Окупанти 7 разів від початку доби відкривали вогонь, втрат немає, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали захисників України з 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зі 122-мм артилерійських систем обстрілював околиці Кам’янки.

Поруч з Авдіївкою ворог випустив 20 мін 82-го калібру, а також застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

По околицях Красногорівки окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а оборонців Старогнатівки двічі обстріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Українських військовослужбовців, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхового збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли, використовуючи 120 мм міномети – 12 мін, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.



У відповідь на злочинні дії російських окупантів наші воїни відкривали прицільний вогонь по ворожих опорних пунктах. Завдяки рішучості та влучності військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил загарбники припинили свою активність. Втрати противника уточнюються.



На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався", - повідомили в штабі.

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