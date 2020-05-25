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Посольство України використовує будь-яку можливість, щоб нагадати німцям й іншим європейцям, чий Крим, - Мельник

Посольство України використовує будь-яку можливість, щоб нагадати німцям й іншим європейцям, чий Крим, - Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що Німеччина може допомагати Україні в переговорах і з Донбасом, і з Кримом.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами посла, він використовує будь-яку можливість, щоб нагадати німцям й іншим європейцям, чий Крим.

"Наша ідея з парі (пропозиція ексканцлеру ФРН Герхарду Шредеру парі, що окупований Крим повернеться до складу України. - Ред.) – це спонтанний креатив, що викликав у Німеччині цілу хвилю цікавих дискусій. Це стало топновиною для дуже багатьох німецьких ЗМІ і дозволило Україні зайвий раз звернути увагу німецького політикуму на те, що нам потрібно нарешті заснувати міжнародний переговорний майданчик для Криму", – каже український посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністерка землі Бранденбург Ланге зажадала скасування санкцій проти РФ, посольство України відповіло: Путін піде на деескалацію тільки допомогою потужного тиску

За кілька тижнів перед візитом до Берліна глав Офісу президента і МЗС України пан посол заявив нам, що "незадоволений тим, як Німеччина використовує свої колосальні ресурси" для того, щоб анексований Крим дорого коштував Росії.

"Неофіційна позиція полягає в тому, що: "Давайте спочатку ми завершимо війну на сході України, а коли ми це зробимо, перед нами стоятиме інше величезне завдання – питання Криму, його звільнення, деокупація. Тоді говоритимемо про Крим". Моя відповідь дуже проста: "Німеччина – найпотужніша держава, і вона як гросмейстер повинна вміти грати одночасно на двох шахівницях", – пояснює свою позицію Мельник.

Нагадаємо, Герхард Шредер в інтерв'ю німецькій газеті Tagesspiegel сказав, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України і антиросійські санкції слід скасовувати. На це відреагував посол України в ФРН Андрій Мельник, який назвав ці заяви Шредера "безсоромними". Український дипломат запропонував ексканцлеру укласти парі: "Хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику і топлобістові Кремля своєрідне парі: ще при його житті Крим неодмінно повернеться в лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході". Реакції Шредера на пропозицію посла поки не послідувало.

Герхард Шредер працює на компанію російського "Газпрому" - очолює раду директорів "Північний потік-2", в 2017 році його також призначили головою ради директорів "Роснефти", яка перебуває під західними санкціями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина поставила жирний хрест на політичних спекуляціях навколо "Північного потоку-2", - посол Мельник

Андрій Мельник  у разі свого програшу у парі готовий віддати пляшку кримського вина.

Німеччина (7335) Крим (14135) Донбас (22354) Мельник Андрій (233)


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Топ коментарі
+6
Комуналку платит за хату в Крыму, купленную после окупации.
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25.05.2020 00:15
+4
А шо Моника говорит про Крым?
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25.05.2020 00:00
+2
Не знаю кто, что и кому напоминает, а то, что зекоманда потихоньку распродает Украину рашкованам это точно.
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25.05.2020 00:53
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Отдайте немцам Пруссию,Договор Молотов-Риббеннтроп от 1939 года надо соблюдать,Гитлер братан Кремля был навеки...
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24.05.2020 23:59 Відповісти
Ну только же хотел. Ну не успеваю. Но чуть иначе надо. Через третьих лиц как бы. Например напоминать немцам про Тевтонский орден, философа Канта, про седую старину Ганзейских городов. А кацапам про церквя на Аляске православные. Испанцам про Барселону, а каталонцам всё наоборот говорить. А грекам напомнить про Крым. Типа мол когда проценты снимать собираетесь---за бесцельно прожитые годы с той поры? Смотришь---и наши проблемы в один ряд с этими станут. За японцев молчу---тем только дай порвать---порвут. Так надо. Если не так?---то как?
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25.05.2020 00:14 Відповісти
чЛенин Мировая революция, немцы браття навека еще Петя Первый гутарил в 1710 году
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25.05.2020 00:19 Відповісти
Петька окаянный по голландским темам страдал. То следующие шлюхи императрицы немцами увлекались. Но ничто не помогло. В Европу дороги надо строить и идти по ним. А псих окно рубал в ту сторону. А ведь через окна только тырить лазят. Ото всё что натырили уже давно кончилось. За следующим лезут---пора кончать с гопниками!
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25.05.2020 00:31 Відповісти
А шо Моника говорит про Крым?
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25.05.2020 00:00 Відповісти
Комуналку платит за хату в Крыму, купленную после окупации.
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25.05.2020 00:15 Відповісти
Спочатку напам'ятайте -хто ви для Народу Україния!
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25.05.2020 00:01 Відповісти
Заберем Крым и сдерем к чертям ненавистный асфальт от ненавистной раши. И мост подорвем?
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25.05.2020 00:21 Відповісти
Государство по имени РАБссия появилось на карте Мира 12 июня 1990 года. Быдло Кремля,чем Крым?
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25.05.2020 00:30 Відповісти
РСФСР?
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25.05.2020 00:43 Відповісти
Турция владела Крымом 650 лет,РАБссия 150 Кстати бумага подписанная Вампиратором РАБссии в 1773 году Хранится в оригинале у Султана Эрдогана..
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25.05.2020 00:41 Відповісти
напоминает... как быстро уходит память
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25.05.2020 00:47 Відповісти
Не знаю кто, что и кому напоминает, а то, что зекоманда потихоньку распродает Украину рашкованам это точно.
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25.05.2020 00:53 Відповісти
Аггаа, счас, самоизоляция...
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25.05.2020 00:56 Відповісти
Fick dich
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25.05.2020 07:29 Відповісти
Я конечно всё понимаю, но обязательно это делать так по клоунски, в традициях 95 квартала?
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25.05.2020 06:33 Відповісти
а Бубочек почему не рассказываете, не напоминаете? Ермаку, Мендель, Арахамии и другим?
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25.05.2020 06:51 Відповісти
А наш "президент" что-то совсем никому не напоминает...
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25.05.2020 07:27 Відповісти
Європейцям давно вже пох на Крим, всі мають свої проблеми. За нас ніхто не буде впрягатись.
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25.05.2020 09:01 Відповісти
Лучшая возможность напомнить про Крым - начать восстановление ЯО в соответствии с Будапештским меморандумом. Тогда быстро зашевелятся.
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25.05.2020 11:50 Відповісти
 
 