Спалах COVID-19 у психіатричній лікарні на Волині: персоналу рекомендували два тижні не залишати робочі місця

Лікарям Волинської обласної психіатричної лікарні на найближчі 14 днів радять ввести закритий режим роботи з постійним цілодобовим перебуванням персоналу без виходу за територію установи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ківерцівської РДА, такі рекомендації озвучила голова райдержадміністрації Алла Гонтар під час засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій голова.

"Директору комунального підприємства "Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька" рекомендовано стаціонари та відділення перевести в закритий режим із постійним цілодобовим перебуванням персоналу без виходу за територію закладу на найближчі 14 днів із відповідною організацією харчування, побуту, санітарно – гігієнічних заходів та відповідною оплатою медичних працівників та обслуговуючого персоналу ( при можливості 300% до окладу). Здійснювати обстеження методом ПЛР 100% працівників закладу та пацієнтів з метою відокремлення хворих від здорових. Дефіцит кадрів, який можливо виник у відділенні в смт Олика, покрити за рахунок працівників, що працюють в інших структурних підрозділах КП "Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька" Волинської обласної ради із організацією їх довезення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 травня стало відомо, що в психіатричній лікарні селища Олика від коронавірусу померла 49-річна пацієнтка. Станом на 6 травня в закладі було виявлено 10 осіб персоналу і 5 пацієнтів, у яких підтверджена коронавірусна хвороба, 15 травня повідомили ще про 16 випадків (у 14 пацієнтів і 2 медичних працівників). 19 травня лабораторно підтверджено ще 23 випадки захворювання на коронавірус серед пацієнтів і медиків.

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