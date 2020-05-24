Прибулим до окупованого Криму "без певної мети" доведеться самим оплачувати свою обсервацію
Туристів поміщатимуть в обсерватори в окупованому Криму за свій рахунок. Норма буде діяти до зняття введених через коронавірус обмежень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
"Громадяни з інших суб'єктів РФ, які їдуть безцільно, з особистих питань, мають поміщатися в обсерватор за свій рахунок. Якщо не готові оплатити відразу, після закінчення перебування в обсерваторі, позовні вимоги повинні направлятися в суд і, відповідно, стягуватися ця сума", - повідомив окупаційний глава півострова Сергій Аксьонов на засіданні "регіонального оперативного штабу щодо COVID-19".
Він пояснив таке рішення додатковим навантаженням на органи влади і систему охорони здоров'я, закликавши охочих відвідати півострів "не створювати проблему" і "поважати один одного".
Суму, яку доведеться заплатити поміщеним в обсерватор, Аксьонов не назвав. Відповідний указ буде опублікований в неділю.
Нагадаємо, в окупованому Криму з 17 березня через загрозу коронавірусу діє режим підвищеної готовності. Обов'язкова самоізоляція для жителів була введена 3 квітня і закінчилася 17 травня. Діагноз COVID-19 підтверджений в регіоні у 340 осіб, дев'ять пацієнтів померли.
Раніше окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов просив росіян не їхати в Крим, поки не закінчаться карантинні заходи.
29 квітня Аксьонов доручив, щоб всіх прибулих у Крим, що не мають житла і власності на території півострова, поміщали в обсерватор на 14 днів.
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понаехавшие "без определенной цели"
Где так "вольно" дышит человек!"
Да только нажива скорее отрава.
Предательской выгодой - ясное дело,
Насытится, вряд ли, бездушное тело.
Что можно сказать про предательство Крыма?
Рублём деревянным, куда-то гонимо,
Наслушавшись гаденькой, вражеской лжи,
Под флагом предательским глупо лежит.
Обидится кто-то и скажет - не глупо!
Покушаем вдоволь российского супа,
Бензином дешевым зальёмся и газом…
Да, с газом ошибочка вылезла сразу.
Весь Крым очутился на медленной мине.
Заплакали цены по злой Украине.
На пляжах теперь аккуратно и чисто
И пляжи рыдают по старым туристам.
И важный аспект появился, эй-эй -
Пособий украинских нет для детей.
Когда ж эти дети совсем подрастут,
На Дальнем Востоке китайский салют
Увидят с российским в руках автоматом,
В Чечне, Дагестане отборнейшим матом
Вам скажут - об этом мы Вас не просили-
Служить в агрессивнейшей царской России.
Зачем вы себе сотворили кумира?
Поставили нас против целого мира!
Пугали - фашисты, бандеровцы, Геи…
А стали подобием дикой Кореи.
Поддержит теперь вот обманутых нас
Лишь Сирия, Куба и злой Гондурас.
Вам скажут, конечно: «Ну что за капризы?!»
Теперь в Гондурас можно ездить без визы
И там триколором свободно махать,
И что за понятие - Родина-мать?
Забудем истории опыт навеки.
В Крыму проживали татары и греки.
Народов чуднЫх проживало немало,
Да что-то, куда-то их всех разбросало.
Их стёрло, и стали, как будто цыгане -
Татары, калмыки - теперь россияне.
Башкирцы, буряты и части Кавказа
Теперь Федерации молятся разом.
Без Родины - горькая, в общем, стезя,
Но, русским народам ругаться нельзя.
Нельзя демонстрации или протеста -
Ведь в тюрьмах российских достаточно места.
И этого места всё больше и больше.
Поглотим Молдову, Прибалтику, Польшу.
У лжи и обмана не будет границы.
И будет Москва - мировая столица.
Российская гордая поступь и стать
Вовек не устанет Других покорять.
Пусть будет началом малюсенький Крым,
Когда мы Вселенную всю покорим!
Да только вопрос, непокорные люди -
А что же потом мы захватывать будем?
Предательство - дело нажИвное, право.
Да только нажива скорее отрава.
Предательской выгодой - ясное дело,
Насытится, вряд ли, бездушное тело.
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!
они за юань и под берег слоновой кости лягут.....
а на хера мне тот пулемет? - и подвиг бы не совершил////
Гастелло тоже плюхнулся в болото, - не пропадать же добру, подумали пропагандисты,
и написали, что он направил горящий самолёт на железнодорожную станцию.
натовскую морскую базу, а на крымчан ему откровенно плевать - денег нет, но вы держитесь.
А если бы там обосновалось НАТО - за каждый беляш, чебурек и койкоместо платилось бы в долларах.
Путин эту холяву крымчанам сломал.