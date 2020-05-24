Прибулим до окупованого Криму "без певної мети" доведеться самим оплачувати свою обсервацію

Туристів поміщатимуть в обсерватори в окупованому Криму за свій рахунок. Норма буде діяти до зняття введених через коронавірус обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

"Громадяни з інших суб'єктів РФ, які їдуть безцільно, з особистих питань, мають поміщатися в обсерватор за свій рахунок. Якщо не готові оплатити відразу, після закінчення перебування в обсерваторі, позовні вимоги повинні направлятися в суд і, відповідно, стягуватися ця сума", - повідомив окупаційний глава півострова Сергій Аксьонов на засіданні "регіонального оперативного штабу щодо COVID-19".

Він пояснив таке рішення додатковим навантаженням на органи влади і систему охорони здоров'я, закликавши охочих відвідати півострів "не створювати проблему" і "поважати один одного".

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Суму, яку доведеться заплатити поміщеним в обсерватор, Аксьонов не назвав. Відповідний указ буде опублікований в неділю.

Нагадаємо, в окупованому Криму з 17 березня через загрозу коронавірусу діє режим підвищеної готовності. Обов'язкова самоізоляція для жителів була введена 3 квітня і закінчилася 17 травня. Діагноз COVID-19 підтверджений в регіоні у 340 осіб, дев'ять пацієнтів померли.

Раніше окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов просив росіян не їхати в Крим, поки не закінчаться карантинні заходи.

29 квітня Аксьонов доручив, щоб всіх прибулих у Крим, що не мають житла і власності на території півострова, поміщали в обсерватор на 14 днів.