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Новини Окупація Криму
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Прокуратура АРК оголосила Поклонській дві підозри за кількома статтями, також вона фігурує в низці розслідувань, за якими підозри не оголошувалися

Прокуратура АРК оголосила Поклонській дві підозри за кількома статтями, також вона фігурує в низці розслідувань, за якими підозри не оголошувалися

Прокуратура АРК оголосила дві підозри за кількома статтями Наталі Поклонській, яка після окупації півострова очолила підконтрольну Кремлеві прокуратуру Криму, а пізніше стала депутатом Держдуми.

Про це Крим.Реалії повідомили в пресслужбі прокуратури АРК, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, як пояснили у відомстві, Поклонській оголошено підозру за ч.1 ст. 255 Кримінального кодексу України - "створення злочинної організації". Зазначається, що Поклонська і деякі інші особи, в тому числі російський глава Криму Сергій Аксьонов і російський спікер кримського парламенту Володимир Константинов створили злочинну організацію "з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Автономної Республіки Крим, а також брали участь у ній". Підозру також оголошено за ч. 3 ст. 146 - "незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Йдеться про "справу кримських терористів", за якою в 2014 році в Криму було затримано і потім засуджено в Росії кримчан Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва та Олексія Чирнія.

Також Поклонська підозрюється прокуратурою АРК у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 438 - "порушення законів і звичаїв війни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтерв'ю Гіркіна і Поклонської не може бути використано в суді як доказ, для цього не дотримано жодної вимоги закону, - юристка Маляр

"У підозрі є два епізоди, які інкримінуються як військовий злочин. Представляючи окупаційну владу, Поклонська брала участь у забороні Меджлісу кримськотатарського народу, а також причетна до незаконного переслідування учасників мітингу 26 лютого 2014 року", - зазначили у відомстві.

Крім цього, Поклонська фігурує в низці українських розслідувань, за якими їй не висувалися підозри. Зокрема, за даними прокуратури, йдеться про блокування доступу до сайту Крим.Реалії на території півострова і в Росії, що кваліфікується, як "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів". Також у Прокуратурі АРК вказують на участь Поклонської у виборах до Держдуми Росії як кандидата від окупованого Криму, чим вона "завдала шкоди суверенітету України". Ознаки цього злочину кваліфікуються за ч. 1 ст. 111 КК України - "державна зрада".

Нагадаємо, в прокуратурі АРК зазначали, що Поклонська збрехала в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, що нібито не знає, в чому її звинувачують, бо їй "не надійшло письмове повідомлення". Як зазначили у відомстві, її адвокати в Києві приходять до органів попереднього розслідування, в прокуратуру, в суд, ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК

Ще в серпні 2017 року в Прокуратурі АРК повідомляли, що стосовно Поклонської Генеральна прокуратура України розслідує два кримінальні провадження. У відомстві вказали на те, що її підозрюють у державній зраді та причетності до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.

Автор: 

Крим (14135) прокуратура (3671) Поклонська Наталія (166)


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Топ коментарі
+7
Дело открыто еще в 2014 г
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25.05.2020 00:41
+5
Представляю в каком страхе и ужасе она сейчас
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25.05.2020 00:52
+4
Максим, ты слова Макаревича помнишь? Он ещё несколько лет назад сказал, что без "расейского народа" не было-бы Путина. А я тебе приведу слова классика русской литературы:
«Если русским предоставить выбирать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают, грабят, насилуют и впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым…».
(М. Е. Салтыков-Щедрин).
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25.05.2020 05:39
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Ну чё---доляпалась халява?
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25.05.2020 00:34 Відповісти
Та заспокойся... "Зістрибне"... Ця ***** набагато хитріша, ніж "Гоблін"... Він просто "недовчений замполіт стройбату, на будівництві цеглиною вдарений...", а вона ще та "жучиха"... Якщо "візьмуть за сраку", то прикинеться "не сповна розуму"... У неї була травма голови, серйозна ЗЧМТ (Думаєш, чого у неї морда "перехняблена"? Права сторона обличчя півпаралізована - одтовкли колись, за щось, у під"їзді будинку). "Включить дуру", прикинеться божевільною, і все...
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25.05.2020 05:23 Відповісти
І буде "мироточити" по методу деяких з клітчатим пледом.
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25.05.2020 05:30 Відповісти
Там ще "крутіше" буде - у неї є офіційний діагноз "ЗЧМТ, СГМ"... Чи ти думаєш, "просто так" вона з Миколою ІІ "носиться, як дурень зі ступою..."? Це "стратегія на випадок краху...". Баба "запасну позицію готує", прикидаючись "юродивою"... А коли її визнають неосудною, буде сидіть і "дулі тикать" нам... А ми ще їй і пенсію по інвалідності будем змушені платить...
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25.05.2020 05:45 Відповісти
Здається подібна справка є і у Ківи.
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25.05.2020 20:19 Відповісти
Спасибо---чуть поржал на импровизации---редко это в последние времена. По роже когда пошла инфа---в смысле. Врядли кто кого судить будет в реале конечно. Эти люди уже нахер кому нужны сегодня. Можно по дурке и не косить. То вадик-гадик тут царь косить, ещё со времён бровеносца. Пусть книжку напишет *Косари во сне и наяву*. Читать все будут. Но косить не все. тут талант нужен.
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25.05.2020 22:13 Відповісти
Няш- мяше - киш-миш!
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25.05.2020 00:35 Відповісти
Дело открыто еще в 2014 г
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25.05.2020 00:41 Відповісти
А это для отбеливание Гордона... Кому интересно что все дела с 2014 года давно открчто многие осуждены заочно....при Зеленском имитируют оргазм по новому
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25.05.2020 10:03 Відповісти
Представляю в каком страхе и ужасе она сейчас
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25.05.2020 00:52 Відповісти
в таком же как и я
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25.05.2020 00:57 Відповісти
Через 30 дней Европейскмй Суд начнет арестовывать имущуство Роснефти по всему Миру на сумму 50 ярдов долларов.Миа Ходорковский обул баранов кремля на эту сумму.
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25.05.2020 00:56 Відповісти
Поцелуй ходора в кипу Одни пархатые "обувают" других, прям как в Украине
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25.05.2020 01:26 Відповісти
А шо там гар?дон? Скупно по справі проходить?
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25.05.2020 01:12 Відповісти
Злая укропрокуратура...
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25.05.2020 02:35 Відповісти
Ты, лучше, за своей "ЗнаковопРоссией" следи... Вот там "жестокая реальность" настоящая - "пошли по шерсть, вернулись стриженые...". Пыталась газом с нефтью "удушить врагов" - ей самой "кислород перекрыли"... Пыталась "железом побряцать" - "получила по мордасам" что в Украине, что в Сирии с Ливией... У Толкиена подобная ситуация описана, во "Властелине Колец": "Судьба его, впрочем, не пощадила: ему привелось увидеть поверженным в прах то величие, которому он поклонялся, и пережить крушение всех своих упований. Казалось-бы, он довольно наказан, однако, худшее у него впереди...".
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25.05.2020 05:33 Відповісти
Кримске ханство існувало 32-а роки з 1441-го до 1473-го.Приєднавшись до Турції,воно 310-ть років до 1783-го було турецьким.Росімперці анексували Крим аж у 1783-му,а РС в 1954-му віддав до складу Української Республіки.Новоутворена РФ анексувала Крим в 2014-му у України.Історично ніякого права на Крим нова держава РФ не має.Але мені цікаво-яке відношення має Порошеску до Криму-може десь генно чи схрестили з татарином прапраотця?
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25.05.2020 09:05 Відповісти
Іди у сраку, "Лахта"!... Воно ще мені буде розказувать історію України і Криму, та ще й міжнародне право тлумачить...
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25.05.2020 09:20 Відповісти
Підкажи,май Бога в череві,а з кого тут ще подуркувати?Над касапами?-вони й так лишньехромосомні.Над зелебенями?-їм не до жартів.Лишаються пороссяні-їх тут багато-є кому копняки роздавати-квилять прикольно,огризаються-обрегочешся.
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25.05.2020 09:34 Відповісти
"На кутні" порегочи... Може, попустить...
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25.05.2020 09:38 Відповісти
Рильце підніми-баян і розтягнеться.
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25.05.2020 09:41 Відповісти
Идиотизм полный. Прокуратура Украины привлекает ненужный и нездоровый интерес к этому интервью. Когда надо было просто не заметить и не обратить внимания. Тем более если Гордон прямо заявляет, что эти интервью были организованы при содействии СБУ и ФСБ! Нашей прокуратуре просто нечем заниматься при таких заоблачных зарплатах
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25.05.2020 04:15 Відповісти
Та які там "зряплати"! Вот як введуть ранги, та ще і атестують.
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25.05.2020 05:34 Відповісти
Не смешите людей. Предъявите подозрение сразу Путлеру. Он один во всем виноват
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25.05.2020 04:22 Відповісти
Максим, ты слова Макаревича помнишь? Он ещё несколько лет назад сказал, что без "расейского народа" не было-бы Путина. А я тебе приведу слова классика русской литературы:
«Если русским предоставить выбирать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают, грабят, насилуют и впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым…».
(М. Е. Салтыков-Щедрин).
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25.05.2020 05:39 Відповісти
ну с этой то все понятно -- вата замироточила ее бегом в думу посадили . А ВОТ ПОЧЕМУ НЕ ПОСАДИЛИ ДИМУ ГОНДОНА КОТОРЫЙ С ДОВОЛЬНЫМ ****** БРАЛ ИНТЕРВЬЮ У ЭТИХ ПЕРСОНАЖЕЙ .. СПЕЦАГЕНТ.. НЕДОДЕЛАННЫЙ ---- ПОТОМУ . ЧТО ПАЛЬЦЕМ ДЕЛАННЫЙ . ВМЕСТЕ С ДЕРКАЧЕМ И ОПОЖОПНЫМ БЛОКОМ ДИМА ГОНДОН ОБСЛУЖИВАЕТ ФСБ
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25.05.2020 05:37 Відповісти
агент Лолита тоже не сидит.. вот так и живем
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25.05.2020 07:25 Відповісти
А она есть в базе интерпола?
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25.05.2020 07:24 Відповісти
 
 