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Жоден американський вчений не працює в українських лабораторіях, експерименти над людьми в них не проводяться, - заступник голови місії США в Україні Пеннінгтон

Жоден американський вчений не працює в українських лабораторіях, експерименти над людьми в них не проводяться, - заступник голови місії США в Україні Пеннінгтон

Фейки про те, що в Україні існують "таємні лабораторії", які фінансує США, активно продукують ЗМІ Росії. Установи, які підтримує Міноборони США, діють прозоро і під контролем української влади.

Про це повідомив виконуючий обов'язки заступника голови місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон в інтерв'ю ТСН, пише Цензор.НЕТ.

"Російська пропаганда рік за роком робить подібні заяви. Всі установи під контролем уряду України. Тільки український уряд вирішує, які дослідження треба проводити, і призначає менеджмент, який керує цими дослідженнями. В цих лабораторіях не працюють американські вчені", - рассказал Пеннингтон.

Перед тим, як починати дослідження, установу перевіряють на відповідність українським законам, підкреслив представник місії США в Україні. Що стосується Росії, то найбільше країну-агресора цікавить поширення дезінформації щодо "Програми зменшення біологічної загрози". Це стосується не тільки України, а й інших країн колишнього СРСР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США дасть грант у $250 тис. на викриття російської дезінформації в сфері охорони здоров'я, у РФ назвали це "деструктивною діяльністю"

"Мета цієї російської пропаганди - вбити клин між Сполученими Штатами і їхніми партнерами. В цьому разі між США і Україною", - зазначив Пеннінгтон.

Всі установи, з якими працюють США, контролює виключно уряд України. Керівники лабораторій є державними службовцями, звітують профільним міністерствам. За словами Пеннінгтона, американці в цих установах ніколи не проводили дослідження.

Нагадаємо, в квітні-травні інспіровані в Росії фейки були озвучені в ефірі українського телеканалу "1 + 1", який належить бізнесмену Ігорю Коломойському. Зокрема, в програмі "Секретні матеріали", яка виходить на цьому телеканалі, розповідалося про нібито наявність на території України американських лабораторій, в яких розробляється біологічна зброя. У пресслужбі каналу повідомили, що сюжет не мав на меті підігравання російським окупантам.

СБУ закликала політиків не розповсюджувати фейки про іноземні біолабораторії в Україні.

дезінформація (341) дослідження (605) росія (65002) США (22634) фейк (743)


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Топ коментарі
+32
Зверніть увагу на риторику зебілів. Вже відверті кремлівські тези - "пендосы враги, янки гоу хоум, да здравствует ванька-освободитель".
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24.05.2020 20:47
+29
Да-да, пусть Моника непременно их проверит. Получит от ***** мЯЯдальку.
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24.05.2020 20:45
+20
І хоч когось будуть судити за розповсюдження брехні у ЗМІ?
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24.05.2020 20:41
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Давай внесем ясность, чтобы не зомбировать народ. Он не поднял руку возможно из-за приступа ревматизма или по иной причине, кроме того согласно немецким и другим источникам это"возможно лангмессер" ("vermutlich August Landmesser"). Другая семья утверждает что на фото их родич Густав Вегерт (Gustav Wegert), который не поднял руку из религиозных соображений, так как он был членом секты "свидетелей иегова"
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25.05.2020 00:42 Відповісти
п№здишь сvчара. У него жена была еврейка со всеми вытекающими.
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25.05.2020 05:58 Відповісти
Это ты когда придумал, чепуха чесоточная?
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30.05.2020 03:34 Відповісти
"Ни один американский ученый не работает в украинских лабораториях, эксперименты над людьми в них не проводятся, - замглавы миссии США в Украине Пеннингтон" - дыма без огня не бывает и вообще, это ж-ж-ж неспроста.
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24.05.2020 22:32 Відповісти
Касапсский дым - МОЖЭТ БЫТЬ и БЕЗ огня.
.
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24.05.2020 22:46 Відповісти
Тем более не дым, а пыль в глаза, как это на кацапстане, всю свою короткую и вонючую историю делали!
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25.05.2020 00:12 Відповісти
Жоден американський вчений не працює в українських лабораторіях, експерименти над людьми в них не проводяться, - заступник голови місії США в Україні Пеннінгтон - Цензор.НЕТ 5547
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24.05.2020 22:47 Відповісти
Жоден американський вчений не працює в українських лабораторіях, експерименти над людьми в них не проводяться, - заступник голови місії США в Україні Пеннінгтон - Цензор.НЕТ 2949
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25.05.2020 00:02 Відповісти
Новичок встретил Полоний и говорит,,,ты террорюга зачем травишь людей по приказу Кремля?Полоний подумал и говорит,..это все Путлер казлина,я всего лишь препарат...
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25.05.2020 00:34 Відповісти
да пусть бы работали американцы назло кацапью... хотя бы назло... потому что от американцев пользы больше, чем от козлорогих кацапов...
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25.05.2020 05:44 Відповісти
укроолігархи є не меною загрозою для України аніж московія. Тому завдання номер один це знищення олігархів, та нарощування військової сили.
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25.05.2020 05:53 Відповісти
А если это показывают на украинских телеканалах, тогда что?
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25.05.2020 06:47 Відповісти
Вирусологи Уханя шокировали мир признанием о коронавирусе, сообщив, что есть три живых штамма коронавируса от летучей мыши, но ни один из них не соответствует COVID-19. Об этом сообщает https://www.dailymail.co.uk/news/article-8351987/Wuhan-Virology-institute-director-says-three-strains-coronavirus-site.html Daily Mail , ссылаясь на заявление директора института Ван Яньис.
Ван Яньи опровергла заявления президента США Дональда Трампа о том, что болезнь просочилась из учреждения, и сказал, что, хотя у них было три штамма вирусов, их наибольшее сходство с Covid-19 достигло только 79,8%.
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25.05.2020 07:16 Відповісти
Кацапу повірити- себе не поважати...
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25.05.2020 09:59 Відповісти
Какие лаборатории ??? Чему дурних так богато ?!
Дурдом с народом... Да нас уже давно захватили не книги и учеба а хамство и беззаконие... Неуч на неучи сидит, ватность головного мозга - полная деградация...
Лаборатории, рептелоиды, марсиани- совсем уже без головы народ
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25.05.2020 10:10 Відповісти
Щоб
таке навіть подумати треба вже лікуватися, а той хто повірив чи написав в того реальний діагноз..Хто хоче мати справу з державою, коли сьогодні то червоні, то білі, то рожеві..Коли на вищому рівні стараються записати для компромату, коли президент чи уряд не може контролювати події...
Америка давно б злила ..Бо Україна в теперішньому виді це головна біль для цивілізованого світу , і крім аналізу цивілізований світ від неї не може нічо взяти .., а проблема в самому населення , точніше в 73% яке не чорне і не біля , яке застряло в просторі , уявляе світ по картинкам серіалу,
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25.05.2020 18:51 Відповісти
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