УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7358 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
22 170 119

Суддя відмовився стягувати 17 тис. штрафу: "Конституція - вічна, а коронавірус - тимчасовий"

Суддя відмовився стягувати 17 тис. штрафу:

"Нехай панує справедливість, якщо навіть від цього загине світ", - процитував львівський суддя в постанові австрійського імператора Фердинанда І.

Таке рішення ухвалив суддя Личаківського районного суду Львова Сергій Гирич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на реєстр судових рішень.

Жителя Львова хотіли оштрафувати за порушення карантину, бо в середині квітня він увечері спілкувався з двома друзями, стоячи біля кафе.

"Ви порушили режим карантину, зокрема перебували в громадському місці в кількості 3 осіб біля магазину "VIOLIN coffee" у сквері. Оскільки там є лавочки, тому це можна розцінювати як сквер", - сказав чоловікові поліцейський, виписуючи протокол про адміністративне порушення.

Читайте також: Мешканку Кривого Рогу оштрафували на 17 тис. за порушення карантину: була в компанії двох осіб

Суддя Гирич посилається на те, що місця поряд із кафе немає у міському переліку скверів. "Зарахування працівником поліції частини вулиці до суспільного місця (скверу) лише за принципом "тому що там є лавочки" є правовим свавіллям", - вважає він.

"З урахуванням викладеного суддя переконаний, що Конституція - вічна, а коронавірус - тимчасовий, тому згоден із висловлюванням австрійського імператора Фердинанда I: " Fiat justitia et pereat mundus (нехай панує справедливість, якщо навіть від цього загине світ)", - сказано в рішенні суду.

Провадження постановили закрити через відсутність складу адміністративного правопорушення.

Читайте також: Суд Рівненщини оштрафував на 17 тис. священника за масовий обряд на кладовищі

Автор: 

карантин (18172) Львів (3068) суд (11662) юстиція (732) штраф (1857) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+56
👏👏👏 звертайте увагу на таких суддів, вони є основою законності в країні
показати весь коментар
24.05.2020 13:55
+47
Фактически все ограничения звязанные с карантином признаны незаконными.
Весь нынешний карантин - незаконный, потому, что не обьявлено Чрезвычайное Положение в стране, а значит любые ограничения конституционных прав граждан - свободное передвижение, свободное общение, итд - незаконны.
А власть, издающая незаконные указы, ограничения, итд... по сути, является преступной.
показати весь коментар
24.05.2020 14:21
+39
В якій країні живем? Справедливе рішення сприймаємо як досягнення і героїзм судді.
показати весь коментар
24.05.2020 13:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ого. Судейский корпус начал заглядывать в текст Конституции. Какие-то новые ветры подули.
показати весь коментар
24.05.2020 15:15 Відповісти
Вот это и есть настоящий судья, с которого всем остальным надо брать пример.
показати весь коментар
24.05.2020 15:42 Відповісти
ОН ИСПРАВИЛСЯ !?)
Суддя відмовився стягувати 17 тис. штрафу: "Конституція - вічна, а коронавірус - тимчасовий" - Цензор.НЕТ 4107
показати весь коментар
24.05.2020 16:45 Відповісти
Он неисправим )))
показати весь коментар
24.05.2020 19:18 Відповісти
Как вам представляются перспективы страны, в которой судьи в своей деятельности пользуются не решениями своего кабмина, а своим пониманием сентенций политических фигур древности? Самая нищая страна Европы sounds about right
показати весь коментар
24.05.2020 16:50 Відповісти
Браво!
показати весь коментар
24.05.2020 17:03 Відповісти
Молодець судья
показати весь коментар
24.05.2020 18:00 Відповісти
Идиот тот кто хвалит судью. Судья демонстративно показал средний палец всем правоохранительным органам и положил прибор на законодателей, продемонстрировав внаглую судейский беспредел и особое право судей на трактование законов по своему усмотрению.
показати весь коментар
24.05.2020 18:07 Відповісти
У одних юриспруденция по Карлу Марксу, у других по австрийскому императору. На форуме ломают копья: кто правее ))))
показати весь коментар
24.05.2020 19:17 Відповісти
Перед тем, как писать глупые комментарии, откройте Конституцию Украины. Уверяю вас, узнаете много нового. В том числе и о том, на основании чего действуют органы власти в стране. Например, "Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується." Читайте еще. Будет интересно!
показати весь коментар
24.05.2020 21:08 Відповісти
навчіть спочатку поліцію складати протоколи а потім і висер зробите, пане
показати весь коментар
25.05.2020 07:50 Відповісти
Я не знаком с системой юриспруденции в Украине. У вас правда районные судьи уполномочены трактовать Конституцию, или это профанация? У нас толкованием Конституции занимается Конституционный суд. У судей специальная подготовка и квалификация.
показати весь коментар
24.05.2020 19:23 Відповісти
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
показати весь коментар
24.05.2020 21:09 Відповісти
>Норми Конституції України є нормами прямої дії.

Это самое главное.
показати весь коментар
25.05.2020 02:18 Відповісти
Сейчас у судейских тактика обогащения резко отличается от советской...если раньше нужно было найти как можно больше бесплатной рабочей силы, то платили чтобы не получить срок...то сейчас в точности до наоборот, нужно заплатить, чтобы судья принял решение...
показати весь коментар
24.05.2020 21:12 Відповісти
Это также, как и война с раске фашистоми, прошлый през, не вводил военное положение, так и этот не вводил ЧС и военное положение, т.к. у того проканало. Они ложили на конституцию. Делают дела, которые им деньги приносят!
Судья-Умница, Красава! В Печерском суде, таких нет... И не только там....
Вот вам и ЗАКОН!
показати весь коментар
24.05.2020 22:20 Відповісти
Пожалел... А врачей не пожалел!!! Интересно, если судья или его родственники попадут в больницу с коронавирусом, кого он там будет цитировать?
показати весь коментар
25.05.2020 08:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 