Окупанти в Криму занижують дані про захворюваність і смертність від COVID-19, - правозахисники

У Кримській правозахисній групі впевнені, що окупаційна влада Криму і Севастополя продовжує приховувати реальні дані щодо епідемії COVID-19 на півострові.

Так правозахисники відреагували на нові цифри, оприлюднені російською владою, щодо захворюваності коронавірусом у Криму до 24 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Результати регулярного моніторингу, проведеного КПГ (Кримською правозахисною групою. - Ред.), дають підстави вважати, що офіційні цифри як щодо кількості випадків інфікування COVID-19, так і щодо кількості смертей від COVID-19 занижені", - сказано в повідомленні правозахисної організації.

За минулу добу в Криму зафіксували 14 нових хворих на коронавірусну інфекцію. На поточний період у Криму зафіксовано загалом 340 випадків нової коронавірусної інфекції. 25 із них завезені з-за кордону, 44 - з Росії. Дев'ять пацієнтів померли. У Севастополі COVID-19 підтвердили у 155 осіб, двоє померли.

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Раніше в КПГ зазначали, що рівень діагностування COVID-19 у Криму і Севастополі залишається низьким. У Постійному представництві президента України в АРК також висловлювали свої побоювання щодо епідемії коронавірусу в Криму.