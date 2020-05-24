Посольство РФ у США закликало Bloomberg вибачитися за статтю про низький рейтинг Путіна. Рейтинг розрахував ВЦВГД
Посольство Росії в США закликало агентство Bloomberg вибачитися за публікацію, в якій йшлося про рекордно низький рівень довіри росіян до президента Володимира Путіна.
Про це пише "Медуза", передає Цензор.НЕТ.
Матеріал Bloomberg, що викликав претензії посольства, опубліковано 21 травня. У статті з посиланням на дані Всеросійського центру вивчення громадської думки зазначалося, що рейтинг довіри до Володимира Путіна опустився до рекордно низьких 27%, агентство пов'язувало це з "посиленням кризи через коноравірус".
Однак посольство навело дані з іншого опитування ВЦВГД, згідно з якими рейтинг довіри Путіна становить 67,9%. "Складається стійке враження, що статті в Bloomberg пишуться для просування фейкових графіків і створення стійких помилкових візуальних образів про "негативну динаміку" в Росії. Цього разу об'єктом махінацій став "рейтинг" президента Путіна", - йдеться в повідомленні.
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Цензорята та особисто Ю. Бутусов - чому немає новини про це та репортажу з місця подій???
Нахутлера що там кажуть/вимогають хворі р@wиССtи коли є важливіше?!
"У ВЦИОМ есть два рейтинга, в которых исследуется доверие Владимиру Путину. В первом из них социологи задают открытый вопрос «Кому из политиков вы доверяете?», в ответ на который респонденты должны сами назвать фамилии. В материале Bloomberg ссылался именно на этот вопрос - соответствующие https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam/ данные есть на сайте ВЦИОМ. Они показывают, что с декабря 2018 года рейтинг доверия к Путину снизился на 10 процентных пунктов.
Участникам второго исследования задается закрытый вопрос: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?». Рейтинг на основе закрытого вопроса ВЦИОМ начал измерять с мая 2019 года, после того популярность Путина по методике с открытым вопросом упала до рекордно низких значений. Посольство привело цифры как раз из этого опроса (http://wciom.runews/ratings/doverie_politikam_1/ страница , https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XEko2nQOEYsJ:https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam_1/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=lv копия ).
Директор ВЦИОМ Валерий Федоров подтвердил, что в статье Bloomberg были использованы данные социологической службы, но заявил, что журналисты «совершенно неверно» их интерпретировали. «Это только демонстрирует их глупость или ангажированность», - https://tass.ru/obschestvo/8550521 сказал Федоров."
- Ну, как дела? Как семья, муж?...
- Представляешь, у моего последние полгода, рейтинг упал...
- А ты "Виагру" не пробовала?...
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