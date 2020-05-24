ДТП на Одеській трасі: позашляховик, що виїхав на зустрічну смугу, належить екснардепу Табалову, родичам загиблих погрожують, - "слуга народу" Качура
Toyota Land Cruiser, яка виїхала на зустрічну смугу на трасі Київ-Одеса та зіштовхнулася з автомобілем ВАЗ-21114, належить екснардепу Олександру Табалову.
Про це написав у телеграм-каналі нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає Цензор.НЕТ.
"22 травня на Одеській трасі сталася жахлива ДТП. Toyota Land Cruiser (ВА 1330 ВС), що належить секретарю Кропивницької міськради, екснардепу Олександру Табалову, вилетіла на зустрічну смугу і лоб у лоб зіткнулася з автомобілем ВАЗ-21114 (ВІ 1308 ЕВ). Троє дорослих і шестирічний хлопчик померли на місці. Дві дівчинки в реанімації. Всі постраждалі - пасажири жигулів. Про це мені розповіли родичі потерпілих", - написав Качура.
За його словами, близькі загиблих впевнені, що за кермом "Тойоти" був сам Табалов.
"Але чомусь у протокол ДТП поліція внесла зовсім іншу людину, на рахунку якої 5 судимостей. До родичів загиблих вже приїжджали невідомі люди і наполегливо просили замовкнути. Погрожували. У зв'язку з цими фактами я звертаюся з депутатським запитом до поліції з вимогою провести справедливе розслідування", - повідомив нардеп.
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Если они приложат усилия, будет доказано, что за рулём был именно Табалов, и он сядет
и за убийство, и за угрозы родственникам.
Мало того, что ездить не умеет, так ещё и дебил - имея деньги, не откупается,
а запугивает родню.
Теперь Вы знаете что ни в коем случае не брать в супермаркете
А потом жалуются на погромы.
Мораль: не хочешь срать, не мучай жопу. Сидел бы в Квартале и не обнадеживал украинский народ. Гудбай.
Как в 2008 году Феликс Петросян разбил полтора десятка машин и убил таксиста в одной из них. И что вы думаете, сидел хоть день? Да сейчас. Родные получили бабло и никаких претензий.
Теперь Вы знаете что ни в коем случае не брать в супермаркете
там не братья - там папашка и сынок
На парламентських виборах 2012 р. був обраний народним депутатом Верховної Ради України ВІД ВО " БАТЬКІВЩИНА" по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 99.
Тушка классическая ,обыкновенная