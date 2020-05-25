Посольство України використовує будь-яку можливість, щоб нагадати німцям й іншим європейцям, чий Крим, - Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що Німеччина може допомагати Україні в переговорах і з Донбасом, і з Кримом.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами посла, він використовує будь-яку можливість, щоб нагадати німцям й іншим європейцям, чий Крим.

"Наша ідея з парі (пропозиція ексканцлеру ФРН Герхарду Шредеру парі, що окупований Крим повернеться до складу України. - Ред.) – це спонтанний креатив, що викликав у Німеччині цілу хвилю цікавих дискусій. Це стало топновиною для дуже багатьох німецьких ЗМІ і дозволило Україні зайвий раз звернути увагу німецького політикуму на те, що нам потрібно нарешті заснувати міжнародний переговорний майданчик для Криму", – каже український посол.

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За кілька тижнів перед візитом до Берліна глав Офісу президента і МЗС України пан посол заявив нам, що "незадоволений тим, як Німеччина використовує свої колосальні ресурси" для того, щоб анексований Крим дорого коштував Росії.

"Неофіційна позиція полягає в тому, що: "Давайте спочатку ми завершимо війну на сході України, а коли ми це зробимо, перед нами стоятиме інше величезне завдання – питання Криму, його звільнення, деокупація. Тоді говоритимемо про Крим". Моя відповідь дуже проста: "Німеччина – найпотужніша держава, і вона як гросмейстер повинна вміти грати одночасно на двох шахівницях", – пояснює свою позицію Мельник.

Нагадаємо, Герхард Шредер в інтерв'ю німецькій газеті Tagesspiegel сказав, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України і антиросійські санкції слід скасовувати. На це відреагував посол України в ФРН Андрій Мельник, який назвав ці заяви Шредера "безсоромними". Український дипломат запропонував ексканцлеру укласти парі: "Хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику і топлобістові Кремля своєрідне парі: ще при його житті Крим неодмінно повернеться в лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході". Реакції Шредера на пропозицію посла поки не послідувало.

Герхард Шредер працює на компанію російського "Газпрому" - очолює раду директорів "Північний потік-2", в 2017 році його також призначили головою ради директорів "Роснефти", яка перебуває під західними санкціями.

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Андрій Мельник у разі свого програшу у парі готовий віддати пляшку кримського вина.