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ДБР порушило проти мене ще одну справу через нагородний автомат, - Чорновол

ДБР порушило проти мене ще одну справу через нагородний автомат, - Чорновол

Колишня нардепка Тетяна Чорновол розповіла, що Державне бюро розслідувань порушило проти неї ще одне кримінальне провадження через нагородний автомат, який вона отримала у 2014 році.

Про це Чорновол повідомила в ефірі "Громадського" під час включення з акції "Стоп реванш", інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно я дізналась, що проти мене ще порушили справу, в якій зараз проводиться експертиза стосовно мого нагородного автомата. Я намагалась з'ясувати, в чому суть, бо автомат легальний. Він нагородний, у нього є посвідка, яке датоване 16 жовтня 2014 року. Зараз я з'ясувала, що мені інкримінують те, що цей автомат був захоплений у бою, отже, він нелегальний", - розповіла ексдепутатка.

За її словами, справою займається ДБР.

"Фактично це справа проти добровольців, бо у 2014 році не було зброї, зброю здобували в боях, це факт. Так, з юридичної точки зору це нелегально. Але в умовах війни - ну, самі розумієте", - додала Чорновол.

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Чорновол зауважила, що на акції протесту перебуває легально. У п'ятницю, 22 травня, суд дозволив їй залишати місце проживання (с. Гора під Києвом).

Нагадаємо, 10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

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16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для екснардепки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Автор: 

зброя (7442) Чорновол Тетяна (254) ДБР (3480)


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Топ коментарі
+23
Ну наградний автомат це вже трохи перебор, чому не наградний Піон чи Град.
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24.05.2020 16:22
+20
Взагалі-то, у Тані покійний чоловік служив та загинув, це може бути його зброя.

А вам подобається, коли кацапські тролі в унісон з зебілами фейкі на Цензорі поширюють про справжніх патріотів?
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24.05.2020 16:43
+17
"Наградные" пистолеты.. "наградные" автоматы.. давайте уже сразу танки и гаубицы.. обалдеть...
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24.05.2020 18:18
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Я не о том. Какая связь - "заслуги на благо Украины" и "Мужа поддержала"?
Поддержать мужа - прямая обязанность любой жены !!!
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27.05.2020 06:51 Відповісти
Щоб соя не забувала... "батальйони добровольців формувалися з психічно хворих людей, які хотіли на сафарі" (с). Т.Чорновол.
В березні 2016 року Чорновол виступала проти закону, що визнавав би добровольців учасниками бойових дій, оскільки «він абсолютно популістський».

Це вона робила і говорила через 2 роки після загибелі чоловіка-добровольця
Є питання? Тоді в НЕЇ особисто запитуй.
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25.05.2020 08:43 Відповісти
В мене питання до тебе Де відео, де вона каже такі слова? Немає? Тож не рознось кацапську брехню. Добровільний помічник кацапів.
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25.05.2020 11:20 Відповісти
В березні 2016 року Чорновол виступала проти закону, що визнавав би добровольців учасниками бойових дій, - теж не гуглиться. Теж брехня. Я не здивований.
Подумай, на кого працюєш.
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25.05.2020 11:22 Відповісти
Як там у вас, копирувальників лаптєботів, - пуфи, Біллі, пруфи? Я працюю на Україну, а от ти упоротий сектанте на чергового "мессію", а точніше чергову жирну дупу у кріслі на Банковій.
Ну, і щоб ти зрозумів свою недолугість - хавай, обляпайся!
https://www.facebook.com/mediaavers/videos/996261240567870/
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25.05.2020 12:13 Відповісти
Дякую за відео. Танька щось пролопотіла в коридорі, я навіть не всі слова розчув. Це ж не виступ з трибуни ВР, де вона б виступила проти цього закону. Я її не виправдовую, але доповнюю картину.
А яу ти допомагаєш Укпаїні, які дії чинищ?
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25.05.2020 14:52 Відповісти
Чоловіче, якщо ти слів не розібрав, то про що з тобою говорити?
Дії? ХЗ, які дії. Просто я за Україну воюю.
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25.05.2020 16:03 Відповісти
Так это типичный зеленый гандон. У него задача - говном плеваться во всех, кто бубочку не любит. Выбрал иидота на прошедших выборах, теперь комплекс неполноценности мучает.
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24.05.2020 22:11 Відповісти
При Зеленському був прийнятий закон про визнання добровольців УБД з такими ж соціальними гарантіями УБД з числа ВСУ. Треба менше брехати.
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24.05.2020 20:02 Відповісти
Скакал воробей по зимней дороге. Тут мимо корова идет и нагадила на него. Сидит воробей в коровьей лепешке, тепло и поклевать есть что. Согрелся, зачирикал. Кошка услыхала и скушала.
Мораль: А если тебе тепло и сытно, то сиди и не чирикай! В 14 г мокрые жопы,от страха, по прилипали к диванам ,20 г -зачирикали
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24.05.2020 19:17 Відповісти
ВОНИ (СЛІДЧІ) НЕ РРОЗУМІЮТЬ, ЩО ВІДКАТ БУДЕ НЕ ТІЛЬКИ СПРАВЕДЛИВИЙ, АЛЕ Й ЖОРСТОКИЙ. ДОСИТЬ БАВИТИСЬ! ДАЙОШ ПРЕЗИДЕНТА - ЧОЛОВІКА!
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24.05.2020 19:24 Відповісти
Наградной Т-64
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24.05.2020 19:42 Відповісти
Откуда гбр, генпрокурорским и ваЗЕлину снать что такое война и как добываются трофеи. Верещать и хамить на подогретом троне легче.
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24.05.2020 19:50 Відповісти
Не питання. Розкажи-но суспільству, ЯК Танюха трофеї добувала
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24.05.2020 19:52 Відповісти
Та самій Тетяні не завадило би визначитися: наградний, дарований чи здобутий у бою.
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24.05.2020 20:06 Відповісти
А одно другому противоречит?)) Серьезно?)))
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24.05.2020 20:19 Відповісти
Расскажи ка, как зеленский не назначал на посты своих боевых друзей. Расскажи нам, воинствующему меньшинству, каких фронтах ты со шморклей воевал, как тищенко вам обеды в окопы доставлял. Как клоуны держали фронт во все 9 октав на рояле.
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24.05.2020 21:40 Відповісти
Я і справді воював більше року, на відміну від тебе, диванне опудало)
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25.05.2020 08:38 Відповісти
Ну вот, наконец и орудие преступления нашлось!
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24.05.2020 20:14 Відповісти
Во как у зебов с кацами подгорело))) Сцыкотно теперь забрать и поделить?))) Бывает)))
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24.05.2020 20:22 Відповісти
Взагалі-то, у всьому світі нагородження зброєю завжди чітко регламентувалося. Не виключенням була і царська Росія, і СРСР. Чітко визачалося коло осіб, які можуть буть нагороджені бойовою зброєю (в основному, "холодною"), чітко визначений перелік заслуг, при яких це нагородження могло здійснюватися, і чітко визначено коло осіб, що мають право на подібні нагородження... Тільки у нас, із цими "збройними нагородами" сам чорт ногу поламає... Дають всі, кому не ліньки, за що попало і кому попало... А потім "потилицю чухають"... Те ж саме і з звичайними державними нагородами. В тій же царській Росії кожна нагорода мала свій статут, де вказувалося, за що саме вона може буть "пожалувана"... Якщо паралельно вручалась іменна зброя, то на ефесі розміщувався "знак ордену"...
А тут читаєш указ про нагородження: "бла-бла-бла і "з нагоди річниці...", "бла-бла-бла, в зв"язку з 60-річчям", і так далі... Це обезцінює нагороду...
Я нічого не маю проти Чорновіл, і вважаю, що не стосовно неї слід "розслідувать справу", а стосовно того, хто здійснив це нагородження - "чи мав він на це законне право?", однак, і стосовно нагороджувача припинить, розібравшись, переслідування - тут навіть на "самоуправство" не натягнеш... Але цю "свистопляску" і "отаманщину" пора закінчувать... Автомат передать до музею, і забуть про це...
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24.05.2020 20:45 Відповісти
В цілому, суспільство готове перемогти, але говнокомандуючий боїться автомата Чорновол.
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24.05.2020 20:52 Відповісти
господи как хорошо что у пани нет наградной ядерной бомбы а то сее способностями было бы очень очень....
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24.05.2020 22:25 Відповісти
Это происходит потому, что не прошлый през, не этот, и так же рада и т.д. обоих созывов не признали ФАКТ Войны!!!! Это говоря политическим языком (мля, противно). Дальше могут выражаться... с covid аналогично...
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24.05.2020 22:50 Відповісти
Надо посмотреть в подвале, может, там наградная зенитная установка
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24.05.2020 23:59 Відповісти
Гмм. Наградной... автомат... бабе... Сюр просто...
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25.05.2020 01:17 Відповісти
Это ОЧЕНЬ больной человек,какой наградной автомат?
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25.05.2020 08:57 Відповісти
Хочешь наградной автомат? Хочешь пистолет - Глок, Смит-Вестон? А хочешь пистолет-пулемет Томсон или Максим? Всего лишь цена вопроса от 5 тыс. долларов и выше! И Нацполиция, СБУ, Нагвардия или ВСУ обеспечат тебе подобную "награду"! Вопрос только в деньгах которые нужно занести руководству данных структур. Этот бизнес давно и успешно пополняет карманы данных товарищей.
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25.05.2020 10:02 Відповісти
Надо посмотреть у нее в гараже. Там наградная установка БУК
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25.05.2020 15:33 Відповісти
https://www.facebook.com/100036354753847/videos/244877390067418/ Выдающиеся заслуги Порошенко в революции Гидности
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25.05.2020 15:34 Відповісти
Таня не боись, ГБР в следующую революцию падёт первым - там просто взяток в сейфах немеряно, с трудом закрываются, а народ он же не дурной)
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25.05.2020 18:48 Відповісти
НАВІЩО ТІЙ ДУРЕПІ АВТОМАТ ...?
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25.05.2020 22:11 Відповісти
"Фактически это дело против добровольцев, потому что в 2014-м году не было оружия, оружие добывалась в боях, это факт. Так, с юридической точки зрения это нелегально. Но в условиях войны - ну, сами понимаете", - добавила Чорновол.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Каким образом оружие добытое в бою,оказалось наградным нардепу "воевавшему" в ВР.
Для чего ей автомат,а если она со стапелей слетит?
По аналогии возмущения мэра Черкас,если ей можно,то почему остальным надо отбиваться вениками.
Почему понятия доброволец,волонтёр,патриот,узурпировала часть политиков и используют чтобы прикрыть свои неправомерные действия?
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26.05.2020 14:17 Відповісти
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