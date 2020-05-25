Прокуратура АРК оголосила Поклонській дві підозри за кількома статтями, також вона фігурує в низці розслідувань, за якими підозри не оголошувалися
Прокуратура АРК оголосила дві підозри за кількома статтями Наталі Поклонській, яка після окупації півострова очолила підконтрольну Кремлеві прокуратуру Криму, а пізніше стала депутатом Держдуми.
Про це Крим.Реалії повідомили в пресслужбі прокуратури АРК, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, як пояснили у відомстві, Поклонській оголошено підозру за ч.1 ст. 255 Кримінального кодексу України - "створення злочинної організації". Зазначається, що Поклонська і деякі інші особи, в тому числі російський глава Криму Сергій Аксьонов і російський спікер кримського парламенту Володимир Константинов створили злочинну організацію "з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Автономної Республіки Крим, а також брали участь у ній". Підозру також оголошено за ч. 3 ст. 146 - "незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Йдеться про "справу кримських терористів", за якою в 2014 році в Криму було затримано і потім засуджено в Росії кримчан Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва та Олексія Чирнія.
Також Поклонська підозрюється прокуратурою АРК у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 438 - "порушення законів і звичаїв війни".
"У підозрі є два епізоди, які інкримінуються як військовий злочин. Представляючи окупаційну владу, Поклонська брала участь у забороні Меджлісу кримськотатарського народу, а також причетна до незаконного переслідування учасників мітингу 26 лютого 2014 року", - зазначили у відомстві.
Крім цього, Поклонська фігурує в низці українських розслідувань, за якими їй не висувалися підозри. Зокрема, за даними прокуратури, йдеться про блокування доступу до сайту Крим.Реалії на території півострова і в Росії, що кваліфікується, як "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Також у Прокуратурі АРК вказують на участь Поклонської у виборах до Держдуми Росії як кандидата від окупованого Криму, чим вона "завдала шкоди суверенітету України". Ознаки цього злочину кваліфікуються за ч. 1 ст. 111 КК України - "державна зрада".
Нагадаємо, в прокуратурі АРК зазначали, що Поклонська збрехала в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, що нібито не знає, в чому її звинувачують, бо їй "не надійшло письмове повідомлення". Як зазначили у відомстві, її адвокати в Києві приходять до органів попереднього розслідування, в прокуратуру, в суд, ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження.
Ще в серпні 2017 року в Прокуратурі АРК повідомляли, що стосовно Поклонської Генеральна прокуратура України розслідує два кримінальні провадження. У відомстві вказали на те, що її підозрюють у державній зраді та причетності до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.
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