Стадіон "Чорноморець" в Одесі купила американська компанія з росіянами в керівництві, - ЗМІ

Стадіон "Чорноморець" продали з 17-ї спроби за 193 млн гривень. Це на 89 млн менше, ніж під час попередніх торгів, які невдало відбулися 13 травня, і майже на один мільярд менше від початкової ціни.

Цю інформацію "Думській" підтвердили у Фонді гарантування вкладів фізосіб, передає Цензор.НЕТ.

Также виданню стало відомо назву компанії, яка купила на аукціоні стадіон "Чорноморець". Це невелике приватне підприємство ALLRISE CAPITAL INC, засноване в 2016 році як ALLRISE FINANCIAL GROUP, INC і перереєстроване минулого року. Базується в місті Ірвайн, штат Каліфорнія.

Компанія займається "інвестиційною діяльністю", в ній працює до 10 співробітників. Генеральний директор Allrise Capital Inc - Руслан Зінуров, виконавчий директор - Михайло Трубчік. У реєстраційних документах також згадується такий собі Володимир Євсєєв.

Зазначається, що з 25 грудня 2014 року стадіон "Чорноморець" був єдиним забезпеченням щодо кредитів, які видав 41 компанії збанкрутілий "Імексбанк". Всі ці компанії пов'язані з колишнім нардепом Клімовим, таким чином бізнесмен зумів вивести з фінустанови 8,3 млрд грн.

Вперше стадіон спробували продати в травні минулого року за 1 млрд 139 млн грн, але за весь цей час не знайшлося жодного охочого придбати майновий комплекс. Лише 17-та спроба виявилася вдалою. Виходить, що об'єкт продали менше на 946 млн 895 тисяч від початкової ціни.

Справа в тому, що крім футбольної арени, готелю, фітнес-центру, паркінгу та іншої нерухомості покупець отримає від збанкрутілого колишнього власника стадіону "Імексбанку" вимоги щодо 40 кредитних договорів, в яких арена виступала заставним майном.

