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Окупанти в Криму занижують дані про захворюваність і смертність від COVID-19, - правозахисники

Окупанти в Криму занижують дані про захворюваність і смертність від COVID-19, - правозахисники

У Кримській правозахисній групі впевнені, що окупаційна влада Криму і Севастополя продовжує приховувати реальні дані щодо епідемії COVID-19 на півострові.

Так правозахисники відреагували на нові цифри, оприлюднені російською владою, щодо захворюваності коронавірусом у Криму до 24 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Результати регулярного моніторингу, проведеного КПГ (Кримською правозахисною групою. - Ред.), дають підстави вважати, що офіційні цифри як щодо кількості випадків інфікування COVID-19, так і щодо кількості смертей від COVID-19 занижені", - сказано в повідомленні правозахисної організації.

За минулу добу в Криму зафіксували 14 нових хворих на коронавірусну інфекцію. На поточний період у Криму зафіксовано загалом 340 випадків нової коронавірусної інфекції. 25 із них завезені з-за кордону, 44 - з Росії. Дев'ять пацієнтів померли. У Севастополі COVID-19 підтвердили у 155 осіб, двоє померли.

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Раніше в КПГ зазначали, що рівень діагностування COVID-19 у Криму і Севастополі залишається низьким. У Постійному представництві президента України в АРК також висловлювали свої побоювання щодо епідемії коронавірусу в Криму.

Автор: 

карантин (18172) Крим (14134) правозахисники (377) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
та якось, щиро і від душі пох) більше здохне, менше нам потім переселяти)
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24.05.2020 15:02
+5
Занижай - не занижай., а курортный сезон 2020 в оккупированном Крыму похоже накрылся медным тазом. Были крысчане маргиналами, станут одичалыми
Оккупанты в Крыму занижают данные о заболеваемости и смертности от COVID-19, - правозащитники - Цензор.НЕТ 246
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24.05.2020 15:10
+4
Це very good!!
Більше глядачів хору Александрова буде!
🤗
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24.05.2020 15:24
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та якось, щиро і від душі пох) більше здохне, менше нам потім переселяти)
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24.05.2020 15:02 Відповісти
Та закопувати...))
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24.05.2020 15:25 Відповісти
"так скрепней от камней, чем от ковид"
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24.05.2020 15:06 Відповісти
Да похер на крысян.половина из них хотела сдохнуть в родной говени! Пусть подыхают пока говень родная.
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24.05.2020 18:02 Відповісти
Занижай - не занижай., а курортный сезон 2020 в оккупированном Крыму похоже накрылся медным тазом. Были крысчане маргиналами, станут одичалыми
Оккупанты в Крыму занижают данные о заболеваемости и смертности от COVID-19, - правозащитники - Цензор.НЕТ 246
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24.05.2020 15:10 Відповісти
Це very good!!
Більше глядачів хору Александрова буде!
🤗
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24.05.2020 15:24 Відповісти
Оккупанты не только в Крыму, так же в московии и других колониях, занижают данные о заболеваемости и смертности от COVID-19! Не зря на границе с Китаем, опять вспышка вируса!
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24.05.2020 15:26 Відповісти
Крысчане радуются смертности - с водой питьевой полегче будет....Не придётся морскую пить, ароматизированную мочой и калом...
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24.05.2020 16:35 Відповісти
Может, пора заняться своими насущными делами, а не бегать за крымчанами, как брошенная женщина. Или вы думаете, вы им раскроете глаза, и они вернутся? Думаете, их путен спросит?
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24.05.2020 16:55 Відповісти
Эти данные в открытом доступе на сайте РФ !
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24.05.2020 17:04 Відповісти
А вот в Украине наоборот - завышают, к чему бы это?
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24.05.2020 17:14 Відповісти
 
 