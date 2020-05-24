У Білорусі за добу 954 нові випадки COVID-19, померло 5 осіб

У Білорусі станом на 24 травня зареєстровано 36 тис. 198 осіб із позитивним тестом на COVID-19.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я республіки, передає Цензор.НЕТ.

Приріст за останню добу становив 954 людини.

"За весь період поширення інфекції на території країни померли 199 (на 23 травня - 194) пацієнтів із низкою хронічних захворювань, у яких було виявленою коронавірусну інфекцію", - поінформували в міністерстві.

Там також повідомили, що на 24 травня одужали і виписано 14 тис. 155 пацієнтів, у яких раніше було підтверджено діагноз COVID-19 (на 23 травня - 13 тис. 528).

Крім того, за даними Міністерства охорони здоров'я, загалом було проведено 450 тис. 627 тестів на коронавірусну інфекцію.

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