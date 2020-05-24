Саміт G7 планують провести не у віртуальному форматі в кінці червня, - радник Трампа О'Браєн
Адміністрація США планує організувати саміт G7 у Вашингтоні в кінці наступного місяця, а не 10 червня як очікувалося спочатку.
Про це заявив у неділю радник американського президента з нацбезпеки Роберт О'Браєн, пише Цензор.НЕТ із посиланням на CBS.
"Розраховуємо, що саміт G7 пройде не у віртуальному форматі в кінці червня", - сказав він.
Чиновник пояснив це тим, що у Вашингтоні рівень захворювання на коронавірус наближається до піку.
За його словами, лідери "сімки" дуже хотіли б зустрітися особисто, а не по відеозв'язку.
Він підтвердив, що саміт планується провести в столиці США і підкреслив, що підготуватися до такого заходу непросто. "Ми маємо всіх протестувати. Також ми маємо упевнитися, що здоров'ю лідерів країн тут нічого не загрожуватиме", - пояснив радник.
Він пояснив, що на все це потрібен час, і саме тому саміт вирішено провести пізніше, ніж планувалося спочатку.
Нагадаємо, саміт глав держав "Групи семи" був призначений на 10-12 червня 2020 року.
Нагадаємо, у жовтні 2019 року про плани зібрати лідерів G7 у гольф-клубі, що належить родині президента, журналістам заявив керівник апарату Білого Дому Мік Малвані.
Вибір Trump National Doral як місця для проведення саміту викликав критику з боку демократів і громадськості. Вони назвали це спробою Трампа незаконно отримати зиск зі свого президентства, збагативши себе і свій бізнес.
Пізніше президент США Дональд Трамп відмовився від планів провести саміт країн "Групи семи" на території свого гольф-клубу в Маямі, "з огляду на безглузду й ірраціональну ворожість ЗМІ і демократів".
У квітні 2020 року Білий дім повідомив, що Трамп замість зустрічі проведе відеоконференцію з лідерами "Групи семи".
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3енелейсский путлера ПЕРВЫМ с НГ поздравил.
. Раньше чем СВОЮ АРМИЮ и НАРОД
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А они за ПОРОШЕНКО !
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Росциянсские сми КАК БЫ против 3Е , но только что бы замаскировать его ЗДАЧУ УКРАИНЫ !
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А вот что в РЕАЛИИ- - - -
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
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Та так. нульовка...
"Приходить Порошенко у магазин господарчих товарів:
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