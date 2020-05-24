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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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Прибулим до окупованого Криму "без певної мети" доведеться самим оплачувати свою обсервацію

Прибулим до окупованого Криму

Туристів поміщатимуть в обсерватори в окупованому Криму за свій рахунок. Норма буде діяти до зняття введених через коронавірус обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

"Громадяни з інших суб'єктів РФ, які їдуть безцільно, з особистих питань, мають поміщатися в обсерватор за свій рахунок. Якщо не готові оплатити відразу, після закінчення перебування в обсерваторі, позовні вимоги повинні направлятися в суд і, відповідно, стягуватися ця сума", - повідомив окупаційний глава півострова Сергій Аксьонов на засіданні "регіонального оперативного штабу щодо COVID-19".

Він пояснив таке рішення додатковим навантаженням на органи влади і систему охорони здоров'я, закликавши охочих відвідати півострів "не створювати проблему" і "поважати один одного".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Криму занижують дані про захворюваність і смертність від COVID-19, - правозахисники

Суму, яку доведеться заплатити поміщеним в обсерватор, Аксьонов не назвав. Відповідний указ буде опублікований в неділю.

Нагадаємо, в окупованому Криму з 17 березня через загрозу коронавірусу діє режим підвищеної готовності. Обов'язкова самоізоляція для жителів була введена 3 квітня і закінчилася 17 травня. Діагноз COVID-19 підтверджений в регіоні у 340 осіб, дев'ять пацієнтів померли.

Раніше окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов просив росіян не їхати в Крим, поки не закінчаться карантинні заходи.

29 квітня Аксьонов доручив, щоб всіх прибулих у Крим, що не мають житла і власності на території півострова, поміщали в обсерватор на 14 днів.

карантин (18172) Крим (14134) Аксьонов Сергій (225) COVID-19 (19765) обсервація (71) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Очередной туристический сезон удался!
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24.05.2020 20:05
+13
"Я другой такой страны не знаю,
Где так "вольно" дышит человек!"
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24.05.2020 20:06
+9
У Криму пробили чергове дно!🙄
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24.05.2020 20:09
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хоть камни с неба
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24.05.2020 20:03 Відповісти
хорошо они назвали руссо-туристов родной говени -

понаехавшие "без определенной цели"
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24.05.2020 20:48 Відповісти
Очередной туристический сезон удался!
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24.05.2020 20:05 Відповісти
"Я другой такой страны не знаю,
Где так "вольно" дышит человек!"
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24.05.2020 20:06 Відповісти
У Криму пробили чергове дно!🙄
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24.05.2020 20:09 Відповісти
То не дно, а просто каміння з неба перевантажило "трішечки" одну з плит перекриття на шляху до раю, який обіцяв путлєр
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24.05.2020 20:14 Відповісти
Може і так, бо з їхнім ідіотизмом не розбереш де дно, а де стеля.
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24.05.2020 20:16 Відповісти
"А какая разніца"? (с) найвеличніший потерпілий
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24.05.2020 20:43 Відповісти
А що треба було зробити щоб не було дно? Завезти туристів і поміряти їм температуру?
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24.05.2020 20:23 Відповісти
Деокупувати Крим.
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24.05.2020 20:25 Відповісти
Просто вони вже не вважають РФ однією із собою країною. Хай підсвідомо, але ж)
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24.05.2020 20:42 Відповісти
Правильно! Каждого на месяц в миниконцлагерь с клизмами и травяной диетой. Теперь любого кацапа можно обломать одной фразой: " А докажите, что у Вас определенная цель!", да и бабла можно накосить за правильную справку.
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24.05.2020 20:09 Відповісти
От слова ничего.
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24.05.2020 20:10 Відповісти
Ага, як би не так - в Бразилії завжди літо.
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24.05.2020 20:41 Відповісти
Предательство - дело нажИвное, право..
Да только нажива скорее отрава.
Предательской выгодой - ясное дело,
Насытится, вряд ли, бездушное тело.

Что можно сказать про предательство Крыма?
Рублём деревянным, куда-то гонимо,
Наслушавшись гаденькой, вражеской лжи,
Под флагом предательским глупо лежит.
Обидится кто-то и скажет - не глупо!
Покушаем вдоволь российского супа,
Бензином дешевым зальёмся и газом…
Да, с газом ошибочка вылезла сразу.
Весь Крым очутился на медленной мине.
Заплакали цены по злой Украине.
На пляжах теперь аккуратно и чисто
И пляжи рыдают по старым туристам.
И важный аспект появился, эй-эй -
Пособий украинских нет для детей.
Когда ж эти дети совсем подрастут,
На Дальнем Востоке китайский салют
Увидят с российским в руках автоматом,
В Чечне, Дагестане отборнейшим матом
Вам скажут - об этом мы Вас не просили-
Служить в агрессивнейшей царской России.
Зачем вы себе сотворили кумира?
Поставили нас против целого мира!
Пугали - фашисты, бандеровцы, Геи…
А стали подобием дикой Кореи.
Поддержит теперь вот обманутых нас
Лишь Сирия, Куба и злой Гондурас.
Вам скажут, конечно: «Ну что за капризы?!»
Теперь в Гондурас можно ездить без визы
И там триколором свободно махать,
И что за понятие - Родина-мать?
Забудем истории опыт навеки.
В Крыму проживали татары и греки.
Народов чуднЫх проживало немало,
Да что-то, куда-то их всех разбросало.
Их стёрло, и стали, как будто цыгане -
Татары, калмыки - теперь россияне.
Башкирцы, буряты и части Кавказа
Теперь Федерации молятся разом.
Без Родины - горькая, в общем, стезя,
Но, русским народам ругаться нельзя.
Нельзя демонстрации или протеста -
Ведь в тюрьмах российских достаточно места.
И этого места всё больше и больше.
Поглотим Молдову, Прибалтику, Польшу.
У лжи и обмана не будет границы.
И будет Москва - мировая столица.
Российская гордая поступь и стать
Вовек не устанет Других покорять.
Пусть будет началом малюсенький Крым,
Когда мы Вселенную всю покорим!
Да только вопрос, непокорные люди -
А что же потом мы захватывать будем?

Предательство - дело нажИвное, право.
Да только нажива скорее отрава.
Предательской выгодой - ясное дело,
Насытится, вряд ли, бездушное тело.
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24.05.2020 20:21 Відповісти
Крым совсем уже не тот -
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!
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24.05.2020 20:23 Відповісти
а на хера нам аксенов с его новостями?
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24.05.2020 20:27 Відповісти
Ну шоб , типо , поржать над молдаванином аксьоновым!
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24.05.2020 20:35 Відповісти
ну разве шо
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24.05.2020 20:46 Відповісти
Роися для русских..... зато #Крымнаш
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24.05.2020 20:34 Відповісти
А как же быдло поедет отдыхать?!
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24.05.2020 20:40 Відповісти
Желающих отдыхать приглашают на Южный берег Северного Ледовитого океана.
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24.05.2020 21:08 Відповісти
В принципе, Баренцево море - для них не самый плохой вариант))
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24.05.2020 21:16 Відповісти
От і правильно, бо РФ і автономна республіка Крим дві різних держави
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24.05.2020 20:40 Відповісти
Та забутьте про Крим,скріше Україна верне собі Кубань як Крим.
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24.05.2020 20:46 Відповісти
Так Крим хе це Україна і всі витрати на уйобищ бере на себе держава із наших внесків яких не вистачає українським пенсіонерам.
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24.05.2020 20:44 Відповісти
в кривогатый рог кацапы не хочут прийти? - папа саня ждеть с цветами, буба в надежде - ленка пропала, маме римме по свистку....
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24.05.2020 20:57 Відповісти
Хай приезжают на две недели раньше и ждут с моря погоды. Безвозмездно, т. е. за рубли.
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24.05.2020 21:02 Відповісти
а вот оно и признавало - рупли у их в глазах
они за юань и под берег слоновой кости лягут.....
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24.05.2020 21:09 Відповісти
павлик матросов, глядя на всю ету прикацапленую маячну, долго бы думал
а на хера мне тот пулемет? - и подвиг бы не совершил////
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24.05.2020 21:19 Відповісти
Павлик Отморозов никакого подвига и не совершал.
Гастелло тоже плюхнулся в болото, - не пропадать же добру, подумали пропагандисты,
и написали, что он направил горящий самолёт на железнодорожную станцию.
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24.05.2020 22:27 Відповісти
В Крыму оккупанты срочно почистили и отремонтировали водные каналы для воды из Украины и угрохали уйму денег на это. Совпадение ? Не думаю.
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24.05.2020 21:21 Відповісти
буба даст
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24.05.2020 21:22 Відповісти
Так и я о том-же.
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24.05.2020 21:29 Відповісти
та я понял, Марк....)))
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24.05.2020 21:32 Відповісти
кацаполюбивый он у нас - совпадение? не думаю...
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24.05.2020 21:30 Відповісти
У кацапов одна общая причина-цель посещения украинского Крыма - нахамить, нажраться бояры до потери сознания, обрыгать и обосрать все вокруг и устроить мордобой. Эту публику можно отличить по этому признаку в любой точке планеты. С момента распада СССР шестая часть планеты постепенно превращена в быдлостан.
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24.05.2020 21:54 Відповісти
Курортний сезон на Кримі в цьому році буде апще. Ви там дєржітєсь.
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24.05.2020 22:17 Відповісти
Путин застолбил подводные стоянки и севастопольскую бухту, чтобы там не построили
натовскую морскую базу, а на крымчан ему откровенно плевать - денег нет, но вы держитесь.
А если бы там обосновалось НАТО - за каждый беляш, чебурек и койкоместо платилось бы в долларах.
Путин эту холяву крымчанам сломал.
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24.05.2020 22:33 Відповісти
сламатель земель, повелитель вирусов, о гном ты велик!
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24.05.2020 23:35 Відповісти
 
 