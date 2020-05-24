ДБР порушило проти мене ще одну справу через нагородний автомат, - Чорновол
Колишня нардепка Тетяна Чорновол розповіла, що Державне бюро розслідувань порушило проти неї ще одне кримінальне провадження через нагородний автомат, який вона отримала у 2014 році.
Про це Чорновол повідомила в ефірі "Громадського" під час включення з акції "Стоп реванш", інформує Цензор.НЕТ.
"Нещодавно я дізналась, що проти мене ще порушили справу, в якій зараз проводиться експертиза стосовно мого нагородного автомата. Я намагалась з'ясувати, в чому суть, бо автомат легальний. Він нагородний, у нього є посвідка, яке датоване 16 жовтня 2014 року. Зараз я з'ясувала, що мені інкримінують те, що цей автомат був захоплений у бою, отже, він нелегальний", - розповіла ексдепутатка.
За її словами, справою займається ДБР.
"Фактично це справа проти добровольців, бо у 2014 році не було зброї, зброю здобували в боях, це факт. Так, з юридичної точки зору це нелегально. Але в умовах війни - ну, самі розумієте", - додала Чорновол.
Чорновол зауважила, що на акції протесту перебуває легально. У п'ятницю, 22 травня, суд дозволив їй залишати місце проживання (с. Гора під Києвом).
Нагадаємо, 10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для екснардепки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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В березні 2016 року Чорновол виступала проти закону, що визнавав би добровольців учасниками бойових дій, оскільки «він абсолютно популістський».
Це вона робила і говорила через 2 роки після загибелі чоловіка-добровольця
Є питання? Тоді в НЕЇ особисто запитуй.
Подумай, на кого працюєш.
Ну, і щоб ти зрозумів свою недолугість - хавай, обляпайся!
https://www.facebook.com/mediaavers/videos/996261240567870/
А яу ти допомагаєш Укпаїні, які дії чинищ?
Дії? ХЗ, які дії. Просто я за Україну воюю.
Мораль: А если тебе тепло и сытно, то сиди и не чирикай! В 14 г мокрые жопы,от страха, по прилипали к диванам ,20 г -зачирикали
А тут читаєш указ про нагородження: "бла-бла-бла і "з нагоди річниці...", "бла-бла-бла, в зв"язку з 60-річчям", і так далі... Це обезцінює нагороду...
Я нічого не маю проти Чорновіл, і вважаю, що не стосовно неї слід "розслідувать справу", а стосовно того, хто здійснив це нагородження - "чи мав він на це законне право?", однак, і стосовно нагороджувача припинить, розібравшись, переслідування - тут навіть на "самоуправство" не натягнеш... Але цю "свистопляску" і "отаманщину" пора закінчувать... Автомат передать до музею, і забуть про це...
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Каким образом оружие добытое в бою,оказалось наградным нардепу "воевавшему" в ВР.
Для чего ей автомат,а если она со стапелей слетит?
По аналогии возмущения мэра Черкас,если ей можно,то почему остальным надо отбиваться вениками.
Почему понятия доброволец,волонтёр,патриот,узурпировала часть политиков и используют чтобы прикрыть свои неправомерные действия?