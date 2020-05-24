ДБР порушило проти мене ще одну справу через нагородний автомат, - Чорновол

Колишня нардепка Тетяна Чорновол розповіла, що Державне бюро розслідувань порушило проти неї ще одне кримінальне провадження через нагородний автомат, який вона отримала у 2014 році.

Про це Чорновол повідомила в ефірі "Громадського" під час включення з акції "Стоп реванш", інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно я дізналась, що проти мене ще порушили справу, в якій зараз проводиться експертиза стосовно мого нагородного автомата. Я намагалась з'ясувати, в чому суть, бо автомат легальний. Він нагородний, у нього є посвідка, яке датоване 16 жовтня 2014 року. Зараз я з'ясувала, що мені інкримінують те, що цей автомат був захоплений у бою, отже, він нелегальний", - розповіла ексдепутатка.

За її словами, справою займається ДБР.

"Фактично це справа проти добровольців, бо у 2014 році не було зброї, зброю здобували в боях, це факт. Так, з юридичної точки зору це нелегально. Але в умовах війни - ну, самі розумієте", - додала Чорновол.

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Чорновол зауважила, що на акції протесту перебуває легально. У п'ятницю, 22 травня, суд дозволив їй залишати місце проживання (с. Гора під Києвом).

Нагадаємо, 10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

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16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для екснардепки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.