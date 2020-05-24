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Новини Коронавірус і карантин
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Івано-Франківська міська лікарня поки не скорочуватиме кількість місць для пацієнтів із COVID-19, - керівник медустанови Масляк

Івано-Франківська міська лікарня поки не скорочуватиме кількість місць для пацієнтів із COVID-19, - керівник медустанови Масляк

Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня в найближчий місяць не братиме планових хворих.

Про це в коментарі Суспільному повідомив керівник медустанови Тарас Масляк, передає Цензор.НЕТ.

"Без сумніву, ми б дуже хотіли, щоб планова госпіталізація запрацювала, але, на жаль, 140 людей з пневмоніями, 67 пацієнтів з підтвердженим COVID-19", - розповідає Тарас Масляк. - Відповідно до нової постанови карантин продовжується до червня, і у ній вказано, що можна госпіталізовувати лише онкохворих".

Людей з хірургічною патологією чи захворюваннями судинної неврології, які звертаються за допомогою, приймають в консультативній поліклініці ЦМКЛ і скеровують у медзаклади, де немає хворих з коронавірусною інфекцією.

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На початку пандемії для лікування хворих з коронавірусною інфекцією перепрофілювали кілька відділень: кардіологію, урологію та ЛОРофтальмологію.

"На сьогодні ми згорнули ЛОРофтальмологію, починаємо виводити пацієнтів з урології, але все ж у нас є велика кількість хворих, які можуть інфікувати інших. Через те ми утримуємося від усіх планових операцій хворих", - каже керівник центральної міської клінічної лікарні.

Пацієнтів, які одужали від COVID-19, виписали додому, деяких перевели в терапевтичне відділення.

У відділеннях, які звільнили від пацієнтів з коронавірусом, протягом кількох днів проводили усі заходи відповідно до вимог до санепідрежиму: дезінфікували палати, ліжка, інструменти.

"Але ми туди ні хворих планових, ні ургентних поки що не кладемо. Ці відділення залишаємо в резерві в разі росту пацієнтів з COVID-19", - повідомив очільник лікарні Тарас Масляк.

21-го травня відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. На ньому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів, продовжили карантин з 22-го травня по 22 червня на усій території області, а також повідомили, як працюватимуть медичні установи, транспорт, заклади освіти тощо впродовж наступного місяця.

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Нагадаємо, на ранок 24 травня зафіксовано 406 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 20 986, летальних - 617, одужали 7 099 осіб. На Івано-Франківщині - 1277 випадків.

Івано-Франківськ (516) карантин (18172) Івано-Франківська область (945) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Блаблабла!...
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24.05.2020 21:05 Відповісти
Калуш, Ивано-Франківська область.
" Мамі поставили діагноз!, двохстороння пневмонія, сьогодні в поліклініці!!, так як жінці стало погано! Зробили кардіограму і рентген!!! Сказали негайно везти в реанімацію в лікарню в Підгірки з направленням і викликали швидку!!! Люди! Від ранку вони з мамою сидять в лікарні і ніхто приймати не хоче їх, футболять додому!!! Жінці чим дальше тим гірше стає.

Лікар-реаніматолог не захотіла маму приймати. Сказала, що вона не важко хвора.
Визвали пульмонолога, сказали, що у відділі не має місць. Мама почала синіти.
Чотири години просиділи в коридорі. Черговий лікар оглянув, проблеми з серцем. Кардіологія закрита, коронавірус.
Я подзвонила на гарячу лінію в міську раду, ніякого толку. Пішла до заступника Калуської ЦРЛ. Також сказала, що немає місця.
Маму відправили своїм ходом до районної лікарні. Визвали таксі, проїхали 50 метрів. Мамі стало погано(почала хрипіти), вертаємося назад. Кричу, що мама помирає.
Аж за 10 хв підійшли. Через пів години виходить та сама лікар-реаніматолог (що не хотіла приймати), маму врятувати не вдалося".

https://vikna.if.ua/news/category/all/2020/05/21/110215/view
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24.05.2020 21:13 Відповісти
Все, кто умерли без вирусочка, кагбэ не умерли... Така вот догма в секте вирусобесия. Местные адепты вижжят, что от дурантина вреда нет и быть не может - дюже он пользительный.
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24.05.2020 21:17 Відповісти
Україна готова до пандемії? Так вони кажуть вже більш ніж 2 місяці? Готова за рахунок інших хворих? Ото готовність! А хо хтось з тих "професіоналів", які є "новьіє ліца 2.0" прорахквав наслідки закриття інших відділень? Серцевих, легеневих, ниркових... То чого нам чекати? Підвищення смертності від інсультів-інфарктів, сарком легенів, туберкульозу, ниркової недостатньості...
Коли вже вони почнуть казати хоча б частину правди?
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24.05.2020 21:18 Відповісти
Супруншу взад!!
Хто почав?!
Аа, земельки хочеться??
🤔
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24.05.2020 21:23 Відповісти
https://youtu.be/bnLg5_Fvqt8 Иралндский иммунолог, молекулярный биолог, доктор наук и профессор Долорес Дж.Кахил (Dolores J.Cahill) считает, что ношение маски не защищает от коронавируса, ослабляет иммунитет, а решение политиков и учёных об обязательном ношении масок и дистанцировании граничит с преступлением против человечности.
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24.05.2020 21:45 Відповісти
 
 