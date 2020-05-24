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Новини Коронавірус і карантин
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У Білорусі за добу 954 нові випадки COVID-19, померло 5 осіб

У Білорусі за добу 954 нові випадки COVID-19, померло 5 осіб

У Білорусі станом на 24 травня зареєстровано 36 тис. 198 осіб із позитивним тестом на COVID-19.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я республіки, передає Цензор.НЕТ.

Приріст за останню добу становив 954 людини.

"За весь період поширення інфекції на території країни померли 199 (на 23 травня - 194) пацієнтів із низкою хронічних захворювань, у яких було виявленою коронавірусну інфекцію", - поінформували в міністерстві.

Там також повідомили, що на 24 травня одужали і виписано 14 тис. 155 пацієнтів, у яких раніше було підтверджено діагноз COVID-19 (на 23 травня - 13 тис. 528).

Крім того, за даними Міністерства охорони здоров'я, загалом було проведено 450 тис. 627 тестів на коронавірусну інфекцію.

Читайте також: На ранок 24 травня зафіксовано 406 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 20 986, летальних - 617, одужали 7 099 осіб. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Білорусь (7925) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Так лукашенко запретил писать больше 5 смертей в день
Если вы посмотрите, то там вне зависимости от количества зараженных смертность каждый день около пяти человек.
Поверить в эти сказки может только полный идиот
Смерти от короны списывают на что угодно, но не на корону, чтобы не портить картину "особого подхода" старого совкового маразматика.
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24.05.2020 14:40
+5
Трактор наверное не завелся..
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24.05.2020 13:42
+3
Надо луке ещё один парад провести - клин клином вышибают!
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24.05.2020 13:54
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смертность в Украине стабильно процентов на 30 меньше... вот ты какая разница между образцово-показательным дурантином и совершенно неправильным беларуским подходом.
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24.05.2020 13:40 Відповісти
Де більш реальна статистика - в Україні, чи в Білорусі?
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24.05.2020 13:46 Відповісти
обое рябое
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24.05.2020 13:54 Відповісти
новые случаи в Белоруси умножить на 2, смерти - на 5, тогда будет похоже на правду
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24.05.2020 14:55 Відповісти
на 1 000 000, морда фашистская
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24.05.2020 15:44 Відповісти
Ну что , ушлепок , всех крыс переловил себе на обед ? Мало же платят ? А тебя не удивляет постоянное число 900+ - 30-40 и умерших 4-5 ? А может сравнишься с другими странами , где тоже 10 млн население и количество смертей на том же количестве заражённых ? Хотя , у тебя мозгов нет , тебе надо строчить то что сказали ! Или ты думаешь , что у бульбашей медицина лучше чем в других богатых странах ?
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24.05.2020 17:03 Відповісти
Количество смертей уже умножают на 10.
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24.05.2020 16:36 Відповісти
Трактор наверное не завелся..
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24.05.2020 13:42 Відповісти
***** не дав кірасіну.
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24.05.2020 13:45 Відповісти
То проіскі врагоф.
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24.05.2020 13:47 Відповісти
ні, він чекає думки кадирки, а краще побачити того кадирку в труні!
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24.05.2020 13:47 Відповісти
Надо луке ещё один парад провести - клин клином вышибают!
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24.05.2020 13:54 Відповісти
Це має бути якийсь антипарад...навіть не уявляю, як це виглядатиме...можливо йтимуть задом наперед...
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24.05.2020 14:30 Відповісти
Есть два вида образцовой борьбы с коронавирусом:

1) Тайваньский. Не поверить Китаю, предупредить мир о грядущей катастрофе, создать нацрезерв масок и антисептиков и задавить эпидемию в зародыше (400 случаев за 5 месяцев)

2) Израильский. Победить в открытой битве (с марта рост, апрель пик, и май - около 1% случаев)
Есть еще и грузинский. Там тоже очень неплохо все получилось, но они так и не достигли тех феноменальных израильских успехов, но уменьшив пиковую заболеваемость почти в 100 раз !!!
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24.05.2020 13:55 Відповісти
КНР, провинция Гуанчжоу.

***************** по 455 контактам бессимптомного инфицированного nCoV.

Проверены члены семьи, врачи, другие пациенты. Длительность контактов - несколько дней.

Количество инфицированных в эпидокружении (по результатам ПЦР) - ноль.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32405162/
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24.05.2020 14:22 Відповісти
мивамніверім! вифсеврете! дедиваівалі! фсенапарад!
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24.05.2020 13:56 Відповісти
Белорусы в печали что среди 954 новых случая COVID-19 нет бацька
но все же очень надеются его увидеть в этих списках!
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24.05.2020 14:04 Відповісти
Ученые нашли доказательства утечки COVID-19 из лаборатории: версию с животными отсекли

Команда ученых из Австралии представила доказательства того, что коронавирус COVID-19, спровоцировавший всемирную пандемию, "уникально приспособлен для заражения людей". Это, по их мнению, дает основания предполагать, что он мог быть создан искусственным путем.
Как пишет https://www.dailymail.co.uk/news/article-8351091/Top-vaccine-scientist-says-coronavirus-come-animal-freak-nature.html Daily Mail , профессор медицины в университете Флиндерс в Аделаиде (Австралия) Николай Петровский, который руководит проектом испытания вакцины на людях, заявил, что вирус не типичен для нормальной зоонозной инфекции (от животного к человеку). Ведь он появился с исключительной способностью проникать в человеческий организм с первого дня. По словам ученого, вирус мог появиться у животного в результате странного явления природы, но нельзя исключать и возможность его утечки из лаборатории.
Профессор подчеркнул, что новые вирусы, распространяющиеся от животных, обычно усиливаются, поскольку приспосабливаются как к хозяевам к людям. Но по необъяснимым причинам COVID-19 оказался идеально приспособленным для заражения людей без необходимости развития.
Кроме того, Петровский обратил внимание на тот факт, что наиболее близкие известные вирусы изучались в лаборатории в Ухане - китайском городе, откуда пандемия и начала распространяться по всему миру.https://www.obozrevatel.com/abroad/uchenyie-nashli-dokazatelstva-utechki-covid-19-iz-laboratorii-versiyu-s-zhivotnyimi-otsekli.htm
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24.05.2020 14:40 Відповісти
Так лукашенко запретил писать больше 5 смертей в день
Если вы посмотрите, то там вне зависимости от количества зараженных смертность каждый день около пяти человек.
Поверить в эти сказки может только полный идиот
Смерти от короны списывают на что угодно, но не на корону, чтобы не портить картину "особого подхода" старого совкового маразматика.
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24.05.2020 14:40 Відповісти
у беларуси с населением в 3р меньше, заболеваемость в 2 р выше чем у нас.
Где тут адепты что коронавируса нет и карантин не нужен??
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24.05.2020 16:18 Відповісти
У Беларуси при втрое меньшем населении делается в 30 раз больше тестов однако и в больницах не дают родственникам списки лекарств для лечения и кормят там нормально
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24.05.2020 17:12 Відповісти
Все верно) У нас с этим хотя бы норм. Сам лежал год назад в больнице, нейрохирурги удаляли кисту в голове. Ни копейки не потребовали, все бесплатно, кормили вкусно. Не скажу про регионы, но в Минске так.
Что касается коронавируса - это печаль. Правильно кто-то написал, что запрещено больше 1000 писать, уже 3 недели 920-960 и 4-6 смертей (выберите любое число, не ошибетесь). Как было 200 человек больных - 4 смерти, так и 36000 - тоже 4 смерти. Но у нас еще одна фишка. Усатый запретил умирать от короны, поэтому все умирают от "хронических заболеваний, отягощенных коронавирусом", а если выздоравливают - так именно от COVID-19.
Все уже понимают, что это нарочно делается, чтобы разгрузить пенсионный фонд, денег в стране нет. Поэтому массовые гуляния, чтобы больше больных было. А 9 августа выборы, а если эпидемия в стране - никто из наблюдателей не поедет. Вот и можно будет спокойно цифры нарисовать. Но самое страшное, что только часть людей осознает это, остальные без масок тягаются по городу, по ТЦ, всем пофиг.
У самого родственники в Украине, собирался в мае-июне навестить. Но из-за нашего гения усатого границы с нами никто не хочет открывать. И правильно делают.
Берегите себя, братья-украинцы!)
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24.05.2020 17:36 Відповісти
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА
https://youtu.be/iEYH-2nCgGU
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25.05.2020 07:31 Відповісти
 
 