ДТП на Одеській трасі: позашляховик, що виїхав на зустрічну смугу, належить екснардепу Табалову, родичам загиблих погрожують, - "слуга народу" Качура

Toyota Land Cruiser, яка виїхала на зустрічну смугу на трасі Київ-Одеса та зіштовхнулася з автомобілем ВАЗ-21114, належить екснардепу Олександру Табалову.

Про це написав у телеграм-каналі нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.

"22 травня на Одеській трасі сталася жахлива ДТП. Toyota Land Cruiser (ВА 1330 ВС), що належить секретарю Кропивницької міськради, екснардепу Олександру Табалову, вилетіла на зустрічну смугу і лоб у лоб зіткнулася з автомобілем ВАЗ-21114 (ВІ 1308 ЕВ). Троє дорослих і шестирічний хлопчик померли на місці. Дві дівчинки в реанімації. Всі постраждалі - пасажири жигулів. Про це мені розповіли родичі потерпілих", - написав Качура.

За його словами, близькі загиблих впевнені, що за кермом "Тойоти" був сам Табалов.

"Але чомусь у протокол ДТП поліція внесла зовсім іншу людину, на рахунку якої 5 судимостей. До родичів загиблих вже приїжджали невідомі люди і наполегливо просили замовкнути. ​​Погрожували. У зв'язку з цими фактами я звертаюся з депутатським запитом до поліції з вимогою провести справедливе розслідування", - повідомив нардеп.

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