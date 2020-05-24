Суддя відмовився стягувати 17 тис. штрафу: "Конституція - вічна, а коронавірус - тимчасовий"

"Нехай панує справедливість, якщо навіть від цього загине світ", - процитував львівський суддя в постанові австрійського імператора Фердинанда І.

Таке рішення ухвалив суддя Личаківського районного суду Львова Сергій Гирич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на реєстр судових рішень.

Жителя Львова хотіли оштрафувати за порушення карантину, бо в середині квітня він увечері спілкувався з двома друзями, стоячи біля кафе.

"Ви порушили режим карантину, зокрема перебували в громадському місці в кількості 3 осіб біля магазину "VIOLIN coffee" у сквері. Оскільки там є лавочки, тому це можна розцінювати як сквер", - сказав чоловікові поліцейський, виписуючи протокол про адміністративне порушення.

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Суддя Гирич посилається на те, що місця поряд із кафе немає у міському переліку скверів. "Зарахування працівником поліції частини вулиці до суспільного місця (скверу) лише за принципом "тому що там є лавочки" є правовим свавіллям", - вважає він.

"З урахуванням викладеного суддя переконаний, що Конституція - вічна, а коронавірус - тимчасовий, тому згоден із висловлюванням австрійського імператора Фердинанда I: " Fiat justitia et pereat mundus (нехай панує справедливість, якщо навіть від цього загине світ)", - сказано в рішенні суду.

Провадження постановили закрити через відсутність складу адміністративного правопорушення.

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