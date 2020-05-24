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ДТП на Одеській трасі: позашляховик, що виїхав на зустрічну смугу, належить екснардепу Табалову, родичам загиблих погрожують, - "слуга народу" Качура

ДТП на Одеській трасі: позашляховик, що виїхав на зустрічну смугу, належить екснардепу Табалову, родичам загиблих погрожують, -

Toyota Land Cruiser, яка виїхала на зустрічну смугу на трасі Київ-Одеса та зіштовхнулася з автомобілем ВАЗ-21114, належить екснардепу Олександру Табалову.

Про це написав у телеграм-каналі нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"22 травня на Одеській трасі сталася жахлива ДТП. Toyota Land Cruiser (ВА 1330 ВС), що належить секретарю Кропивницької міськради, екснардепу Олександру Табалову, вилетіла на зустрічну смугу і лоб у лоб зіткнулася з автомобілем ВАЗ-21114 (ВІ 1308 ЕВ). Троє дорослих і шестирічний хлопчик померли на місці. Дві дівчинки в реанімації. Всі постраждалі - пасажири жигулів. Про це мені розповіли родичі потерпілих", - написав Качура.

За його словами, близькі загиблих впевнені, що за кермом "Тойоти" був сам Табалов.

"Але чомусь у протокол ДТП поліція внесла зовсім іншу людину, на рахунку якої 5 судимостей. До родичів загиблих вже приїжджали невідомі люди і наполегливо просили замовкнути. ​​Погрожували. У зв'язку з цими фактами я звертаюся з депутатським запитом до поліції з вимогою провести справедливе розслідування", - повідомив нардеп.

Дивіться також: Пішов на обгін: на трасі Київ-Одеса в потрійному ДТП загинули 4 людини, зокрема 6-річний хлопчик. ФОТОрепортаж (оновлено)

ДТП на Одеській трасі: позашляховик, що виїхав на зустрічну смугу, належить екснардепу Табалову, родичам загиблих погрожують, - слуга народу Качура 01

Автор: 

ДТП (4465) Табалов Олександр (10) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+67
Україна була і залишається глибоко феодальним утворенням де життям кріпаків граються пани
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24.05.2020 13:11
+29
сволочи и менты и депутаты
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24.05.2020 13:12
+29
Они как вши - эти народные депутаты - как обосрется, или наделает горя, так и начинает *** угрожать! Ещё и полиция аваковская - тот ещё недобиток совкового наследия - такие же упырки. Давай, Вовочка Зеленский, побеждай несправедливость - как ты это обещал с пеной у рта на стадионе.
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24.05.2020 13:35
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Тоже придерживаюсь такого мнения. Свободное владение и ношение оружие значительно восстановит баланс справедливости в нашей феодальной стране.
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24.05.2020 13:29 Відповісти
Ага, встановиться баланс. Дмитри коти перестріляють один одного, а феодали як рассекалі так і будуть рассекать по просторам.
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24.05.2020 13:55 Відповісти
Яки коти не ясно. Проте врівноважить точно. Бо феодали будуть знати, що їх можуть просто пристрелити на місці...
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25.05.2020 07:18 Відповісти
Ех, а так хотілось справедливості!Шкода бідних та загиблих людей в Україні від багатих з грошима ....
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24.05.2020 13:27 Відповісти
Старый сукин сын изворачивается, убил людей, ребёнка!!!! На том свете не вывернется, за все ответит.
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24.05.2020 13:32 Відповісти
На том свете отвечают только в случае если в традиции народа есть кровная месть (выживщие должны пропорционально замочить его детей и внуков) ..у нас ее нету...
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24.05.2020 21:28 Відповісти
На том свете? Это философия рабов выдуманная попами для оправдания бесчинств властьпридержащих! Надо, что бы он здесь ответил! И что бы таким как он не повадно было!
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25.05.2020 10:06 Відповісти
Они как вши - эти народные депутаты - как обосрется, или наделает горя, так и начинает *** угрожать! Ещё и полиция аваковская - тот ещё недобиток совкового наследия - такие же упырки. Давай, Вовочка Зеленский, побеждай несправедливость - как ты это обещал с пеной у рта на стадионе.
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24.05.2020 13:35 Відповісти
Дике поле.
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24.05.2020 13:40 Відповісти
У Табалова тоже немало врагов.
Если они приложат усилия, будет доказано, что за рулём был именно Табалов, и он сядет
и за убийство, и за угрозы родственникам.
Мало того, что ездить не умеет, так ещё и дебил - имея деньги, не откупается,
а запугивает родню.
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24.05.2020 13:43 Відповісти
Табаловым принадлежит ТМ молочной продукции Волошкове Поле
Теперь Вы знаете что ни в коем случае не брать в супермаркете
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25.05.2020 07:27 Відповісти
Какая одухотворённая рожа!
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24.05.2020 13:47 Відповісти
bezpridel
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24.05.2020 13:54 Відповісти
Зроблять винним водія ВАЗа тому що їхав назустріч і побачивши перешкоду не зробив все можливе для відвернення зіткнення. Це йому буде коштувати по 1т.доларів за рік відсидки. Так що за десятку відмажеться
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24.05.2020 13:54 Відповісти
Водилы нет, читай внимательно статью, царство ему небесное. А водилу круизера ждёт Ад, не на земле, так на том свете.
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24.05.2020 16:15 Відповісти
Що, відчули що епоха неправди закінчилась?
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24.05.2020 13:55 Відповісти
Такие как Зеленский и Коломойский всегда насаждают эпоху неправды.
А потом жалуются на погромы.
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24.05.2020 14:11 Відповісти
Только кровная месть ,суд Линча,купил автомат и свершил правосудие🙁 ну если есть яйца,а оружия полно.
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24.05.2020 14:18 Відповісти
Глок и туалет Давиденко вакантен
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24.05.2020 14:25 Відповісти
Цей Качура навіть не знає, хто є хто. Олександр Табалов це дійсно екс-нардеп, але він не секретар міськради Кропивницкого!!! Секретар міськради - його син Андрій Табалов.
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24.05.2020 14:30 Відповісти
помнится в былые времена он с сыном был тушкой ..
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24.05.2020 15:05 Відповісти
Ця тварина буде сидіти .
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24.05.2020 15:37 Відповісти
Чого ця сволота не загине ,а загинули невинні люди і воно ще погрожує ,ось воно кримінально олігархічна система управління де для одних закон ,а длям інших безпридел,а ще мажорство і корумпована поліція на чолі з незаміним Аваковим і геть корумповані суди.
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24.05.2020 15:50 Відповісти
при столкневении Крузака с тазиком у пассажиров последнего нет шансов
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25.05.2020 07:25 Відповісти
Все будет как Дыминским. Там тоже много шума, бабки родственникам и Следователь, который слил дело. Ничего нового, обычное дело в Украине. У кого денег больше тот и прав, к сожалению.
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24.05.2020 16:42 Відповісти
Свободная продажа короткоствола(с правом ношения в заряженном виде)-очень сильноулучшит законность в Украине. Надеятся на полицию суд и прокуратуру-это просто смешно. Это не государственные а коммерческие организации. Собственно и государства такого как Украина практически нет. Только на бумаге больше. За 30 лет Украина так и не стала настоящим государством
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24.05.2020 16:56 Відповісти
Всего лишь один выстрел в эту противную рожу,может решить сразу несколько проблем.
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24.05.2020 17:15 Відповісти
А что думает по этому поводу хвалённый АВАКОВ и его бездельники!!
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24.05.2020 17:18 Відповісти
Аваков - смотрящий за наркотраффиком. Всё остальное его не беспокоит.
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25.05.2020 05:38 Відповісти
"Какая отвратительная рожа" - "Джентельмены удачи".
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24.05.2020 17:20 Відповісти
Вот за такое не грех и пристрелить,хоть в постели спящего,или в сортире срущего.Это было бы справедливо.
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24.05.2020 17:28 Відповісти
Ну шо, Президент, давай сажай! Или очко играет? Ужо цельный год прошел и где? Кого посадили, из власть и бабло имущих?
Мораль: не хочешь срать, не мучай жопу. Сидел бы в Квартале и не обнадеживал украинский народ. Гудбай.
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24.05.2020 17:48 Відповісти
Рыговский Кожара у себя в доме человека пристрелил и ни хрена. Наголосовали. "Дебилы,@ля."(с)
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24.05.2020 17:55 Відповісти
РЫГОанальный выродок должен сесть. А полиция должна найти ублюдков, которые угрожали и посадить эту паскудоту.
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24.05.2020 18:07 Відповісти
Украина - це Европа! А Табалов настоящий европеец.
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24.05.2020 18:15 Відповісти
Это слабое утешение семьям погибших, но виновный пусть не переживает, Аннушка уже маслицо разлила...
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24.05.2020 20:13 Відповісти
серло смердюче !! Навіть за свій вчинок відповісти не в змозі.. А ми таким виродкам нашу країну довіряємо (((
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24.05.2020 21:22 Відповісти
справа навіть не в тому від якої партії воно болотувалось. Весь жах в тому, зо вони всі такі. Як тільки ці паскудники отримують хоч одну щабельку влади, одразу все людське зникає з їх свідомості. Чіпляються за мандати, за корочки, за зв"язки, аби НЕ відповідати по закону. Гидко від усвідомлення цього стає. А ще огидніше, зо знаходяться такі ж самі виродки, які їм допомагають уникнути покарання. Країна перевертнів та вурдалаків !!
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24.05.2020 21:27 Відповісти
Табалов в Кропиві ніби якійсь хлібний магнат кажуть? Нє?
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24.05.2020 21:32 Відповісти
Спросите об этом нелоха оманского, ответ будет типа -я не вмешиваюсь в дела органов правосудия, главное Пороха посадить, остальное фигня и прааосудие и экономика и зарплата в 5 тысяч это не бедность, зато по-приколу
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24.05.2020 21:37 Відповісти
только пришли зебобики , сразу вторая Врадиевка намечается
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24.05.2020 21:51 Відповісти
неужели эта тварюка соскочит...Хотя вряд ли, очень уж резонансное УБИЙСТВО. Аваков не решиться замять....Зайцеву с 6ю трупами почти 2 года пытались отмазать ....
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24.05.2020 22:53 Відповісти
А зайцева, то сидит на Багамах.
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25.05.2020 01:02 Відповісти
Украинцы терпилы. Где-то на Кавказе не было бы уже давно того Табалова. А наши разве что деньги возьмут, чтоб заткнуться.
Как в 2008 году Феликс Петросян разбил полтора десятка машин и убил таксиста в одной из них. И что вы думаете, сидел хоть день? Да сейчас. Родные получили бабло и никаких претензий.
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24.05.2020 23:05 Відповісти
ДТП на Одеській трасі: позашляховик, що виїхав на зустрічну смугу, належить екснардепу Табалову, родичам загиблих погрожують, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 5684
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25.05.2020 01:00 Відповісти
Братьям Табаловым принадлежит ТМ молочной продукции Волошкове Поле
Теперь Вы знаете что ни в коем случае не брать в супермаркете
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25.05.2020 07:23 Відповісти
описка
там не братья - там папашка и сынок
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25.05.2020 11:24 Відповісти
Убить эту тварь прокацапскую...
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25.05.2020 07:44 Відповісти
Табалов
На парламентських виборах 2012 р. був обраний народним депутатом Верховної Ради України ВІД ВО " БАТЬКІВЩИНА" по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 99.
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25.05.2020 08:05 Відповісти
и тут же переметнулся к рыгам
Тушка классическая ,обыкновенная
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25.05.2020 11:26 Відповісти
Вважю кровну помсту вірним ходом,на продажну мусорню нема надії для відновлення справедливості.
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25.05.2020 10:04 Відповісти
Табалов,це політична повія і антиукраїнська наволоч понаїхавша.
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25.05.2020 10:11 Відповісти
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