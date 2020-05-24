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Новини Коронавірус і карантин
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Держдеп США дасть грант у $250 тис. на викриття російської дезінформації в сфері охорони здоров'я, у РФ назвали це "деструктивною діяльністю"

Держдеп США дасть грант у $250 тис. на викриття російської дезінформації в сфері охорони здоров'я, у РФ назвали це

Попередження міжнародної громадськості про загрози, викликані неодноразовими спробами Росії скористатися проблемами суспільної охорони здоров'я для поширення дезінформації та пропаганди, - важливий елемент дій США в зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це заявила представник Держдепартаменту Російській службі "Голосу Америки" у відповідь на прохання прокоментувати заяву посольства Росії у Вашингтоні в зв'язку з оголошенням конкурсу на виділення гранту за підготовку доповіді про російські кампанії дезінформації в області охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

У грантовому конкурсі обсягом 250 тисяч доларів можуть взяти участь американські та іноземні некомерційні і комерційні організації, а також вищі навчальні заклади.

Водночас, коментуючи оголошення гранту, посольство Росії в США стверджує, що в період глобальної епідемії, яка забирає життя тисяч людей в обох країнах, в США "зусилля спрямовуються на пошук зовнішнього ворога".

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"Впливові русофобські сили в Вашингтоні - на Капітолії і в держапараті - ніколи не припиняють деструктивної діяльності. Вони працюють за своїю програмою, не звертаючи уваги на сигнали, що виходять від глави власної держави", - стверджується в заяві російської дипмісії.

Нагадаємо, Росія, Китай і Іран активно використовують пандемію коронавірусу для поширення дезінформації. У квітні заступник помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лаура Купер особливо вказала на випадки, коли російський уряд прагнув поширювати фейки на Заході. Так, в березні Russia Today і "Супутник" повідомили, що миття рук неефективне проти коронавірусу. Інше "альтернативне джерело новин" в Росії повідомило, що пандемії немає, а причина смертей в Італії - звичайний грип.

У травні спеціальний посланник Держдепартаменту з питань боротьби з дезінформацією Леа Габріель підкреслила, що Росія може провести кампанію з дезінформації, щоб спробувати підірвати довіру людей до розроблюваної зараз багатьма установами вакцини від COVID-19.

Держдепартамент США (1619) дезінформація (341) охорона здоров’я (293) карантин (18172) росія (65002) США (22634) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+31
похоже Рашке светит еще один пакет санкций от Госдепа за распространение короновируса и искажение статистической инфы о количестве больных..
Это правильно!.. Двуголовую курицу нужна жарить медленно и вдумчиво!
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24.05.2020 18:40
+14
Великий вже виліз з американського скафандра чи сидить далі?
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24.05.2020 18:46
+12
Чують козлорожі , що знов їх Штати гамселити будуть . Тепер за "Вектор"
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24.05.2020 18:47
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похоже Рашке светит еще один пакет санкций от Госдепа за распространение короновируса и искажение статистической инфы о количестве больных..
Это правильно!.. Двуголовую курицу нужна жарить медленно и вдумчиво!
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24.05.2020 18:40 Відповісти
Можно слово жарить поменять на вжарить. )))
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24.05.2020 18:55 Відповісти
это и имелось ввиду..
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24.05.2020 18:59 Відповісти
Перед тим , як смажити , треба голови відтяти , обпатрати й кишки вийняти . І не "мєдлєно" , а якнайшвидше , бо в цей час гинуть українські воїни !
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24.05.2020 19:04 Відповісти
Струмом запендюрити, самі відпадуть)
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24.05.2020 19:20 Відповісти
Великий вже виліз з американського скафандра чи сидить далі?
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24.05.2020 18:46 Відповісти
Та не чіпай лайно воно і смердіти не буде.
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24.05.2020 18:48 Відповісти
До речи, у середу планується старт Драгона з астронавтами.
https://www.spacex.com/launches/index.html
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24.05.2020 18:51 Відповісти
Что там отсасывать? Кабаева замазала его прыщик и свалила.
Там у него трубка в мочеприемник. Только так ***** может просидеть на прессконференциях по четыре часа.
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24.05.2020 18:48 Відповісти
«Влиятельные русофобские силы в Вашингтоне - на Капитолии» ---------
Совковой пропагандой потянуло - "Не унимается вашингтонщина, разгоняет русофобию!"
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24.05.2020 18:44 Відповісти
Чують козлорожі , що знов їх Штати гамселити будуть . Тепер за "Вектор"
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24.05.2020 18:47 Відповісти
$250 тыс? - та то бубе на одну ноздрю...
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24.05.2020 18:49 Відповісти
Він вже не презик .
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24.05.2020 19:00 Відповісти
ВОТ ВАМ ТЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫСЧА фейков -
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https://www.stopfake.org/ru/fotofejk-rasstrelnaya-komanda-majdana-pod-rukovodstvom-parubiya-vyhodit-iz-otelya-ukraina/


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24.05.2020 18:49 Відповісти
Володимир Бєлінський, "Країна моксель або московія", 3 томи...
Це все, що треба знати про "вялічіє", "скрєпьі" та "адін народ"
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24.05.2020 18:50 Відповісти
Читав. Чудові твори. Ще сподобалась його "Москва ординська".
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24.05.2020 18:56 Відповісти
Чудова книга! Саме по ній потрібно викладати історію в навчальних закладах.
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24.05.2020 21:30 Відповісти
А ЦРУ не хочет создать грант на на разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения? А может гранты на разоблачение рассейских шпийонов, разведка же для этого создана?
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24.05.2020 18:51 Відповісти
Зачем? Вам и так санкции (полезные) вкатят
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24.05.2020 20:56 Відповісти
Влиятельные русофобские силы...

Парашника без намордника изобразишь- уже для них русофоб.
Держдеп США дасть грант у $250 тис. на викриття російської дезінформації в сфері охорони здоров'я, у РФ назвали це "деструктивною діяльністю" - Цензор.НЕТ 4391
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24.05.2020 19:20 Відповісти
Над казламордими знов будуть чинити відверту та привселюдну наругу, я вірно зрозумів, нє ???
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24.05.2020 19:21 Відповісти
Та да, мордва, как-то неубедительно, зато пердак Ваш вспыхнул весьма убедительно, ггг
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24.05.2020 19:59 Відповісти
У вас и санкции полезные. Казломордай, а шо ты делаешь в стране геев? В опу епёшси?
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24.05.2020 20:58 Відповісти
та як воно туди потрапить, тільки через проксі. і раша срана не геїв, а 3,14дарасів
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24.05.2020 21:56 Відповісти
Чё кацап не сделает ради анала
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24.05.2020 23:02 Відповісти
ЛуГандонец?
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25.05.2020 08:31 Відповісти
Империя зла никуда не делась, она еще дышит, правда в ощипаном виде, но продолжает пакостить при первой возможности, ну это уже в генах кремлевской орды, надежды на человеческие отношения нет, цивилизованный мир должен осознать эту территорию в качестве резервации человекоподобных.
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24.05.2020 19:54 Відповісти
Упс... Ми більше не будемо насолоджуватись конспірологічною маячне. дидовика чи лаптєногого Крисолова???
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24.05.2020 20:01 Відповісти
в марте Russia Today и "Спутник" сообщили, что мытье рук неэффективно против коронавируса. Другой "альтернативный источник новостей" в России сообщил, что пандемии нет, а причина смертей в Италии - обычный грипп.Источник: https://censor.net/n3197630

Опять над американской демократией надругались.
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24.05.2020 20:17 Відповісти
Може ще шейхи щось докинуть на трубопровід прісної води зі ст. Вернадський до Абу-Дабі)))
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24.05.2020 20:22 Відповісти
Де отримати?
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24.05.2020 20:50 Відповісти
Держдеп США дасть грант у $250 тис. на викриття російської дезінформації в сфері охорони здоров'я, у РФ назвали це "деструктивною діяльністю" - Цензор.НЕТ 1803
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24.05.2020 21:44 Відповісти
бедненько как то, то ли дело, как сказала Нуланд, на установление демократии в украине 5 миллиардов потратили
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24.05.2020 22:12 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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24.05.2020 22:24 Відповісти
Рашкостан всегда занимается фейками, за счет этого и существуют
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25.05.2020 01:07 Відповісти
Неужели рашистским высерам кто-то верит?
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25.05.2020 09:39 Відповісти
 
 