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Новини
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Саміт G7 планують провести не у віртуальному форматі в кінці червня, - радник Трампа О'Браєн

Саміт G7 планують провести не у віртуальному форматі в кінці червня, - радник Трампа О'Браєн

Адміністрація США планує організувати саміт G7 у Вашингтоні в кінці наступного місяця, а не 10 червня як очікувалося спочатку.

Про це заявив у неділю радник американського президента з нацбезпеки Роберт О'Браєн, пише Цензор.НЕТ із посиланням на CBS.

"Розраховуємо, що саміт G7 пройде не у віртуальному форматі в кінці червня", - сказав він.

Чиновник пояснив це тим, що у Вашингтоні рівень захворювання на коронавірус наближається до піку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп знову розглядає можливість провести зустріч лідерів G7 у президентській заміській резиденції

За його словами, лідери "сімки" дуже хотіли б зустрітися особисто, а не по відеозв'язку.

Він підтвердив, що саміт планується провести в столиці США і підкреслив, що підготуватися до такого заходу непросто. "Ми маємо всіх протестувати. Також ми маємо упевнитися, що здоров'ю лідерів країн тут нічого не загрожуватиме", - пояснив радник.

Він пояснив, що на все це потрібен час, і саме тому саміт вирішено провести пізніше, ніж планувалося спочатку.

Нагадаємо, саміт глав держав "Групи семи" був призначений на 10-12 червня 2020 року.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року про плани зібрати лідерів G7 у гольф-клубі, що належить родині президента, журналістам заявив керівник апарату Білого Дому Мік Малвані.

Вибір Trump National Doral як місця для проведення саміту викликав критику з боку демократів і громадськості. Вони назвали це спробою Трампа незаконно отримати зиск зі свого президентства, збагативши себе і свій бізнес.

Пізніше президент США Дональд Трамп відмовився від планів провести саміт країн "Групи семи" на території свого гольф-клубу в Маямі, "з огляду на безглузду й ірраціональну ворожість ЗМІ і демократів".

У квітні 2020 року Білий дім повідомив, що Трамп замість зустрічі проведе відеоконференцію з лідерами "Групи семи".

G-7 G7 (1032) США (22634)


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Топ коментарі
+5
Раніше перд такими саммітами Порох зустрічався і з Меркель, і з Макроном, і з Помпео (або Керрі чи Байденом)...
а бубочка... А що таке бубочка?
Та так. нульовка...
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24.05.2020 23:50
+3
Саммит G7 планируют провести не в виртуальном формате в конце июня, - советник Трампа О'Брайен - Цензор.НЕТ 6763
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24.05.2020 23:33
+3
Путлер любит Зелю,Северный и Турецкий потоки фюрер кремля проложит через Украину...,мыши браття...
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24.05.2020 23:53
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Саммит G7 планируют провести не в виртуальном формате в конце июня, - советник Трампа О'Брайен - Цензор.НЕТ 6763
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24.05.2020 23:33 Відповісти
Украина сумела поссориться с Болгарией...
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24.05.2020 23:33 Відповісти
3ато мириться с касапией.
.

3енелейсский путлера ПЕРВЫМ с НГ поздравил.
. Раньше чем СВОЮ АРМИЮ и НАРОД
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24.05.2020 23:37 Відповісти
Саміт G7 планують провести не у віртуальному форматі в кінці червня, - радник Трампа О'Браєн - Цензор.НЕТ 3189
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24.05.2020 23:44 Відповісти
Лично я, верю проУкраинсским сми и Блогерам !
.
А они за ПОРОШЕНКО !
.
Росциянсские сми КАК БЫ против 3Е , но только что бы замаскировать его ЗДАЧУ УКРАИНЫ !
.
А вот что в РЕАЛИИ- - - -
-
.

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.05.2020 23:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1DZO9UHfO7M

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25.05.2020 01:06 Відповісти
- Чим відрізняються поїздки за кордон Порошенка і Зеленського?
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
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25.05.2020 06:45 Відповісти
Раніше перд такими саммітами Порох зустрічався і з Меркель, і з Макроном, і з Помпео (або Керрі чи Байденом)...
а бубочка... А що таке бубочка?
Та так. нульовка...
показати весь коментар
24.05.2020 23:50 Відповісти
А "преЗЕдент Голосрачко", як вовк з казки "Легкий хліб", думав, що все само собою робиться буде - він може лежать, а йому все підноситимуть...... Його і на самміт Єрмак пхатиме, для "декорації", бо "Сцикло" вже літаків боїться...
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25.05.2020 04:31 Відповісти
Путлер любит Зелю,Северный и Турецкий потоки фюрер кремля проложит через Украину...,мыши браття...
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24.05.2020 23:53 Відповісти
Саміт G7 планують провести не у віртуальному форматі в кінці червня, - радник Трампа О'Браєн - Цензор.НЕТ 833
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25.05.2020 01:07 Відповісти
Добре, що у нас, навіть при карантині, працюють деякі магазини... Бо знову Порошенку, перед саммітом, прийдеться туди іти...

"Приходить Порошенко у магазин господарчих товарів:
- А у вас класичні мишоловки є?
- Є...
- Підберіть мені, з самою сильною пружиною…
Підібрали…
- А додаткові послуги покупцям ви надаєте?
- А що саме ви хочете?
- Щоб ви пофарбували її в чорно-білу смужку...
- Навіщо?!!!...
- А щоб її на фоні клавіатури піаніно не було видно...".
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25.05.2020 06:22 Відповісти
 
 