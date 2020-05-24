УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7284 відвідувача онлайн
Новини
9 348 96

Глава МЗС Китаю Ван Ї звинуватив США в наближенні холодної війни і розповів про дружбу з Росією

Глава МЗС Китаю Ван Ї звинуватив США в наближенні холодної війни і розповів про дружбу з Росією

Міністр закордонних справ Китаю заявив, що США ставлять відносини з його країною "на межу нової холодної війни". Росію він похвалив за захист від наклепу і анонсував посилення двосторонніх зв'язків.

Про це глава МЗС Китаю заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Нам стало відомо, що деякі політичні сили в США атакують відносини між Китаєм і США і ставлять наші дві країни на межу нової холодної війни", - заявив журналістам Ван Ї.

Він висловив співчуття американському народу, який бореться з COVID-19, та назвав хворобу "спільним ворогом". Але міністр зазначив, що у США також існує "політичний вірус", який використовує будь-яку можливість для атаки на Китай.

Читайте також: США мають спростити процес продажу озброєнь іншим країнам, щоб вони не купували у РФ та Китаю, - Трамп

Водночас Ван Ї вказав на позитив у китайсько-російських відносинах.

За його словами, Китай і Росія підтримували і захищали один одного від необґрунтованих нападок і наклепів із боку деяких країн після спалаху COVID-19.

Ван Ї додав, що "їхню спільну відповідь на COVID-19 значно посилять двосторонні зв'язки після пандемії".

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американські слідчі мають відправитися в Китай і розслідувати початок спалаху коронавірусу.

Трамп також зазначав, що Китай може зіткнутися з "наслідками", якщо з'ясується, що він свідомо допустив спалах коронавірусної інфекції, яка згодом переросла в пандемію.

Читайте також: Провідний епідеміолог Китаю Наньшань: Влада спочатку занижувала статистику щодо COVID-19

У США на розгляд Сенату запропонували законопроєкт, який передбачає обмежувальні заходи щодо Китаю в разі, якщо Пекін відмовиться співпрацювати і не надасть звіт про події, які призвели до спалаху коронавірусної інфекції.

Автор: 

Китай (4546) росія (64984) США (22614) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+38
Россию он похвалил за защиту от клеветы...
Вот уж точно, ни дать, ни взять: всем же известно, что раисся - это мировой оплот защиты от клеветы!
показати весь коментар
24.05.2020 12:38
+21
Хитрожопые китайцы знают кого хвалить,весь Дальний Восток уже практически китайский(программа ТОР).Ну и ещё можно земельки мокшанской оттяпать на перспективу.
показати весь коментар
24.05.2020 12:41
+21
скорее МИРОВОЙ ОПЛОТ ЗАЩИТЫ КЛЕВЕТЫ
показати весь коментар
24.05.2020 12:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Россию он похвалил за защиту от клеветы...
Вот уж точно, ни дать, ни взять: всем же известно, что раисся - это мировой оплот защиты от клеветы!
показати весь коментар
24.05.2020 12:38 Відповісти
скорее МИРОВОЙ ОПЛОТ ЗАЩИТЫ КЛЕВЕТЫ
показати весь коментар
24.05.2020 12:52 Відповісти
Кукушка хвалит петуха ,за то ,что хвалит он кукушку! Коммуняки бесчеловечные всегда поддерживали ********* гебнявый
показати весь коментар
24.05.2020 13:07 Відповісти
интерестно ЧЕ они прокукарекають когда росея их внаглую киданет в самий неподходящий момент????
показати весь коментар
24.05.2020 13:53 Відповісти
..походу этот узкопленочный мышей летучих пережрал...
показати весь коментар
24.05.2020 15:56 Відповісти
недолюбливал вас, кетайцы, давно. теперь ненавижу так-же, как и путенский запоребрик. удачи вам с утилизацией трупов.
показати весь коментар
24.05.2020 12:41 Відповісти
А вот украинци к китайцам хорошо относятся, не зря Китай в Украину десятки самолетов с гуманитаркой шлет
показати весь коментар
24.05.2020 13:41 Відповісти
это потому, что подавляющее большинство украинцев не были в кетае, и не общались с ними. я же общаюсь с ними на протяжении последних 30 лет, а они очень испаскудились где-то с 2010 года((.
показати весь коментар
24.05.2020 13:47 Відповісти
Хитрожопые китайцы знают кого хвалить,весь Дальний Восток уже практически китайский(программа ТОР).Ну и ещё можно земельки мокшанской оттяпать на перспективу.
показати весь коментар
24.05.2020 12:41 Відповісти
Так то оно так, только поинтересуйся тоже сколько украинской земли уже у китаез в аренде
показати весь коментар
24.05.2020 13:43 Відповісти
Так розкажи нам, назви хоч гектар?
показати весь коментар
24.05.2020 14:35 Відповісти
Около 9% от всех пахотных земель. Правда называют это не арендой а по хитрому так "совместное землепользование". И пока вы тут мриите как китайцы захватывают рашку эти самые китайцы по-тихому скупают Украину. Лучше ты мне скажи куда с семьями переезжают лучшие спецы с Южмаша, Мотор Сича, Антонова? Откуда у Китая взялся их первый авианосец Ляонин? А то что в Китай продан АН-225 Мрия вместе со всей документацией не слыхал? Сколько военных технологий за гроши отдали уже китайцам? Еслиб не Помпео то и МоторСич уже был бы китайским. Толи еще будет, послушай пана Селецкого и хихакать на тему рашки захваченой китайцами расхочется.
показати весь коментар
24.05.2020 17:11 Відповісти
Интересуюсь,сколько?
показати весь коментар
24.05.2020 15:58 Відповісти
Урод косоглазый,иди опыты ставь над летучими мышами,может вас еще вместе с кацапами выздохнет пару тысяч.
показати весь коментар
24.05.2020 12:42 Відповісти
ВанИ всех стран,объединяйтесь.
показати весь коментар
24.05.2020 12:43 Відповісти
Скоро китайцы высаживать десант начнут, мелкими отрядами по миллиону человек.
показати весь коментар
24.05.2020 12:44 Відповісти
Это вряд-ли. Скорее прилетит миллион дронов и всё что есть из вооружений сразу же станет бесполезным хламом. А солдаты бесполезным мясом.
Два десятка турецких дронов вовсю нагибают "вторую" армию в Сирии и Ливии.
От китайцев дроны прилетят посерьезней и в сотни раз больше.
показати весь коментар
24.05.2020 13:16 Відповісти
А людей кто утилизировать будет?
показати весь коментар
24.05.2020 15:54 Відповісти
Правильно.
янки взрастили Сралина, Мао(ну, там после Мао кто был) и прочих саддамок, а потом вытаращив глазищи - боролись с этими тварями.
Зачем? Зачем взращивать дикарей, которые тя уничтожить мечтают.
жаль что сралин не бомбанул их - как отрезало бы укреплять токсичные режимы.
и да - 250к., или неважно сколько там солдиков во Вьетнаме подохло из-за как раз похлопывания по плечу тех, кто за спиной точит нож.
показати весь коментар
24.05.2020 12:44 Відповісти
А путлера забыли 🧐
показати весь коментар
24.05.2020 13:09 Відповісти
кого? он уже умер, а может и пережил сраина - есть фото ААГ в Перу или где там
показати весь коментар
24.05.2020 13:29 Відповісти
Читая вас становится тревожно за страну, ведь сейчас янки очень сильно опекают Украину, "взращивают" по-вашему
показати весь коментар
24.05.2020 14:02 Відповісти
Для початку ви б спитали дописувачів, чи вони бачили хоч одного янкі і скільки вони бачили кацапні.
показати весь коментар
24.05.2020 14:37 Відповісти
кого может интересовать человек с фамилией в одну букву?
показати весь коментар
24.05.2020 12:45 Відповісти
Пора ему менять фамилию на Я.
показати весь коментар
24.05.2020 12:48 Відповісти
мона еще Ж, но не забываем - выбор ограничен букварем...
показати весь коментар
24.05.2020 12:50 Відповісти
"Х"
показати весь коментар
24.05.2020 12:51 Відповісти
тоже совсем неплохо
показати весь коментар
24.05.2020 12:53 Відповісти
На Х уже занято.Больше не занимать.
показати весь коментар
24.05.2020 13:04 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2020 13:15 Відповісти
убил...
показати весь коментар
24.05.2020 13:23 Відповісти
В китайском языке Около 80000 иероглифов.У них столько имен не наберется.
Ну это если учитывать,что они не будут называть детей например "дерево","ехать",верх" ит.д.
показати весь коментар
24.05.2020 13:20 Відповісти
Чинайские и москальские вирусологи - братья навек!
показати весь коментар
24.05.2020 12:46 Відповісти
Пока узкоглазые тараканы не вырубят всю сибирь, они будут отстаивать права ********** и считаться ихними братьями
показати весь коментар
24.05.2020 12:51 Відповісти
Доня, дави их вместе с кацапами.
показати весь коментар
24.05.2020 12:51 Відповісти
шо он и делает когда спит - они унего все под матрасом...
показати весь коментар
24.05.2020 12:55 Відповісти
Глава МЗС Китаю Ван Ї звинуватив США в наближенні холодної війни і розповів про дружбу з Росією - Цензор.НЕТ 5276
показати весь коментар
24.05.2020 12:56 Відповісти
Однополая семья?
показати весь коментар
24.05.2020 13:18 Відповісти
Толерантнее надо быть.Счастливая "радужная" семья с двумя папами.
показати весь коментар
24.05.2020 13:22 Відповісти
На Даманском особенно заметно было
показати весь коментар
24.05.2020 13:37 Відповісти
На острове Даманском был медовый месяц.Бьет-значит любит.
показати весь коментар
24.05.2020 13:45 Відповісти
...я это и имел ввиду
показати весь коментар
24.05.2020 14:24 Відповісти
Зліва Шойгу, а справа хто?
показати весь коментар
24.05.2020 14:50 Відповісти
русский с китайцем - братья навек.
ето приговор.
показати весь коментар
24.05.2020 12:58 Відповісти
Глава МЗС Китаю Ван Ї звинуватив США в наближенні холодної війни і розповів про дружбу з Росією - Цензор.НЕТ 9986
показати весь коментар
24.05.2020 12:59 Відповісти
Це північнокорейська муйня
показати весь коментар
24.05.2020 13:01 Відповісти
а разница с китайцами? - та нет ее...
показати весь коментар
24.05.2020 13:06 Відповісти
срусский или китаец?
шо та мне подсказывает, шо китаец - но злой как кацап,,,
так хто ты? )))
показати весь коментар
24.05.2020 14:08 Відповісти
Я не знаю почему тебя интересуют вопросы моей крови, но секрета нет, я этнический грек, родился в Украине, до 6-го класса обучался в школе с преподаванием на украинском, но в паспорте у меня стояла национальность "русский". Я не люблю когда унижают другие нации. Я много общался с китайцами. Это доброжелательный, гостеприимный, трудолюбивый, и умный народ, со своей национальной, древнейшей философией.
Что такое Америка я тоже знаю, бывал, родственники живут, могу сказать, что ты там даже грин не имеешь
показати весь коментар
24.05.2020 14:34 Відповісти
А що таке національність "русский", ну крім етнічних греків?
показати весь коментар
24.05.2020 14:42 Відповісти
Глупый вопрос. Русский народ сформировался из восточнославянских племен, объединившихся
в период Древней Руси. Этноним русский является производным от названия
народа Русь и одноименной территории
показати весь коментар
24.05.2020 14:55 Відповісти
Як що ви оперуєте терміном "ДревнЯя Русь", то все з вами ясно... Ґрунтовні у вас знання, можете пишатись цим!
показати весь коментар
24.05.2020 15:09 Відповісти
А ты адепт теории чудака Грушевского?
показати весь коментар
24.05.2020 15:13 Відповісти
Я любитель фактів, документів, артефактів і просто здорового глузду. Що не можна сказати про шовіністичні кацапські фантазії карамзіна, до адептів якого, судячи дописів, ви самі належите...
показати весь коментар
24.05.2020 15:28 Відповісти
Понятно руся, что ты можешь писать Карамзин, с маленькой буквы, но смею заметить, он был известен и уважаем в Европе, встречался с Кантом, а Грушевский -шут, который писал истории по заказу австрийского короля, а когда над ним потешались, то лез в драку. В частности навалял историку Михновскому (автору названия страны -Украина)
показати весь коментар
24.05.2020 15:46 Відповісти
І тут у петрика, на фоні нервового збудження (бо мАтушку раИсю ображають), почався приступ неконтрольованої діареї, та ще й такий, що не встиг відерце під себе поставити і все полилося на клавіатуру, монітору теж трохи дісталось. Не переймайся так петрику такими складними темами, краще дай відповідь на просте питання: Ю-ЭС-ЭЙ, ИТС ОКЕЙ? Як там, доречі, штати поживають, все добре?
показати весь коментар
24.05.2020 16:01 Відповісти
и опять ашибка - срусский на рот пишется с буквы "с" и раздельно.......
показати весь коментар
25.05.2020 03:39 Відповісти
Правильно РУССКИЙ народ Гугли
показати весь коментар
31.05.2020 14:27 Відповісти
Вы просто общались с китайцами ?? А я жил. Абсолютно не доброжелательный народ. Основная масса людей ленивые. Эти сказки про трудолюбивость расскажите другим. Китайцы берут всегда - только количеством ! Качеством очень редко. Мыслят по шаблонам. С творчеством у них всегда было туго. Вот у нас там где один работник в магазине , а в Китае может быть 3-4 спокойно. Очень хитрый народ. Первый правило ****** Лаовая. В голове - особенно у молодёжи только деньги. Очень бездушные , без эмоций , как зомби обычно. Огромный уровень пропаганды. Верят абсолютно всему , что скажут сверху.

Знаете что 90%китайцев уверены - что иностранцы заразили их коронавирусом ?? Не знали ? Вам это на цензоре не напишут в статьях.
показати весь коментар
24.05.2020 16:22 Відповісти
та зачем стока слов? - все с первого твоего мессаджа было понятно - ты етнический алень, возможно и концептуальный - ищут тебя бровистки...
показати весь коментар
24.05.2020 23:41 Відповісти
В світлі закону про декомунізацію, треба нашій країні підтримати США у боротьбі з маоістько-фашисьткой червоної чумой.
показати весь коментар
24.05.2020 13:00 Відповісти
нет- хани влезли в замес
показати весь коментар
24.05.2020 13:09 Відповісти
Очень скоро мы будем граничить не с Рашкой,а с Китаем.Кацапам приготовиться с вещами на выход. Новый квартиросьемщик уже потихоньку вьезжает.Глава МЗС Китаю Ван Ї звинуватив США в наближенні холодної війни і розповів про дружбу з Росією - Цензор.НЕТ 4996Вот насколько это будет лучше для нас-вопрос конечно интересный.
показати весь коментар
24.05.2020 13:28 Відповісти
Думаю дальше Уралу зразу не підуть.
показати весь коментар
24.05.2020 13:50 Відповісти
всё, что нужно Китаю это природные ресурсы, а они в основном за Уралом, а население им на... не надо, своих валом.
показати весь коментар
24.05.2020 14:27 Відповісти
Ваши слова-да богу в уши.
показати весь коментар
24.05.2020 17:56 Відповісти
В українській версії сайту - "Глава МЗС Китаю Ван Ї"
показати весь коментар
24.05.2020 13:09 Відповісти
Трамп, приходь вже!!!
показати весь коментар
24.05.2020 13:10 Відповісти
спокуха - нехай дома посидит, такой долдон всем нужен!
показати весь коментар
24.05.2020 13:12 Відповісти
Коммунисты неисправимы.Правильно их США чехвостит.
показати весь коментар
24.05.2020 13:13 Відповісти
пізно чухнулись,виріс комуняцкий монстр
показати весь коментар
24.05.2020 16:26 Відповісти
Ван И = ИВан.
Так це ж замаскований Іван.
показати весь коментар
24.05.2020 13:20 Відповісти
пусть сша выводит свои производства назад в америку. часть в украину и пойдет китай по пути венесуэлы
показати весь коментар
24.05.2020 13:30 Відповісти
Жрут червяков и мышей а про холодную войну думают, иди ты на член желтоглазый вылупок .***** тупорылым все построили белые а оно грызло розкрыло.
показати весь коментар
24.05.2020 13:35 Відповісти
за счёт США у китайцев развивать экономику не сильно уже получится , будут значит подниматься за счёт российких земель и природных ресурсов .
показати весь коментар
24.05.2020 13:43 Відповісти
Сталін з Гітлером теж трохи дружили, а Гітлер дружив з Пілсудським і навіть могилку його відвідав після загарбання Польщі.
показати весь коментар
24.05.2020 13:47 Відповісти
А Пілсудський починав з Плехановим і Членіним в одній партії.
показати весь коментар
24.05.2020 14:44 Відповісти
До народних блюд Расеї незабаром добавиться репа з кажанами.
показати весь коментар
24.05.2020 14:46 Відповісти
ВСЕ ТАКИ КИТАЙ ПРИЙДЕТСЯ ПЕРВЫМ ЗАКОЛПАШИТЬ !!! А ПОТОМ УЖЕ РАССЕЕЙ ЗАНЯТЬСЯ !)
показати весь коментар
24.05.2020 16:55 Відповісти
Інтернаціонал авторитаристів.
показати весь коментар
24.05.2020 22:56 Відповісти
И ван с китайскава - начальник предателей, колоборантов.
показати весь коментар
24.05.2020 23:55 Відповісти
 
 