ван Ї.

Він висловив співчуття американському народу, який бореться з COVID-19, та назвав хворобу "спільним ворогом". Але міністр зазначив, що у США також існує "політичний вірус", який використовує будь-яку можливість для атаки на Китай.

Читайте також: США мають спростити процес продажу озброєнь іншим країнам, щоб вони не купували у РФ та Китаю, - Трамп

Водночас Ван Ї вказав на позитив у китайсько-російських відносинах.

За його словами, Китай і Росія підтримували і захищали один одного від необґрунтованих нападок і наклепів із боку деяких країн після спалаху COVID-19.

Ван Ї додав, що "їхню спільну відповідь на COVID-19 значно посилять двосторонні зв'язки після пандемії".

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американські слідчі мають відправитися в Китай і розслідувати початок спалаху коронавірусу.

Трамп також зазначав, що Китай може зіткнутися з "наслідками", якщо з'ясується, що він свідомо допустив спалах коронавірусної інфекції, яка згодом переросла в пандемію.

Читайте також: Провідний епідеміолог Китаю Наньшань: Влада спочатку занижувала статистику щодо COVID-19

У США на розгляд Сенату запропонували законопроєкт, який передбачає обмежувальні заходи щодо Китаю в разі, якщо Пекін відмовиться співпрацювати і не надасть звіт про події, які призвели до спалаху коронавірусної інфекції.