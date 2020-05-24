Жоден американський вчений не працює в українських лабораторіях, експерименти над людьми в них не проводяться, - заступник голови місії США в Україні Пеннінгтон

Фейки про те, що в Україні існують "таємні лабораторії", які фінансує США, активно продукують ЗМІ Росії. Установи, які підтримує Міноборони США, діють прозоро і під контролем української влади.

Про це повідомив виконуючий обов'язки заступника голови місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон в інтерв'ю ТСН, пише Цензор.НЕТ.

"Російська пропаганда рік за роком робить подібні заяви. Всі установи під контролем уряду України. Тільки український уряд вирішує, які дослідження треба проводити, і призначає менеджмент, який керує цими дослідженнями. В цих лабораторіях не працюють американські вчені", - рассказал Пеннингтон.

Перед тим, як починати дослідження, установу перевіряють на відповідність українським законам, підкреслив представник місії США в Україні. Що стосується Росії, то найбільше країну-агресора цікавить поширення дезінформації щодо "Програми зменшення біологічної загрози". Це стосується не тільки України, а й інших країн колишнього СРСР.

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"Мета цієї російської пропаганди - вбити клин між Сполученими Штатами і їхніми партнерами. В цьому разі між США і Україною", - зазначив Пеннінгтон.

Всі установи, з якими працюють США, контролює виключно уряд України. Керівники лабораторій є державними службовцями, звітують профільним міністерствам. За словами Пеннінгтона, американці в цих установах ніколи не проводили дослідження.

Нагадаємо, в квітні-травні інспіровані в Росії фейки були озвучені в ефірі українського телеканалу "1 + 1", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському. Зокрема, в програмі "Секретні матеріали", яка виходить на цьому телеканалі, розповідалося про нібито наявність на території України американських лабораторій, в яких розробляється біологічна зброя. У пресслужбі каналу повідомили, що сюжет не мав на меті підігравання російським окупантам.

СБУ закликала політиків не розповсюджувати фейки про іноземні біолабораторії в Україні.