Глава МЗС Китаю Ван Ї звинуватив США в наближенні холодної війни і розповів про дружбу з Росією
Міністр закордонних справ Китаю заявив, що США ставлять відносини з його країною "на межу нової холодної війни". Росію він похвалив за захист від наклепу і анонсував посилення двосторонніх зв'язків.
Про це глава МЗС Китаю заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Нам стало відомо, що деякі політичні сили в США атакують відносини між Китаєм і США і ставлять наші дві країни на межу нової холодної війни", - заявив журналістам Ван Ї.
Він висловив співчуття американському народу, який бореться з COVID-19, та назвав хворобу "спільним ворогом". Але міністр зазначив, що у США також існує "політичний вірус", який використовує будь-яку можливість для атаки на Китай.
Водночас Ван Ї вказав на позитив у китайсько-російських відносинах.
За його словами, Китай і Росія підтримували і захищали один одного від необґрунтованих нападок і наклепів із боку деяких країн після спалаху COVID-19.
Ван Ї додав, що "їхню спільну відповідь на COVID-19 значно посилять двосторонні зв'язки після пандемії".
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американські слідчі мають відправитися в Китай і розслідувати початок спалаху коронавірусу.
Трамп також зазначав, що Китай може зіткнутися з "наслідками", якщо з'ясується, що він свідомо допустив спалах коронавірусної інфекції, яка згодом переросла в пандемію.
У США на розгляд Сенату запропонували законопроєкт, який передбачає обмежувальні заходи щодо Китаю в разі, якщо Пекін відмовиться співпрацювати і не надасть звіт про події, які призвели до спалаху коронавірусної інфекції.
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Вот уж точно, ни дать, ни взять: всем же известно, что раисся - это мировой оплот защиты от клеветы!
Два десятка турецких дронов вовсю нагибают "вторую" армию в Сирии и Ливии.
От китайцев дроны прилетят посерьезней и в сотни раз больше.
янки взрастили Сралина, Мао(ну, там после Мао кто был) и прочих саддамок, а потом вытаращив глазищи - боролись с этими тварями.
Зачем? Зачем взращивать дикарей, которые тя уничтожить мечтают.
жаль что сралин не бомбанул их - как отрезало бы укреплять токсичные режимы.
и да - 250к., или неважно сколько там солдиков во Вьетнаме подохло из-за как раз похлопывания по плечу тех, кто за спиной точит нож.
Ну это если учитывать,что они не будут называть детей например "дерево","ехать",верх" ит.д.
ето приговор.
шо та мне подсказывает, шо китаец - но злой как кацап,,,
так хто ты? )))
Что такое Америка я тоже знаю, бывал, родственники живут, могу сказать, что ты там даже грин не имеешь
в период Древней Руси. Этноним русский является производным от названия
народа Русь и одноименной территории
Знаете что 90%китайцев уверены - что иностранцы заразили их коронавирусом ?? Не знали ? Вам это на цензоре не напишут в статьях.
Так це ж замаскований Іван.