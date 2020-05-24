УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8289 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
9 011 47

Студент переяславського педуніверситету впав із висоти і потрапив до лікарні, у нього виявили COVID-19: гуртожитки закрили на карантин

Студент переяславського педуніверситету впав із висоти і потрапив до лікарні, у нього виявили COVID-19: гуртожитки закрили на карантин

У Переяславі і районі (Київська область) підтверджено 11 випадків захворювання на коронавірус, з яких в місті - 7.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Згідно з повідомленням, напередодні відбулося засідання позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з протоколом, о 17:00 надійшла інформація про 6 нових випадків інфікування у Переяславі: у 61-річного, 59-річного та 22-річного чоловіків, 63-річної, 42-річної жінок та 7-річної дитини. Із них лише 22-річний хлопець перебуває в лікарні, інші на домашньому лікуванні. Хлопця госпіталізували до реанімаційного відділення ще 17 травня після того, як він упав з другого поверху недобудованої п’ятиповерхівки колишнього заводу "Точмаш", займаючись паркуром. Його прооперували, також додатково зробили ПЛР-тест, який виявився позитивним. Пацієнта перевели до інфекційного відділення.

Хлопець навчається в переяславському педуніверситеті (факультет фізичного виховання) та жив у гуртожитку.

На засіданні вирішили  негайно обмежити вхід і вихід в університетські гуртожитки, строго контролювати жителів, які виходять за продуктами або засобами гігієни, кожні дві години проводити дезінфекцію. За дотриманням всіх вимог стежитиме поліція. За даними комісії, поки в двох гуртожитках перебуває 152 особи. Їм зроблять ПЛР-тести. Також визначають коло спілкування хворого. їх відправлять на обсервацію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький. ВIДЕО

карантин (18172) Київська область (4008) гуртожиток (130) Переяслав-Хмельницький (49) студенти (432) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Студент переяславского педуниверситета упал с высоты и попал в больницу, у него выявили COVID-19: общежития закрыли на карантин.

Если бы он насмерть разбился, то его бы записали в статью - умер от короновируса.
Это обычная практика для запугивания населения.
показати весь коментар
24.05.2020 22:48
+11
А если бы не упал, ничьо бы и не было, теперь его соседи по общаге склюют.
показати весь коментар
24.05.2020 22:49
+9
А якщо б не впав - ніхто б і не взнав, що в Переяславлі коронавірус.
показати весь коментар
24.05.2020 22:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Студент переяславского педуниверситета упал с высоты и попал в больницу, у него выявили COVID-19: общежития закрыли на карантин.

Если бы он насмерть разбился, то его бы записали в статью - умер от короновируса.
Это обычная практика для запугивания населения.
показати весь коментар
24.05.2020 22:48 Відповісти
Ты испугался?
показати весь коментар
24.05.2020 23:29 Відповісти
https://www.gazeta.ru/social/2020/05/06/13073761.shtml Ви недалеко от истиньі , если у человека начались галюцинации вследствии заболеванияи ,он полез трясця знает куда, что даже травмировался, то куда его записать?
показати весь коментар
24.05.2020 23:52 Відповісти
Не переживай, ты с любым диагнозом в категории инвалидов детства останешься.
показати весь коментар
25.05.2020 00:10 Відповісти
Ну так труси поміняй
показати весь коментар
25.05.2020 07:20 Відповісти
А если бы не упал, ничьо бы и не было, теперь его соседи по общаге склюют.
показати весь коментар
24.05.2020 22:49 Відповісти
А якщо б не впав - ніхто б і не взнав, що в Переяславлі коронавірус.
показати весь коментар
24.05.2020 22:49 Відповісти
Во дела) Чуть что, болен вирусом, закрыли сожгли и высыпали. Гениально!
показати весь коментар
24.05.2020 22:52 Відповісти
просматривается теория мирового заговора. теперь докажите что бил гейтс тут ни при чём
показати весь коментар
24.05.2020 22:53 Відповісти
Как это ни при чем?Не вводите людей в заблуждение и не отмазывайте этого американского шпиона Билла.Он вместе с Обамой придумал и установил возле завода "Точмаш" в Переяславе вышку 5G ,которая с помощью вражеских радиочастот заразила бедного студента,занимавшегося паркуром(ну или перекуром,точно не установленно) короновирусом,вследствие чего бедный мальчик сорвался с высоты и попал в больницу.
показати весь коментар
24.05.2020 23:09 Відповісти
Не отмазывай наших зебилов с их коронавирусными тестами.
показати весь коментар
24.05.2020 23:12 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2020 23:20 Відповісти
Это не теория заговора это реальность. А теорией заговора называют её центральные олигархические СМИ. Мировые влиятельные это делают намеренно, а многие другие в следствие своей тупости ну и тоже зависимости от цензуры.
показати весь коментар
24.05.2020 23:23 Відповісти
Наверное, без маски летел. Нюхнул не в том месте и вот..
показати весь коментар
24.05.2020 22:53 Відповісти
😂😆😂
показати весь коментар
24.05.2020 23:21 Відповісти
Парадокс.
Рождаемость падает, смертность растёт - а жильё с каждым годом всё дорожает и дорожает.
показати весь коментар
24.05.2020 22:59 Відповісти
Вже стає схожим на анекдот)) то падіння це побочка коронавірусу? 😆
показати весь коментар
24.05.2020 23:14 Відповісти
Это как сверхспособности, открывшиеся после сильного потрясения.
показати весь коментар
25.05.2020 00:54 Відповісти
Комбо.
показати весь коментар
24.05.2020 23:15 Відповісти
Вот что значит по сегодняшней жизни не рассчитать высоту - можно попасть даже не к хирургу, а обязательно под короновирус! Сегодня телевизор нельзя включать - там все время на всех каналах по чьему-то хотению или указанию идет мало профессиональный разбор только короновируса, хотя до конкретики о природе его происхождения и механизме распространения пока никакой информации!!! Так вот применительно к студенту- высотнику - помните басню Крылова "Ворона и лисица", финал этой басни звучит достаточно практично - "...не можешь жрать, не хрен по деревьям лазить!"
показати весь коментар
24.05.2020 23:23 Відповісти
https://www.depo.ua/ukr/svit/na-rosii-vidnovivsya-doboviy-antirekord-smertnosti-vid-koronavirusu-202005241165382 На Росії рекорд смертей від коронавіруса
показати весь коментар
24.05.2020 23:27 Відповісти
напоминает песню Утёсова - ".....а в остальном прекрасная маркиза всё хорошо всё хорошо"! если бы чувак из общаги не занимался паркуром и не лазил по недостроям он бы никогда не попал в больничку и не заболел бы коронвирусом! всеё сложно и неоднозначно! а если бы он не жил в общаге он бы не заразился вирусом в больничке? блин замкнутый круг или сколько жён было у коменданта общаги?
показати весь коментар
24.05.2020 23:29 Відповісти
Варианты развеселили. Если бы не упал---то эдак, если бы упал--но не там--то так. Та надо было не подбирать---упал, пусть лежит. Встанет---здоров значит, а если нет---дворник утром заметёт. И нет проблемы---всем годится. Так и живём---что упало---то пропало.
показати весь коментар
24.05.2020 23:42 Відповісти
Подскользнулся, упал, очнулся - COVID-19.
показати весь коментар
24.05.2020 23:44 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2020 00:18 Відповісти
Для полного комплекта могли бы проверить:
- на ВИЧ
- на сифилис
- на предмет академзадолженности
- на предмет голосования за зебила.
показати весь коментар
24.05.2020 23:50 Відповісти
Все 4 теста щас не в тренде)
показати весь коментар
25.05.2020 00:31 Відповісти
Разговор паталогоанатомов в морге:
" - А этому что писать ?
- Коронавирус, само собой !
- Какой вирус ??? На трупе два огнестрела и семь ножевых !
- Пиши: коронавирус с сопутствующими хроническими"
показати весь коментар
25.05.2020 00:34 Відповісти
как-то у пацана день не задался...))
показати весь коментар
25.05.2020 01:01 Відповісти
да мозгов у него нет, одна радость, если упадет и ударится головой, то сотрясаться будет нечему!
показати весь коментар
25.05.2020 05:12 Відповісти
Физрук как никак. ><
показати весь коментар
25.05.2020 06:38 Відповісти
Этот случай показывает, насколько большое несоответствие официально выявленных заболевших и тех, кто переболел-болеет. Прохожу мимо юр.академии, стоят курсанты в стороне, один кашляет, остальным до лампочки. Прохожу мимо общаги ДНУ, на скамейке группа девушек и парней, один покашливает - всем побоку. Идет патруль - один кашляет (!), остальные ноль внимания. И таких случаев на каждом шагу. Хотя понять их можно. Они видят, горы трупов нет, в реанимацию никто не попал, ну покашлял, ну каждый год кто-то кашляет и температурит, ничего страшного.
показати весь коментар
25.05.2020 02:18 Відповісти
Нам сегодня настойчиво втирают, что все болячки - это короновирус и врачей по чьему-то велению заставляют подгонять нужную статистику. Но как можно говорить о короновирусе, как о болезни и озвучивать не понятную статистику, если мировая медицина до сих пор не выявила причины его появления и способы распространения? И ни в одной стране не был достигнут 5% эпидемиологический порог, в Украине - это составило всего 0,05% (20 тыс. зарегистрированных делим на 40 млн.населения!)?! Тогда кто и для чего создал весь этот мировой кипиш? Американцы обещали на этой неделе опубликовать результаты исследования, что короновирус не распространяется по поверхностям и плоскостям!!! Тогда зачем заставили весь бизнес, включая бедных ФОП, иметь на работе бесполезные антисептики? При себестоимости 1 литра спирта в 10 грн. - это сумасшедшие бабки для продавцов антисептиков, состав которых кстати тоже вызывает большие сомнения - а есть ли там спирт? Почему средний и малый бизнес остановили, но налоги заставили платить? Почему из Госрезерва, как сообщали СМИ, продали миллионы масок по 4,5 грн., если они там висели на балансе по 0,68 грн., а Украина потом по всему миру их покупала, не исключено, что эти же проданные? И никто за это не ответил?! Почему температура человека и кашель стали основными симптомами гороновируса, хотя в стране бушуют пневмония и туберкулез с такими же симптомами? Кругом одна дуриловка для выкачивания последних копеек из обнищавщего в конец народа.
показати весь коментар
25.05.2020 11:06 Відповісти
Хватит быть БАРАНАМИ (во всех смыслах) необходимо САМИМ нести ответственность за свое здоровье и свою жизнь (думать своей собственной головой и ПОСТУПАТЬ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ), но когда заболеешь не звонить в "скорую" и не от кого ничего не требовать (ибо никто тебе ни чем не обязан), как и никто тебе и не указ (как жить и поступать). РАБСКОЕ СОЗНАНИЕ БОЛЬШИНСТВА - это куда хуже всех вирусов вместе взятых, этот диагноз современному населению планету куда опасней и более смертельный!
показати весь коментар
25.05.2020 05:05 Відповісти
упал студик и сразу нашли вирус... а не упал бы, то и вируса бы не было... выявление вируса уже все больше напоминает какую-то детскую игру...
показати весь коментар
25.05.2020 05:28 Відповісти
Знаєш, основна маса лікарів до ХХ століття не могла розпізнавать та діагностувать рак, хоча ще в античному світі деякі лікарі про нього знали... Однак, люди, від нього, мруть і досі... І що далі? Як маленькі дітки, заплющимо очі і будем кричать : "Тебе нема!!!"?... Так, чи що?...
показати весь коментар
25.05.2020 06:32 Відповісти
Так и гор трупов нема. Так и сиди с открытыми глазами, статистику изучай.
показати весь коментар
25.05.2020 06:47 Відповісти
А тебе "гори трупів" цікавлять? Ти ж, "мать твою за ногу!...", коли до "гори трупів" дійде, будеш сидіть і скавчать: "Куди вони, суки, дивилися?!...", поки ми будем трупи розгрібать і хоронить у братських могилах!!! Ти бачив сльози медсестри, яка плакала, коли лікар, "зашиваючись", не мір "розірваться на кілька частин" і вибирав, кому з поранених в першу чергу надавать допомогу, а хто "підожде", і хлопці, не стигнувши отримать допомогу, помирали? А таке вже було, з коронавірусом, в Італії... Ждеш, поки "жареный петух в жопу клюнет..."?
показати весь коментар
25.05.2020 07:12 Відповісти
Без фоток лаковых гробов с розочками информация про Италию является неполной. Ты себе тест на антитела делал?
показати весь коментар
25.05.2020 07:39 Відповісти
По суті щось є сказать? Бо я, як кажуть на Городнянщині, "лиш бачу бульботки в калюжі...".
показати весь коментар
25.05.2020 08:08 Відповісти
Ага, твій "жарєний пєтух" - це суть. Зроби собі тест на антитіла, шо Порох везе - може, заспокоїшся.
показати весь коментар
25.05.2020 08:17 Відповісти
Ну, я ж кажу, "одні бульботки"... Та ще й "смердючі"...
показати весь коментар
25.05.2020 08:28 Відповісти
вже напевне бояться наші МОЗівці брати аналізи на Ковід-2019 у подібних "інкубаторах інфекцій" як гуртожитки.. без абсолютної потреби... бо тоді карантин не буде жодних приводів зняти...
показати весь коментар
25.05.2020 07:55 Відповісти
самое не смешное то что если с ним, не дай бог, что то случится то виноват будет виноват действительно ковид-19! ведь парня после падения и операции отправили в инфекционку
показати весь коментар
25.05.2020 09:26 Відповісти
кацапье раскаркалось: занимайтесь ковидом в рашке, тем более есть чем. Слава Богу люди у нас были сознательные и не запустили ситуацию. А всяким троллям и конспирологам - за поребрик. У меня соседка работает в районной брльнице и рассказывает, какие бывают последствия от вируса, сколько людей к ним свозят со всего района, а вы шутите-шутите... Смеется тот, кто смеется последний
показати весь коментар
25.05.2020 10:05 Відповісти
 
 