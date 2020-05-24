Студент переяславського педуніверситету впав із висоти і потрапив до лікарні, у нього виявили COVID-19: гуртожитки закрили на карантин

У Переяславі і районі (Київська область) підтверджено 11 випадків захворювання на коронавірус, з яких в місті - 7.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Згідно з повідомленням, напередодні відбулося засідання позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з протоколом, о 17:00 надійшла інформація про 6 нових випадків інфікування у Переяславі: у 61-річного, 59-річного та 22-річного чоловіків, 63-річної, 42-річної жінок та 7-річної дитини. Із них лише 22-річний хлопець перебуває в лікарні, інші на домашньому лікуванні. Хлопця госпіталізували до реанімаційного відділення ще 17 травня після того, як він упав з другого поверху недобудованої п’ятиповерхівки колишнього заводу "Точмаш", займаючись паркуром. Його прооперували, також додатково зробили ПЛР-тест, який виявився позитивним. Пацієнта перевели до інфекційного відділення.

Хлопець навчається в переяславському педуніверситеті (факультет фізичного виховання) та жив у гуртожитку.

На засіданні вирішили негайно обмежити вхід і вихід в університетські гуртожитки, строго контролювати жителів, які виходять за продуктами або засобами гігієни, кожні дві години проводити дезінфекцію. За дотриманням всіх вимог стежитиме поліція. За даними комісії, поки в двох гуртожитках перебуває 152 особи. Їм зроблять ПЛР-тести. Також визначають коло спілкування хворого. їх відправлять на обсервацію.

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