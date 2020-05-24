Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця
Лікарям Волинської обласної психіатричної лікарні на найближчі 14 днів радять ввести закритий режим роботи з постійним цілодобовим перебуванням персоналу без виходу за територію установи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ківерцівської РДА, такі рекомендації озвучила голова райдержадміністрації Алла Гонтар під час засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій голова.
"Директору комунального підприємства "Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька" рекомендовано стаціонари та відділення перевести в закритий режим із постійним цілодобовим перебуванням персоналу без виходу за територію закладу на найближчі 14 днів із відповідною організацією харчування, побуту, санітарно – гігієнічних заходів та відповідною оплатою медичних працівників та обслуговуючого персоналу ( при можливості 300% до окладу). Здійснювати обстеження методом ПЛР 100% працівників закладу та пацієнтів з метою відокремлення хворих від здорових. Дефіцит кадрів, який можливо виник у відділенні в смт Олика, покрити за рахунок працівників, що працюють в інших структурних підрозділах КП "Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька" Волинської обласної ради із організацією їх довезення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 4 травня стало відомо, що в психіатричній лікарні селища Олика від коронавірусу померла 49-річна пацієнтка. Станом на 6 травня в закладі було виявлено 10 осіб персоналу і 5 пацієнтів, у яких підтверджена коронавірусна хвороба, 15 травня повідомили ще про 16 випадків (у 14 пацієнтів і 2 медичних працівників). 19 травня лабораторно підтверджено ще 23 випадки захворювання на коронавірус серед пацієнтів і медиків.
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Значит подписанный Зеленским закон №553-IX о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год очередная писулька?
Эти зе-клованы только и могут, что видосики и писульки выпускать.
Правда, зараз скрізь в лікарнях карантин, якщо привезли по швидкій, то пацієнт направляється у карантинне відділення на два тижні, якщо за цей термін не виявляється ознак коронавірусу, переводяться у лікувальні відділення. Не треба мати медичні знання, щоби зрозуміти, що потрапляння інфікованого цілком можливо, а медики карантинних відділень ризикуються інфеціонуватися. І це вже відбулось не тільки у Луцькій лікарні.
Может, лучше - про реактор?
Про любимый лунный трактор?!
Ведь нельзя же! - год подряд:
То тарелками пугают -
Дескать, подлые, летают;
То у вас собаки лают,
То руины - говорят!
- ...пыль состоит из отмерших частичек человеческой кожи... а это значит, что роботы-пылесосы целыми днями поглощают нашу плоть, но когда-нибудь им этого станет мало... они восстанут и уничтожат всех нас…
- кошмар! ну.?.. и теперь мы можем вернуться к обсуждению вашего детства?
- дослушайте, это очень важно!
- Да.
- Тут мой муж спорит с нашим котом на латыни о парадоксах Зенона.
- Понятно, адрес давайте.
- Записывайте: Гагарина 15, квартира 23. Вы только не торопитесь, а то я котика дослушать хочу...
глава райгосадминистрации может языком молоть, а денег не будет
, короче надвигается жопа, всем срать на
инфекцию ...