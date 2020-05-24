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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця

Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця

Лікарям Волинської обласної психіатричної лікарні на найближчі 14 днів радять ввести закритий режим роботи з постійним цілодобовим перебуванням персоналу без виходу за територію установи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ківерцівської РДА, такі рекомендації озвучила голова райдержадміністрації Алла Гонтар під час засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій голова.

"Директору комунального підприємства "Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька" рекомендовано стаціонари та відділення перевести в закритий режим із постійним цілодобовим перебуванням персоналу без виходу за територію закладу на найближчі 14 днів із відповідною організацією харчування, побуту, санітарно – гігієнічних заходів та відповідною оплатою медичних працівників та обслуговуючого персоналу ( при можливості 300% до окладу). Здійснювати обстеження методом ПЛР 100% працівників закладу та пацієнтів з метою відокремлення хворих від здорових. Дефіцит кадрів, який можливо виник у відділенні в смт Олика, покрити за рахунок працівників, що працюють в інших структурних підрозділах КП "Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька" Волинської обласної ради із організацією їх довезення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 травня стало відомо, що в психіатричній лікарні селища Олика від коронавірусу померла 49-річна пацієнтка. Станом на 6 травня в закладі було виявлено 10 осіб персоналу і 5 пацієнтів, у яких підтверджена коронавірусна хвороба, 15 травня повідомили ще про 16 випадків (у 14 пацієнтів і 2 медичних працівників). 19 травня лабораторно підтверджено ще 23 випадки захворювання на коронавірус серед пацієнтів і медиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якутського шамана Габишева, який двічі йшов на Москву "виганяти" Путіна, насильно відвезли в психіатричну лікарню, - правозахисники

карантин (18172) психлікарня (87) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Волинська область (860)


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Топ коментарі
+9
14 діб з психами? це ж здуріть можна!
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24.05.2020 19:07
+8
Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 8614 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6721 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 5086 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 х 14 діб = Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084
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24.05.2020 19:59
+7
Класика: "в Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 9286 клинике кто первым халат схватил, тот сегодня и доктор".
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24.05.2020 19:53
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14 діб з психами? це ж здуріть можна!
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24.05.2020 19:07 Відповісти
Здуріють, а дурку закриють.
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24.05.2020 19:16 Відповісти
В конце концов, герой Чехова - глава психбольницы таки со временем переехал в одну из палат.
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24.05.2020 19:22 Відповісти
Класика: "в Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 9286 клинике кто первым халат схватил, тот сегодня и доктор".
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24.05.2020 19:53 Відповісти
Не халат, а ручку от двери..
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24.05.2020 20:02 Відповісти
Це якщо не маєшь знань та виінь у роботі з психічно хворими. У фахівців труднощі будуть не через перебування поруч з хворими, а через неможливість повернутися з роботи до дому, де залишаються діти, родини, господарство.
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25.05.2020 00:22 Відповісти
Две недели карантина на рабочем месте а оплата - 300% по возможности !
Значит подписанный Зеленским закон №553-IX о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год очередная писулька?
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24.05.2020 19:12 Відповісти
А ты как думал?
Эти зе-клованы только и могут, что видосики и писульки выпускать.
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24.05.2020 19:33 Відповісти
"Это какой-то... ПИСЕЦ!"
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24.05.2020 19:34 Відповісти
Щоб кріпаки завжди були на своїй роботі,потрібен був вірус.Цей вірус вигідний багатіям,правда не всім.Взяти ж той же епіцентр,там власник отримує надприбутки.
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24.05.2020 19:37 Відповісти
Медведчуку вигідний?
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24.05.2020 20:22 Відповісти
Вы ффсе инфицированы коронабесием особенно дЫбил-админ изучающий свойства VPN)))
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24.05.2020 19:43 Відповісти
Люди вам не рабы. Мало того что медики заразились по вине государства потому что оно не обеспечило их средствами защиты, так теперь хотят их закрыть с психами, кормить больничной баландой, без права выхода на свежий воздух ..))) А между тем у всех семьи, дети, как быть с ними? Кто о них подумал и позаботится? И кто ответит за то, что в этой изоляции все заразятся друг от друга, многие могут умереть. ???
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24.05.2020 19:46 Відповісти
А звідки взявся коронавірус у медзакладі закритого типу та й ще на карантині? Може там пацієнти бігають у "самоволку"? Самі ж медпрацівники і занесли вірус з дому.
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24.05.2020 22:15 Відповісти
а родичи не посещают?
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24.05.2020 23:13 Відповісти
Сейчас не посещают, во всех больницах карантин.
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25.05.2020 00:31 Відповісти
Психлікарні не є закладами закритого типу. Це звачийні лікарні, де пацієнтів відвідують родичи, медики ходять з роботи до дому, а пацієнти поступають на лікування як по швидкій, так й в плановому порядку.
Правда, зараз скрізь в лікарнях карантин, якщо привезли по швидкій, то пацієнт направляється у карантинне відділення на два тижні, якщо за цей термін не виявляється ознак коронавірусу, переводяться у лікувальні відділення. Не треба мати медичні знання, щоби зрозуміти, що потрапляння інфікованого цілком можливо, а медики карантинних відділень ризикуються інфеціонуватися. І це вже відбулось не тільки у Луцькій лікарні.
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25.05.2020 00:30 Відповісти
Очень просто, больные поступают чуть ли не каждый день, без тестов.
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25.05.2020 07:34 Відповісти
Уважаемый редактор!
Может, лучше - про реактор?
Про любимый лунный трактор?!
Ведь нельзя же! - год подряд:
То тарелками пугают -
Дескать, подлые, летают;
То у вас собаки лают,
То руины - говорят!
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24.05.2020 19:49 Відповісти
Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 8614 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6721 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 5086 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 х 14 діб = Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 6310 Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця - Цензор.НЕТ 4084
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24.05.2020 19:59 Відповісти
***
- ...пыль состоит из отмерших частичек человеческой кожи... а это значит, что роботы-пылесосы целыми днями поглощают нашу плоть, но когда-нибудь им этого станет мало... они восстанут и уничтожат всех нас…
- кошмар! ну.?.. и теперь мы можем вернуться к обсуждению вашего детства?
- дослушайте, это очень важно!
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24.05.2020 20:20 Відповісти
- Алло, это психиатрическая больница?
- Да.
- Тут мой муж спорит с нашим котом на латыни о парадоксах Зенона.
- Понятно, адрес давайте.
- Записывайте: Гагарина 15, квартира 23. Вы только не торопитесь, а то я котика дослушать хочу...
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24.05.2020 20:30 Відповісти
Отлично. Две недели в кругу людей не говорящих постоянно о политике.Эмоциональный рай.)
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24.05.2020 20:21 Відповісти
ага, только тесты лучше не сдавать и деньги вперёд и в СКВ,
глава райгосадминистрации может языком молоть, а денег не будет
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24.05.2020 23:21 Відповісти
кроме того, 300% в задницу пусть засунет
, короче надвигается жопа, всем срать на
инфекцию ...
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24.05.2020 23:23 Відповісти
 
 