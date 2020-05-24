Івано-Франківська міська лікарня поки не скорочуватиме кількість місць для пацієнтів із COVID-19, - керівник медустанови Масляк

Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня в найближчий місяць не братиме планових хворих.

Про це в коментарі Суспільному повідомив керівник медустанови Тарас Масляк, передає Цензор.НЕТ.

"Без сумніву, ми б дуже хотіли, щоб планова госпіталізація запрацювала, але, на жаль, 140 людей з пневмоніями, 67 пацієнтів з підтвердженим COVID-19", - розповідає Тарас Масляк. - Відповідно до нової постанови карантин продовжується до червня, і у ній вказано, що можна госпіталізовувати лише онкохворих".

Людей з хірургічною патологією чи захворюваннями судинної неврології, які звертаються за допомогою, приймають в консультативній поліклініці ЦМКЛ і скеровують у медзаклади, де немає хворих з коронавірусною інфекцією.

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На початку пандемії для лікування хворих з коронавірусною інфекцією перепрофілювали кілька відділень: кардіологію, урологію та ЛОРофтальмологію.

"На сьогодні ми згорнули ЛОРофтальмологію, починаємо виводити пацієнтів з урології, але все ж у нас є велика кількість хворих, які можуть інфікувати інших. Через те ми утримуємося від усіх планових операцій хворих", - каже керівник центральної міської клінічної лікарні.

Пацієнтів, які одужали від COVID-19, виписали додому, деяких перевели в терапевтичне відділення.

У відділеннях, які звільнили від пацієнтів з коронавірусом, протягом кількох днів проводили усі заходи відповідно до вимог до санепідрежиму: дезінфікували палати, ліжка, інструменти.

"Але ми туди ні хворих планових, ні ургентних поки що не кладемо. Ці відділення залишаємо в резерві в разі росту пацієнтів з COVID-19", - повідомив очільник лікарні Тарас Масляк.

21-го травня відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. На ньому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів, продовжили карантин з 22-го травня по 22 червня на усій території області, а також повідомили, як працюватимуть медичні установи, транспорт, заклади освіти тощо впродовж наступного місяця.

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Нагадаємо, на ранок 24 травня зафіксовано 406 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 20 986, летальних - 617, одужали 7 099 осіб. На Івано-Франківщині - 1277 випадків.