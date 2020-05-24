Держдеп США дасть грант у $250 тис. на викриття російської дезінформації в сфері охорони здоров'я, у РФ назвали це "деструктивною діяльністю"

Попередження міжнародної громадськості про загрози, викликані неодноразовими спробами Росії скористатися проблемами суспільної охорони здоров'я для поширення дезінформації та пропаганди, - важливий елемент дій США в зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це заявила представник Держдепартаменту Російській службі "Голосу Америки" у відповідь на прохання прокоментувати заяву посольства Росії у Вашингтоні в зв'язку з оголошенням конкурсу на виділення гранту за підготовку доповіді про російські кампанії дезінформації в області охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

У грантовому конкурсі обсягом 250 тисяч доларів можуть взяти участь американські та іноземні некомерційні і комерційні організації, а також вищі навчальні заклади.

Водночас, коментуючи оголошення гранту, посольство Росії в США стверджує, що в період глобальної епідемії, яка забирає життя тисяч людей в обох країнах, в США "зусилля спрямовуються на пошук зовнішнього ворога".

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"Впливові русофобські сили в Вашингтоні - на Капітолії і в держапараті - ніколи не припиняють деструктивної діяльності. Вони працюють за своїю програмою, не звертаючи уваги на сигнали, що виходять від глави власної держави", - стверджується в заяві російської дипмісії.

Нагадаємо, Росія, Китай і Іран активно використовують пандемію коронавірусу для поширення дезінформації. У квітні заступник помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лаура Купер особливо вказала на випадки, коли російський уряд прагнув поширювати фейки на Заході. Так, в березні Russia Today і "Супутник" повідомили, що миття рук неефективне проти коронавірусу. Інше "альтернативне джерело новин" в Росії повідомило, що пандемії немає, а причина смертей в Італії - звичайний грип.

У травні спеціальний посланник Держдепартаменту з питань боротьби з дезінформацією Леа Габріель підкреслила, що Росія може провести кампанію з дезінформації, щоб спробувати підірвати довіру людей до розроблюваної зараз багатьма установами вакцини від COVID-19.