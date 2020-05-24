Стадіон "Чорноморець" в Одесі купила американська компанія з росіянами в керівництві, - ЗМІ
Стадіон "Чорноморець" продали з 17-ї спроби за 193 млн гривень. Це на 89 млн менше, ніж під час попередніх торгів, які невдало відбулися 13 травня, і майже на один мільярд менше від початкової ціни.
Цю інформацію "Думській" підтвердили у Фонді гарантування вкладів фізосіб, передає Цензор.НЕТ.
Также виданню стало відомо назву компанії, яка купила на аукціоні стадіон "Чорноморець". Це невелике приватне підприємство ALLRISE CAPITAL INC, засноване в 2016 році як ALLRISE FINANCIAL GROUP, INC і перереєстроване минулого року. Базується в місті Ірвайн, штат Каліфорнія.
Компанія займається "інвестиційною діяльністю", в ній працює до 10 співробітників. Генеральний директор Allrise Capital Inc - Руслан Зінуров, виконавчий директор - Михайло Трубчік. У реєстраційних документах також згадується такий собі Володимир Євсєєв.
Зазначається, що з 25 грудня 2014 року стадіон "Чорноморець" був єдиним забезпеченням щодо кредитів, які видав 41 компанії збанкрутілий "Імексбанк". Всі ці компанії пов'язані з колишнім нардепом Клімовим, таким чином бізнесмен зумів вивести з фінустанови 8,3 млрд грн.
Вперше стадіон спробували продати в травні минулого року за 1 млрд 139 млн грн, але за весь цей час не знайшлося жодного охочого придбати майновий комплекс. Лише 17-та спроба виявилася вдалою. Виходить, що об'єкт продали менше на 946 млн 895 тисяч від початкової ціни.
Справа в тому, що крім футбольної арени, готелю, фітнес-центру, паркінгу та іншої нерухомості покупець отримає від збанкрутілого колишнього власника стадіону "Імексбанку" вимоги щодо 40 кредитних договорів, в яких арена виступала заставним майном.
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Збанкрутілий "Імексбанк", яким зараз керує Фонд гарантування вкладів, став власником стадіону "Чорноморець" в парку Шевченка
https://odesa.depo.ua/ Одеса
30 травня 2017 15:08=====
Права власності банку на спортивний об'єкт, який раніше належав однойменному футбольному клубу, було зареєстровано 16 травня 2017 року.
Найближчим часом стадіон буде виставлений на продаж. Виручені кошти підуть на виплати вкладникам і кредиторам АКБ.
Крім того, зараз "Імексбанк" намагається зараз продати право вимоги за кредитним договором, заставою за яким є навчально-спортивна база ФК "Чорноморець" на Академіка Вавилова. Ціна - 29 мільйонів гривень. А ще тимчасова адміністрація банку-банкрута судиться з "Чорноморцем" за тренувальну базу в Совіньоні.=======Нагадаємо, стадіон Чорноморець був запорукою по 41 кредиту, розданому Імексбанком незадовго до введення тимчасової адміністрації. Гроші пішли на рахунки підконтрольних власнику Чорноморця і банку, нардепу Леоніду Климову юридичних осіб, а пізніше були перекинуті в офшори.======
Тоді ж вивели і високоліквідні застави. Замість них єдиним забезпеченням по кредитах 41 юрособи на суму 8,3 млрд гривень став футбольний стадіон. Він був безпідставно переоцінений, що дало можливість збільшити його заставну вартість до 7,9 млрд гривень. Згодом незалежні оцінювачі оцінили 41 кредит зі стадіоном в заставі в 873,6 млн грн.
В останні дні грудня 2014 стадіон був переданий в довірче управління терміном на 10 років.=====от що я знайшла по цьому питанню.
Если бы Петя не национализирован вовремя ПриватБанк, клоуна небыло бы сейчас у власти. Все было бы гораздо печальнее.