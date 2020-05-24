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Вихід США з угоди про "відкрите небо" може послабити Україну, - оглядачі США

Вихід США з угоди про

Міністр оборони США Марк Еспер пов'язав вихід США з угоди про "відкрите небо" з агресією Росії в Україні і Грузії.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"З часу підписання угоди "відкрите небо" у 2002 році, Росія використовувала її з метою пропаганди і агресії проти своїх сусідів  України та Грузії. США оголосили про намір вийти з цієї угоди", - написав у п'ятницю, 22 травня, міністр оборони США Еспер.

Втім, чимало американських політиків не погоджуються з офіційною позицією американської влади щодо виходу з угоди і вважають, що це може послабити безпеку як в Україні, так і в багатьох інших країнах світу.

Так, колишній міністр оборони США Вільям Перрі заявив, що вихід США з угоди про "відкрите небо" є "значним промахом" у міжнародній політиці.

"Втрата "відкритого неба" є значним промахом у зусиллях з міжнародного контролю за зброєю. Закрита ще одна важлива лінія комунікації з Росією. На одну можливість менше, щоб запобігти лихові до того, як воно трапиться. Далі вони прийдуть за новою угодою START, що відкриє шлюзи до нової гонки ядерних озброєнь", - написав колишній глава Пентагону США Вільям Перрі.

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Колишній посол США в НАТО Айво Даалдер переконаний, що такий крок адміністрації Трампа послабить безпеку у багатьох країнах світу.

"Розпалась уся структура із контролю над озброєнням, яка створювалась для європейської безпеки після Холодної війни: Договір про традиційні збройні сили в Європі, Віденський документ, Угода про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, і зараз - Угода про "відкрите небо". Порушення з боку Росії - це основна причина. Втім вихід з угоди робить усіх менш захищеними", - написав у Твітері Айво Даадлер.

На плани Білого дому відреагували також у самому НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що союзники НАТО зустрілись для обговорення питання і взаємодіють з Росією щодо її повернення до якнайшвидшого виконання угоди.

Джеремі Богайські, кореспондент з питань оборони у видання "Форбс", вважає, що вихід США з угоди, насамперед, буде на збиток для України та Грузії. Посилаючись на своїх колег, Богайські пише:

"Трамп ще раз зробив те, що хоче Путін, вийшовши з угоди про "відкрите небо", послабивши зв'язки США з країнами-друзями, партнерами, зокрема Україною і Грузією, які значною мірою отримували користь від польотів над Росією".

Тим часом у Конгресі голова комітету із закордонних справ Палати представників Еліот Енгель назвав рішення адміністрації Трампа про вихід з угоди про "відкрите небо" нелегальним. Про це пише The New York Times.

За словами конгресмена Енгеля, президент зобов'язаний повідомити Конгрес про вихід з угоди за 120 днів до початку процесу. Це передбачено у законі про державну оборону, який Дональд Трамп підписав у 2019 році.

Між тим, низка прихильників Республіканської партії підтримали рішення президента Трампа. Сенатор Тед Круз вважає цей крок "перемогою" для безпеки США.

Колишній радник президента Трампа з національної безпеки Джон Болтон також підтримав рішення Дональда Трампа, а вихід з угоди назвав "величним моментом в історії контролюю за міжнародним озброєнням".

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Нагадаємо, Угоду про "відкрите небо" підписали 34 країни світу після завершення Холодної війни. Вона набрала чинності у 2002 році і дозволяє країнам-членам пролітати над територією один одного зі спеціальним сенсорним обладнанням, щоб переконатись, що інші країни не готують зовнішніх військових дій. Україна є також учасником цієї угоди.

21 травня стало відомо, що Дональд Трамп вирішив припинити участь США в Угоді про "відкрите небо", через постійні порушення цієї угоди з боку Росії.

Українське МЗС повідомило, що Угода про "відкрите небо" допомогла здійснювати регулярні спостережні польоти США вздовж узбережжя окупованого Криму, це "сприяло нормалізації поведінки РФ у цих водах".

Утім, у повідомленні МЗС йдеться, що з початком війни в Украні ефективність угоди знизилась через "неможливість здійснювати міжнародний повітряний моніторинг за військовою активністю РФ у найбільш критичних для безпеки України районах – над тимчасово окупованою територією АР Крим і м. Севастополь, Донецької та Луганської областей".

Крим (14135) росія (65002) США (22634) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+20
"Потеря" открытого неба "является значительным промахом в усилиях международного контроля за оружием. Закрыта еще одна важная линия коммуникации с Россией. На одну возможность меньше, чтобы предотвратить беду до того, как она случится - Уильям Перри...

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Херня эта ваша линия коммуникации с рашкой.
Сильно помогло это соглашение об "открытом небе", в деле остановки агрессии рашки против Украины или Грузии?
С рашкой нужно не коммуницировать а мочить её. Рашка понимает только язык силы.
Как только запад сильно захочет обуздать рашку, то введёт реальные санкции против рашки и реально будет подрывать экономику рашку... а не торговать с ней.
А ещё поставлять оружие всем, кто борется против рашки - от Украины до сирийских повстанцев.
Как это сделал Рейган, после вторжения рашки в Афганистан.
И тогда совок распался... А рашка ещё слабее совка
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24.05.2020 22:26
+20
Всё намного проще: Штаты уже контролируют парашу из космоса полностью, а параша скоро сможет подсматривать за Штатами только через дырку в туалете МКС, куда парашников скоро если и доставят, то только на батуте Рогозина. Поэтому отказ от "открытого неба" выгоден Штатам, а не параше.
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24.05.2020 22:34
+13
Новая гонка вооружений - как раз то, чего критически не хватало для ослабления и развала московщины мордовской. Приветствую решение США!
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24.05.2020 22:39
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Вихід США з угоди про "відкрите небо" може послабити Україну, - оглядачі США - Цензор.НЕТ 7692
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24.05.2020 23:38 Відповісти
Ударившиеся головой о Библию вовсе не означает рассудительные, адекватные люди.
Напротив, их даже назвать православными нельзя, православие - правильно славить Бога, а не правильно скулить. Зато теперь у них есть "святаярусь", "русскиймир". Жизнь удалась!
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24.05.2020 23:41 Відповісти
Ішотіпєрь - не випускатимемо Штати з того нашого відкритого неба?
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24.05.2020 22:42 Відповісти
"линия коммуникации.. линия коммуникации.."
Турция в Ливии никаких "линий коммуникаций" с Рашкой не имеет,
а просто МОЧИТ их-там-нетов!
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24.05.2020 22:45 Відповісти
Блаблабла, до сракі карі очі..
Дуууже допомогло...
Кабанчика, паРашку, треба заспокоїти перед мангальчиком..
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24.05.2020 22:51 Відповісти
Вихід США з угоди про "відкрите небо" може послабити Україну, - оглядачі США - Цензор.НЕТ 2548
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24.05.2020 22:52 Відповісти
Китай сегодня главная угроза Штатам ,а он ни какими договорами ни с кем не ограничен,парашка уже в жопе и ни кому не интересна.
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24.05.2020 23:07 Відповісти
Вот запустит РАБссия подлодку Курск, СУ-57 и танк СРАМата держись Пиндосы. ..
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24.05.2020 23:09 Відповісти
Как расшифровывается вот это вот СУ-57 - Слава Украине, а что значит 57 ?
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25.05.2020 03:46 Відповісти
Херово быть дураком, но вам, мокше, к этому не привыкать
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25.05.2020 10:43 Відповісти
Если рлс в Мукачево развернуть то и летать никуда и не надо будет до Урала где-то а там уже Китай.
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24.05.2020 23:22 Відповісти
А
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25.05.2020 00:40 Відповісти
Нас, Украинцев, после пяти президентов, уже так ПОСЛАБИЛО, что ОСЛАБИТЬ нас уже ничего и никто не сможет! Сук... 🤣
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25.05.2020 03:42 Відповісти
Выход из договора даёт Америке больше свобод отпускать щелбаны
московитским любителям низко пролететь над гнездом кукушки - кукушка может клюнуть.
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25.05.2020 03:45 Відповісти
Стаття замовна.Агресор нехай моніторит небо з криниці.Джереми Богайски-кореспондентішка,а конгрессмен Энгель тільки по процедурним питанням.
290-о порушень рашистами Закону Ейзенхауера свою справу зробили.Українців вводять в оману,повязуючи цей закон з моніторингом Криму та Донбасу,бо це міжнародно визнана територія України і ніякого дозволу від агресора не потребує.КороновіРусних пора збивати ще при взлеті і над їх територією,аби не розповсюджували заразу,прикриваючись законом 34-х на право моніторингу.Навіть не уявляю,як би дозволили Гітлерові вести аерозйомки над своїми країнами керівники цих країн,а ще й коли авіатопливо може бути носієм бактерологічної зброї.
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25.05.2020 06:23 Відповісти
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