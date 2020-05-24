За минулу добу до України літаками повернулися майже 1,3 тис. осіб, - Держприкордонслужба

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили за добу 1 290 громадян України. Вони прибули до аеропорту "Бориспіль" з Естонії, Німеччини, Хорватії, Сербії, Нідерландів та Барбадосу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації із засобами масової інформації адміністрації Державної прикордонної служби України.

Прикордонники провели температурний скринінг всіх без винятку пасажирів і осіб із підвищеною температурою тіла не виявили. На погіршення стану здоров'я жоден із пасажирів також не скаржився.

Всі громадяни, які прибули спецрейсами, встановили мобільний додаток "Дій вдома" і зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами. Один громадянин України виявив бажання пройти обсервацію. Прикордонники перевірили правильність внесення пасажирами необхідної інформації в електронний сервіс.

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Загалом за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд до України і на виїзд понад 22,3 тис. осіб, йдеться в повідомленні.