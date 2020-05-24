Жоден американський вчений не працює в українських лабораторіях, експерименти над людьми в них не проводяться, - заступник голови місії США в Україні Пеннінгтон
Фейки про те, що в Україні існують "таємні лабораторії", які фінансує США, активно продукують ЗМІ Росії. Установи, які підтримує Міноборони США, діють прозоро і під контролем української влади.
Про це повідомив виконуючий обов'язки заступника голови місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон в інтерв'ю ТСН, пише Цензор.НЕТ.
"Російська пропаганда рік за роком робить подібні заяви. Всі установи під контролем уряду України. Тільки український уряд вирішує, які дослідження треба проводити, і призначає менеджмент, який керує цими дослідженнями. В цих лабораторіях не працюють американські вчені", - рассказал Пеннингтон.
Перед тим, як починати дослідження, установу перевіряють на відповідність українським законам, підкреслив представник місії США в Україні. Що стосується Росії, то найбільше країну-агресора цікавить поширення дезінформації щодо "Програми зменшення біологічної загрози". Це стосується не тільки України, а й інших країн колишнього СРСР.
"Мета цієї російської пропаганди - вбити клин між Сполученими Штатами і їхніми партнерами. В цьому разі між США і Україною", - зазначив Пеннінгтон.
Всі установи, з якими працюють США, контролює виключно уряд України. Керівники лабораторій є державними службовцями, звітують профільним міністерствам. За словами Пеннінгтона, американці в цих установах ніколи не проводили дослідження.
Нагадаємо, в квітні-травні інспіровані в Росії фейки були озвучені в ефірі українського телеканалу "1 + 1", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському. Зокрема, в програмі "Секретні матеріали", яка виходить на цьому телеканалі, розповідалося про нібито наявність на території України американських лабораторій, в яких розробляється біологічна зброя. У пресслужбі каналу повідомили, що сюжет не мав на меті підігравання російським окупантам.
СБУ закликала політиків не розповсюджувати фейки про іноземні біолабораторії в Україні.
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Ван Яньи опровергла заявления президента США Дональда Трампа о том, что болезнь просочилась из учреждения, и сказал, что, хотя у них было три штамма вирусов, их наибольшее сходство с Covid-19 достигло только 79,8%.
Дурдом с народом... Да нас уже давно захватили не книги и учеба а хамство и беззаконие... Неуч на неучи сидит, ватность головного мозга - полная деградация...
Лаборатории, рептелоиды, марсиани- совсем уже без головы народ
таке навіть подумати треба вже лікуватися, а той хто повірив чи написав в того реальний діагноз..Хто хоче мати справу з державою, коли сьогодні то червоні, то білі, то рожеві..Коли на вищому рівні стараються записати для компромату, коли президент чи уряд не може контролювати події...
Америка давно б злила ..Бо Україна в теперішньому виді це головна біль для цивілізованого світу , і крім аналізу цивілізований світ від неї не може нічо взяти .., а проблема в самому населення , точніше в 73% яке не чорне і не біля , яке застряло в просторі , уявляе світ по картинкам серіалу,