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Стадіон "Чорноморець" в Одесі купила американська компанія з росіянами в керівництві, - ЗМІ

Стадіон "Чорноморець" продали з 17-ї спроби за 193 млн гривень. Це на 89 млн менше, ніж під час попередніх торгів, які невдало відбулися 13 травня, і майже на один мільярд менше від початкової ціни.

Цю інформацію "Думській" підтвердили у Фонді гарантування вкладів фізосіб, передає Цензор.НЕТ.

Также виданню стало відомо назву компанії, яка купила на аукціоні стадіон "Чорноморець". Це невелике приватне підприємство ALLRISE CAPITAL INC, засноване в 2016 році як ALLRISE FINANCIAL GROUP, INC і перереєстроване  минулого року. Базується в місті Ірвайн, штат Каліфорнія.

Компанія займається "інвестиційною діяльністю", в ній працює до 10 співробітників. Генеральний директор Allrise Capital Inc - Руслан Зінуров, виконавчий директор - Михайло Трубчік. У реєстраційних документах також згадується такий собі Володимир Євсєєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми побудуємо 25 спорткомплексів, хочу, щоб ми назвали їх на честь сучасних спортивних легенд, - Зеленський

Стадіон Чорноморець в Одесі купила американська компанія з росіянами в керівництві, - ЗМІ 01

Зазначається, що з 25 грудня 2014 року стадіон "Чорноморець" був єдиним забезпеченням щодо кредитів, які видав 41 компанії збанкрутілий "Імексбанк". Всі ці компанії пов'язані з колишнім нардепом Клімовим, таким чином бізнесмен зумів вивести з фінустанови 8,3 млрд грн.

Вперше стадіон спробували продати в травні минулого року за 1 млрд 139 млн грн, але за весь цей час не знайшлося жодного охочого придбати майновий комплекс. Лише 17-та спроба виявилася вдалою. Виходить, що об'єкт продали менше на 946 млн 895 тисяч від початкової ціни.

Справа в тому, що крім футбольної арени, готелю, фітнес-центру, паркінгу та іншої нерухомості покупець отримає від збанкрутілого колишнього власника стадіону "Імексбанку" вимоги щодо 40 кредитних договорів, в яких арена виступала заставним майном.

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Одеса (5438) продаж (2253) стадіон (99)


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Топ коментарі
+26
События вполне прогнозируемы. А что? Ублюдочные росСМИ не случайно разгоняют новые "новости" и прогнозы : "Уже осенью этого года от Украины могут отделиться как минимум 4 области. Речь идёт о Херсоне, Запорожье, Одессе и Николаеве. Местные власти здесь уже давно ждут только удобного случая. И последуют они примеру ЛДНР, либо объединившись в некое государственное образование, либо примкнув к республикам Донбасса. Как бы то ни было, итог будет один - Киев потеряет весь юг страны и произойдёт это не позже осени".
Активизировались Медведчук, шарий, лукаш... Портнов не вылазит из телеграмма, а савченко из НТВ. При неполноценном президенте, квартальных недоумках на всех высших госдолжностях возможно всё.
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24.05.2020 23:15
+19
ФСБ и купила,наверное Кремль готовит наступательную операцию с Приднестровья и с моря
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24.05.2020 23:02
+14
Спостереження - у зебілів якісь типові асоціації з шоколадом. Мабуть, з дитинства шоколаду не пробували, бо "какой там шаКАЛад, батя с мамкой бухали, а мы бутылки сдавали себе на хавку". Ото лише й запам'ятали, що він "цветом как гамно, га-га-га! а кто шаКАЛад ест, тот гамноед, гы-гы-гы!"
А як підросли, вже не до шоколаду, самі збухалися, там вже кілька в томаті - розкіш... Стадіон "Чорноморець" в Одесі купила американська компанія з росіянами в керівництві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3832
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24.05.2020 23:28
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Еще и порт рядом. И центр города.
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25.05.2020 04:45 Відповісти
Американская фирма состоит из 10 человек, организована 4 года назад, область работы- финансовые услуги.
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25.05.2020 05:28 Відповісти
Это маленький шаг для подставных покупателей, но большой шаг для потенциального оккупанта. Перспектива уличных боев в Одессе уже не виртуальная. Кем персонально был допущен к торгам покупатель с кремлёвскими корнями? И продали с 17 попытки. Ожидали именно их.
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25.05.2020 06:14 Відповісти
Все на продаж землепроданцями України від землі до стадіонів навіть окупантам.
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25.05.2020 07:09 Відповісти
а ви прочитали------''Зазначається, що з 25 грудня 2014 року стадіон "Чорноморець" був єдиним забезпеченням щодо кредитів, які видав 41 компанії збанкрутілий "Імексбанк". Всі ці компанії пов'язані з колишнім нардепом Клімовим, таким чином бізнесмен зумів вивести з фінустанови 8,3 млрд грн''=======
Збанкрутілий "Імексбанк", яким зараз керує Фонд гарантування вкладів, став власником стадіону "Чорноморець" в парку Шевченка

https://odesa.depo.ua/ Одеса
30 травня 2017 15:08=====
Права власності банку на спортивний об'єкт, який раніше належав однойменному футбольному клубу, було зареєстровано 16 травня 2017 року.
Найближчим часом стадіон буде виставлений на продаж. Виручені кошти підуть на виплати вкладникам і кредиторам АКБ.
Крім того, зараз "Імексбанк" намагається зараз продати право вимоги за кредитним договором, заставою за яким є навчально-спортивна база ФК "Чорноморець" на Академіка Вавилова. Ціна - 29 мільйонів гривень. А ще тимчасова адміністрація банку-банкрута судиться з "Чорноморцем" за тренувальну базу в Совіньоні.=======Нагадаємо, стадіон Чорноморець був запорукою по 41 кредиту, розданому Імексбанком незадовго до введення тимчасової адміністрації. Гроші пішли на рахунки підконтрольних власнику Чорноморця і банку, нардепу Леоніду Климову юридичних осіб, а пізніше були перекинуті в офшори.======
Тоді ж вивели і високоліквідні застави. Замість них єдиним забезпеченням по кредитах 41 юрособи на суму 8,3 млрд гривень став футбольний стадіон. Він був безпідставно переоцінений, що дало можливість збільшити його заставну вартість до 7,9 млрд гривень. Згодом незалежні оцінювачі оцінили 41 кредит зі стадіоном в заставі в 873,6 млн грн.
В останні дні грудня 2014 стадіон був переданий в довірче управління терміном на 10 років.=====от що я знайшла по цьому питанню.
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25.05.2020 07:14 Відповісти
Тут главное - теория заговора .! На ветке от силы человек 10 , текст прочли и поняли , зачем на самом деле , и кому , этот стадион продали . .
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25.05.2020 08:44 Відповісти
Похоже совковые старперы на этом сайте до сих пор не очень понимают что такое капитализм.)
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25.05.2020 07:22 Відповісти
С таким же успехом это могут быть и украинцы, или дети мигрантов которые переехали в США очень давно, фамилии это еще ничего не значит.
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25.05.2020 07:29 Відповісти
Это как кипрская компания с украинцами ( или например молдаванами) в руководстве?
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25.05.2020 07:31 Відповісти
Лихо! Очередная афёра для нужных людей. Сначала снизили цену на липовых торгах, по сговору, до неприлично маленькой. А теперь отдали фактически за бесценок. Это же не просто стадион, а огромный комплекс в парковой зоне у самого моря!!!!! Зачем надо было продавать????? Душа болит, нет слов!!!! Твари!!!!!
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25.05.2020 07:39 Відповісти
Значит кроме американских спекулянтов он никому не нужен. Скажите спасибо что смогли продать.
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25.05.2020 07:59 Відповісти
Принцип "какая разніца" (с.95зє) форева, нє?
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25.05.2020 07:56 Відповісти
Кацапські жиди з американської компанії .
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25.05.2020 08:54 Відповісти
Бенина схема, раздать кредиты своим компаниям, и кинуть вкладчиков.
Если бы Петя не национализирован вовремя ПриватБанк, клоуна небыло бы сейчас у власти. Все было бы гораздо печальнее.
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25.05.2020 09:27 Відповісти
Завжди цікаві https://afishar.com/region/odesa-news/ новини Одеси
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19.06.2020 12:55 Відповісти
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