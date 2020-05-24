Вихід США з угоди про "відкрите небо" може послабити Україну, - оглядачі США

Міністр оборони США Марк Еспер пов'язав вихід США з угоди про "відкрите небо" з агресією Росії в Україні і Грузії.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"З часу підписання угоди "відкрите небо" у 2002 році, Росія використовувала її з метою пропаганди і агресії проти своїх сусідів України та Грузії. США оголосили про намір вийти з цієї угоди", - написав у п'ятницю, 22 травня, міністр оборони США Еспер.

Втім, чимало американських політиків не погоджуються з офіційною позицією американської влади щодо виходу з угоди і вважають, що це може послабити безпеку як в Україні, так і в багатьох інших країнах світу.

Так, колишній міністр оборони США Вільям Перрі заявив, що вихід США з угоди про "відкрите небо" є "значним промахом" у міжнародній політиці.

"Втрата "відкритого неба" є значним промахом у зусиллях з міжнародного контролю за зброєю. Закрита ще одна важлива лінія комунікації з Росією. На одну можливість менше, щоб запобігти лихові до того, як воно трапиться. Далі вони прийдуть за новою угодою START, що відкриє шлюзи до нової гонки ядерних озброєнь", - написав колишній глава Пентагону США Вільям Перрі.

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Колишній посол США в НАТО Айво Даалдер переконаний, що такий крок адміністрації Трампа послабить безпеку у багатьох країнах світу.

"Розпалась уся структура із контролю над озброєнням, яка створювалась для європейської безпеки після Холодної війни: Договір про традиційні збройні сили в Європі, Віденський документ, Угода про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, і зараз - Угода про "відкрите небо". Порушення з боку Росії - це основна причина. Втім вихід з угоди робить усіх менш захищеними", - написав у Твітері Айво Даадлер.

На плани Білого дому відреагували також у самому НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що союзники НАТО зустрілись для обговорення питання і взаємодіють з Росією щодо її повернення до якнайшвидшого виконання угоди.

Джеремі Богайські, кореспондент з питань оборони у видання "Форбс", вважає, що вихід США з угоди, насамперед, буде на збиток для України та Грузії. Посилаючись на своїх колег, Богайські пише:

"Трамп ще раз зробив те, що хоче Путін, вийшовши з угоди про "відкрите небо", послабивши зв'язки США з країнами-друзями, партнерами, зокрема Україною і Грузією, які значною мірою отримували користь від польотів над Росією".

Тим часом у Конгресі голова комітету із закордонних справ Палати представників Еліот Енгель назвав рішення адміністрації Трампа про вихід з угоди про "відкрите небо" нелегальним. Про це пише The New York Times.

За словами конгресмена Енгеля, президент зобов'язаний повідомити Конгрес про вихід з угоди за 120 днів до початку процесу. Це передбачено у законі про державну оборону, який Дональд Трамп підписав у 2019 році.

Між тим, низка прихильників Республіканської партії підтримали рішення президента Трампа. Сенатор Тед Круз вважає цей крок "перемогою" для безпеки США.

Колишній радник президента Трампа з національної безпеки Джон Болтон також підтримав рішення Дональда Трампа, а вихід з угоди назвав "величним моментом в історії контролюю за міжнародним озброєнням".

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Нагадаємо, Угоду про "відкрите небо" підписали 34 країни світу після завершення Холодної війни. Вона набрала чинності у 2002 році і дозволяє країнам-членам пролітати над територією один одного зі спеціальним сенсорним обладнанням, щоб переконатись, що інші країни не готують зовнішніх військових дій. Україна є також учасником цієї угоди.

21 травня стало відомо, що Дональд Трамп вирішив припинити участь США в Угоді про "відкрите небо", через постійні порушення цієї угоди з боку Росії.

Українське МЗС повідомило, що Угода про "відкрите небо" допомогла здійснювати регулярні спостережні польоти США вздовж узбережжя окупованого Криму, це "сприяло нормалізації поведінки РФ у цих водах".

Утім, у повідомленні МЗС йдеться, що з початком війни в Украні ефективність угоди знизилась через "неможливість здійснювати міжнародний повітряний моніторинг за військовою активністю РФ у найбільш критичних для безпеки України районах – над тимчасово окупованою територією АР Крим і м. Севастополь, Донецької та Луганської областей".